Tamil movies hava::వేసవిలో తెలుగు భారీ చిత్రాలు లేకపోవడంతో తమిళ చిత్రాలదే హవా
కొద్ది వ్యవధిలోనే నాలుగు మెగా చిత్రాలు వేసవి విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. అవి కూడా తమిళ సినిమాలు కావడం విశేషం. తెలుగులో అగ్ర హీరోల సినిమాలు అనుకోకుండా వాయిదా పడడంతో చిన్న సినిమాలు ముందుకు వచ్చాయి. అయినా అవి పెద్దగా నిలవలేకపోతున్నాయి. బ్యాడ్ బాయ్ అంటూ నాగశౌర్య వచ్చినా ఒక్కరోజుకూడా ఆడలేదు. ఇక మిగిలిన సినిమాలు అటూ ఇటుగా వున్నాయి. నిన్ననే విడుదలైన వాలా అనే మలయాళ సినిమా తెలుగులోనూ సక్సెస్ మీట్ లు పెట్టుకునేలా చేసింది.
ఇక ఈ అవకాశం అందిపుచ్చుకున్నట్లుగానే తమిళ సినిమాలు విడుదలవబోతున్నాయి. థనుష్ నటించిన కార సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదల కాబోతోంది. ఉత్కంఠభరితమైన గ్రామీణ దోపిడీ థ్రిల్లర్. గా రూపొందింది. ఒక నాణ్యమైన చిత్రం ఖాయం అంటూ చిత్ర యూనిట్ పేర్కొంటోంది. ఇక ఈరోజు కోయంబత్తూరులో కార్యక్రమం జరగబోతోంది.
ఇక సూర్య నటించిన కరుప్పు తెలుగులో వీరభ్రదుడు గా మే 14 విడుదల కాబోతోంది. ఒక భారీ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్, ఇది మంచి విజయం సాధిస్తుందని కూడా ఆశిస్తున్నారు. ఇది ఒక వింటేజ్ కథ. సూర్య బాక్సాఫీస్ సంఘటన్ కాబోతోంది.. మధురైలో ఘనంగా 'కరుప్పు' ఆడియో విడుదల కార్యక్రమం జరగనుంది.
అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడే దైవావేశం గల లాయర్గా సూర్య నటించిన, ఆర్జే బాలాజీ యాక్షన్ డ్రామా 'కరుప్పు' నిర్మాతలు, ఏప్రిల్ 26న సోలమలై కళాశాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడు సాయి అభ్యంకర్ ప్రత్యక్ష ప్రదర్శన ఇవ్వనుండగా, మే 14న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి ముందే పూర్తి సౌండ్ట్రాక్ను అక్కడే విడుదల చేస్తున్నారు; 'అన్బానా' అభిమానుల కోసం పాస్లు క్షణాల్లో అమ్ముడయ్యాయి. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్పై అంచనాలను పెంచుతూ, ఇటీవల విడుదలైన 'రాతు రాసన్' సింగిల్ లక్షలాది వ్యూస్ను సాధించింది.
ఇక మరోవైపు చాలాకాలం విడుదలకు నోచుకోక పోయిన తమిళ విజయ్ సినిమా జననాయగన్ - ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.. అయితే, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ ఇంకా రావలసి ఉంది.
ఇంకో వైపు విక్రమ్ నటించిన ధ్రువనక్షత్రం – చాలా అడ్డంకులు దాదాపుగా తొలగిపోయాయి. తదుపరి విచారణ ఏప్రిల్ 27న. అంతా సవ్యంగా జరిగితే, మే 7 లేదా మే 14న విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ఇవి తెలుగులో ఆడడానికి థియేటర్ల కొరత లేదు కాబట్టి భారీగా ఈ సినిమాలకు థియేటర్లు దొరుకుతాయి.