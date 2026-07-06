'ప్రశ్న' రావణ్ మొబైల్ ఫోనులో మావోయిస్టులను కీర్తిస్తూ ప్రసంగాలు
యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్కు మరిన్ని చిక్కులు తప్పేలా లేవు. ఆయనకు మావోయిస్టులతో గట్టి సంబంధాలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు. యువత, విద్యార్థులను రావణ్ రెచ్చగొడుతున్నాడని.. అతడిపై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక కేసులు నమోదయ్యాయన్నారు.
'నిషేధిత మావోయిస్టు సంస్థ వైపు యువతను ఆకర్షించేలా రావణ్ ప్రకటనలు చేస్తున్నారు. మతపరమైన విభేదాలు రెచ్చగొట్టేలా అతడి తీరు కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో అశాంతి సృష్టించాలనే ఉద్దేశం ఉంది. ఇటీవల ఏలూరులో జరిగిన దళిత క్రైస్తవ సమావేశంలో రెచ్చగొట్టేలా రావణ్ మాట్లాడారు. అవమానకరమైన, అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పదవుల్లో ఉన్నవారిని దూషించారు. వ్యవస్థలపై ప్రజల్లో ద్వేషం, వైషమ్యాలు సృష్టిస్తున్నారు.
మావోయిస్టు భావజాలాన్ని అతడి ఫోన్లో గుర్తించాం. మావోయిస్టు హిడ్మాను కీర్తిస్తూ ప్రసంగాలు చేశారు. దేవుళ్లను అవమానించడం, కించపరచడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారు. రావణ్ పేరు పెట్టుకోవడం కూడా అందులో భాగమే. అతడికి సహకరిస్తున్నవారెవరో తేల్చాల్సి ఉంది. విచారణకు నిందితుడు సహకరించడం లేదు'’ అని రిమాండ్ రిపోర్టులో పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
మావోయిస్టు భావజాలాన్ని వ్యాప్తి చేసేలా, సాయుధ తిరుగుబాటును ప్రోత్సహించేలా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఫిర్యాదుతో రావణ్పై గన్నవరం పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. గన్నవరానికి చెందిన జనసేన నాయకుడు గరికపాటి శివశంకర్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి శనివారం అర్థరాత్రి అరెస్టు చేశారు.
దేశ సార్వభౌమాధికారం, ఐక్యత, సమగ్రతకు భంగం కలిగిస్తూ దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డారంటూ బీఎన్ఎస్లోని 152 సహా పలు సెక్షన్లు, చట్ట విరుద్ధ కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టంలోని (ఉపా) సెక్షన్ల కింద ఆయనపై అభియోగాలు మోపారు. ఆదివారం సాయంత్రం రావణ్ను కోర్టులో హాజరుపరచగా న్యాయమూర్తి ఈనెల 18 వరకు రిమాండ్ విధించారు.
Monsoon fury: దేశంలో కురిసిన భారీ వర్షాలు.. 45 శాతం నుండి 28కి తగ్గిన వర్షపాత లోటు
రాబోయే రోజుల్లో కూడా రుతుపవన చురుగ్గా కొనసాగుతుందని, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, కొంకణ్ తీరం, మధ్య భారతదేశం, హిమాలయ పర్వత పాదాల వద్ద భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది రుతుపవనాలను ఎల్ నినో తీవ్రంగా బలహీనపరుస్తుందన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, తాజా రుతుపవనాల పునరుజ్జీవనం ఊరటనిచ్చింది.
పుట్టిన రోజు అని ఇంటికి రమ్మని.. కూల్డ్రింక్స్లో మత్తుమందు కలిపి.. సామూహిక అత్యాచారం
పుట్టినరోజు సాకుతో ఓ యువతిపై అకృత్యానికి పాల్పడ్డారు దుండగులు. బెంగళూరులో బర్త్డే వేడుకల పేరుతో నలుగురు స్నేహితులు యువతిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన దారుణ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఐదుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులోని తలఘట్టపుర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జూన్ 30న ఈ ఘోరం జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. 26 ఏళ్ల బాధితురాలికి సోమశేఖర్ అనే వ్యక్తితో చాలా కాలంగా పరిచయం ఉంది. ఇటీవల సదరు యువతి పుట్టినరోజు జరగ్గా, ఇద్దరం కలిసి బర్త్డే వేడుక చేసుకుందామని నమ్మించి, జూన్ 30న ఆమెను తలఘట్టపురకు ఆహ్వానించాడు. ఆమె హోటల్కు వెళ్దామని చెప్పినప్పటికీ, వినకుండా ముందు తన ఇంటికి వెళ్లి ఆ తర్వాత హోటల్కు వెళ్దామని బలవంతం చేశాడు. ఇంట్లో అతని స్నేహితులను పిలిపించుకుని.. అందరూ కలిసి భోజనం చేశారు. ఆ తర్వాత నిందితుల్లో ఒకడైన అంబరీశ్ అనే వ్యక్తి ఆ యువతికి మత్తుమందు కలిపిన కూల్డ్రింక్ ఇచ్చాడు. అది తాగిన కొద్దిసేపటికే ఆమె స్పృహ కోల్పోవడంతో, అంబరీశ్ ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు.
కోడలిపై మామ అత్యాచారం.. బలవంతంగా మద్యం తాగించి.. స్పృహ తప్పేలా చేసి..?
యూపీలోని లక్నోలో కన్నకూతురిలా చూసుకోవాల్సిన కోడలిపైనే ఓ మామ పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. బాధితురాలిని శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించడమే కాకుండా బలవంతంగా మద్యం తాగించి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టినట్లు తేలింది. నిందితుడైన 58 ఏళ్ల రైల్వే ఉద్యోగిని కటకటాల్లోకి నెట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. బాధితురాలికి నవంబర్ 2023లో నిందితుడి కుమారుడితో వివాహమైంది. అయితే, పెళ్లయిన మొదటి రోజు నుంచే అత్తగారి ఇంట్లో ఆమెకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. అదనపు వరకట్నం కోసం భర్తతో పాటు మామ, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేసేవారు.
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అనకాపల్లిలో మరో బోటు ప్రమాదం : ఒకరి మృతి
ఏపీలోని అనకాపల్లి జిల్లా యస్.రాయవరం మడలం రేవు పోలవరం వద్ద మరో బోటు ప్రమాదం జరిగింది. చేపల వేటకు వెళ్లిన బోటు బోల్తా పడటంతో నలుగురు జాలర్లు గల్లంతయ్యారు. వారిలో ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరో ముగ్గురు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన సింహాద్రి అనే వ్యక్తి మృతదేహం బంగారంమ్మ పాలెం తీరానికి కొట్టుకొచ్చింది.
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.