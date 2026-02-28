ఒక రాత్రికి రేటెంత అని అనడుగుతారా? మీరు రాక్షసులే: రేణూ దేశాయ్ తీవ్ర ఆగ్రహం
టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రేణూ దేశాయ్ తనపై కొంతమంది పనిగట్టుకుని అసభ్య పదజాలంతో దూషణలకు దిగటం ఇన్స్టాగ్రాంలో తీవ్ర ఆవేదన, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను కాశీ విశ్వనాథుని క్షేత్రంలో వున్నాను. అక్కడకి నా స్నేహితురాలు కూడా వచ్చింది. ఆమె నన్ను ఫోటో తీస్తే అది నా ఇన్ స్టాలో పెట్టాను. దాని కింద పనికిమాలిన వెధవలు అసభ్య పదజాలం వాడుతూ బూతులు రాసారు. ఒకడు రాత్రి రేటెంత, నీకు కాశీ యాత్ర అవసరమా, ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా అని రాసాడు. ఇలాంటివారు మనుషులేనా? కాదు ఖచ్చితంగా రాక్షసులే. నీకు తినే పరిస్థితి లేదు నువ్వు రేటు అడుగుతావా వెధవా? అసలు ఇలాంటి మాటలు ఎలా రాస్తారు? ఏదో నాలుగైదు వేల రూపాయలతో ఫోన్ కొనుక్కొని వెధవ రాతలు రాస్తున్నారు.
దుస్తులు గురించి స్టార్ట్ చేసారు. నేను నిండైన దుస్తులతో వెళ్తున్నాను. ఐనా సోషల్ మీడియాల్లో బూతులు పెట్టడం చూస్తుంటే మీరు పూర్తి ఫ్రస్టేషన్లో వున్నారు. మీరు ఆల్రెడీ కలియుగంలో వున్నారు. ఈసారి మాత్రం మిమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదలను. ఈ చెడ్డ రాతలు రాసేవారి తాట తీసేందుకు చిరునామా వెతుక్కుంటూ వస్తాను. అప్పుడు మీ తల్లిని, చెల్లిని అడుగుతాను. నువ్వు ఎలాంటి రాతలు రాస్తున్నావో చూపిస్తూ.
నిజంగా మీకు ధైర్యంగా వుంటే రోడ్డు మీదకు రండి. రోడ్లు చెత్తగా వున్నాయి. వాటి గురించి మాట్లాడండి. మీ ఎమ్మెల్యే దగ్గరకు వెళ్లి బూతులు తిట్టి చూడండి. నన్ను బూతులు తిడితే ఒక్క ప్రాణమైనా నిలబడుతుందా చెప్పండి. అలా నిలబడితే ఎన్ని బూతులు తిట్టినా భరిస్తాను. సంబంధం లేని బిడ్డ చనిపోతే దాని గురించి నన్ను తిడతారు. మీరు మంచి మనుషులు కాదు అంటూ ఆవేదన, పట్టరాని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు.