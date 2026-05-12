సంబంధిత వార్తలు
- Adi Sai Kumar: ఆది సాయి కుమార్ కొత్త చిత్రం టైటిల్ సైరాబాను
- Aadi Saikumar: మాస్ అప్పీల్తో ఈగో రాజా గా ఆది సాయి కుమార్
- Samyuktha: ప్రొడ్యూసర్ షూటింగ్లో ఇన్వాల్వ్ కావాలి - నిర్మాణంలోకి ఓటీటీలు : రాజేశ్ దండా
- ఆది సాయికుమార్, వేదిక హారర్ థ్రిల్లర్ జంగిల్.సిద్దం
- కన్నీరు పెట్టుకున్న చంద్రహాస్ - చేసిన తప్పును ఎక్కువ చేయకండి : ప్రభాకర్
Aadi Saikumar : శంబాల కాంబినేషన్ లో యగంధర్ ముని నూతన చిత్రం
Sambala 2 new poster
ఆది సాయికుమార్ చిత్రం శంబాల తో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలు మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, దర్శకుడు యుగంధర్ ముని మరో వినూత్నమైన కథాంశంతో ఓ ప్రయోగం చేయబోతోన్నారు. యుగంధర్ ముని సమర్పణలో షైనింగ్ పిక్చర్స్ నిర్మాతలైన మహిధర్ రెడ్డి, రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు ఆదితో మరో సినిమాని నిర్మించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి బృందా రవీందర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
‘శంబాల’ తరువాత మళ్లీ ఆ స్థాయిలో సినిమాని నిర్మించాలని వీరంతా కలిసి కథాన్వేషణలో పడ్డారు. ఇక అద్భుతమైన కథ తోడవ్వడంతో వీరంతా కలిసి ముందుకు వచ్చారు. ఎమోషన్స్తో పాటుగా ఈ సారి హారర్ ఎలిమెంట్స్ను సరికొత్తగా చూపించబోతోన్నారు. భయం, ఉత్కంఠ, అన్ లిమిటెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎమోషన్స్తో భారతీయ తెరపై మునుపెన్నడూ చూడని ఒక అద్భుతమైన అనుభూతిని అందించేందుకు టీం సిద్దమైంది.
ఈ కథకి మ్యూజిక్ ప్రాణం అని, సౌండింగ్తోనే సరికొత్త ఎక్స్పీరియెన్స్ అందించాలని టీం భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే శ్రీ చరణ్ పాకాలని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మళ్లీ తీసుకున్నారు. ఆయన వినూత్నంగా, కొత్తగా సౌండ్-డిజైన్ పద్ధతులతో ప్రయోగాలు చేస్తుంటారన్న సంగతి తెలిసిందే. బీజీఎంతో ఉద్రిక్తతను పెంచుతూ, భావోద్వేగాలను రేకెత్తిస్తూ, నిశ్శబ్ద క్షణాలలో కూడా ప్రేక్షకులకు భయాన్ని కలిగిస్తామని టీం చెబుతోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో వెల్లడించనున్నారు.
స్కూలు గెట్ టు గెదర్లో కలిశారు .. చివరకు ప్రాణాలు పోయాయి
భర్తతో విడాకులు.. కుమారుడితో జీవిస్తోంది.. అయినా మానసిక వేదన.. ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని తన నివాసంలో ఒక మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. మియాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మదినగూడలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతురాలిని మాధురిగా గుర్తించారు. భర్తతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన తర్వాత, ఆమె తన కుమారుడితో కలిసి నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంగా ఆ మహిళ తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురవుతున్నట్లు తెలిసింది.
ప్రధాని మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారింది : రాహుల్ గాంధీ
జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాతీయ స్థాయిలో నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడంతో ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ 2026 పరీక్షను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రద్దు చేసింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అమృత్ కాలం దేశానికి విష యుగంగా మారిందంటూ ధ్వజమెత్తారు.
హ్యాట్సాప్ సీఎం విజయ్ : మద్యం షాపుల మూసివేతపై హీరో విశాల్ ట్వీట్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను సినీ నటుడు విశాల్ అభినందించారు. ఇటీవల ఎన్నికల్లో విజయం అందుకున్న విజయ్.. సీఎం అయ్యాక సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. మద్యం దుకాణాలపై ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా మందిరాలు, పాఠశాలల వద్ద మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో 717 మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. రెండు వారాల్లో ఈ దుకాణాలు మూసివేసేలా ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
భర్త వివాహేతర సంబంధాలు, నిలదీసిన భార్యపై దాడి: 45 రోజులకే నవ వధువు ఆత్మహత్య
విశాఖపట్టణం నగర శివారు ప్రాంతంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివాహమైన కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే, భర్త వేధింపుల కారణంగా ఒక నవవధువు ఆదివారం రాత్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన సోమేశ్వరరావుతో బాధితురాలు తేజశ్రీకి 45 రోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులు నగరంలోని రేసుపువానిపాలెంలో నివసిస్తున్నారు. అక్కడ సోమేశ్వరరావు ఒక లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వహిస్తున్నాడు. గత కొద్ది రోజులుగా, తన భర్త ఇతర మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు తేజశ్రీకి తెలిసింది. ఈ వ్యవహారాల గురించి ఆమె సోమేశ్వరరావును నిలదీసింది. దాంతో అతడు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఆమెను తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక వేధింపులకు గురిచేయడం ప్రారంభించాడు.
మధుమేహాన్ని అదుపులో వుంచే ఆయుర్వేద చిట్కా
పసుపును ఆహారంలో రంగు, రుచి, వాసన కొరకు వాడటంతో పాటు పూర్వకాలం నుండి పసుపును ఔషధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. పూర్వకాలం నుండి ప్రతి ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం ఆచారం. తద్వారా క్రిములు, కీటకాలు లాంటివి ఇంటిలోకి ప్రవేశించవనే అభిప్రాయం. పసుపుతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేపాకు, పసుపు నీటిలో కలిపి బాగా మరగనిచ్చి చల్లారాక ఆ నీటితో ఇంటి ఫ్లోర్ శుభ్రం చేస్తుంటే క్రిములు నశిస్తాయి. గ్లాసు వేడి పాలల్లో అరచెంచా పసుపుపొడి, కొంచెం మిరియాల పొడి కలిపి ప్రతిరోజు రాత్రి తాగితే జలుబు, తుమ్మలు, దగ్గు లాంటివి తగ్గుతాయి.
ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా... సాధారణ జీవితం కరువే
హైదరాబాద్: భారతీయ వైద్య రంగం ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్, ఐసీయూ సేవలు, గాయాలకు చికిత్స అందించడం, పక్షవాతం నిర్వహణ, అత్యాధునిక శస్త్రచికిత్సల్లో అద్భుతమైన ప్రగతి సాధించింది. ఒకప్పుడు ప్రాణాంతకమైన వ్యాధుల నుంచి సైతం రోగులు సురక్షితంగా బయటపడుతున్నారు. అయితే, ప్రాణాలు నిలబడుతున్నా ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయ్యాక చాలామంది సాధారణ జీవితానికి తిరిగి రాలేకపోతున్నారు. నడక కోల్పోవడం, మాట పడిపోవడం, ఆలోచనా శక్తి తగ్గడం, మానసిక క్షోభ, ఇతరులపై ఆధారపడటం వంటి సమస్యలతో జీవితాంతం కుంగుబాటుకు గురవుతున్నారు.
క్యారెట్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
క్యారెట్లలో పోషకాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి తీసుకుంటుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తహీనత ఉన్నవారు క్యారెట్ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే రక్తహీనత తగ్గిపోతుంది. క్యారెట్ రసం, టమోటా రసం, చీనీపండ్ల రసాన్ని కలిపి కనీసం ఇరవై ఐదు గ్రాములు సేవించాలి. ఈ మూడింటిని కలిపిన రసాన్ని రెండు నెలలపాటు సేవిస్తే నోటి అల్సర్, ముఖంపై ముడుతలు మాయమవుతాయి. నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే ప్రతి రోజు ఉదయం-సాయంత్రం రెండుపూటలా క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తే ఫలితం వుంటుంది. క్యారెట్ రసాన్ని సేవిస్తుంటే ఉదర సంబంధమైన రోగాలు, పిత్తం, కఫం మరియు మలబద్దకం దూరమవుతాయి.
డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్
హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.
10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?
వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.