సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
Last Updated : సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025 (16:13 IST)

థియేటర్‌లో కూడా ఆఫీసు పనిలో నిమగ్నమైన యువతి... నెటిజన్ల ఫైర్

woman work - theater
వినోదం కోసం సినిమా చూసేందుకు వెళ్లిన ఓ యువతి థియేటర్ కూడా ల్యాప్‌టాప్‌లో వర్క్ చేస్తున్న దృశ్యం కనిపించింది. దీన్ని ఎవరో ఫోటో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అంతే.. ఈ ఫోటో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కార్పొరేట్ పని ఒత్తిడికి నిదర్శనమంటూ నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత సమయాన్ని గౌరవించాలంటూ వారు హితవు పలుకుతున్నారు. ఈ దృశ్యం ఐటీ నగరం బెంగుళూరులో కనిపించింది. ఈ ఫోటో ఇపుడు ఐటీ ప్రపంచంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. నగరంలోని కార్పొరేట్ వర్క్ కల్చర్‌పై తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసింది. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఇటీవల ఓ వ్యక్తి "లోకా" సినిమాను చూసేందుకు బెంగుళూరులోని ఓ థియేటర్‌కు వెళ్లారు. తన ముందువరుసలో కూర్చొనివున్న ఓ యువతి ల్యాప్‌టాప్ ఓపెన్ చేసి తీవ్రంగా పని చేస్తుండటం గమనించి, ఆ దృశ్యాన్ని ఫోటో తీసి రెడిట్ అనే సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. బెంగుళూరులో ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందో చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనం అంటూ క్యాప్షన్ జోడించారు. 
 
ఈ ఫోటో పోస్ట్ చేసిన కొన్ని క్షణాల్లోనే వైరల్‌గా మారింది. నెటిజన్లు దీనిపై ఆగ్రహంతో స్పందించారు. కొన్ని ఐటీ, కార్పొరేట్ కంపెనీలు ఉద్యోగులను బానిసల్లా చూస్తున్నాయని, వారి వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా హరిస్తున్నాయని మండిపడుతున్నారు. ఇది "వర్క్ ఫ్రమ్ హోం కాదు.. వర్క్ ఫ్రమ్ థియేటర్‌"లా ఉంది అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. 
 
ఒక యువతి తన వినోదం కోసం కేటాయించిన సమయంలో కూడా పని చేయాల్సి రావడం పని ఒత్తిడికి పరాకాష్ట అని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కంపెనీలు తమ వైఖరిని మార్చుకుని, ఉద్యోగుల వ్యక్తిగత సమయానికి విలువ ఇవ్వాలంటూ వారు సూచిస్తున్నారు. కార్పొరేట్ కంపెనీల్లో నెలకొన్న పని ఒత్తిడికి ఈ ఫోటో అద్దం పడుతుందని మరికొందరు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేశారు. 

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఇప్పుడు రాబోయే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు. ఆమె ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని కీలక నాయకులతో చర్చలు జరిపారు. కవిత తన విస్తృత రాజకీయ ఆశయాలలో భాగంగా తెలంగాణ జాగృతి అభ్యర్థిని ఉప ఎన్నికకు నిలబెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఆసక్తికరంగా, జూబ్లీహిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సోమవారం కవితను కలిశారు. వారి సమావేశం దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది.

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతి

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతిస్నేహితులతో కలిసి ఆలయ విహారయాత్రకు వెళుతుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపు తప్పి అనేకసార్లు బోల్తా పడటంతో ఆమె మరణించింది. ఇంకా ఆమెతో పాటు ప్రయాణించిన ఏడుగురు స్నేహితులు కూడా గాయపడ్డారు. ఈ బృందం దండుమైలారంలోని సరళ మైసమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించి నగరానికి తిరిగి వెళుతుండగా... అబ్దుల్లాపూర్మెట్ సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

YSRCP: ఈవీఎంలతో స్థానిక ఎన్నికలు.. వైకాపా పోటీ చేస్తుందా? లేకుంటే?

YSRCP: ఈవీఎంలతో స్థానిక ఎన్నికలు.. వైకాపా పోటీ చేస్తుందా? లేకుంటే?రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ సంస్థలను కలుపుకొని ఈ ఎన్నికలు సంక్రాంతి తర్వాత దశలవారీగా నిర్వహించబడతాయి.

మా బాపట్ల ఎమ్మెల్యే వర్మ చేతకానివారు: దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు (video)

మా బాపట్ల ఎమ్మెల్యే వర్మ చేతకానివారు: దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు (video)బాపట్ల తెదేపా ఎమ్మెల్యే వర్మపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు బాపట్ల దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు. ఆయన మాట్లాడుతూ... కలెక్టర్ గారి కార్యాలయానికి సమీపంలో వుండే బాపట్ల ఓవర్ బ్రిడ్జిపైన గుంతలు పడి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. ప్రజలకు మేలు చేస్తారని వర్మను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే ఆయన చేతకానివారిలా వున్నారని విమర్శించారు. ప్రజల బాగోగులు ఆయనకు పట్టడంలేదని మండిపడ్డారు. అందుకే కనీసం జిల్లా కలెక్టర్ గారైనా ఓవర్ బ్రిడ్జి దుస్థితిని గమనించి చర్యలు తీసుకోవాలని చేతులు ఎత్తి దణ్ణం పెడుతున్నానంటూ ఆయన అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.

ముందుగానే నిష్క్రమించిన రుతుపవనాలు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం

ముందుగానే నిష్క్రమించిన రుతుపవనాలు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనంఈ యేడాది నైరుతి రుతుపవనాలు మూడు రోజులు ముందుగానే నిష్క్రమించినట్టు భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ యేడాది దేశానికి సమృద్ధిగా వర్షాలను అందించిన ఈ నైరుతి రుతుపవనాలు సాధారణ తేదీ కంటే మూడు రోజుల ముందే వెళ్లిపోయాయని తెలిపింది. సాధారణంగా ఈ యేడాది సెప్టెంబరు 17వ తేదీ వరకు నైరుతి రుతపవనాలు కొనసాగాల్సి వుంది. కానీ, ఈ ప్రక్రియ మూడు రోజుల ముందుగానే మొదలు కావడం గమనార్హమని తెలిపింది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
