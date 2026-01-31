శనివారం, 31 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 31 జనవరి 2026 (11:51 IST)

Suriya: గజిని చాయలున్నా సరికొత్త కథగా సూర్య 46 చిత్రం : నాగవంశీ

Suriya, Mamitha Baiju, G.V. Prakash Kumar
గత ఏడాది చివరిలో సూర్య 46 సినిమా ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. వర్కింగ్ టైటిల్ గా సూర్య 46 గా వుంచారు. నిర్మాణ దశలో వున్న ఈ సినిమాలో మలయాళ నటి మమితా బైజు కథానాయికగా నటిస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమా గురించి తార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌ నిర్మాత నాగవంశీ ఇటీవలే వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన అనగనగనా ఒక రాజు విజయంతో ఆనందంలో వున్న ఆయన చెప్పిన విశేషాలు.
 
సూర్య ఇందులో 45 ఏళ్ల వ్యక్తిగా నటిస్తున్నాడు. తను 20 ఏళ్ల మమితా బైజు మధ్య సంబంధాలు, ప్రేమ, భావోద్వేగాలను తెలియజేసేలా కథ వుంటుంది అన్నారు. సూర్య పోషిస్తున్న ధనవంతుడైన, తీవ్రమైన పాత్రను 2005లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'గజిని'లోని ఆయన పాత్రతో పోల్చారు, సినిమా ప్రారంభంలోనే దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి మాట్లాడుతూ, సూర్య 46 ఒక మంచి మానవ భావోద్వేగాలతో కూడిన పూర్తిస్థాయి సంతోషకరమైన కుటుంబ చిత్రం అవుతుంది అని తెలిపారు.
 
కాగా, ఈ చిత్రం జూలై 2026లో థియేటర్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. మొదట్లో ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 2026లో వస్తుందని ఊహాగానాలు వచ్చినా, తాజా నివేదికలు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఇంకా ఇందులో రాధిక శరత్‌కుమార్, రవీనా టాండన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీత సమకూరుస్తున్నారు.

భాష కూడా ప్రేమ లాంటిదే... మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన పనిలేదు : కమల్ హాసన్

భాష కూడా ప్రేమ వంటిదేనని, అందువల్ల మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదని మక్కల్ నీది మయ్యం అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో, రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. తమిళనాట హిందీ భాషను బలవంతంగా రుద్దేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుందంటూ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. ఇది వివాదంగా మారింది. ఈ వివాదంపై కమల్ హాసన్ స్పందించారు.

అప్పులు అడుక్కోవాల్సిన దుస్థితి వచ్చింది.. మిత్ర దేశాల వద్ద పరువు పోతోంది.. : పాక్ ప్రధాని నిర్వేదం

అప్పులు అడుక్కోవాల్సిన దుస్థితి వచ్చిందని, ఈ కారణంగా మిత్ర దేశాల వద్ద దేశం పరువు పోతోందని పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదుర్కొంటోంది. దీని నుంచి బయటపడేందుకు మిత్ర దేశాల వద్దకు వెళ్లి మరీ రుణాలు అడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ విషయాన్ని తాజాగా ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి బహిరంగంగా అంగీకరించారు. మిత్ర దేశాల వద్ద సాగిలబడి అప్పులు అడగటం తనకు సిగ్గుగా అనిపించిందని వ్యాఖ్యానించారు.

వైసిపి నాయకుడు హరిప్రసాద్ రెడ్డిని చెప్పుతో కొట్టిన వ్యక్తి, ఎఫైర్ కారణమా? (video)

పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ముఖ్య అనుచరుడు, వైసిపి పబ్లిసిటీ వింగ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హరిప్రసాద్ రెడ్డిపై తిరుపతి సమీపంలో ఓ గ్రామానికి సర్పంచ్ గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తి చెప్పుతో కొట్టాడు. తన భార్యను కారులో ఎక్కించుకుని వెళ్తుండగా సదరు సర్పంచ్ రోడ్డుకి అడ్డంగా నిలబడ్డాడు. కారు ఆపడంతో సదరు వ్యక్తి తొలుత తన భార్యపై చేయిచేసుకున్నాడు. అనంతరం తన కాలి చెప్పు తీసుకుని హరి ప్రసాద్ రెడ్డిని కొట్టాడు. ఆ తర్వాత పట్టరాని ఆగ్రహంతో థార్ కారును ధ్వంసం చేసి అక్కడ నుంచి తన భార్యను తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు. ఈ గొడవకు కారణం వివాహేతర సంబంధమేనని చెప్పుకుంటున్నారు.

కంటైనర్ ట్రక్కును ఢీకొన్న ఆయిల్ ట్యాంకర్.. భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుప్పల్ మండలం కైతాపురం సమీపంలో శనివారం ఉదయం ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వెనుక నుండి ఆయిల్ ట్యాంకర్ ఒక కంటైనర్ ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ముప్పై నిమిషాలకు పైగా క్యాబిన్‌లో చిక్కుకున్న ట్యాంకర్ డ్రైవర్‌ను అత్యవసర సేవలు రక్షించాయి.అతనికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు.

పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి రాజకీయ ఒత్తిడులు, సిఫార్సులు ఉండవ్ : ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం

పవన్ కళ్యాణ్ అనే తన నుంచి ఎలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడులు లేదా సిఫార్సులు ఉండవని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు. అదేసమయంలో కష్టపడి పని చేసే అధికారులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవని, తగిన గుర్తింపు, ప్రమోషన్లు ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రతి అధికారి నిబంధనలకు లోబడే పని చేయాలని ఆయన కోరారు.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.
