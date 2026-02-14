Sita Payanam Review: యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ చేసిన సీతా పయనం రియల్ రివ్యూ

నటీనటులు: నిరంజన్ (ఉపేంద్ర అన్న కుమారుడు), ఐశ్వర్య అర్జున్ )యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె), ప్రకాష్ రాజ్, సత్యరాజ్, ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా తదితరులు
సాంకేతికత: సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్, నిర్మాణం : శ్రీ రామ్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్, నిర్మాత, దర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్, విడుదల : ఫిబ్రవరి 14, శనివారం.
కథ:
సీత (ఐశ్వర్య అర్జున్) కు తల్లిలేని లోటును తెలీకుండా తండ్రి రాజేంద్ర ప్రసాద్ (సత్య రాజ్) పెంచుతాడు. సీతకు తండ్రే ప్రపంచం. యుక్తవయస్సు వచ్చాక పెండ్లి చేసి బాధ్యత తీర్చుకోవాలనుకుంటే సీత ఏదో కారణంతో వాయిదా వేస్తుంది. ఓరోజు పని మీద సీత వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్కు కారులో వెళుతుంది. ఆ ప్రయాణంలో అభి (నిరంజన్) పరిచయం అవుతాడు. అంతేకాకుండా ఈ జర్నీలో గిరి (అర్జున్ సర్జా), బసవన్న (ధృవ్ సర్జా) పాత్రలు ఎంట్రీ ఇస్తాయి. దానితో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి. అవి ఏమిటి? ఎందుకు జరిగాయి? పెండ్లి అంటేనే మాటమార్చే సీత చివరికి ఏమి చేసింది? అనేది మిగిలిన కథ.
సమీక్ష:
అచ్చమైన తెలుగు టైటిల్ తో అర్జున్ సినిమా తీశాడు. పురాణాల్లో రామాయణం అంటే తెలుసు. ఇప్పుడు నేర్పుగా సీతాయణం అనే అర్థంలో సీతా పయనం అని తెలివైన టైటిల్ పెట్టడం విశేషమే. టైటిల్ లోనే కథేమిటో చెప్పేశాడు దర్శకుడు. అందుకే ఇప్పటి తరానికి కనెక్ట్ అయ్యేలా కుటుంబ విలువలు, మానవత్వం అనే అంశాలను పొందుపర్చాడు. పెండ్లి అంటే ఏమిటి? వివాహ వ్యవస్థ అర్థం ఏమిటి? పెల్లి విడాకులు అనేవి ఎందుకు వస్తున్నాయి. పిల్లల్ని పెద్దలు ఎలా పెంచాలి. పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల పట్ల ఎలా మెలగాలి అనే ఇలాంటి ఎన్నో మంచి విషయాల్ని అర్జున్ చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు.
కొత్తవారు కాబట్టి కాస్త లేట్ గా ప్రేక్షకుడు కనెక్ట్ అవుతాడు. ఆ తర్వాత సీతా ప్రయాణంతో ఆడియెన్స్ కూడా కనెక్ట్ అయి జర్నీని స్టార్ట్ చేసిన తరువాత ఎండ్ వరకు బోరింగ్గా అయితే ఫీల్ అవ్వడు. ఇందులో పెద్ద ట్విస్టులు ఏమీ ఉండవు. అలా సాఫీగా, స్మూత్గా కథ సాగుతూ ఉంటుంది. తన ప్రాణాల్ని కాపాడేందుకు పరోక్షంగా కారణమైన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్ చెప్పేందుకు మళ్లీ సీతా ప్రయాణం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అదంతా కూడా ద్వితీయార్దంలో చక్కగా చూపించారు. ఇక ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ అయితే గుండెల్ని హత్తుకుంటుంది. ఇలాంటి పిల్లలు, తండ్రులు సమాజానికి అవసరం అన్నట్టుగా ఆ పాత్రల్ని మలిచాడు అర్జున్.
నటీనటుల పరంగా చెప్పాలంటే.. సీత పాత్రలో ఐశ్వర్య అర్జున్ సహజత్వంతో ఆకట్టుకుంటుంది. ఆమె హావభావాలు, సంభాషణ తీరు, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అన్నీ కూడా పాత్రకు సరిపోయేలా ఉన్నాయి. ప్రేక్షకులకు ఆమె ఒక కొత్త హీరోయిన్లా కాకుండా ఇంటి అమ్మాయిలా అనిపిస్తుంది. నిరంజన్ కూడా సాదాసీదా, అమాయక యువకుడిగా మెప్పించాడు. ప్రకాశ్ రాజ్కు తనదైన శైలిలో మెప్పించాడు. పాత్రకు బలం చేకూర్చాడు. సత్యరాజ్ తండ్రిగా ఆకట్టుకున్నాడు. అర్జున్ సర్జా స్పెషల్ ఎంట్రీ థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటుంది. ధృవ్ సర్జా పాత్ర చిన్నదైనా బాగుంది. మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
సాంకేతికంగా.. సంగీతం వినసొంపుగా వుంటుంది. అనూప్ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ భావోద్వేగాలను బలపరుస్తాయి. పాటల కంటే సంభాషణలే ఎక్కువగా గుర్తుండిపోతాయి. కెమెరా అందాలతో బంధించాడనే చెప్పాలి. దర్శకుడిగా అర్జున్ చేసిన ప్రయత్నం అభినందించతగ్గదే. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాలు హృదయాలను తాకుతాయి. ధృవ్ సర్జా పాత్ర ద్వారా గోరక్షణ అంశంపై సందేశం ఇవ్వడం కూడా ప్రత్యేకత. టెక్నికల్ పరంగా సినిమా మెరుగ్గానే ఉంది.
ఎడిటింగ్ తోపాటు అన్ని అంశాలు పర్వాలేదు. అర్జున్ సర్జా సీనియర్ గా ఇండస్ట్రీ మనిషిగా తన కుమార్తెతో మంచి కథతో ముందుకు రావడం అభినందనీయం. అసలు ఈ సినిమాలో విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా ముందుగా ఎంపిక చేశారు. కొన్ని కారణాలవల్ల తను తప్పుకున్నాడు. విశేషం ఏమంటే. ఆయన నటించిన ఫంకీ కూడా ఇదే టైంలో విడుదల కావడం యాద్రిశ్చికమే. ఏది ఏమైనా మంచి కథతో అర్జున్ ముందుకు రావడం మంచి పరిణామమే. మరి ప్రేక్షకులు ఏమేరకు దీనికి ఆదరిస్తారో చూడాలి.
రేటింగ్: 3.25/ 5