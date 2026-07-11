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లెనిన్ అదుర్స్.. పండగ చేసుకుంటున్న జైనాబ్.. తొలి రోజు 16.7కోట్ల కలెక్షన్ (video)
అఖిల్ అక్కినేని నటించిన యాక్షన్ డ్రామా లెనిన్ శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. హైదరాబాద్లోని మూసాపేటలో ఉన్న శ్రీ రాములు థియేటర్లో అఖిల్ భార్య జైనాబ్ రావ్డ్జీ అభిమానులతో కలిసి మొదటి రోజు షో చూడటం ఈ చిత్రానికే హైలైట్గా నిలిచింది. అఖిల్ వెండితెర పునరాగమనాన్ని పురస్కరించుకుని, అభిమానులు కేరింతలు, చప్పట్లతో పండుగ వాతావరణంలో ఆమెకు ఘనస్వాగతం పలికారు.
Zainab Ravdjee
జైనాబ్ ప్రేక్షకులతో కలిసి లెనిన్ చిత్రాన్ని వీక్షించి, కీలక సన్నివేశాల సమయంలో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. క్లైమాక్స్ సమయంలో ఆమె నిలబడి చప్పట్లు కొడుతున్న వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమె మద్దతును అభిమానులు ప్రశంసించారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించిన 'లెనిన్' చిత్రంలో అఖిల్ ఒక మాస్ యాక్షన్ పాత్రలో నటించారు.
ఇకపోతే.. అఖిల్ లెనిన్ చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద తన సత్తా చాటారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు తొలిరోజు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. దీంతో అఖిల్ కెరీర్లోనే అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన చిత్రంగా 'లెనిన్' సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సినిమా మొదటి రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.16.7 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసినట్లు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
Wife of #Akhilakkineni Zainab Ravdjeeis enjoying show of #Lenin with fans in sri ramulu theatre pic.twitter.com/0bBWghTx6I— TFI 4Ever (@TFI4Ever) July 10, 2026
యానాం వద్ద గోదావరి నదిలో చనిపోయిన వందలాది చేప పిల్లలు.. ఏం జరిగింది?
యానాం వద్ద గోదావరి నదిలో భారీ సంఖ్యలో చేప పిల్లలు చనిపోయి కనిపించడం స్థానికులు, మత్స్యకారులలో ఆందోళన కలిగించింది. వందలాది చేప పిల్లలు నదీ తీరానికి కొట్టుకువచ్చాయి. ఈ చేపల మరణాలకు గల ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. నీటి కాలుష్యం లేదా నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ఘటన జరిగి ఉండవచ్చని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు.
ముళ్ల పొదల మధ్య శిశువు.. చీమలు కుట్టడంతో ఏడుపు.. చివరికి?
ప్రకాశం జిల్లాలోని తల్లూరు గ్రామంలో ఒక హృదయవిదారక ఘటన వెలుగుచూసింది. ముండ్లమూరు మండలం, తల్లూరు-ముండ్లమూరు ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న శ్రీరామ్ డైరీ పాల సేకరణ కేంద్రం సమీపంలో, ముళ్ళ పొదల మధ్య మూడు రోజుల వయసున్న పసిపాపను చీమలు కుడుతుండగా స్థానికులు గుర్తించి, ఆమెను సురక్షితంగా కాపాడారు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న ముళ్ళ పొదల నుండి శిశువు ఏడుపు శబ్దాన్ని విన్న కొందరు స్థానికులు అక్కడికి వెళ్లి చూడగా, చీమలు పాకుతూ తీవ్రంగా ఏడుస్తున్న ఆడ శిశువు కనిపించింది. ఆ దృశ్యాన్ని చూసి వారు చలించిపోయారు. వెంటనే వారు 108 అత్యవసర సేవలకు సమాచారం అందించారు.
రేణిగుంటలో మల్లారెడ్డి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు (video)
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి శుక్రవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 30 ఏళ్లుగా తెలంగాణలో అనేక పాఠశాలలు, వైద్య కళాశాలలు, ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలను స్థాపించినట్లు ఆయన తెలిపారు. తన విద్యాసంస్థల ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి వైద్యులు, ఇంజనీర్లు, ఫార్మసిస్టులు తయారయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మూడున్నర గంటల పాటు పవన్ కుడిభుజానికి శస్త్రచికిత్స
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం ఉదయం ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ఆయన శుక్రవారమే ఆసుపత్రిలో చేరారు. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, పవన్ కళ్యాణ్ రెండు భుజాలలోని రోటేటర్ కఫ్, కండరాలకు తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. వైద్య పరీక్షల అనంతరం, వీలైనంత త్వరగా శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలని వైద్యులు సోమవారమే ఆయనకు సూచించారు. అయితే, అప్పటికే నిర్ణయించుకున్న అధికారిక కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసిన తర్వాతే శస్త్రచికిత్స చేయించుకుంటానని ఆయన వైద్యులకు తెలిపారు.
విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక కోర్టుకు ఏపీ మంత్రివర్గం ఆమోదం
నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ చట్టం కింద నమోదైన కేసుల విచారణ కోసం విశాఖపట్నంలో ప్రత్యేక కోర్టును ఏర్పాటు చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం శుక్రవారం ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. న్యాయ శాఖకు సంబంధించిన రెండు కీలక ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిందని న్యాయ, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఎన్.ఎమ్.డి. ఫరూక్ మీడియాకు తెలిపారు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.