Ghantasala Review: అందరూ చూడతగ్గ ఘంటసాల బయోపిక్ చిత్రం- ఘంటసాల రివ్యూ
చిన్న గాయకుడినుంచి ఆటుపోటులను ఎదుర్కొని దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడిగా ప్రపంచ స్థాయి లో పేరెన్నిగన్న ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు (ఘంటసాల) జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే సినిమాను సి.హెచ్. రామారావు తెరకెక్కించారు. అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఓ మంచి పాట లాంటి సినిమాను శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో ఘంటసాల పాత్రను సింగర్ కృష్ణ చైతన్య పోషించారు. ఈ మూవీని జనవరి 2న ఘనంగా రిలీజ్ చేశారు.మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
కథ:
చిన్నతనంలోనే తండ్రిని కోల్పోయిన ఘంటసాల (అతులిత్/కృష్ణ చైతన్య) సంగీత విద్వాంసుడు కావాలనేది బలమైన కోరిక. తండ్రికీ మాట ఇచ్చినదాన్ని నిలబెట్టుకునేందుకు విజయనగరంలోని సంగీత పాఠశాలలో ఘంటసాల చేరాలని అనుకుంటాడు. అతనికి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. చివరకు పట్రాయని సీతారామశాస్త్రి వద్ద శిష్యుడిగా ఘంటసాల చేరతాడు. చివరికి పొట్టకూటి కోసం వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తుండేవాడు.
ఆ క్రమంలో అనుకోకుండా గీత కళాశాలలో చేరడం, గురువు వద్ద శిక్షణను అభ్యసించడంతో తిరిగి తన సొంత గ్రామానికి వెళ్తాడు. ఆ సమయంలోనే క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొని జైలుకి వెళ్తాడు? ఆ తరువాత తనకు వరసైన పార్వతమ్మ (మృదుల)ని ఘంటసాల వివాహాం చేసుకుంటాడు. ఆపై సముద్రాల రాఘవాచారి (జె.కె. భారవి) ప్రోద్బలంతో మద్రాసుకి వెళ్తాడు. ఇక మద్రాసుకి వెళ్లిన తరువాత ఘంటసాలకు ఎదురైన అనుభవాలు ఏంటి? ప్రపంచస్థాయిలో ఘంటసాల పేరు తెచ్చుకున్నారు. మధ్యలో ఆయన పడ్డ కష్టాలు ఏమిటి? అనేవి మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
బయోపిక్ అనగా వున్నది వున్నట్లు తీయడమే. అందులో కొంత క్రుతం కూడా వుంటుంది. కానీ ఘంటశాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. తాను తెలుసుకున్న పుస్తకాలలో ఆధారంగా దర్శకుడు చక్కగా తీర్చిదిద్దాడు. బాల నటుడు అతులిత్ బాల్యానికి సంబంధించిన సీన్లలో చక్కటి నటనను ప్రదర్శించాడు. కొన్ని చోట్ల హ్రుదయాన్ని టచ్ చేశాడు. అవసాన దశను నటుడు కృష్ణ చైతన్య కళ్లకు కట్టినట్టుగా చూపించాడు. ఆయన నడక, హావభావాలు చక్కగా కుదిరాయి. ఘంటసాల సతీమణి పార్వతమ్మగా మృదుల చక్కటి అభినయాన్ని ప్రదర్శించారు. ఓ కీలక పాత్రలో బడే గులాం అలీ ఖాన్గా సుమన్ తన పరిధి మేరకు నటించి మెప్పించారు. ఘంటసాల వారి గురువు పట్రాయని సితారామ శాస్త్రిగా సుబ్బరాయ శర్మ, సముద్రాల రాఘవాచారిగా జె.కె. భారవి, ఇంద్రుడి పాత్రలో సాయి కిరణ్, ఘంటసాల తల్లిగా జయ వాణి ఇలా అందరి పాత్రలు బాగుంటాయి.
ఇలా, ఘంటసాల గారి జీవిత చరిత్రను తెరకెక్కించాలనే ఆయన వ్యక్తిగత కష్టాలు, గొప్ప మనసును ప్రేక్షకులకు తెలియజేయడం లక్ష్యంగా ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు సి.హెచ్. రామారావు చక్కగా ఆవిష్కరించాడు. ఘంటసాల వారి కష్టాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ప్రధానాంశంగా ప్రథమార్దాన్ని చూపించారు. పొట్టకూటి కోసం పడిన బాధలు, సంగీతం నేర్చుకునే క్రమంలో అవమానాలు చూపించారు. ఘంటసాలను వేధించే పీడకుడి ప్రవేశంతో ఉత్కంఠభరితమైన ఇంటర్వెల్ను డిజైన్ చేశారు. ఆ తరువాత ద్వితీయార్దంలో ఘంటసాల వారి వైభవం, ప్రఖ్యాతిని చూపించాడు. లతా మంగేష్కర్, మహ్మద్ రఫీ వంటి దిగ్గజాల ప్రశంసల సీన్లు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. బడే గులాం అలీ ఖాన్తో ఉన్న ఆత్మీయ అనుబంధాన్ని చక్కగా వివరించారు.
ఆయన గాత్రం మూగబోవడం, చివరి కోరిక తీరకుండా మరణించడం వంటి సన్నివేశాలు హృదయాన్ని కదిలిస్తాయి. సినిమాకు బలం సంగీతం. చాలా వరకు ఘంటసాల గారి అసలు పాటలనే వాడారు. ఘంటసాల థీమ్ మ్యూజిక్, నేపథ్య సంగీతం ఆ కాలంలోకి తీసుకెళ్తాయి. కెమెరా వర్క్ పాత కాలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. వీఎఫ్ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్ మరియు ఆర్ట్ వర్క్ నాణ్యత కొంత తేలిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది. సాంకేతికంగా అద్భుతం కాకపోయినా, తెలుగు వారంతా తప్పక చూడాల్సిన, తెలుసుకోవాల్సిన చారిత్రక చిత్రంగా నిలుస్తుంది.
రేటింగ్ 3/5