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  4. With his hands in his pockets—that’s how Trivikram Srinivas arrives at his 55th birthday
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Saturday, 7 November 2026 (11:06 IST)

55 years Trivikram Srinivas :జేబులో చేతులు పెట్టుకుని అలా.. 55వ పుట్టినరోజు కు చేరుకున్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

55 years birithday Trivikram Srinivas
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (11:06 IST)
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55 years birithday Trivikram Srinivas
ఆ ఒక్క మాటకి జేబులో చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను.. ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో కూడా తెలియదు.. అనేది మాటల మాంత్రీకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ది. పలు సినిమా వేడుకల్లో పలికిన ఆయన మాటలు చాలా పాపులర్ అయ్యాయి. సామాన్యులు కూడా చాలా సందర్భాల్లో వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఎంటర్ టైన్ చేస్తుంటారు. నేడు ఆయన జన్మదినం. నేటితో 55పుట్టినరోజు చేరుకున్నారు. సంభాషణలు, దర్శకత్వంలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన శైలి ఏర్పరుచుకున్న ఆయనకు సినీ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
 
గీతా ఆర్ట్స్, ఎస్‌విసిసి వంటి నిర్మాణ సంస్థలు ఆయన రచనను ప్రశంసిస్తూ, మరిన్ని అద్భుతమైన చిత్రాలు రావాలని ఆకాంక్షిస్తూ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాయి. 1971లో భీమవరంలో జన్మించిన, మాజీ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయిన ఆయన, 2002లో *నువ్వే నువ్వే* చిత్రంతో సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి, *అతడు*, *అల వైకుంఠపురంలో* వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించి, నంది మరియు ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డులను గెలుచుకున్నారు. 
 
ఆయన వన్-లైనర్లు, ఫ్యామిలీ డ్రామాలను అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడతారు. మరోవైపు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో కలిసి నటిస్తున్న, మురుగన్ దేవుడి పౌరాణిక కథ ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఆయన చిత్రం *గాడ్ ఆఫ్ వార్* పై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ చిత్రం 2027లో చిత్రీకరణకు సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవలే వెంకటేష్ తో ఆదర్శకుటుంబం సినిమాతో ముందుకు వచ్చారు.
 
ఈ సందర్భంగా నిర్మాతగా త్రివిక్రమ్ పార్టనర్ నాగంశీ ఇలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మీరు ప్రపంచాన్ని చూసే విధానంలో ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది; మీరు ఆలోచనలను మాటల్లోకి మార్చే తీరు, మీ కథల ద్వారా భావోద్వేగాలకు ప్రాణం పోసే పద్ధతి అద్భుతం! ఇక ఆ మాటలు తెరపైకి చేరినప్పుడు మీరు సృష్టించే మాయాజాలం మరీ ప్రత్యేకం. మరిన్ని అందమైన కథలు, మర్చిపోలేని క్షణాలు, అద్భుతమైన ప్రయాణాలు ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

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లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లు

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