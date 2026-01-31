Suriya: గజిని చాయలున్నా సరికొత్త కథగా సూర్య 46 చిత్రం : నాగవంశీ
Suriya, Mamitha Baiju, G.V. Prakash Kumar
గత ఏడాది చివరిలో సూర్య 46 సినిమా ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. వర్కింగ్ టైటిల్ గా సూర్య 46 గా వుంచారు. నిర్మాణ దశలో వున్న ఈ సినిమాలో మలయాళ నటి మమితా బైజు కథానాయికగా నటిస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమా గురించి తార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ నిర్మాత నాగవంశీ ఇటీవలే వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన అనగనగనా ఒక రాజు విజయంతో ఆనందంలో వున్న ఆయన చెప్పిన విశేషాలు.
సూర్య ఇందులో 45 ఏళ్ల వ్యక్తిగా నటిస్తున్నాడు. తను 20 ఏళ్ల మమితా బైజు మధ్య సంబంధాలు, ప్రేమ, భావోద్వేగాలను తెలియజేసేలా కథ వుంటుంది అన్నారు. సూర్య పోషిస్తున్న ధనవంతుడైన, తీవ్రమైన పాత్రను 2005లో వచ్చిన హిట్ చిత్రం 'గజిని'లోని ఆయన పాత్రతో పోల్చారు, సినిమా ప్రారంభంలోనే దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి మాట్లాడుతూ, సూర్య 46 ఒక మంచి మానవ భావోద్వేగాలతో కూడిన పూర్తిస్థాయి సంతోషకరమైన కుటుంబ చిత్రం అవుతుంది అని తెలిపారు.
కాగా, ఈ చిత్రం జూలై 2026లో థియేటర్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. మొదట్లో ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 2026లో వస్తుందని ఊహాగానాలు వచ్చినా, తాజా నివేదికలు అందుకు భిన్నంగా ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. ఇంకా ఇందులో రాధిక శరత్కుమార్, రవీనా టాండన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీత సమకూరుస్తున్నారు.