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  4. Baby movie pair in Epic movie is hit? Or not? Epic movie review
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (12:47 IST)

Epic movie review: బేబి జంట ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సక్సెసా? కాదా? ఎపిక్ మూవీ రివ్యూ

Anand and Vaishanavi
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:47 IST)
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Anand and Vaishanavi
నటీనటులు: ఆనంద్ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య,  శివాజీ, వాసుకి - కళ్యాణ్ శంకర్ - శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి తదితరులు
సాంకేతికత: సంగీతం: హేషమ్ అబ్దుల్ వాహబ్ ఛాయాగ్రహణం: అజీమ్ మహమ్మద్ నిర్మాతలు: సూర్యదేవర నాగవంశీ - సాయి సౌజన్య రచన - దర్శకత్వం: ఆదిత్య హాసన్.
 
మూడేళ్ల నాడు ‘బేబి సినిమాతో యూత్ ను కదిలించిన జంట ఆనంద్ దేవరకొండ-వైష్ణవి చైతన్య. మళ్లీ ఈ ఇద్దరూ కలిసి నటించిన చిత్రం.. ఎపిక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్. నైంటీస్ వెబ్ సిరీస్ తీసిన దర్శకుడు  ఆదిత్య హాసన్ తీసిన తొలి ఫీచర్ ఫిలిం ఇది. ఆ సినిమాలో నటించిన బాల నటుడు పెద్దయ్యాక చదువుకోసం లండన్ వెళ్ళాక ఏమి జరిగిందనేది కథ అంటూముందుగా చెప్పేశాడు. మరి ఈ సినిమా కు సెకండ్ సెమిస్టర్ కూడా వుంటుందని దర్శకుడు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. మరి అది వుండాలంటే ఇది ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
ఆదిత్య (ఆనంద్ దేవరకొండ) వనపర్తికి చెందిన కుర్రాడు. నైంటీస్ లో లాగా ఇందులోనూ చదువులో వీక్. కానీ సినిమా డైరెక్టర్ అవ్వాలనే కోరిక వుంటుంది. దానిని తండ్రి నీళ్ళు జల్లి ఎంఎస్ చదవడం కోసం లండన్ పంపిస్తాడు.. ఇక కాలేజీలో చేరిన తొలి రోజు పరిచయం అయిన కడలి (వైష్ణవి చైతన్య)తో ఏర్పడ్డ పరిచయం స్నేహంగా ఆ తర్వాత సహజీవనం చేసేలా మారుతుంది. ఓ కండిషన్ పై వారిద్దరూ రిలేషన్ లో వుంటారు. ఆ తర్వాత వారి రిలేషన్ అలానే వుందా? లేదా? తర్వాత ఏర్పడ్డ పరిస్థితులను వారిని ఎటువైపు మళ్లించాయి? అనేది మిగిలిన కథ.
 
సమీక్ష:
ఈమధ్య కొన్ని సినిమాలు కేవలం మార్కెట్ పేరుతో ఓవర్ సీస్ (విదేశీయుల) కథల్ని తీసుకుని భారత కల్చర్ పై రుద్దుతున్నారు. అలాంటి కోవలోనిదే ఎపిక్. ఇక్కడ నుంచి విదేశాలకు వెళ్ళేవారు ఎలా వుంటారు? యువతీయువకుల మధ్య ప్రేమ పేరుతో ఏం జరుగుతున్నాయంటూ రకరకాలుగా ఈమధ్య కథలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వారిని ద్రుష్టిలో వుంచుకుని రాసుకున్న కథ. దీని వల్ల మన ప్రేక్షకులకు ఒరిగింది ఏమీ వుండదు. 
 
సహజీవం పేరుతో కాలేజీ రోజుల్లో వుండే కల్చర్ అక్కడ వుంటుంది. అది ప్రేమగా మారిన నేపథ్యంలో సరదాలు, గిల్లి కజ్జాలు వంటివి కోపతాపాలు వంటివి ఇందులో చూడవచ్చు. అయితే  సినిమాల్లో క్లైమాక్సును ప్లాన్ చేస్తాం కానీ, నిజ జీవితంలో ప్లాన్ చేయలేమని.. ప్రాక్టికల్ గా ఏం జరిగితే అది తీసుకుని ముందుకెళ్లిపోవడమే అని నిర్మాత చెప్పినట్లే దర్శకుడు ముగించాడు.
 
అసలు సినిమానే నిజజీవితానికి కొంచెం దగ్గరగా వుంటుంది మినహా అందులో చేసింది నిజజీవితంలో చేయలేం. వాస్తవంగా ఏం మాట్లాడుకుంటారో అలాగే మాట్లాడనిద్దాం’’ అని పనిగట్టుకుని ఆదిత్య హాసన్ ఈ స్క్రిప్టు రాశాడా అనిపిస్తుంది. ఒక అబ్బాయి- అమ్మాయి మధ్య పరిచయం నుంచి మొదలుపెట్టి బ్రేకప్ అయ్యే వరకు మూమెంట్స్ ను చాలా సహజంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడతను. కానీ వాస్తవ జీవితాల్లో కొన్ని క్యూట్ మూమెంట్స్.. కొన్ని అందమైన కాన్వర్జేషన్లు ఉంటాయి కానీ.. నిజ జీవిత పరిణామాల్లో సినిమాకు అవసరమైనంత డ్రామా ఉండదు దాన్ని సినిమాటిక్ గా మలిచాడు. 
 
అబ్బాయి-అమ్మాయి కలిసి ప్రయాణం మొదలుపెట్టినపుడు.. వారి మధ్య జరిగే క్యూట్ మూమెంట్స్ ప్రేక్షకులకు ముచ్చటగొలుపుతాయి. ఇద్దరూ దగ్గరవుతున్నపుడు ఆహ్లాదకరంగా అనిపిస్తుంది. వారి మధ్య సమస్యలు తలెత్తితే ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. విడిపోతుంటే బాధ కలుగుతుంది. ఐతే ఈ ప్రతి అనుభూతినీ ప్రేక్షకులు లోతుగా ఫీలవ్వగలిగితే ఆ ప్రేమకథలు పండుతాయి. 
 
వారి మధ్య నెలకొన్ని సీన్సు కు తగిన సంగీతం బీజియమ్స్  అంతలా వాయించేస్తున్నారు కానీా అక్కడ ఏమీ లేదు. ఈ చిత్రంలో కొన్ని అంశాలు ఓకే కానీ అసలు లీడ్ జంట నడిచే సన్నివేశాలు ఆ కథనమే ఇబ్బందికరంగా ఒక క్లారిటీ లేకుండా చాలా రొటీన్ గా వెళుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అసలు దర్శకుడు ఆ ఇద్దరితో ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నాడు అనేది ఎంతకీ అర్ధం కాదు.
 
హీరో తల్లిదండ్రులుగా శివాజీ - వాసుకి 'నైంటీస్ మిడిల్ క్లాస్'లో తమకు అలవాటైన పాత్రలను చక్కగా చేసుకుపోయారు. సహాయ పాత్రల్లో కళ్యాణ్ శంకర్.. శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి నవ్వించారు. ఇంతకు మించి సినిమాలో చెప్పుకోదగ్గ పాత్రలు లేవు. 
 
సాంకేతికంగా చూస్తే, హేషమ్ అబ్దుల్ వాహబ్ మరీ వినాలనిపించే సాంగ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ.. సినిమాను నడిపించే పాటలు అందించాడు. సన్నివేశాలకు సూటయ్యే.. ఫీల్ పెంచే నేపథ్య సంగీతంతో ఆకట్టుకున్నాడు అబ్దుల్. కొన్నిచోట్ల మాత్రం బీజీఎం లౌడ్ అనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ అజీమ్ మహమ్మద్ విజువల్స్ ఆహ్లాదభరితంగా అనిపిస్తాయి. యూకే బ్యాక్ డ్రాప్ కూడా సన్నివేశాలకు కొంత అందం తెచ్చింది. సితార వారి నిర్మాణ విలువలకు ఏమి ఢోకా లేదు. 
 
ఇక దర్శకుడు ఆదిత్య హాసన్ విషయానికి వస్తే.. తాను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ లో కొన్ని ఎమోషన్స్ ని డీసెంట్ గా ప్లాన్ చేసుకున్నారు. అలాగే కొన్ని డెప్త్ సీన్స్ బాగున్నాయి. అయితే రాసుకున్న లీడ్ పాత్రల్లో కూడా కొంచెం బెటర్మెంట్ చేయాల్సింది. కథా కథనాల పరంగా సగటు లవ్ స్టోరీలను దాటి ఆశ్చర్యపరచలేకపోయాడు. ముఖ్యంగా లవ్ స్టోరీలో కాన్ఫ్లిక్ట్.. ఆ తర్వాతి పరిణామాలను రొటీన్ గా వున్నాయి. ఇది యూత్ కు నచ్చితే సెకండ్ పార్ట్ కూడా వుంటుందని చెప్పవచ్చు.
రేటింగ్ - 2.25/5
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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