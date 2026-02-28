Kiara Advani: టాక్సిక్ ది మూవీ వన్ నుండి తబాహి పాటలో యాష్, కియారా అద్వానీ - ది బెస్ట్ షాట్
టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీటేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ నుండి మొదటి సింగిల్ తబాహి ఆవిష్కరణ కేవలం పాట ప్రకటనగా కాకుండా ఒక ఉత్తేజకరమైన సినిమాటిక్ టీజ్గా వస్తుంది. కొత్తగా విడుదలైన పోస్టర్ లో యాష్, కియారా అద్వానీ - ది బెస్ట్ షాట్ గా అభివర్ణిస్తున్నారు. రొటీన్ ప్రమోషనల్ రివీల్గా పనిచేయడానికి బదులుగా, విజువల్ భావోద్వేగ ద్వారంలా అనిపిస్తుంది - ప్రేమ లో తీవ్రతను ఇందులో చూపించే ప్రయత్నం జరిగింది.
మార్చి 2న విడుదలైన గ్రోన్-అప్స్ మొదటి పాట 'తబాహి': యష్, కియారా అద్వానీల ఇంటెన్స్ పోస్టర్ ఇంటర్నెట్ను హోరెత్తించింది. యాష్, కియారా అద్వానీల ఆలింగనం సినిమాటిక్ గ్లామర్కు మించినట్లుగా వుంది. కియారా తెల్లటి దుస్తులు సముద్రం దృశ్య నేపథ్యం గాలులతో కూడిన జుట్టు ఫ్రేమ్ను మృదువుగా చేస్తాయి, యష్ ఆలింగనం పట్ల నెటిజన్లు తగిన కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి తరానికి చెందినట్లుగా ప్రేమలో ఎమోషనల్ సీన్ గా మరికొందరు అభివర్ణిస్తున్నారు. మరికొందరైతే వీరి మధ్య కెమిస్ట్రీ మామూలుగా లేదుగా అంటూ పేర్కొంటున్నారు.
ఇప్పటికే టాక్సిస్ గ్లింప్స్, టీజర్ పరంగా చూస్తే పూర్తి యాక్షన్ చిత్రంగా కనిపించింది. ఇప్పుడు రేపు రాబోయే పాట శ్రుంగారపు పాలు ఎక్కువగా వుంటుందని అనిపిస్తుంది. మార్చి 2న విడుదల కానున్న తబాహీ పాటకు విశాల్ మిశ్రా స్వరపరిచి పాడారు,
టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ లో యష్, కియారా అద్వానీలతో పాటు నయనతార, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా నటించారు. యష్ రాసిన కథకు గీతు మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం విలక్షణమైన కథ చెప్పే స్వరాన్ని హామీ ఇస్తుంది. కన్నడ, ఆంగ్లంలో ఏకకాలంలో చిత్రీకరించబడిన ఈ చిత్రం హిందీ, తమిళం, తెలుగు మరియు మలయాళ మార్కెట్లలో డబ్ చేయబడిన వెర్షన్లలో కూడా విడుదల అవుతుంది - దానితో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విడుదలవుతున్న చిత్రంగా నిలుస్తోంది.