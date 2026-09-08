ఇంగ్లీష్ సినిమాల్లా స్టైలిష్గా యాక్షన్ చేయడం సర్దార్ 2 సినిమాతో తీరింది : హీరో కార్తీ
హీరో కార్తి హిట్ అయిన ‘సర్దార్’ మోస్ట్ అవైటెడ్ సీక్వెల్ ‘సర్దార్ 2’తో థియేటర్లలోకి వస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది. పీఎస్ మిత్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఎస్. లక్ష్మణ్ కుమార్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 10న వరల్డ్వైడ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు బోయపాటి శ్రీను హాజరయ్యారు.
Karthi, Adivi Sesh, Malavika Mohanan, Ashika Ranganath
హీరో కార్తి మాట్లాడుతూ, ‘సర్దార్ 2’ నా కెరీర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్. ఇలాంటి స్పై క్యారెక్టర్ దొరకడం నా అదృష్టం. నిజానికి గూఢచారులకు ఎలాంటి గుర్తింపు ఉండదు. కానీ వాళ్ల పని వాళ్లు చాలా నిజాయితీతో, ఏదీ ఆశించకుండా చేస్తారు. ‘సర్దార్ 2’ చూసే ముందు ‘సర్దార్’ సినిమా మరొకసారి చూడమని కోరుతున్నాను. అది యూట్యూబ్లో ఫ్రీగా ఉంది. అలా ఆ సినిమా చూస్తే మీరు ‘సర్దార్ 2’కి ఇంకా స్ట్రాంగ్గా కనెక్ట్ అవుతారు. ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఇంత స్టైలిష్గా యాక్షన్ సినిమాలు చేయడం మనకు కుదరదా అని అనిపించేది. అది ఈ సినిమాతో తీరింది.
ఈ సినిమాని తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్న నాగార్జున సుప్రియ, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఆర్టిస్టులు కావాలి. ఆశికా మాళవిక సినిమాలో మంచి పాత్రలు చేశారు. ఈ సినిమాలో డాన్స్ లేదు.. యాక్షన్ ఉంటుంది. గర్ల్ పవర్ చూడబోతున్నారు, సినిమాని పెద్దగా చేయాలంటే స్ట్రాంగ్ విలన్ కావాలి. సూర్య గారిని మీరు వేరే రకంగా ఇందులో చూస్తారు. అందరూ ఎంజాయ్ చేసే విలన్గా చేశారు. అదరగొట్టారు. ఇందులో థియేటర్లో మీ రియాక్షన్ చూడడానికి ఎదురుచూస్తున్నాను.
షామ్ సీఎస్కి ఇది వందో సినిమా. ‘ఖైదీ’ తర్వాత తను అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. ఎప్పుడూ కూడా మీరు తెలుగులో సినిమా ఎప్పుడు చేస్తారని అడుగుతుంటారు. ‘హిట్ 4’ సినిమా వస్తుంది. అంతకుముందు కళ్యాణ్ శంకర్తో సినిమా కూడా వస్తుంది. ఆ సినిమా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తున్నాను. బోయపాటి ‘భద్ర’ సినిమాకి నేను పిచ్చిపిచ్చి ఫ్యాన్ని. అయినా తర్వాత మేము సినిమా చేయడానికి కలిశాము. కాకపోతే కుదరలేదు. కానీ ఆయన చాలా క్రమశిక్షణతో ఉండే దర్శకుడు. శేష్ ఫిలిం లవర్. మేమిద్దరం ఎప్పుడు కూర్చున్నా సినిమా గురించే మాట్లాడుతాం. ఆయన ‘హిట్’ యూనివర్స్లో నేను జాయిన్ కావడం హ్యాపీగా ఉంది. మీ అందరి రెస్పాన్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను. త్వరలో చాలా తెలుగు సినిమాలు చేస్తాను. మనం మళ్లీ మళ్లీ కలుద్దాం. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్.
డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ, కార్తీ గారు, సూర్య గారు డిఫరెంట్ సబ్జెక్టులతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. అలాగే వాళ్లిద్దరూ చాలా మంచి మనసున్న మనుషులు. వాళ్లిద్దరూ చాలా పాజిటివ్గా ఉంటారు. అందుకే ప్రేక్షకులు కూడా ఇంత పాజిటివ్గా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. అలాగే మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా మంచి సినిమాలు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. తెలుగు పరిశ్రమ సక్సెస్ రేట్ ఇలాగే ముందుకు వెళ్లాలి
హీరో అడివి శేష్ మాట్లాడుతూ, ఆవారా, ఖైదీ, ‘సత్యం సుందరం’ ఈ సినిమాలన్నీ ఇష్టం. అలాగే నాకు ‘సర్దార్’ సినిమా కూడా చాలా ఇష్టం. స్పై సినిమాల్లో మాస్ మసాలా ఫిలిం ‘సర్దార్’. ఈ సినిమాని నేను థియేటర్లో చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సర్దార్ 2 ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూస్తాను. మాళవిక, ఆశికా రంగనాథన్, టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. తప్పకుండా ఈ సినిమా చాలా పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. సెప్టెంబర్ 10న థియేటర్స్లో కలుద్దాం.