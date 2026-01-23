శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 23 జనవరి 2026 (14:30 IST)

Balakrishna: నా పేరు నిలబెట్టావ్ అన్నారు బాలయ్య గారు : హీరో శర్వా

Sharwa, Ram Abbaraju, Srivishnu, Anil Sunkara
Sharwa, Ram Abbaraju, Srivishnu, Anil Sunkara
శర్వా సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ నారీ నారీ నడుమ మురారి'. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వంలో ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రై. లిమిటెడ్‌తో కలిసి అనిల్ సుంకర, రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు. సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. జనవరి 14న విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుని సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచి హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ సంక్రాంతి విన్నర్ బ్లాక్ బస్టర్ ఈవెంట్ ని గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో టీం అందరినీ షీల్డ్స్ అందించారు.
 
శర్వా మాట్లాడుతూ,  ఈ టైటిల్ ఇచ్చి ముహూర్తం పెట్టిన మా బాలయ్య బాబు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. నిన్ననే బాలయ్య గారితో మాట్లాడాను. నా పేరు నిలబెట్టావ్ అన్నారు. నెక్స్ట్ సినిమా నుంచి మీరే ముహూర్తం పెట్టాలని అడిగాను. ముందుగా శ్రీ విష్ణు గారికి థాంక్స్. చివర్లో కామియో రోల్ చేయడం శ్రీ విష్ణు గారి గొప్ప మనసు. ఒక హీరో సినిమాని ఫ్రెండ్షిప్ ని నమ్మి చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. అనిల్ గారి ప్రొడక్షన్స్ లో మా ఇద్దరికి కలిసి ఒక కథ రాస్తే తప్పకుండా చేస్తాం. చిన్ని గారితో పదేళ్ళ ఏళ్ల అనుబంధం. ఆయనతో సినిమా చేయాలి. కానీ ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్లారు. ఆయన ఈ వేడుకకు రావడం ఆనందంగా వుంది. 
 
అనిల్ గారికి థాంక్స్ చెప్పడం చాలా చిన్న విషయం. హీరో ప్రొడ్యూసర్  కలిసి ఉంటే ఏమవుతుందనేది మేము చూపిస్తాం. నెక్స్ట్ సినిమాకి రూపాయి కూడా అడగను. మళ్ళీ అనిల్ గారు పెద్ద సినిమా చేసే వరకు రూపాయి కూడా తీసుకోను. ఇది నా ప్రామిస్. ఎందుకంటే హిట్ వాల్యూ మాకు తెలుసు. అలాంటి హిట్ ఆయన నాకు ఇచ్చారు. ఆడియన్స్ అందరు కూడా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ థాంక్యు సో మచ్
 
హీరో శ్రీ విష్ణు మాట్లాడుతూ.. నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమాని ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ చాలా థాంక్స్. ఈ టైటిల్ అనగానే నాకు టెన్షన్ వచ్చింది. బాలయ్య బాబు గారి ప్రతిష్టాత్మకమైన సినిమా అది. అలాంటి టైటిల్ పెట్టాలంటే నిజంగా ధైర్యం ఉండాలి. అనిల్ గారు శర్వా సాయి ఆ ధైర్యం చేశారు. సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టారు. అనిల్ గారికి హిట్స్ రావాలని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆయన చాలా మంచి మనిషి. అందరికి బిగ్ కంగ్రాజులేషన్స్.శర్వా  నాకు ఎప్పటినుంచో తెలుసు. ఆయన చాలా మర్యాదగా మాట్లాడుతారు. చాలా డిఫరెంట్ కథలు  చేస్తారు. ఆయన ప్రతి సినిమాలో ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఆయన ప్రతి సంవత్సరం పండగకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన వస్తే ప్రతి సినిమా హిట్ అవుతుంది. ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన అందరికీ థాంక్యూ.
 
ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ సంకర మాట్లాడుతూ, సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమా సక్సెస్ అప్పుడు ఈ షీల్డ్స్  ఇచ్చాము. ఆరేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఈ సక్సెస్ కి షీల్డ్స్ ఇవ్వడమనేది నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఇది అందరూ మెచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాగా ప్రశంసలు అందుకోవడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.శర్వా ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందని మొదటి నుంచి నమ్మకంగా చెప్పారు. ఆ నమ్మకం నిజమైంది. నెక్స్ట్ సంక్రాంతికి ఆయన మళ్లీ వస్తున్నారు. ఆయన రావాలని అందరు కోరుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే శర్వా వస్తే ప్రతి సినిమా హిట్ అయిపోతుంది.రైటర్స్ భాను నందు  మా జర్నీ ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను. నరేష్ గారు ఈ సినిమా సామజ కంటే పెద్ద హిట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. ఆయన సీన్స్ కి థియేటర్స్ లో పడి పడి నవ్వుతున్నారు. మా డిస్టిబ్యూటర్స్ అందరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. యుఎస్ లో అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. విష్ణు కామియో అద్భుతంగా చేశారు. ఈ విజయంతో మరింత బాధ్యత పెంచుకుని నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమా ఇంతకంటే బెటర్ గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.

నా గుండె కోసం దెబ్బలు తగిలినా ఓర్చుకుంటున్నా: ట్రంప్

నా గుండె కోసం దెబ్బలు తగిలినా ఓర్చుకుంటున్నా: ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిత్యం వార్తల్లోనే వుంటున్నారు. తాజాగా ఆయన చేతికి గాయం వుండటం కలకలం రేగింది. ఆ గాయాన్ని చూసిన ఓ రిపోర్టర్ దాని గురించి ఆయనను ప్రశ్నించారు. దానికి ఆయన సమాధానమిస్తూ... టేబులుకి నా చేయి తగిలి గాయం అయ్యింది. దానిపై క్రీం రాసాను. నేను సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా వున్నానని వైద్యులు చెబుతున్నా నా గుండె కోసం నేను ఆస్ర్పిన్ మాత్రలు వాడుతున్నాను. ఈ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే చిన్న దెబ్బ తగిలినా అది వెంటనే కనిపిస్తుందంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

జైలులో పెళ్లిపీటలెక్కిన హత్య కేసు దోషులు

జైలులో పెళ్లిపీటలెక్కిన హత్య కేసు దోషులురాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో సంచలన హత్య కేసుల్లో జీవిత కారాగారశిక్షలను అనుభవిస్తున్న ఇద్దరు ఖైదీలు పెళ్లితో ఒక్కటయ్యారు. జైపూర్‌లోని ఓపెన్‌ జైలులో వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురించగా, పెళ్లి చేసుకునేందుకు కోర్టు అనుమతితో పెరోల్‌‍పై బయటకు వచ్చారు. అల్వార్ జిల్లా బరోడామేవ్‌లో శుక్రవారం వీరి వివాహం జరిగింది.

వామ్మో... ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి 12 అడుగుల నల్లత్రాచు (video)

వామ్మో... ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి 12 అడుగుల నల్లత్రాచు (video)ఫ్లాట్స్ మధ్యలోకి సుమారు 12 అడుగులకు పైగా పొడవున్న నల్లత్రాచు వచ్చేసింది. దీనితో ఫ్లాట్స్ నివాసితులు అందరూ బెంబేలెత్తిపోయారు. వెంటనే పాములు పట్టేవారికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఆ పామును వాళ్లు ఎలా పట్టుకున్నారో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. నల్లత్రాచును బంధించేందుకు పాములుపట్టే వ్యక్తి ఓ తగరం గోతాన్ని, ప్లాస్టిక్ పైపును ఉపయోగించాడు. ఆ పాము మీదకి వస్తున్న చాకచక్యంగా తప్పించుకున్నాడు. చివరికి అది పైపులోకి తల భాగాన్ని పెట్టగానే అతడు వెంటనే పామును లోపలికి నెడుతూ సంచీలోకి పంపి పామును బంధించేసాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది.

అమరావతి రాజధానిలో 90 మంది రైతులకు 135 ప్లాట్లు

అమరావతి రాజధానిలో 90 మంది రైతులకు 135 ప్లాట్లుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం భూములను ఇచ్చిన రైతులకు ప్రభుత్వం ఈరోజు ప్లాట్లను కేటాయిస్తోంది. ఈ-లాటరీ విధానంలో ప్లాట్లను ఇవ్వనున్నారు. మొత్తం 14 గ్రామాలకు చెందిన 90 మంది రైతులకు 135 ప్లాట్లు కేటాయించనున్నారు. ఉండవల్ల పరిధిలో మెట్ట భూములను ఇచ్చిన రైతులకు కూడా ప్లాట్లు ఇవ్వనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పటయ్యాక రాజధాని అమరావతి పనులు వేగవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నారు. మరోవైపు అమరావతి రాజధాని చట్టబద్ధత కూడా త్వరలోనే రానుంది.

హనీ ట్రాప్ కేసు : నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్‌లో రూ.2.14 కోట్లు పోగొట్టుకున్న టెక్కీ

హనీ ట్రాప్ కేసు : నకిలీ ట్రేడింగ్ యాప్‌లో రూ.2.14 కోట్లు పోగొట్టుకున్న టెక్కీహానీ ట్రాప్ మాయలో పడిన ఓ సాఫ్ట్‌‍వేర్ ఇంజనీర్ ఏకంగా రూ.2.14 కోట్లు పోగొట్టుకున్నాడు. సోషల్ మీడియా వేదికలో పరిచయమైన ఓ మహిళ.. మాయమాటలు చెప్పి, నకిలీ ట్రేడింగ్‌‍ యాప్‌లో పెట్టుబడి రూపంలో ఈ మొత్తాన్ని కాజేసింది. ఈ ఘటన సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో వెలుగు చూసింది.

Watch More Videos

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?

ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది?టీ. టీ తాగేందుకు ఉత్తమ సమయం ఏది? ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగితే ఏమవుతుంది? ఇత్యాది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కడుపులో ఆమ్ల- ఆల్కలీన్ పదార్థాల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల కాలక్రమేణా పంటి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అధిక డీహైడ్రేషన్, కండరాల తిమ్మిరి ఏర్పడుతుంది. రక్తహీనత ఉన్నవారు ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగకూడదు. ఖాళీ కడుపుతో టీ తాగడం వల్ల అజీర్ణం, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులు

సెకండరీ గ్లకోమాకు విస్తృతమైన స్టెరాయిడ్ వాడకం కారణం: వైద్యులుభారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్‌ల విస్తృతమైన, తరచుగా పర్యవేక్షణ లేని వాడకంపై వైద్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లకోమాకు ప్రధాన కారణమవుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది కోలుకోలేని అంధత్వానికి దారితీసే భయంకరమైన పరిస్థితికి చేరుతోంది. అలెర్జీలు, చర్మ పరిస్థితులు, శ్వాసకోశ వ్యాధులు, ఓవర్-ది-కౌంటర్ కంటి చుక్కలుగా కూడా సాధారణంగా ఉపయోగించే స్టెరాయిడ్‌లు దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించినప్పుడు కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. తరచుగా రోగులు ఆప్టిక్ నరాలకి దీర్ఘకాలిక నష్టం జరుగుతుందని గ్రహించకుండానే ఇవి వాడేస్తున్నారు. భారతదేశం ఇప్పటికే గ్లకోమాతో నివసిస్తున్న 12-13 మిలియన్ల మందికి నిలయంగా ఉంది.

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?

బొప్పాయి తింటే లాభాలతో పాటు నష్టాలు కూడా వున్నాయి, ఏంటవి?బొప్పాయి పండులో ఫైబర్ వుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఐతే ఇదే బొప్పాయిలో కొన్ని వ్యతిరేక సమస్యలను కూడా తెస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి విత్తనాలు, మూలాలు, ఆకుల కషాయం గర్భంలోని పిండానికి హాని కలిగించే అవకాశం వుందని చెపుతారు. పండని బొప్పాయి పండ్లలో రబ్బరు పాలు అధికంగా ఉంటాయి, ఇవి గర్భాశయ సంకోచానికి కారణమవుతాయి. బొప్పాయిలో ఫైబర్ కంటెంట్ అధికం, బొప్పాయి అధికంగా తినడం పురుషులకు కిడ్నీ స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని చెప్తారు. బొప్పాయి పండ్లలోని ఫైబర్ అతిసారానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. బొప్పాయి రక్తం పలుచబడటానికి మందులతో సంకర్షణ చెందుతుంది.

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలు

ఈ సీజన్‌లో వింటర్ ఫ్లూ, న్యుమోనియాను దూరంగా ఉంచడానికి 5 ముఖ్యమైన చిట్కాలుశీతాకాలం కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ, న్యుమోనియా వంటి కాలానుగుణ ఇన్ఫెక్షన్లు తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. చల్లని వాతావరణం వైరస్‌లు వ్యాప్తి చెందడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువమంది అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మరి శుభవార్త ఏమిటి? మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి సాధారణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా మీరు నిశ్చింతగా ఉండవచ్చు- తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, బాగా తినడం, వెచ్చగా ఉండటం వంటివి. మనకు వచ్చింది ఫ్లూ జ్వరమా లేదా అంతకంటే తీవ్రమైనదా అని గుర్తించడం కష్టం. ఎందుకంటే అనేక లక్షణాలు ఒకదానికొకటి అతివ్యాప్తి చెందుతాయి.

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?

భోజనం చేసిన వెంటనే ఇవి తీసుకోరాదు, ఎందుకంటే?భోజనం చేసిన వెంటనే కొందరు ఏవేవో తినేస్తుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత వెంటనే కొన్నింటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళితే అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. భోజనం చేసిన తర్వాత టీ లేదా కాఫీ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక తీసుకోరాదు. భోజనానికి ఒక గంట ముందు, భోజనం తర్వాత ఒక గంట తర్వాత కాఫీ లేదా టీకి దూరంగా ఉండాలి. భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగితే శరీరంలో ఐరన్ తగ్గి ఇది అలసట, బలహీనత వంటి వివిధ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. భోజనం చేసిన వెంటనే మద్యం తాగితే అది శరీరానికి హానికరం, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com