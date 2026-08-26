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Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (13:08 IST)

Toxic Review :విషపూరితమైన భావాలు చొప్పించేదిగా యశ్ నటించిన టాక్సిక్‌ రివ్యూ

Yash, Kiara Advani
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (13:08 IST)
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Yash, Kiara Advani
టాక్సిక్‌... ఈ పేరు చాలాకాలంగా సినీప్రియులకు ఊరిస్తున్న చిత్రం పేరు. గీతు మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడుతూ ట్రైలర్ లో హాలీవుడ్ చిత్రాలను తలపించేలా వుందనే ప్రచారంలో ఎట్టకేలకు నేడు, ఆగస్టు 26వ తేదీ బుధవారంనాడు పలు భాషల్లో విడుదలైంది. హైదరాబాద్ లో ఐదు షోలకు పర్మిషన్, టికెట్ల రేట్ల పెంపు తో హడావుడి చేసిన ఈ సినిమా కె.జీఎఫ్ సీక్వెల్ తర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తీసుకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన టాక్సిక్.. యష్.కు లాభమా? నష్టమా తెలుసుకుందాం.
 
కథగా చెప్పాలంటే,
దాదాపు 3 గంటల 14 నిమిషాల రన్ టైమ్‌లో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు చాలా రిచ్‌గా సినిమాను చూపించారు.

కథ 1920 కాలంలో పోర్చుగీస్ వాళ్ళు ఇండియాను పాలిస్తున్న కాలం. గోవాలో సర్కస్ లో పనిచేసే ఓ ఆవిడను యశ్ ప్రేమించి పిల్లవాడికి తండ్రి అవుతాడు. కానీ ఆ తర్వాత ఆమె అంటే అసహించుకుంటాడు. అందుకే చాలాకాలం తర్వాత  తన భర్త యశ్ తిరిగి వస్తున్నాడని తెలిసి బలవన్మరణం పొందుతుంది. ఇదేమీ తెలీని కొడుకు డాడీ అంటూ యశ్ వెంటపడతాడు. పైగా కొడుకుని చంపాలని యశ్ ప్రయత్నిస్తాడు.
 
ఇక, చిన్నతనంలో యశ్ తల్లి గోవాలో ఓ వ్యభిచారిణి. కూతురు నయనతార ను అదే పనిలో వుండేలా చేస్తుంది. అది నచ్చని యశ్  తల్లిని చంపి అక్కను తీసుకుని పారిపోతాడు. అలా పెరగడంతో అనుబంధాలు, ఆప్యాయతలు ఇసుమంతైన కానరావు. క్రూరత్వంగా వుంటాడు. నచ్చిన అమ్మాయిని వశపరచుకోవడం అతని నైజం. గోవాలో మాఫియా కింగ్ దగ్గర నమ్మకంగా వుండి క్రమేణా అతని కూతురుకూ దగ్గరై తన స్వార్థం, అహం కోెసం ఆమె తండ్రినే చంపేస్తాడు. ఇలా తనకు అడ్డువచ్చిన వారినందరినీ చంపుతూ తాను కాసినోయా, మాఫియా సామ్రాజానికి అధినేతగా ఎలా ఎదిగాడు. అందుకు సోదరి నయనతార ఎలా సహకరించింది? చివరికి ఆమె ఏమయింది? యశ్ మాఫియా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించాడా? లేదా? ఫైనల్ గా యశ్ తెలుసుకుందేమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే.. బ్రిటీష్ వారు వెళ్ళిపోయాక పోర్చుగీసువారు పాలించే కాలం అప్పట్లో సముద్రతీరానికి వ్యాపారం కోసం వచ్చే వారు అక్కడ కాసినోవా ఆడడం, గాంబ్లింగ్ లో పాల్గొనడం, వేశ్యలతో ఎంజాయ్ చేయడం మామూలే. అక్కడ వుండే ఓ వేశ్య కొడుకే యశ్. అక్కడనుంచి కథ మొదలవుతుంది.

ఈ సినిమా చూసి కథేమిటి? అని థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చే కామెన్ మెన్ ను అడిగితే మాకేం అర్థం కాలేదు అనే చెబుతున్నారు. మైక్ లు ముఖంమీద పెడితే.. యశ్ ఇరగతీశాడు. ఆహా.. ఓహో.. హాలీవుడ్ స్టయిల్ లో వుందని మాత్రమే చెబుతున్నారు. అయితే ఎంత స్టయిలిష్ గా తీసినా సినిమా అర్థం కానప్పుడు ఎక్కవ రోజులు థియేటర్లలో ఆడడం కష్టమే. భారీ తారాగణం వున్నారు. యశ్ తండ్రీ కొడుకులుగా రెండు పాత్రలు చేశాడు. చాలా హుషారుగా యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో బాగానే చేశాడు.
 
కానీ, ప్రతి సీన్ లో మందు తాగడం, సిగరెట్ వెలిగించడం అనేవి మామూలే. మంచుకొండల్లో కూడా మందు యశ్ కు ఈజీగా మందు బాటిల్ దొరికేస్తుంది. మందు, సిగరెట్ లేని సీన్లు వేల్ళతో లెక్కపెట్టవచ్చు. దానికితోడు కనిపించిన అమ్మాయిలతో ఎంజాయ్ చేయడం కూడా మామూలుగా లేదు. నాతో గడపడమంటే మంచాలు ఇరిగిపోవాల్సిందే..అనే డైలాగ్ లతో పాటు ప్రతి మగాడు ఆడదాన్ని బొడ్డుకిందే చూస్తాడు.. అదే కావాలి.. రా.. అంటూ కియారా అద్వానీ తో అనిపించడం కూడా వుంది.
 
ఇలా ఈ సినిమా యశ్ తో రొమాన్స్ చేయించడం, గన్ లతో స్లయిలిష్ గా కాల్చేలా చూపించడం వంటివన్నీ దర్శకురాలు అభిరుచి మేరకు వున్నట్లు అనిపిస్తుంది. 
 
టైటిల్ కూడా కనెక్ట్ అయ్యేలా విషపూరితమైన భావాలున్నవాడు గా యశ్ కనిపిస్తాడు.. అలాంటి వాడు సోదరిని కూడా చంపేసేలా మారతాడు. కానీ అందులో బలీయమైన అంశం కనిపించదు. కేవలం  తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్, హ్యూమా ఖురేషీ వంటి వారితో ఎంజాయ్ చేయడం, గ్లామర్ గా చూపించడం జరిగింది. వారితో ప్రేమ వద్దని ఓసారి వారిస్తుంది. దాని వల్లే చంపేశాడా? అనేది చివరికానీ అర్తం కాదు. అంటే యశ్ హీరోకాదు  విలన్ అని చెప్పారు.
 
ఇక హింస పరంగా చెప్పాలంటే, కె.జి.ఎఫ్. కు మించిన హింస వుంది. అయితే అందులో తల్లికిచ్చిన మాట ప్రకారం మాఫియా డాన్ గా ఎదుగుతాడు. కానీ టాక్సిక్ లో అటువంటి అంశమే లేదు. తల్లి పడుపు వ్రుత్తి చేసేది, అదే వ్రుత్తిని కొనసాగించే నయనతారను బయటకు తెచ్చుకోవడం, నయనతార కోరిక మేరకు మాఫియా సామ్రాజ్యాన్ని ఏలడం అనేది సినిమా కథ. 
 
అయితే అక్కనే చంపేసిన యశ్ కు తనకు మరో అమ్మాయి ద్వారా పుట్టిన రెండో కొడుకు అంటే ఎంత ప్రేమ అనేది లాజిక్కులేని అంశంగా అనిపిస్తుంది.
 
అలాగే సెకండాఫ్ క్లయిమాక్స్ లో గత జ్నాపకాలను వెంటాడుతూవుండడం, ఇమాజినేషన్ లో వచ్చే సీన్స్ ప్రేక్షకుడికి టార్చర్ లా అనిపిస్తాయి. పోనీ అదంగా కట్ చేసినా సినిమాలో అసలు సరుకు లేదు. కనుక ఈ సినిమా గురించి ఇంతకంటే చెప్పడం వేస్టు.
 
సాంకేతికంగా కెమెరామెన్ పనితనం, సంగీతపరంగా నేపథ్యం బీట్స్ అన్నీ సన్నివేశపరంగా బాగానే వున్నాయి. నిర్మాణవిలువలు బాగున్నాయి. యష్ స్వీయ నిర్మాణంతోపాటు కె.వి.ఎన్. సంస్త కూడా సంయుక్తంగా 500 కోట్లతో తీశారు. ఆ ఖర్చు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది.
 
కానీ జంజీ ప్రేక్షకుల కోసం తీశామనుకున్నా.. ఇందులో అడుగడుగునా హింస, తలలు, చేతులు నరకడం, నమ్మించిన వారినే మోషం చేయడం వంటివి ఎందు చేస్తున్నాడో ఎవరికోసం చేస్తున్నాడో కూడా సినిమా చూసినంతసేపు అర్థం కాదు. అందుకే జంజీ బ్యాచ్ కూడా ఈ సినిమా పెద్ద రాడ్ సినిమాలా వుందనే కామెంట్లు థియేటర్ బయటకు రాగానే పలకడం చిత్రం స్థాయి అర్థంఅయింది. 
 
- ఈ సినిమాలో సందర్భానుసారంగా... నేను తప్పు చేశాను.. అని యశ్ అంటాడు. అలా పలు డైలాగ్ లు వున్నాయి. అవన్నీ ఈ సినిమాకు బాగా సూటవుతాయి. ప్రేక్షకుడు కూడా తాము వచ్చి తప్పు చేశామని ఫీలవడం ఖాయం. టాక్సిక్ అంటేనే విషపూరితమైన భావాలున్నవాడు మరి అలాంటి వాడు కథానాయకుడు అవ్వడు. ఇందులో యశ్ విలన్ గానే కనిపిస్తాడు. ప్రేక్షకులకు విషపూరితమైన భావాలు కలిగించేలా వుంది కాబట్టి ఈ సినిమాకు సెన్సార్ ఇచ్చినవారిని కూడా తప్పుపట్టాల్సిందే.
రేటింగ్ : 1.5/5
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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