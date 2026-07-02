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Jana Nayagan: సీఎం విజయ్ చివరి సినిమా : జన నాయగన్ రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం?
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ చివరి చిత్రం యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'జన నాయగన్' రిలీజ్కు రంగం సిద్ధం అయ్యింది. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ సినిమా సెన్సార్ బోర్డ్ నుండి అనుమతి పొందనుంది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని జూలైలోనే విడుదల చేసే అవకాశాన్ని చిత్ర బృందం పరిశీలిస్తోందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, సినిమా విడుదల తేదీకి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
పూర్తి స్థాయి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడానికి ముందు నటుడిగా విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం కావడంతో దీనిపై భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. వాస్తవానికి ఈ చిత్రాన్ని ఈ ఏడాది జనవరిలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా విడుదల చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ, అనుమతి కోసం సెన్సార్ బోర్డ్కు పంపిన ఈ చిత్రాన్ని సినెమాటోగ్రాఫ్ (సర్టిఫికేషన్) రూల్స్లోని రూల్ 24 ప్రకారం 'రివైజింగ్ కమిటీ'కి పంపడంతో విడుదల వాయిదా పడింది.
గత ఏడాది డిసెంబర్లో అనుమతి కోసం సమర్పించిన ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డ్ ఇంకా విడుదల అనుమతిని జారీ చేయలేదు. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన జన నాయగన్ చిత్రంలో విజయ్, బాబీ డియోల్, పూజా హెగ్డే, మమితా బైజు, ప్రకాష్ రాజ్, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
కోటపై నుంచి కేతన్ను ఎవరు నెట్టేశారు... ఆధారాలు లేవంటున్న పోలీసులు
మహారాష్ట్రలోని పూణె నగరానికి చెందిన రియల్టర్ కేతన్ అగర్వాల్ను రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని లోహగఢ్ కోటపై నుంచి కిందకు ఎవరు నెట్టేశారన్న దానిపై స్పష్టత లేదు. ఈ కేసులో కేతన్ను ఎవరు నెట్టేశారన్న దానిపై ఆధారాలు లేవని కోర్టుకు వెల్లడించారు. అందువల్ల ఈ కేసులో కీలక నిందితురాలైన సియా గోయల్కు లై-డిటెక్టర్ (పాలిగ్రాఫ్) పరీక్ష నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు.
ముంబైలో కుంభవృష్టి - 8 గంటల్లో 200 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం
దేశ రాజధాని ఢిల్లీ తోపాటు ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ముంబై మహానగరంలో గత 8 గంటల్లో దాదాపు 200 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దాదర్, పార్లే, హింద్మాతా, చార్కోప్, వర్లీ, గోరేగావ్, అంధేరీల్లోని పల్లపు ప్రదేశాల్లో భారీగా వర్షపు నీరు నిలిచింది. లోకల్ రైళ్లపై వరద నీటి ప్రభావం పడింది. చాలా చోట్ల పట్టాలు నీటమునిగాయి. పలు రైళ్లు షెడ్యూల్ కంటే ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి.
నా వెంట్రుక కూడా పీకలేవు, ఈడ్చి తంతే హైదరాబాదులో పడతావ్: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన ఐశ్వర్య అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు
ప్రశ్న రావణ్ అరెస్టుపై బొజ్జ ఐశ్వర్య డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... గొంతున్నవారిపై కేసులు పెడుతున్నారు. చేతకాని పవన్ కల్యాణ్ ఒక దద్దమ్మ. 2029 ఎన్నికల్లో కొణిదెల పవన్ కల్యాణ్ను గద్దె దించకపోతే నా పేరు బొజ్జ ఐశ్వర్యే కాదు. ఎక్కడో హైదరాబాదు నుంచి వచ్చావు. నీకు స్క్రిప్టులు కావాలేమో. నాకు అవసరంలేదు. నేను కడుపులో వున్నప్పటి నుంచి మా అమ్మానాన్నలు ఉద్యమాలు చేశారు. నువ్వెంత, ఆఫ్టరాల్ నువ్వెంత. సామాన్య ప్రజల కోసం ముందడుగు వేస్తున్నాం. నువ్వు ఏం పీకుతావు.
సోషల్ మీడియాను అలా వాడితే తాట తీస్తాం.. నా ఆఫీసులో ప్రత్యేక ఫిర్యాదుల విభాగం... పవన్ (video)
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్పై సోషల్ మీడియా వేదికగా అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇద్దరిని 24 గంటల్లోనే అరెస్ట్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకుని వ్యక్తుల వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తే ఇకపై సహించేది లేదని పవన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాను హుందాగా వాడాలని లేకుంటే తాట తీస్తానని హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాలో సెలెబ్రిటీలు, రాజకీయ నేతలపై దారుణ, నీచమైన భాషతో దూషించే వారికి ఇక చుక్కలు చూపిస్తామని అన్నారు.
సప్తపది వంటి ఏడు ప్రమాణాలు చేయకపోతే ఆ పెళ్లి చెల్లదు.. గుజరాత్ హైకోర్టు
హిందూ వివాహంలోని ముఖ్యమైన ఆచారాలు, ముఖ్యంగా సప్తపది వంటి ఏడు ప్రమాణాలు చేయకపోతే.. ఆ వివాహం చెల్లదని గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. వివాహం అనేది తేలికైన విషయం కాదని.. ఒక పవిత్ర బంధమని పేర్కొంది. వివాహం అనేది కేవలం పాటలు పాడటానికి, నృత్యాలు చేయడానికి, తినడానికి, తాగడానికి సంబంధించిన సందర్భం కాదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఈ కేసు మొత్తం బ్రిటన్లో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తి చేసిన అప్పీలుకు సంబంధించినది. అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఒక మహిళ, ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి తనను మోసగించి పత్రాలపై సంతకాలు చేయించుకుని, నకిలీ వివాహ ధృవీకరణ పత్రాన్ని సృష్టించిందని అతను ఆరోపించాడు.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.