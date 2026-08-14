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  4. Agadha Movie Review: Did M.S. Raju's Agadha impress? Agadha Review
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 14 August 2026 (06:51 IST)

Agadha Movie Review: ఎం.ఎస్.రాజు తీసిన అగథ మెప్పించిందా ? లేదా?

Kamakshi Bhaskarla, Shravan Reddy and others
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (06:51 IST)
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Kamakshi Bhaskarla, Shravan Reddy and others
నటీనటులు: కామాక్షి భాస్కర్ల, శ్రవణ్ రెడ్డి, ఉల్కా గుప్తా, జోవికా విజయ్ కుమార్, సిజ్జు, రోషన్, శ్రేయరాణి రెడ్డి తదితరులు 
 
సాంకేతికత:  సినిమాటోగ్రఫి: నాని చమిడిశెట్టి, ఎడిటింగ్: జునైద్ సిద్ధిఖీ, స్క్రీన్‌ప్లే: చైతన్య వేగి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: ఎన్వీఎన్ సుబ్బరాజు, దర్శకత్వం: ఎంఎస్ రాజు బ్యానర్: శ్రీ ఆది వరాహ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాత: కాశీ విశాలాక్షి బలుసు సమర్పణ: అజయ్ కేఆర్ మ్యూజిక్: రాకేష్ వెంకటాపురం, విడుదల: శుక్రవారం ఆగస్టు 14, 2026
 
కథ:
తల్లిని చిన్నతనంలో కోల్పోయిన మహాదేవి (కామాక్షి) తన బాబాయ్ (భానుచందర్) దగ్గర పెరుగుతుంది. కానీ ఆమెకు తెలీని ఏదో శక్తి కలలో కనిపిస్తుంది. ఓ సాధువు ఆమెకు కనిపించి లోకకల్యాణ్యం కోసం దైవశక్తి నిన్ను ఉపయోగించుకుంటుంది అని చెపుతాడు. అలా వున్న ఊరినుంచి మరో ఊరిలో అమ్మవారి సన్నిథిలో కొన్ని అతీంత్ర శక్తులను నేర్చుకుని ప్రజల్ని రక్షిస్తుంది. అయితే మహాదేవి కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరూ చనిపోతుంటారు. అది అగథ అనే దుష్టశక్తి ఆవహించడంతో అలా జరుగుతుందని తెలుసుకుని తిరిగి ఇంటికి వస్తుంది.
 
ఇంటికి రాగానే ఆమెకు ఏమి అర్థమయింది. ఆమెకు ఎన్ని అడ్డంకులు కూడా ఎదురవుతాయి. అప్పుడు ఆమె ఏమి చేసింది? అసలు అగథ ఎవరు? వీరి ఇంటివారినే ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తుంది? చివరికి మహాదేవి ప్రయత్నం ఫలించిందా? లేదా? ఇందులో శ్రవణ్ రెడ్డి పాత్ర ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
 
సెన్సేషనల్ కథలను రాసేందుకు ఇష్టపడే యువ రచయిత్రి మహాదేవీని వెతుక్కొంటూ వెళ్లడం ద్వారా దర్శకుడు ఎంఎస్ రాజు తన కథను ఆసక్తికరంగా ప్రారంభించారు.ఆత్మ కథలు చాలానే వచ్చాయి. అవన్నీ చాలా మేరకు వినోదాన్ని మేళవింపుతో సాగాయి. కానీ సీరియస్ గా ఆసక్తికరంగా బోర్ లేకుండా చేయడం అనేది అగథతోనే సాధ్యమయిందని చెప్పవచ్చు. కథకుడు కూడా అయిన ఎం.ఎస్. రాజు చేసిన ప్రయత్నం అభినందనీయం.
 
అగత అనే దుస్టశక్తి చుట్టూ అల్లిన సన్నివేశాలు, మహాదేవి చుట్టూ వున్న వాతావరణ అన్నీ చాలా కొత్తగా అనిపిస్త3ాయి. అతీంద్రియ శక్తులు కథ కాబట్టి కొన్నిసార్లు థ్రిల్ కలిగిస్తాయి. ఒక్కోసారి భయపెట్టిస్తాయి. ఎంఎస్ రాజు అనుసరించిన స్క్రీన్ ప్లే పక్కాగా కుదరడంతో స్టోరీ గ్రిప్పింగ్‌గా ముందుకెళ్తుంది. ఫస్టాఫ్‌లో కొన్ని చోట్ల సాగదీసినట్టు.. కథ నత్త నడకగా సాగినట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ సెకండాఫ్‌లో సన్నివేశాలను రాసుకొన్న విధానం బాగుంది. 
 
సెకండాఫ్‌లో యాక్షన్, థ్రిల్లింగ్ మూమెంట్స్, ప్రీ క్లైమాక్స్ బాగుంది. శ్రవణ్ రెడ్డి పాత్రలో రెండు కోణాలు అనేవి థ్రిల్ కలిగిస్తాయి. అయితే ఇందులో హిందూ మతస్తులయిన మహాాదేవి కుటుంబంలో పిన్ని క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించడం తన కుటుంబంలో జరిగే అరాచకాలను అరికట్టలేకపోవడం వంటివి హిందూ ధర్మమే బలయమైంది అనేది హింట్ కూడా దర్శకుడు ఇచ్చాడు. 
 
ఈ సినిమా కథను తన భుజాలపై మహాదేవీ పాత్రతో కామాక్షి భాస్కర్ల మోసిందనే చెప్పాలి. ఆమె హీరో అని చెప్పాలి. పెద్ద పెద్ద కళ్లతో పలికించిన భావోద్వేగాలు ఆమె టాలెంట్‌కు అద్దం పట్టాయి. యాక్షన్ సీన్లలో కూడా మెప్పించింది. పవర్‌ఫుల్ రోల్‌లో ఒదిగిపోయి యాక్టర్‌‌గా తనలోని మరో కోణాన్ని చూపించారు. ఇక ఈ చిత్రంలో సింహా, సలీం పాత్రల్లో శ్రవణ్ రెడ్డి మరోసారి విభిన్నమైన నటనను ప్రదర్శించారు. కామాక్షితో పోటీపడుతూ నువ్వా నేనా అనే విధంగా నటించారు. హరిణిగా జోవికా ఈ సినిమాలో సర్‌ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్. తన పాత్రలో పూర్తిగా ఒదిగిపోయింది. భానుచందర్, వనితా విజయ్ కుమార్, ఉల్కా గుప్తా తమ పాత్రలకు పూర్తిగా న్యాయం చేశారు. 
 
ఇక సాంకేతికపరంగా చూస్తే, కెమెరామెన్, సంగీతం పాత్ర చాలా కీలకం. అయితే నేపథ్యం సంగీతం ఇంకాస్త కొత్తగా వుంటే మరింత భయటపెట్టే చిత్రంగా వుండేది.  ఆర్ట్ విభాగం పనితీరు హైలెట్. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ హై స్టాండర్డ్‌లో ఉన్నాయి. ఈ సినిమా గురించి ఫైనల్‌గా చెప్పాలంటే.. ఈ మూవీ కొత్త రకమైన హారర్, థ్రిల్లర్, మైథాలజీ ఎలిమెంట్స్, హిందూ మత అచారాలను జోప్పించి చేసిన మిస్టిక్ డివైన్ మిస్టరీ, సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్. ఈ సినిమాను ఎంగేజింగ్‌గా చెప్పడానికి ఎంఎస్ రాజు విజన్ బాగా ప్లస్ అయింది.  
 
ముఖ్యంగా కథా నేపథ్యం, కథలోని మలుపులు, ఫారెస్ట్ నేపథ్యం బాగున్నాయి. అయితే లోకకళ్యాణం కోసం మహాదేవి పాత్ర అని చెప్పినా కేవలం తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఆమె పాత్ర వుండాల్సి రావడం కొంచెం లోపంగా వుంది. ప్రజలను రక్షించే విధంగా మరిన్ని సన్నివేశాలు వుండి దుష్టశక్తికి, దైవశక్తికి మధ్య సన్నివేశాలు ఇంకాస్త ఎపెక్ట్ గా వుంటే మరింత బాగుండేది. ఏది ఏమైనా అగథ సినిమా సరికొత్త ఫీలింగ్ కలిగిస్తుంది. సీరియస్ కథ కనుక ఎటువంటి పాటలు లేకుండా సోది లేకుండా తీసిన సినిమా అగథ. అందరూ చూడతగ్గ సినిమా ఇది.
రేటింగ్ : 3/5
About Writer
దేవీ
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