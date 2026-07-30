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Written By దేవీ
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (13:12 IST)

Ramayan trialer: తమ్ముడూ యశ్ నువ్వు అదరగొట్టావు అంటూ ప్రశాంత్ నీల్ ట్వీట్

Ramayana trailer poster, Yash
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (13:12 IST)
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Ramayana trailer poster, Yash
రామాయణ గాథలో రాముడు తర్వాత అంతకుమించి పాత్ర రావణాసురిడి. అటువంటి పాత్రలు చాలా భాషల్లో చాలామంది పోషించారు. ఇప్పుడు జాతీయ సినిమారంగంలో మరోసారి రామాయణ గాథ వెండితెరపై వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పనిలోగా పనిగా రీపీట్ గా సోనీ లో అప్పట్లో రామాయణ సీరియల్ ను మరోసారి ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇదంతా ప్రజల్ని భక్తిమార్గంలోకి సెంటిమెంట్ లోకి తీసుకెళ్ళేందుకు జరిగే ప్రక్రియగా సినీ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
 
ఇదిలా వుండగా, బాలీవుడ్ లో నమిత్ మల్హోత్రా రూపొందుతోన్న రామాయణ ట్రైలర్ రెండుసార్లు వాయిదా పడింది. అయితే ఇందులో పాత్రల పరిచయాలు కూడా బయటకు వచ్చాయి. అందులో ముఖ్యంగా రావణాసురుడుగా కన్నడ స్టార్ యశ్ పోషించారు. ఆయన పాత్ర ను చూసి దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ సోషల్ మీడియాలో అభినందనలు కురిపించారు.
 
నీ గురించి గర్వంగా ఉంది తమ్ముడూ, ప్రతి ఫ్రేమ్‌లోనూ నువ్వు అదరగొట్టావు. @TheNameIsYash మరియు #Ramayana బృందం మొత్తానికి ఘనవిజయం దక్కాలని కోరుకుంటున్నాను అని పేర్కొన్నారు.
 
లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ ప్రపంచంలో అవతార్, గ్లాడియేటర్‌ల కలయికే రామాయణం’ అని నమిత్ మల్హోత్రా పేర్కొన్నారు. భారతీయ సినిమాతో వారి అనుభవం ఎలా ఉన్నప్పటికీ, రామాయణం కథ ప్రజల హృదయాలను ఎందుకు హత్తుకుంటుందో నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ఇటీవల వివరించారు.
 
రణబీర్ కపూర్ నటించిన 'రామాయణం' 2026 దీపావళికి థియేటర్లలోకి రానున్న ఈ చిత్రం, ప్రారంభం నుంచే సినీ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈరోజు, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ పౌరాణిక ఇతిహాసం యొక్క భారీ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు, అప్పటి నుండి ఇది ట్రెండింగ్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇటీవల జరిగిన శాన్ డియాగో కామిక్-కాన్ 2026 ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో, నటులు రణబీర్ కపూర్, యష్, దర్శకుడు నితేష్ తివారీ మరియు నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా కలిసి, భారతీయ సినిమాతో వారి అనుభవంతో సంబంధం లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజల హృదయాలను రామాయణం ఎందుకు హత్తుకుంటుందో ఫ్యాండమ్‌కు వివరించారు.
 
నమిత్ మల్హోత్రా రామాయణాన్ని హాలీవుడ్ బ్లాక్‌బస్టర్‌లతో పోల్చారు. రామాయణం వెనుక ఉన్న స్థాయి మరియు దార్శనికతను వివరిస్తూ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా ఈ చిత్రాన్ని హాలీవుడ్‌లోని కొన్ని అతిపెద్ద ఫాంటసీ మరియు యాక్షన్ చిత్రాలతో పోల్చారు. అదే సమయంలో, దీని అతిపెద్ద బలం భావోద్వేగభరితమైన కథనంలోనే ఉందని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
 
ఆయన ఇలా అన్నారు, “రామాయణం అనేది ‘లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్’ ప్రపంచంలో ‘అవతార్’ మరియు ‘గ్లాడియేటర్’ల కలయిక లాంటిది. సకల జీవరాశుల రక్షకుడైన విష్ణుమూర్తి, సమతుల్యతను తీసుకురావడానికి మరియు జీవాన్ని పునరుద్ధరించడానికి అవతారం ఎత్తవలసి వస్తుంది.”
 
ఆయన ఇంకా వివరిస్తూ, “కాబట్టి దేవుడు మానవుడిగా అవతరించి, మనుషులు ఎలా భావిస్తారో నిజంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు చివరికి తన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చడానికి మానవ రూపంలో తన జీవితాన్ని గడుపుతాడు. ఆ తర్వాత, ఈ భారీ దృశ్యకావ్యం నేపథ్యంలో కథనమంతా అల్లుకుని ఉంటుంది. ఇదంతా భావోద్వేగాల గురించే. త్యాగం, ప్రతీకారం మరియు అత్యున్నతమైన దర్శకత్వ ప్రతిభతో కూడిన ఒక అణగారిన కథ. ఇది మిమ్మల్ని అలరించడమే కాకుండా, జ్ఞానోదయం కూడా కలిగించే కథ.”
 
రామాయణం ట్రైలర్  గురించి..
యష్ పోషించిన రావణుడు తన రాజ్యాన్ని ఏలుకోవడంతో ట్రైలర్ ప్రారంభమవుతుంది. అతను తన శక్తిని, భయంకరమైన అవతారాన్ని ప్రదర్శిస్తాడు. ఆ తర్వాత, విష్ణుమూర్తి శ్రీరాముని వేషం వేయడంతో కథ ముందుకు సాగుతుంది. అరుణ్ గోవిల్ దశరథ మహారాజుగా నటించి, రాముడిని పరిచయం చేస్తారు. రాముడు తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి అయినా మానవాళిని రక్షిస్తానని ప్రమాణం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ట్రైలర్‌లో రామాయణంలోని ముఖ్య ఘట్టాలైన రామ-సీతాల వివాహం, వారి 14 ఏళ్ల వనవాసం, సీతాపహరణం వంటివి చూపిస్తారు. సీతను రక్షించడానికి తాను చేయగలిగినదంతా చేస్తానని శ్రీరాముడు లక్ష్మణుడితో చెప్పే సన్నివేశం ట్రైలర్‌లో కీలకంగా నిలుస్తుంది. "రావణుడు మూడు లోకాలకు రాజు అయితే, అతను ఆ మూడు లోకాలలోనూ మరణాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది" అని ఆయన అంటాడు.
 
రామాయణం: మొదటి భాగంలో రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్, రవి దూబే, వివేక్ ఒబెరాయ్, సౌరభ్ సచ్‌దేవా, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తదితరులు నటించారు. మొదటి భాగం దీపావళి సందర్భంగా నవంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుండగా, రెండవ భాగం 2027లో రానుంది.
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దేవీ
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