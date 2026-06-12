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Sing Geetham Review: ఆసక్తిగా మలిచిన సింగీతం శ్రీనివాస్ చిత్రం... సింగ్ గీతం రివ్యూ
నటీనటులు: అయాన్ కె, అహిల్యా బెమ్రూ, తులసి, షాలిని కొండెపూడి, బెనర్జీ, అగు స్టేన్లీ, రాహుల్ సాంక్రుత్యాన్, నివేదా పేతురాజ్, విజయ్ దేవరకొండ, మహేష్ ఆచంట, శివన్నారాయణ, రచ్చ రవి తదితరులు
Ayan K, Ahilya Bemru, Shalini Kondepudi
సాంకేతికత: దర్శకత్వం: సింగీతం శ్రీనివాసరావ్, నిర్మాత: నాగ్ అశ్విన్, సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్, కెమెరా: అనుకుర్ సి , నిర్మాణ సంస్థ : వైజయంతి మూవీస్, విడుదల తేదీ: 12th జూన్ 2026.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వం వహించిన చిత్రాలు ఒక్కోటి ఒక్కో వినూత్నమైన కథలు. పుష్పక విమానం, ‘ఆదిత్య 369 వంటి సినిమాలు క్రియేటివ్ ఐడియాలతో చేసినవే. ఇప్పుడు కూడా 94 ఏళ్ళ వయసులో కూడా సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా తీశారు. కల్కి దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాత. వైయంతీ మూవీస్ అధినేతలు మరో నిర్మాతలు. మాటలు పాటలుగా వుండడమే సింగ్ గీతం ప్రత్యేకత అని చెప్పిన మాటలు నిజామా కాదా? అసలు అలాంటి సినిమా ఎలా వుంటుందనేది ఆసక్తి నెలకొంది. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
కథ:
భోపాల్ సెంట్రల్ జైలులో హాయిగా వుంటున్న ప్రతాప్ కి(అయాన్) ను బలవంతంతా విడుదల చేస్తారు. బయటకు రాగానే ఓ లాయర్ వచ్చి అతని తండ్రి ఆస్తి పేపర్లు ఇవ్వడంతో ఆ స్థలాన్ని దక్కించుకోవాలని కుబేరపురం అనే ఊరికి వెళతాడు. అదంతా కొండ ప్రాంతం ఊరిలో ఒకే ఒక్క పెద్ద వ్రుక్షం తొర్రలో గౌరి(అహిల్య) నివశిస్తుంటుంది. చెట్టును కాపాడాలనేది ఆమె థ్యేయం. కానీ ఆ ఊరిలోని ప్రజలను మభ్యపెట్టి బంగారు గనులకోసం తవ్వకాలు చేస్తూ రేణు(షాలిని) వారిని కార్మికులుగా మార్చేస్తుంది. ఇది గ్రహించిన ప్రతాప్ కూడా డబ్బుకోసం ఆమెతో చేతులు కలుపుతాడు. దానితో చెట్టును నరికేస్తారు.
ఇది సహించని గౌరి(అహిల్య) కుబేరుడిని తిడుతూ.. అక్కడే ఉన్న ఓ గుహలో పడిపోతుంది. ఆ గుహలో ఆమె ఊరి ప్రజలను తిడుతూ మూడు కోరికలాంటి శపానార్థాలు పెడుతుంది. వెంటనే ఆమె కోరుకున్నట్లు ఊరిలోని వారంతా మాటలకు బదులు పాటలు రూపంలో మాట్లాడుతుంటారు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? చివరికి ఊరి జనాలు మామూలుగా మాటలు మాట్లాడారా? లేదా? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
ఈ చిత్ర కథే చాలా భిన్నంగా వుంది. మామూలు కథలా సాగుతూ పర్యావరణ పరిర్షణ, దైవ దూషణ వల్ల ఏమి జరుగుతుంది. నిజాయితీ వుంటే వారి జీవితాలు ఎలా వుంటాయి? అనే అంశాలను దర్శకడుు సింగీతం చక్కగా ఆవిష్కరించాడు. ఇప్పటి జనరేషన్ కూడా ఆకట్టుకునేలా చూపించడం విశేషం. మాటలను కూడా పాటల్లాగా మాట్లాడడం, వాటి సన్నివేశాలు కూడా ఎక్కడా బోర్ కొట్టకపోవడం దర్శకుని ప్రతిభకు నిదర్శనం.
ఎప్పుడో 30 ఏళ్ళనాడు అనుకున్న కథ ఇదని ఇటీవలే దర్శకుడు రాజమౌళిగా వెల్లడించారు. మరి అలాంటి కథను ఇప్పటికీ ఆకర్షణీయంగా తీయడం విశేషం అనే చెప్పాలి. ఇందులో నటీనటులంతా పెద్దగా మేకప్ లేకుండా నాచురల్ గా నటించినట్లు కనిపించడం విశేషం. అయాన్, అహల్య అని కాకుండా షాలిలీ తోపాటు మిగిలిన పాత్రలన్నీ సన్నివేశపరంగా జీవించారనే చెప్పాలి. పక్షవాతం బారిన పడిన వ్యాపార వేత్తగా బెనర్జీ నటించాడు. ఆఫ్రికా బిజినెస్ మేన్ గా ఆ దేశపు నటుడు నటించి మెప్పించాడు కూడా.
అయితే ఎక్కడా విసుగులేకుండా ఎంటర్ టైన్ మెంట్ ఇచ్చేలా సినిమాను దర్శకుడు మలిచాడు. అయాన్ తల్లిదండ్రులుగా రాహుల్ సాంక్రుత్యాన్, నివేదా పేతురాజ్ నటించగా, క్లయిమాక్స్ లో వచ్చి విజయ్ దేవరకొండ వచ్చి ట్విస్ట్ ఇస్తాడు.
ఇక సాంకేతిక నిపుణుల పనితీరు అందరినీ బాగుంది. సినిమాటోగ్రాఫర్, సంగీతపరంగా దేవీశ్రీ ప్రసాద్, ఆర్ట్ డిపార్ట్ మెంట్ పనితీరు కథను అనుగుణంగా వుంది. ఇక కథనాన్ని నడిపించడంలో సింగీతం శ్రీనివాస్ బాధ్యత ఎంత వుందో దాన్ని తగు విధంగా మార్చుకున్న నాగ్ అశ్విన్ బ్రాండ్ కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇటీవలే నాగ్ అశ్విన్ ఇంటర్వూ చెబుతూ, అప్పట్లో కమల్ హాసన్ వంటి స్టార్ తో అనుకుని పక్కన పెట్టేసిన కథను ఈతరంతో తీసి ప్రయోగాత్మకంగా తీసి మెప్పించాలనుకోవడం కూడా విశేషమే.
కథ ఆరంభంలోనే పాటలు లేకుండా మాటలతో కథ సాగుతూ ఊరిలో దేవుని శాపం వల్ల మారడం అనేది కూడా లాజికల్ గా బాగుంది. క్లైమాక్స్ ని కూడా చాలా సెన్సిబుల్ గా హ్యాండిల్ చేశారు. అక్కడ హ్యుమానిటీని తట్టిలేపే సన్నివేశాలు హృద్యంగా అనిపిస్తాయి.వాస్తవానికి ఈ సినిమాకి సింగీతం విర్చువల్ డైరెక్షన్ మాత్రమే చేశారు.
ఈ కథలోని కుబేర కొండలు సెట్ అంతా కల్కి స్టూడియోలోని కొంత భాగాన్ని వాడుకున్నారు. ఎందుకంటే అది వైజయంతీ మూవీకి చెందిన స్థలం కావడం. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కి ‘సింగ్ గీతం’ అనే సినిమా పెద్ద ఛాలెంజ్. 2 గంటల 17 నిమిషాల సినిమాలో మొదటి అరగంట తీసేస్తే.. మిగతా కథనాన్ని నడిపించాల్సిన భారం అంతా మ్యూజిక్ పైనే పడింది.
ఈమధ్య రొటీన్ లవ్, కుటుంబకథా చిత్రాలు లేదంటే పౌరాణికాలు వస్తున్న తరుణంలో నాచురల్ గా అనిపించే కథతో తీయడం అభినందనీయమే. నిస్సందేహంగా ఈ వీకెండ్ థియేటర్ కి వెళ్ళి ఒకసారి హ్యాపీగా ట్రై చేయొచ్చు.ఈ తరం ప్రేక్షకులకు మంచి గిఫ్ట్ లాంటి సినిమా. వరల్డ్ సినిమాలో ఇలాంటి మూవీ రాలేదు. కమర్షియల్గా పెద్ద బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాం అని నిర్మాత నాగ్ అశ్విన్ ఇటీవలే ప్రకటించాడు. ఆయన అన్నమాట నిజమేనని అనిపిస్తుంది.
రేటింగ్ : 3/5
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రూ.52 లక్షల మోసపోయిన లేడీ జడ్జి... పనిమనిషి పేరిట కేసు నమోదు
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గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.
seasonal diseases, వేపతో సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట
వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే సీజనల్ వ్యాధులు కూడా వచ్చేస్తాయి. వీటిలో జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు సంక్రమిస్తుంటాయి. వీటన్నిటినీ అడ్డుకునే శక్తి వేపకు వున్నది. సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట వేయగల వేప చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేప ఆకులను నమిలితే... తాజాగా వున్న 2 నుంచి 3 లేత ఆకులను నమిలితే రక్తాన్ని శుభ్రపరచడమే కాకుండా శరీరానికి డిటాక్స్గా పనిచేస్తాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.
ఆందోళన కలిగిస్తూన్న ఒక కప్పు: లూజ్ టీలో ఏం జరుగుతోందో వివరిస్తూన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
లూజ్ టీలో జరుగుతున్న కల్తీపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, టీ నాణ్యత, భద్రతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సిఫార్సు చేసిన, సులభమైన రీతిలో ఇంటిలో చేసుకునే పరీక్షలు కల్తీ టీని గుర్తించడంలో వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి. భారతదేశ వ్యాప్తంగా రోజువారీ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా టీ కొనసాగుతోంది, ఇది లూజ్ టీ నాణ్యత, భద్రతపై మరింత దృష్టిని కేంద్రీకరించేలా చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యం సేవించే పానీయంగా టీ వెలుగొందుతున్నందున, టీ కల్తీ సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని ప్రోత్సహిస్తోంది.