  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. You will enjoy watching the musical family entertainer 'Mayaledi' – Rakesh Varre
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (18:23 IST)

Rakesh Varre: మ్యూజికల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ మాయలేడి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు : రాకేష్ వర్రే

Rakesh Varre, Madhumitha Sarkar and others
Written By: దేవీ
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (18:23 IST)
google-news
Rakesh Varre, Madhumitha Sarkar and others
హీరో, ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ రాకేష్ వర్రే చేస్తున్న కొత్త సినిమా "మాయలేడి".ఈ సినిమాను దర్శకుడు ప్రశంకర్ రూపొందిస్తున్నారు. మధుమిత సర్కార్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. "మాయలేడి" సినిమా ఈ నెల 13న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.
 

హీరో, ప్రొడ్యూసర్ రాకేష్ వర్రె మాట్లాడుతూ - రెండేళ్ల గ్యాప్ తర్వాత మీ ముందుకు వచ్చాను. పేకమేడలు, ఎవరికీ చెప్పొద్దు సినిమాల తర్వాత ఎలాంటి కథలు ఎంచుకోవాలని ఆలోచించాను. ఈ సారి పక్కా కమర్షియల్ మూవీ చేద్దాం, అయితే అందులోనూ మన తరహా వైవిధ్యమైన కథ చూపించాలని అనుకున్నాం. ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్, మ్యూజిక్ కు ప్రాధాన్యత ఉండేలా ఒక మన్మథుడు, నువ్వునాకు నచ్చావ్, నిన్నే పెళ్లాడతా..ఇలాంటి తరహాలో సినిమా ఉండాలని ప్లాన్ చేశాం.

ఖుషి సినిమాలా ఒక వైబ్ ఉన్న లవ్ స్టోరీ తెరపై చూసి చాలా కాలమవుతోంది. అలాంటి జానర్ మూవీని నేనే పర్సనల్ గా మిస్ అవుతున్నా అనిపించింది. అలాంటి ప్రయత్నమే మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనుకున్నా. మనకు యాక్షన్ సినిమాలు చాలా వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ట్రెండ్ లో మనం అనుకున్న జానర్ ట్రై చేద్దామని ముందుకొచ్చాం. ఆ టైమ్ లో ప్రశంకర్ ఒక స్క్రిప్ట్ మీద ట్రావెల్ అవుతున్నా. ఈ స్క్రిప్ట్ చేసేందుకే మాకు దాదాపు ఏడాది టైమ్ పట్టింది.

స్క్రిప్ట్ లాక్ అయ్యాక మ్యూజిక్ ఇంపార్టెంట్ గా భావించి విశాల్ చంద్రశేఖర్ ను అప్రోచ్ అయ్యాం. ఆయనకు వెంటనే కథ నచ్చి సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు. నాతో పాటు సమానంగా స్క్రీన్ స్పేస్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కు ఉంటుంది. అలాంటి పాత్రకు ఎవరిని తీసుకుందామనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు మధుమిత మా టీమ్ లోకి వచ్చేసింది. నేను ప్రొడ్యూసర్ అయితే ఈ కథను కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేయగలను అనుకున్నాను. నా మార్కెట్ కంటే ఎక్కువే ఖర్చు చేసి సినిమా చేశాం. ఇది బ్లాక్ బస్టర్ అందించే స్క్రిప్ట్ అని నమ్మాను. నన్ను నిలబెట్టే సినిమా అని అనిపించింది. అందుకే ఈ మూవీకి ప్రొడ్యూసర్ గా నా కంప్లీట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాను. బ్లడ్ బాత్ చేయించే యాక్షన్ మూవీస్ వరుసగా వస్తున్న ఈ టైమ్ లో మాయలేడి లాంటి సినిమా రీఫ్రెషింగ్ గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నా. ప్రేక్షకులు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నా. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయితే మరో మంచి సినిమా చేస్తాను. ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కావడం నా కెరీర్ కు ఎంతో ముఖ్యం. మీరు థియేటర్ లో హాయిగా ఒక మ్యూజికల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ ను ఎంజాయ్ చేస్తారని , థియేటర్ నుంచి హ్యాపీగా బయటకు వస్తారని ప్రామిస్ చేస్తున్నా. అన్నారు.
 
నటి మధురిమ మాట్లాడుతూ - మాయలేడి సినిమా ట్రైలర్ మీ అందరికీ నచ్చిందని నమ్ముతున్నాం. సాంగ్స్ చాలా  బాగా వచ్చాయి. అన్ని పాటలూ మెలొడియస్ గా ఉన్నాయి. రాకేష్ ప్రొడ్యూసర్ గా హీరోగా మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటాడు. ఆయన చేసిన క్రిష్ క్యారెక్టర్ మూవీకి హైలైట్ గా నిలుస్తుంది. హీరోయిన్ మధుమిత పర్ ఫార్మెన్స్ మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ మధుమిత సర్కార్ మాట్లాడుతూ - ఇది తెలుగులో నాకు మొదటి సినిమా. మా మూవీ ట్రైలర్ మీకు నచ్చిందని నమ్ముతున్నాం. నా పర్ ఫార్మెన్స్ ను మీరు ఖచ్చితంగా ఇష్టపడతారు. మాయలేడి ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ. ఇలాంటి మంచి సినిమాలో నటించే అవకాశం రావడం హ్యాపీగా ఉంది. నా క్యారెక్టర్ లో పర్ ఫార్మ్ చేసేందుకు చాలా స్కోప్ ఉంది. ఎన్నో లొకేషన్స్ లో మా మూవీ చేశాం. మా మూవీ కంటెంట్ పట్ల మీలో కనిపిస్తున్న ఎగ్జైట్ మెంట్ చూస్తున్నాం. మా సినిమా మీ అందరి ఆదరణ పొందుతుందని ప్రేమను గెలుచుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాం. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ ప్రశంకర్ మాట్లాడుతూ - రిలేషన్ షిప్ లో ఎన్నో ఎమోషన్స్ చూస్తాం. తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ లోని డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ ను క్రిష్ అనే అబ్బాయి ఎలా ఫేస్ చేశాడు అనేది మా మూవీలో ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా తెరకెక్కించాం. ఒక బంధాన్ని కొనసాగిస్తున్న క్రమంలో భాగస్వామికి ఉన్న సంతోషం, కోపం వంటి ఎన్నో రకాల భావోద్వేగాలను ఎక్సిపీరియన్స్ చేయించేలా కథ ఉంటుంది. ఇది ప్రతి ఒక్క ఆడియెన్స్ కు కనెక్ట్ అయ్యే ఎలిమెంట్ అని భావిస్తున్నాం. మంచి మ్యూజిక్ , ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తో పాటు చిన్న మెసేజ్ కూడా మా మూవీలో ఉంటుంది. అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ప్రతిదానికి సినిమాను బలిపశువును చేస్తున్నారు : సందీప్ రెడ్డి వంగా

మత్స్యకారులను కాపాడేందుకు వెళ్లిన 11 మంది ఎస్డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గల్లంతు

మత్స్యకారులను కాపాడేందుకు వెళ్లిన 11 మంది ఎస్డిఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది గల్లంతుమురసు తుఫాను ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఖమ్మం జిల్లాలోని సత్తుపల్లి మండలం బేతుపల్లిలో పెద్దచెరువుకి గండిపడి చెరువులోని చేపలు బైటకు వెళ్లిపోతుండటంతో అవి బైటకు వెళ్లకుండా వలలు వేసేందుకు ఐదుగురు మత్స్యకారులు వెళ్లారు. వలలు వేస్తున్న సమయంలో వరదలో చిక్కుకుపోయారు. వీరిని కాపాడేందుకు ముగ్గురు అగ్నిమాపక సిబ్బంది మరబోటులో వెళ్లగా అది సగం దూరం వెళ్లాక మొరాయించింది. సమాచారం అందుకున్న కొత్తగూడెం ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది ఆరుగురు కలిసి మరో నలుగురు అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ఇద్దరు గైడ్లు రెండు బోట్లలో వారిని కాపాడేందుకు వెళ్లారు.

పిల్లి వల్ల ఓటమిపాలయ్యా, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు మీరు నమ్మొద్దు: వైసిపి చైర్మన్ అభ్యర్థి చింతపల్లి, వీడియో

పిల్లి వల్ల ఓటమిపాలయ్యా, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు మీరు నమ్మొద్దు: వైసిపి చైర్మన్ అభ్యర్థి చింతపల్లి, వీడియోమున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత ఓటమి పాలైన వైసిపి నాయకులు ఒక్కొక్కరుగా బైటకు వచ్చి తమ గోడును వెళ్లబోసుకుంటున్నారు. తాజాగా రామచంద్రాపురం మునిసిపల్ చైర్మన్ పదవికి పోటీ చేసిన వైసిపి అభ్యర్థి చింతపల్లి నాగేశ్వర రావు ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారమండి. నేను రామచంద్రాపురం మునిసిపల్ చైర్మన్ పదవి కోసం వైసిపి నుంచి పోటీ చేసాను. దగ్గరదగ్గర కోటి రూపాయలు ఖర్చు చేసాను. కానీ ఓడిపోయాను. నా ఓటమికి కారణం ఎవరో కాదు. పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆయన కుమారుడే. మునిసిపల్ వార్డుల్లో ప్రచారానికి రమ్మంటే రాలేదు.

యూట్యూబ్ సాయం : అద్దె ఇంట్లో నకిలీ కరెన్సీ తయారీ ముఠాను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

యూట్యూబ్ సాయం : అద్దె ఇంట్లో నకిలీ కరెన్సీ తయారీ ముఠాను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులుహైదరాబాద్ శివారులోని ఒక అద్దె ఇంట్లో నుంచి నడుస్తున్న నకిలీ కరెన్సీ తయారీ ముఠాను తెలంగాణ పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ ఘటనలో నలుగురిని అరెస్టు చేసి, రూ. 6.78 కోట్ల విలువైన నకిలీ నోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రధాన నిందితుడు యూట్యూబ్ ట్యుటోరియల్స్, ఇతర సోషల్ మీడియా కంటెంట్‌ను చూసి నకిలీ కరెన్సీని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

పిఠాపురంలో రెబెల్స్ షాకిచ్చారు.. అభ్యర్థుల ఎంపికలో సమస్య ఉందా?

పిఠాపురంలో రెబెల్స్ షాకిచ్చారు.. అభ్యర్థుల ఎంపికలో సమస్య ఉందా?ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు విభిన్నంగా నమోదయ్యాయి. మున్సిపల్ చైర్మన్ పదవిని అధికార జనసేన పార్టీ కైవసం చేసుకున్నప్పటికీ, వార్డు స్థాయి ఎన్నికల్లో మాత్రం రెబెల్ అభ్యర్థులు ఊహించని ప్రభావం చూపారు. పది మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు విజయం సాధించడం ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులకు షాక్‌కు గురిచేసింది. ప్రస్తుతం ఇది నియోజకవర్గం అంతటా చర్చనీయాంశంగా మారింది. జనసేన అభ్యర్థి దానం లాజర్ బాబు 8,944 ఓట్ల భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.

ఓటుకి రూ.1000 ఇచ్చి ఓడిపోయా, నా డబ్బు నాకివ్వండి... లేదంటే: వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్

ఓటుకి రూ.1000 ఇచ్చి ఓడిపోయా, నా డబ్బు నాకివ్వండి... లేదంటే: వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్పలమనేరు 32వ వార్డు వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్ రెడ్డి రిలీజ్ చేసిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... నేను పలమనేరు 32వ వార్డుకి వైసిపి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసాను. ఇందుకోసం 10 లక్షలు వడ్డీకి అప్పు తీసుకుని ఖర్చు చేసాను. ఓటుకి రూ. 1000 చొప్పున ఇచ్చాను. ఐతే నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నవారిలో 400 మంది నాకు ఓటు వేయలేదు. అందుకనే నేను ఓడిపోయాను. మారెమ్మ సాక్షిగా ఓట్లు వేస్తానని నా వద్ద డబ్బు తీసుకున్నారు. డబ్బు తీసుకుని నాకు ఓటు వేయని వారిని హెచ్చరిస్తున్నాను.

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంతాన్నిఅర్నబ్, మురసు రూపంలో రెండు తుఫాన్లు వరుసగా తాకాయి. దీనితో తీవ్ర ప్రభావం పడిన, లేక ప్రభావం పడే అవకాశాలున్న జిల్లాల జాబితాలో ప్రకాశం(ఒంగోలు), నెల్లూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, ఎన్‌టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉన్నాయి. కోస్తా ప్రాంతాలవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, నీరు నిల్చిపోవడం, విద్యుత్ మరియు రవాణాపరమైన అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అవే జిల్లాలను వరుసగా రెండు తుఫాన్లు ముంచెత్తడంతో నీరు నిల్చిపోవడం, పారిశుధ్యంపరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యాలకు ముప్పుగా పరిణమించనున్నాయి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభం

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభంబెంగళూరు: భారతీయ వయోజనులలో ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య ఫలితాలను ప్రభావితం చేయటంలో జీవక్రియ ఆరోగ్యం, సామాజిక భాగస్వామ్యం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, వెల్నెస్ కోచింగ్, బయోమార్కర్ ఆధారిత శాస్త్రీయ ఆధారాల మధ్య సంబంధాలను అన్వేషించడానికి, 'ఆరోగ్యం-ఆనందం' చుట్టూ రూపొందించబడిన ఒక చారిత్రాత్మక బహుళ-కేంద్ర పరిశోధనా అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడానికి హెర్బాలైఫ్ ఇండియా మరియు ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్‌సి) చేతులు కలిపాయి. ఐఐఎస్‌సీ సహకారంతో నిర్వహించే ఈ అధ్యయనానికి హెర్బాలైఫ్ మద్దతు అందించనుంది. బెంగళూరు, మైసూరు, హైదరాబాద్‌, చెన్నైలోని పలు కేంద్రాల్లో ఈ పరిశోధన జరగనుంది.

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లు

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లుమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం: కొత్త డల్కోఫ్లెక్స్ లిక్విడ్‌

మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం: కొత్త డల్కోఫ్లెక్స్ లిక్విడ్‌మలబద్ధకం అంటే కేవలం మలవిసర్జనలో ఇబ్బంది ఎదుర్కోవడం మాత్రమే కాదు. చాలామందికి ఇది రోజువారీ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించడంతో పాటు, అనేక ఇతర సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుంది. సాధారణంగా ఎదురయ్యే ఈ సమస్యల గురించి తరచుగా బహిరంగంగా చర్చించరు. ఈ అంశాలపై దృష్టి సారిస్తూ, ఒపెల్లా తన కొత్త డల్కోఫ్లెక్స్ లిక్విడ్ కోసం ప్రముఖ నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠి నటించిన #1స్మార్ట్‌సొల్యూషన్ ప్రచారాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఓమ్నికామ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఇండియాలో భాగమైన మెక్కాన్ ఇండియా, ఒపెల్లా బృందంతో కలిసి ఈ ప్రచారాన్ని రూపొందించింది.