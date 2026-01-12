సోమవారం, 12 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (11:18 IST)

Ravi Teja: సునీల్ తో దుబాయ్ శీను లాంటి ఫన్ చూడబోతున్నారు : రవితేజ

Ravi Teja, Dimple Hayathi, Ashika Ranganath
Ravi Teja, Dimple Hayathi, Ashika Ranganath
మాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్, పాటలతో హ్యుజ్ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ సినిమా జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. 
 
ఈ సందర్భంగా రవితేజ మాట్లాడుతూ... మా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్, నేను కలిసి 13 సినిమాలు చేశాం. మా సినిమాలన్నీ దాదాపు హిట్ అయ్యాయి. ఈ సినిమాలో మా హీరోయిన్స్ చాలా అందంగా కనిపిస్తారు. నన్ను కూడా చాలా అందంగా చూపించాడు డీవోపీ ప్రసాద్ మూరెళ్ళ. తనతో తొమ్మిది సినిమాలు చేశాను. కొరియోగ్రాఫర్స్ శేఖర్, భాను కంపోజ్ చేసిన పాటలన్నీ కూడా సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఫైట్ మాస్టర్ పృద్వి ఇందులో ఎంటర్ టైనింగ్ గా ఉండే ఫైట్లు కంపోజ్ చేశారు. ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ చెరుకూరి ఎక్కువ మాట్లాడరు. ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్ లాగా కనిపిస్తారు. సినిమాని చాలా పాషన్ తో చేశారు. 
 
ఇందులో సునీల్ తో మళ్ళీ దుబాయ్ శీను లాంటి ఫన్ చూడబోతున్నారు. సత్య కిషోర్ మురళీధర్ గారు గెటప్ శీను సోని అందరు కూడా అద్భుతంగా చేశారు. వీళ్ళతో కలిసి చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అనిల్ రావిపూడి, హరీష్ శంకర్, బాబి, కిషోర్.. వీరి  డైరెక్షన్లో నేను విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ శివ నిర్వాణతో చేస్తున్నాను. ఆ సినిమా గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. బీమ్స్ అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. సక్సెస్ మీట్ లో తన గురించి మాట్లాడుతాను. మ్యూజిక్ ఇరగదీసాడు. హీరోయిన్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా నటించారు. మీరు అందరూ విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మా డైరెక్టర్ కిషోర్ తిరుమల ప్రమోషన్స్ లో డాన్స్ ఇరగదీసారు. ఈ సినిమాకి టైటిల్ మా పవన్ ఇచ్చాడు. డైరెక్టర్ కిషోర్ ఈ సినిమాతో చాలా అద్భుతమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ చేశారు. ఈ సినిమా ఫుల్ ఫన్ గా ఉంటుంది. జనవరి 13న భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి థియేటర్స్ లో కలుద్దాం.
 
డింపుల్ హయాతి మాట్లాడుతూ, రవితేజ గారితో ఇది నాకు రెండో సినిమా. ఆయనతో నటించడం చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది డైరెక్టర్ గారు సినిమాని అద్భుతంగా తీశారు. ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది
 
హీరోయిన్ ఆశిక రంగనాథ్ మాట్లాడుతూ,  విక్రమార్కుడు లో ఆయన రెండు క్యారెక్టర్స్ ని ప్లే చేసిన ప్లే చేసిన విధానం చూసి చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను. అలాంటి సూపర్ సార్ తో నేను నటిస్తానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఇది చాలా వండర్ఫుల్ జర్నీ. ఆయన నుంచి చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు.

Vijayawada : భార్యను సంసారానికి పంపలేదని.. అత్తను చంపేశాడు..

Vijayawada : భార్యను సంసారానికి పంపలేదని.. అత్తను చంపేశాడు..భార్యను కాపురానికి పంపడం లేదన్న కోపంతో ఓ అల్లుడు అత్తను కత్తితో పొడిచి హత్య చేసిన ఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సింగ్ నగర్‌కు చెందిన కోలా దుర్గ కుమార్తెకు నాగసాయితో వివాహం జరిగింది. అయితే దంపతుల మధ్య కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గొడవల నేపథ్యంలో ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

Chhattisgarh: యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పోలీస్ సిబ్బంది

Chhattisgarh: యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన పోలీస్ సిబ్బందిపోలీస్ సిబ్బందే ఓ యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని కోర్బా జిల్లాలో శనివారం ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. బంకిమోంగ్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జనవరి 8 రాత్రి ఈ సంఘటన జరిగిందని, బాధితురాలికి తెలిసిన ఐదుగురు నిందితులలో ఒకరు ఆమెకు ఫోన్ చేశారని పోలీసు అధికారి తెలిపారు. బాధితురాలిపై ఎమెర్జెన్సీ పోలీస్ టీం డ్రైవర్‌తో సహా ఐదుగురు వ్యక్తులు అత్యాచారం చేశారని పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. ఈ కేసులో డయల్ 112 పోలీస్ హెల్ప్‌లైన్ వెహికల్ డ్రైవర్‌తో సహా ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు

GHMC Elections: జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలు.. టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు మంచి అవకాశం

GHMC Elections: జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలు.. టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు మంచి అవకాశంరాబోయే జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికలు తెలంగాణలో తమ ఉనికిని విస్తరించుకోవడానికి టీడీపీ, జనసేన పార్టీలకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాయి. ఇటీవల, జనసేన తెలంగాణ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ప్రకటించి, తుది నిర్ణయాన్ని పవన్ కళ్యాణ్‌కు వదిలేసింది. స్వతంత్రంగా పోటీ చేయాలా లేక టీడీపీ, బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకోవాలా అనే దానిపై తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటామని జనసేన పేర్కొంది. అయితే, ఒక్క రోజులోనే తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు, తమకు పొత్తు అవసరం లేదని, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.

అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం.. రాజకీయంగా రచ్చ.. ప్రజాధనంతో వద్దు

అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహం.. రాజకీయంగా రచ్చ.. ప్రజాధనంతో వద్దుగుజరాత్‌లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహం తరహాలో అమరావతిలో భారీ ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం నిర్మించాలని యోచిస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఒక ప్రధాన పర్యాటక మైలురాయిని సృష్టించడం ఈ ప్రతిపాదన లక్ష్యం. విగ్రహ ప్రాజెక్టు గురించి చర్చించడానికి ఇటీవల ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ సమావేశమైంది. ఈ సమావేశం తర్వాత, మంత్రి నారాయణ మీడియాతో కీలక వివరాలను పంచుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ విగ్రహం ఖరీదు 1,750 కోట్లు ఉంటుందని, 3,500 మెట్రిక్ టన్నుల బరువున్న కాంస్యం ఉంటుందని నారాయణ చెప్పారు.

కోడి పందాలపై హైకోర్టు సీరియస్.. సెక్షన్ 144 విధించాలి.. పోలీసులకు ఆదేశాలు

కోడి పందాలపై హైకోర్టు సీరియస్.. సెక్షన్ 144 విధించాలి.. పోలీసులకు ఆదేశాలుసంక్రాంతి సందర్భంగా జరిగిన కోడి పందాల కార్యక్రమాల తర్వాత, హైకోర్టు గతంలో కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం కఠినంగా వ్యవహరించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించింది. జంతువులపై క్రూరత్వ నిరోధక చట్టం, 1960, ఆంధ్రప్రదేశ్ గేమింగ్ చట్టాన్ని ప్రభావిత ప్రాంతాలలో అమలు చేయడంపై ఈ ఆదేశాలు దృష్టి సారించాయి. తూర్పు- పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణ - గుంటూరు జిల్లాల కలెక్టర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోర్టు ప్రత్యేకంగా ఆదేశించింది. కోడి పందాల వేదికల గురించి అధికారులకు సమాచారం అందిన వెంటనే తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

Watch More Videos

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com