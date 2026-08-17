తగ్గేదేలే హీరోయిన్ అనన్య.. అనారోగ్య సమస్యలు.. నిద్రలోనే కన్నుమూసింది..
యువ నటి, మోడల్ అనన్య రాజ్ 27 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. ఆమె అధికారిక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్న ఒక ప్రకటన ప్రకారం, అనన్య నిద్రలోనే ప్రశాంతంగా మరణించారు. ఈ వార్త ఇటీవలే వెల్లడి కావడంతో, ఆమె అభిమానులు, సహోద్యోగులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
Ananya Raj
దాదాపు ఏడాదిగా అనన్య శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతోందని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఆమె తన సమస్యలతో ఎంతో ధైర్యంగా పోరాడినా, దురదృష్టవశాత్తు వాటిని అధిగమించలేకపోయిందని వారు చెప్పారు. ఈ కష్ట సమయంలో తమ గోప్యతను గౌరవించాలని ఆమె కుటుంబం మీడియాను, అభిమానులను కోరింది. అనన్య తన కెరీర్ను మోడల్గా ప్రారంభించింది.
ఆమె లాక్మే, లక్స్, శాంసంగ్, కోకా-కోలా, జబోంగ్, ఉబెర్, అమెజాన్ వంటి పలు ప్రముఖ బ్రాండ్ల ప్రకటనలలో కనిపించింది. ఆ తర్వాత ఆమె సినిమాల్లోకి ప్రవేశించి బాలీవుడ్, తెలుగు చిత్రసీమలలో పనిచేసింది.
ఆర్జీవీ దర్శకత్వం వహించిన సత్య 2 చిత్రంతో ఆమె నటిగా అరంగేట్రం చేసింది, ఇందులో ఆమె పేరు ఆరాధన గుప్తాగా నమోదైంది. ఆ తర్వాత ఆమె 7 అవర్స్ టు గో, ది ఫైనల్ ఎగ్జిట్, ఘోస్ట్ వంటి హిందీ చిత్రాలలో నటించింది. తెలుగులో, నవీన్ చంద్ర, దివ్య పిళ్ళై నటించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ 'తగ్గేదే లే' చిత్రంతో ఆమె గుర్తింపు పొందింది.
అనన్య ఇతర సృజనాత్మక రంగాలను కూడా అన్వేషించింది. ఆమె మ్యూజిక్ వీడియోలలో కనిపించి, ఆ తర్వాత సినిమా నిర్మాణ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆమె లిలిబెట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై 'ఘాలిబ్' అనే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్కు దర్శకత్వం వహించింది. ఆమె తన మోడలింగ్, గ్లామరస్ స్క్రీన్ ప్రదర్శనల ద్వారా యువ ప్రేక్షకులలో అభిమానులను సంపాదించుకుంది.
కేవలం 27 ఏళ్ల వయసులోనే, ఆమె మోడలింగ్, సినీ పరిశ్రమలలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టించుకుంది. ఆమె ఆకస్మిక మరణం అభిమానులను, సహోద్యోగులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.