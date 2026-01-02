శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026 (19:47 IST)

Ghantasala Review: అందరూ చూడతగ్గ ఘంటసాల బయోపిక్ చిత్రం- ఘంటసాల రివ్యూ

Ghantasla the great
Ghantasla the great
చిన్న గాయకుడినుంచి ఆటుపోటులను ఎదుర్కొని దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడిగా ప్రపంచ స్థాయి లో పేరెన్నిగన్న ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు (ఘంటసాల) జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే సినిమాను సి.హెచ్. రామారావు తెరకెక్కించారు. అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఓ మంచి పాట లాంటి సినిమాను శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో ఘంటసాల పాత్రను సింగర్ కృష్ణ చైతన్య పోషించారు. ఈ మూవీని జనవరి 2న ఘనంగా రిలీజ్ చేశారు.మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
 
కథ:
చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయిన ఘంటసాల (అతులిత్/కృష్ణ చైతన్య)  సంగీత విద్వాంసుడు కావాలనేది బలమైన కోరిక. తండ్రికీ మాట ఇచ్చినదాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు విజయనగరంలోని సంగీత పాఠశాలలో  ఘంటసాల  చేరాలని అనుకుంటాడు. అతనికి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. చివరకు పట్రాయని సీతారామశాస్త్రి వద్ద శిష్యుడిగా ఘంటసాల చేరతాడు. చివరికి పొట్టకూటి కోసం వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తుండేవాడు. 
 
ఆ క్రమంలో అనుకోకుండా గీత కళాశాలలో చేరడం, గురువు వద్ద శిక్షణను అభ్యసించడంతో తిరిగి తన సొంత గ్రామానికి వెళ్తాడు. ఆ సమయంలోనే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని జైలుకి వెళ్తాడు? ఆ తరువాత తనకు వరసైన పార్వతమ్మ (మృదుల)ని ఘంటసాల వివాహాం చేసుకుంటాడు. ఆపై సముద్రాల రాఘవాచారి (జె.కె. భారవి) ప్రోద్బలంతో మద్రాసుకి వెళ్తాడు. ఇక మద్రాసుకి వెళ్లిన తరువాత ఘంటసాలకు ఎదురైన అనుభవాలు ఏంటి? ప్రపంచస్థాయిలో ఘంటసాల పేరు తెచ్చుకున్నారు. మధ్యలో ఆయన పడ్డ కష్టాలు ఏమిటి? అనేవి మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
బయోపిక్ అనగా వున్నది వున్నట్లు తీయడమే. అందులో కొంత క్రుతం కూడా వుంటుంది. కానీ ఘంటశాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. తాను తెలుసుకున్న పుస్తకాలలో ఆధారంగా దర్శకుడు చక్కగా తీర్చిదిద్దాడు. బాల నటుడు అతులిత్  బాల్యానికి సంబంధించిన సీన్లలో చక్కటి నటనను ప్రదర్శించాడు. కొన్ని చోట్ల హ్రుదయాన్ని టచ్ చేశాడు. అవసాన దశను నటుడు కృష్ణ చైతన్య కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించాడు. ఆయన నడక, హావభావాలు చక్కగా కుదిరాయి. ఘంటసాల సతీమణి పార్వతమ్మగా మృదుల చక్కటి అభినయాన్ని ప్రదర్శించారు. ఓ కీలక పాత్రలో బడే గులాం అలీ ఖాన్‌గా సుమన్ తన పరిధి మేరకు నటించి మెప్పించారు. ఘంటసాల వారి గురువు పట్రాయని సితారామ శాస్త్రిగా సుబ్బరాయ శర్మ, సముద్రాల రాఘవాచారిగా జె.కె. భారవి, ఇంద్రుడి పాత్రలో సాయి కిరణ్, ఘంటసాల తల్లిగా జయ వాణి ఇలా అందరి పాత్రలు బాగుంటాయి.
 
ఇలా, ఘంటసాల గారి జీవిత చరిత్రను తెరకెక్కించాలనే ఆయన వ్యక్తిగత కష్టాలు, గొప్ప మనసును ప్రేక్షకులకు తెలియజేయడం లక్ష్యంగా ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు సి.హెచ్. రామారావు చక్కగా ఆవిష్కరించాడు. ఘంటసాల వారి కష్టాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ప్రధానాంశంగా ప్రథమార్దాన్ని చూపించారు. పొట్టకూటి కోసం పడిన బాధలు, సంగీతం నేర్చుకునే క్రమంలో అవమానాలు చూపించారు. ఘంటసాలను వేధించే పీడకుడి ప్రవేశంతో ఉత్కంఠభరితమైన ఇంటర్వెల్‌ను డిజైన్ చేశారు. ఆ తరువాత ద్వితీయార్దంలో ఘంటసాల వారి వైభవం, ప్రఖ్యాతిని చూపించాడు. లతా మంగేష్కర్, మహ్మద్ రఫీ వంటి దిగ్గజాల ప్రశంసల సీన్లు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. బడే గులాం అలీ ఖాన్‌తో ఉన్న ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని చక్కగా వివరించారు.
 
ఆయన గాత్రం మూగబోవడం, చివరి కోరిక తీరకుండా మరణించడం వంటి సన్నివేశాలు హృదయాన్ని కదిలిస్తాయి.  సినిమాకు బలం సంగీతం. చాలా వరకు ఘంటసాల గారి అసలు పాటలనే వాడారు. ఘంటసాల థీమ్ మ్యూజిక్, నేపథ్య సంగీతం ఆ కాలంలోకి తీసుకెళ్తాయి. కెమెరా వర్క్ పాత కాలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. వీఎఫ్‌ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్ మరియు ఆర్ట్ వర్క్ నాణ్యత కొంత తేలిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది. సాంకేతికంగా అద్భుతం కాకపోయినా, తెలుగు వారంతా తప్పక చూడాల్సిన, తెలుసుకోవాల్సిన చారిత్రక చిత్రంగా నిలుస్తుంది.
 రేటింగ్ 3/5

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులు

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులుశ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులకు ప్రయోజనం చేకూరేలా పలు రైళ్లకు వివిధ రైల్వే స్టేషన్‌లలో స్టాపింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. తద్వారా వేలాది మంది ప్రయాణికులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ముఖ్యంగా, జిల్లాలోని కీలక రైల్వే స్టేషన్‌లలో హాల్ట్‌లు మంజూరు చేసిందని, తెలిపారు. పూరి - అహ్మదాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు ఇచ్ఛాపురం స్టేషనులో, బెరంపురం - విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తిలారు వద్ద, భువనేశ్వర్ - న్యూ విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు బారువ వద్ద హాల్ట్‌కు అనుమతిస్తూ రైల్వే శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిందని చెప్పారు.

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను సందర్శించనున్నారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును మార్చాలన్న కేంద్రం ఇటీవలి నిర్ణయంతో ఈ పర్యటన ముడిపడి ఉంది. ఈ పథకం పేరు మార్పును కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇది మహాత్మా గాంధీ గుర్తింపును తొలగిస్తుందని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది. ఈ మార్పు కేవలం కొత్త పేరు పెట్టడం మాత్రమే కాదని, గ్రామీణ పేదల కోసం ఉద్దేశించిన ఒక చారిత్రాత్మక సంక్షేమ పథకం నుండి గాంధీ విలువలను తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు.

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లు

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లుతెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టిక్కెట్లను తల్లిదండ్రులకే నేరుగా వాట్సాప్‌లో షేర్ చేయనుంది. ఇంటర్‌ పరీక్షల హాల్‌టికెట్లను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్‌కి పంపనున్నట్టు ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?గత యేడాది బీహార్ రాష్ట్రంలో ఓ రైలులో జరిగిన రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారికి, ఈ దోపిడీ ముఠాకు సంబంధం ఉంటడంతో పాటు దోపిడీ కేసులో దర్యాప్తు అధికారే కీలక పాత్ర పోషించినట్టు వెల్లడైంది. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు అధికారిని అరెస్టు చేశారు.

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టు

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టుకన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్య విజయలక్ష్మికి అసభ్య సందేశాలు పంపిన కేసులో ఇద్దరిని కర్నాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఇద్దరు నిందితుల్లో ఒకరు సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణుడు కావడం గమనార్హం. దావణగెరకు చెందిన టెక్కీ నితిన్, బెంగుళూరులోని చిక్కబానవర ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ చంద్రుగా వీరిని గుర్తించారు. ఐపీ అడ్రెస్‌ల ఆధారంగా వీరిద్దరిని గుర్తించారు.

