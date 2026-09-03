  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. With Mani Sharma's music as a highlight, the success of the movie Gaja is certain: Sai Rajesh.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 3 September 2026 (18:42 IST)

మణిశర్మ సంగీతం హైలైట్ గా గజ సినిమా విజయం ఖాయం : సాయి రాజేష్

Mani Sharma, Sai Rajesh, Farnaz Shetty, Seven Hills Satish, Dr. Maitri Saran
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (18:42 IST)
google-news
Mani Sharma, Sai Rajesh, Farnaz Shetty, Seven Hills Satish, Dr. Maitri Saran
సతీష్ జై, ఫర్నాజ్ శెట్టి ప్రధాన పాత్రల్లో డా. మైత్రి శరణ్ నిర్మించిన చిత్రం ‘గజ’. ఈ సినిమాకి సతీష్ జై దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీకి మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతాన్ని అందించారు. ఈ సినిమాని మైత్రి మూవీస్ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు అల్లకల్లోలంగా పాటను విడుదల చేశారు. ఈ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కి ప్రముఖ దర్శకుడు సాయి రాజేష్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. 
 
సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘గజ’ టీజర్ ఇంప్రెసివ్‌గా అనిపించింది. నాకు సతీష్‌తో ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి బంధం ఉంది. ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా కూడా ఈ సినిమాని వదల్లేదు. కష్టపడి ఈ స్థాయికి తీసుకు వచ్చాడు. రామ్ మిర్యాల వాయిస్ అంటే నాకు ఇష్టం. మణిశర్మ గారిని, రామ్ మిర్యాలని కలిపి క్రెడిట్ తీసుకోవాలని అనుకున్నాను. కానీ ఆల్రెడీ సతీష్ ఆ క్రెడిట్ తీసుకున్నాడు. మళ్లీ మేం ముగ్గురం కలిసి ఓ గొప్ప పాటను చేయాలని అనుకుంటున్నాను. మా సతీష్ గారికి సపోర్ట్ చేస్తున్న మైత్రి శరణ్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఫర్నాజ్ గారు తెలుగులో చక్కగా మాట్లాడారు. మణిశర్మ గారితో నాకు ఎన్నో బెస్ట్ మెమోరీస్ ఉన్నాయి. ఇకపై నేను మణి సార్‌తోనే ట్రావెల్ చేస్తాను. ఆయన ట్రాక్ క్వాలిటీని కూడా ఎవ్వరూ బీట్ చేయలేరు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
హీరో, నిర్మాత, దర్శకుడు సతీష్ జై మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాకి, నాకు మణిశర్మ గారు బ్యాక్ బోన్‌లా నిల్చున్నారు. ఆయన్నుంచి నేను క్రమశిక్షణ, డెడికేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాను. సాయి రాజేష్ గారు ఎప్పుడూ ఓ ఫ్రెష్ కంటెంట్‌ని తీసుకుంటారు. సాయి రాజేష్ గారికి మంచి మ్యూజిక్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఈ రోజు మా కోసం ఆయన రావడం సంతోషంగా ఉంది. ఫర్నాజ్ మంచి నటి. ఈ సినిమాకి ఫర్నాజ్ హీరో. కమర్షియల్ అంశాలతో పాటు సెల్యూట్ కొట్టేలా మంచి మెసెజ్, ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది అని అన్నారు.
 
*మణిశర్మ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘మా సతీష్ ‘గజ’ సినిమాని ఎన్నో కష్టాలు, సవాళ్లని ఎదుర్కొని చేశాడు. మూవీ అద్బుతంగా వచ్చింది. ‘అల్లకల్లోలంగా’ ట్యూన్ అద్భుతంగా కుదిరింది. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
*నిర్మాత మైత్రి శరణ్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘గజ’ టీజర్ అందరికీ నచ్చింది. అంతటి ఆదరణ లభిస్తుందని మేం కూడా ఊహించలేదు. కంటెంట్ బాగుంటే చిన్న సినిమానా? పెద్ద సినిమానా? అన్నది ఆడియెన్స్ చూడటం లేదు. మాకోసం ఈ రోజు సాయి రాజేష్ గారు రావడం, సాంగ్ లాంచ్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. మణిశర్మ గారితో పని చేయడం మా కల. అసలు ఆయన మాకు ఓకే చెప్తారా? అని అనుకున్నాం. ఆయన ఇచ్చిన బీజీఎం, పాటలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. మిట్టపల్లి గారు మంచి సాహిత్యాన్ని ఇచ్చారు. మా సినిమాని థియేటర్లో చూసి విజయాన్ని అందించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
*ఫర్నాజ్ శెట్టి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘గజ’ సినిమాలో భాగం అవ్వడం నాకు ఆనందంగా ఉంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. ఈ మూవీలో పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ, నాకు సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ థాంక్స్.  ఈరోజు మాకోసం వచ్చిన సాయి రాజేష్ గారికి ధన్యవాదాలు. సినిమాని ప్రతీ ఒక్కరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు’ అని అన్నారు.
 
*సెవెన్ హిల్స్ సతీష్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘గజ’ సినిమాని మళ్లీ చూశాను. మూవీలో కంటెంట్ ఉంటేనే ఆడియెన్స్ చూస్తారు. మాకు మంచు మనోజ్ గారు, మణిశర్మ గారు, సాయి రాజేష్ గారు, మైత్రి మూవీస్ శుభసూచికంగా కనిపిస్తున్నారు. ‘అల్లకల్లోలం’ పాటతో మా సతీష్ అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తాడు’ అని అన్నారు.
 
*లిరిసిస్ట్ మిట్టపల్లి సురేందర్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘గజ’ చిత్రంలో మంచి పాటలు రాసే అవకాశం ఇచ్చిన జై అన్నకి థాంక్స్. మణిశర్మ గారి మ్యూజిక్‌ వింటూ పెరిగాం. ఆయన ట్యూన్స్‌లో మా టీన్స్ గడిచింది. ఆయన సంగీతానికి పాటలు రాసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం. నా కల నెరవేరింది’ అని అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Kamal Haasan: కమల్ హాసన్ లుక్ టెస్ట్‌ పూర్తి - త్వరలో షూటింగ్

First baby girl in 200 years: 200 సంవత్సరాల తర్వాత ఆడబిడ్డ.. పండగ చేసుకున్నారు..

First baby girl in 200 years: 200 సంవత్సరాల తర్వాత ఆడబిడ్డ.. పండగ చేసుకున్నారు..మహారాష్ట్రలోని బీడ్ జిల్లాకు చెందిన దహిఫలే కుటుంబం, తమ ఇంట్లో నాలుగు తరాల తర్వాత ఒక ఆడపిల్ల పుట్టడాన్ని పురస్కరించుకుని, ఆ శిశువుకు రథ ఊరేగింపుతో ఘన స్వాగతం పలికి ఆ సందర్భాన్ని ఒక గొప్ప వేడుకగా మార్చింది. ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, గార్గి అనే పేరు పెట్టిన ఆ చిన్నారిని మరియు ఆమె తల్లిని డప్పులు, తాళాలు, నృత్యాలతో కూడిన రథంపై ఇంటికి తీసుకువచ్చారు.

Sabarimala Gold Case: శబరిమలలో బంగారం మాయం.. ప్రశాంత్‌కు బెయిల్

Sabarimala Gold Case: శబరిమలలో బంగారం మాయం.. ప్రశాంత్‌కు బెయిల్శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయం నుండి బంగారం మాయమైనట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన కేసులో అరెస్టయిన మాజీ టీడీబీ అధ్యక్షుడు పి.ఎస్. ప్రశాంత్‌కు, కొల్లం విజిలెన్స్ కోర్టు గురువారం నాడు అనారోగ్య కారణాల రీత్యా బెయిల్ మంజూరు చేసింది. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న కొల్లం విజిలెన్స్ కోర్టు న్యాయమూర్తి మోహిత్ సి.ఎస్., ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్వం బోర్డు టీడీబీ మాజీ అధ్యక్షుడైన ప్రశాంత్‌కు బెయిల్ ఇచ్చారు. గత నెలలో మెదడులో రక్తస్రావం కారణంగా ప్రశాంత్‌ను జైలు నుండి తిరువనంతపురంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

కొండా సురేఖ ప్రజాశాంతి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన కేఏ పాల్

కొండా సురేఖ ప్రజాశాంతి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన కేఏ పాల్తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుండి తొలగించబడిన కొండా సురేఖను తన పార్టీలో చేరాల్సిందిగా ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కె.ఎ. పాల్ బహిరంగంగా ఆహ్వానించారు. ఆమెను మంత్రివర్గం నుండి తొలగించడానికి కొద్దిసేపటి ముందే, పాల్ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోను విడుదల చేస్తూ ఆమెను పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. కొండా సురేఖ ఒక బలమైన నాయకురాలని పాల్ పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఆమెను పక్కన పెడుతున్నట్లు భావిస్తే, తన పార్టీలో ఆమెకు సముచితమైన వేదికను కల్పిస్తానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖ బర్త్‌రఫ్

తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖ బర్త్‌రఫ్తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖ బర్తరఫ్ అయ్యారు. తన మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖను తొలగించాలంటూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్‌ను కోరారు. దీంతో తెలంగాణ మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖను బర్తరఫ్ చేశారు. ఫలితంగా గత కొన్ని రోజులుగా కొనసాగుతూ వచ్చిన ఊహాగానాలకు తెరపడింది.

MLA Raja Singh.. డబ్బు వాటాల పంపిణీ వివాదమే కారణం.. కొండా సురేఖ ఇష్యూపై రాజా సింగ్

MLA Raja Singh.. డబ్బు వాటాల పంపిణీ వివాదమే కారణం.. కొండా సురేఖ ఇష్యూపై రాజా సింగ్దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖకు సంబంధించిన వివాదంపై గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే టి. రాజా సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ కావడంతో పాటు తెలంగాణ రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. మంత్రి కొండా సురేఖకు సంబంధించిన ఈ వ్యవహారం కొంతకాలంగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం, పార్టీ నాయకత్వం ఆమెను రాజీనామా చేయాలని కోరాయని, దీనిపై ఆమె తన తదుపరి కార్యాచరణను ప్రకటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని సమాచారం. ఈ రాజకీయ పరిణామాల మధ్య, కొండా సురేఖను పార్టీ నుండి బయటకు పంపడానికి రాజకీయ కారణాలు కాకుండా, డబ్బు వాటాల పంపిణీకి సంబంధించిన వివాదమే కారణమని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ ఆరోపించారు.

డిమెన్షియాను ముందుగానే గుర్తించి నిర్ధారించాలని పిలుపునిచ్చిన టాటా ట్రస్ట్స్

డిమెన్షియాను ముందుగానే గుర్తించి నిర్ధారించాలని పిలుపునిచ్చిన టాటా ట్రస్ట్స్ఈ ప్రపంచ అల్జీమర్స్ మాసం సందర్భంగా డిమెన్షియాపై టాటా ట్రస్ట్స్ దృష్టి సారించింది. డిమెన్షియా అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సవాలు. ఇది మనం ఊహించిన దానికంటే ముందే భారతదేశం లోని వృద్ధులను తాకవచ్చు. కేవలం బాధితుల కుటుంబాలే కాకుండా, మొత్తం వ్యవస్థ స్థాయిలో కూడా ముందస్తు జోక్యాలు చేపట్టాలని టాటా ట్రస్ట్స్ చేపట్టిన 'వజూద్ రహే మౌజూద్' ప్రచారం పిలుపునిస్తోంది. భారతదేశంలో వృద్ధుల జనాభా వేగంగా పెరుగుతోంది. 2050 నాటికి, భారతదేశంలో 60 ఏళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల వారు 347 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువమంది ఉంటారని అంచనా.

గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే?

గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి తీసుకుంటే?దాల్చిన చెక్క. దీనిని వంటకాల తయారీలో మంచి రుచి, సువాసనిచ్చే ద్రవ్యంగా వాడతారు. ఇది ఔషధంగానూ, చర్మ సౌందర్య సాధనంగానూ ఉపయోగపడుతుంది. అనేక రోగాలను నిర్మూలించగల దాల్చిన చెక్క ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దాల్చిన చెక్కలోని ఔషధ గుణాలు తేనెలోని ఔషధ గుణాలు కలిస్తే అపర సంజీవినిలా ఉపయోగపడతాయి. స్త్రీలకు గుండె జబ్బులు రాకుండా చేయడంలో దాల్చిన చెక్క ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, అలాగే కండరాల వాపును తగ్గిస్తుంది. గ్రాము దాల్చిన చెక్క పొడిని తగినంత తేనెతో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతాయి.

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి

మహిళలు - చిన్నపిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా మా కావేరీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిప్రముఖ హాస్పిటల్ నెట్‌వర్క్ కావేరీ గ్రూప్ హాస్పిటల్స్ మరో ఆస్పత్రిని ప్రారంభించింది. కేవలం, మహిళలు, చిన్నారుల కోసమే ఈ ఆస్పత్రిని నిర్మించింది. మొత్తం 120 పడకల సామర్థ్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఆస్పత్రి భవనాన్ని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి డాక్టర్ కె.అరుణ్ రాజా తాజాగా ప్రారంభించారు. మా కావేరీ పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ఆస్పత్రిలో ప్రసూతి సంరక్షణ, ప్రసూతి, స్త్రీల వ్యాధులు, సంతానోత్పత్తి, నవజాత శిశు సంరక్షణ, పిల్లల వైద్యం, పిల్లల అత్యవసర సంరక్షణ వంటి సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఈ ఆసుపత్రిలో లెవెల్ త్రి నవజాత శిశువుల ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్, పీడియాట్రిక్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్‌తో సహా అధునాతన నవజాత శిశు, పిల్లల సంరక్షణ సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?రోజువారీ ఆహారంలో పిస్తాపప్పులను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక. ఈ గింజలు ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి. ఈ పిస్తా పప్పులు తింటుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పిస్తాపప్పులు కాల్షియం, మెగ్నీషియంతో సహా ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి. పిస్తాలు వాటి ప్రత్యేకమైన పోషకాహార ప్రొఫైల్ కారణంగా బరువు నిర్వహణలో విలువైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పిస్తాలు రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి కనుక డయాబెటిస్ లేదా ప్రీడయాబెటిస్ వారికి అద్భుతమైన ఎంపిక.

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతం

చెన్నై కుమరన్ ఆస్పత్రిలో 20 గంటల మారథాన్ ఆపరేషన్ విజయవంతంచెన్నై కీల్పాక్కంలోని కుమరన్ హాస్పిటల్స్‌ వైద్యులు 29 ఏళ్ల ఐటీ నిపుణుడికి 20 గంటల పాటు సుదీర్ఘ శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. పొత్తికడుపు లోపల ప్రేగులకు ఆధారాన్నిచ్చి, వాటిని అనుసంధానించే కణజాలమైన మెసెంటరీలో ఏర్పడిన 20x20x18 సెం.మీ. పరిమాణంలో ఉన్న అరుదైన, అధిక స్థాయి ప్రాణాంతక రెట్రోపెరిటోనల్ కణితిని ఈ శస్త్రచికిత్స ద్వారా తొలగించారు.