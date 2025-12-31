టాక్సిక్ నుంచి నయనతార అదిరిపోయే లుక్
కన్నడ నటుడు యశ్ కథానాయకుడుగా మలయాళ దర్శకురాలు గీతూమోహన్ దాస్ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం టాక్సిక్. 'ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' అనేది ట్యాగ్ లైన్. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం శరవేగంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ హీరోయిన్ నయనతార లుక్ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో ఆమె గంగ అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ ఫస్ట్లుక్ పోస్టర్ను పంచుకున్నారు. మోడ్రన్ డ్రెస్లో గన్ పట్టుకొని పవర్ఫుల్ లుక్స్తో నయన్ కనిపించారు.
ఈ చిత్రంలో ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఉన్నట్లు మొదటినుంచి వార్తలు వస్తున్నాయి. వాటిని నిజం చేస్తూ చిత్రబృందం ముగ్గురు హీరోయిన్ల లుక్లను వరుసగా విడుదల చేసింది. కియారా అద్వానీ నదియా పాత్రలో కనిపించనుండగా హ్యుమా ఖురేషీ ఎలిజబెత్ పాత్రలో అలరించనున్నారు.
చిన్నారుల కోసం ఎన్నో కథలు తెరకెక్కాయని, ఇది పెద్దలకు సందేశమిచ్చే చిత్రమని యశ్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఆయన 19వ చిత్రంగా 'టాక్సిక్' తెరకెక్కుతోంది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 19న ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. 'కేజీయఫ్' తర్వాత యశ్ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో దీనిపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.