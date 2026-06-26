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Balan: The Boy ట్రెండింగ్ బాలన్: ది బాయ్.. విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు
విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన మలయాళ చిత్రం ది బాయ్, దేశవ్యాప్త సినిమా సంచలనంగా రూపాంతరం చెందింది. కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సందర్భంగా 'మార్చే డు ఫిల్మ్'లో ప్రదర్శించబడినప్పుడు, ఈ చిత్రానికి స్టాండింగ్ ఒవేషన్, బలమైన అంతర్జాతీయ ప్రశంసలు లభించాయి. ఆ తర్వాత ఈ చిత్రం భారతదేశం అంతటా అసాధారణమైన స్పందనలను పొందుతూనే ఉంది.
Balan
ఈ చిత్రం భావోద్వేగభరితమైన కథనం, నటన, సినిమాటోగ్రఫీ, సాంకేతిక నైపుణ్యం కేరళలోని ప్రేక్షకులను బలంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అదే సమయంలో, తెలుగు, తమిళ విడుదలలలో, సానుకూల మౌఖిక ప్రచారం, ప్రముఖుల మద్దతు ద్వారా దీనికి పెరుగుతున్న ఆదరణ లభించింది.
నాగ చైతన్య, ప్రియదర్శన్ వంటి సినీ పరిశ్రమ ప్రముఖులు విడుదలకు ముందే ఈ చిత్రాన్ని బహిరంగంగా ప్రశంసించారు. ఇది ప్రాంతీయ మార్కెట్లలో అంచనాలను పెంచడానికి సహాయపడింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన సెలబ్రిటీ ప్రీమియర్, అర్థవంతమైన సినిమా వేడుకగా మారింది.
నవీన్ చంద్ర, రాహుల్ రవీంద్రన్, నిహారిక కొనిడెల, యదు వంశీ, శ్రియా కొంతం, రమ్య పసుపులేటి, పలువురు ప్రముఖులు ఈ చిత్రం భావోద్వేగ లోతును, సినిమాటిక్ చిత్రీకరణను ప్రశంసించారు. చెన్నైలో కూడా ఇదే జోరు కొనసాగింది. అక్కడ శరత్కుమార్, రాధిక శరత్కుమార్, సిద్ధార్థ్, శ్రీలీల, ప్రీతి ముఖుందన్, అనేక మంది సినీ ప్రముఖులు ఈ సినిమా కథనం, నటన, భావోద్వేగ ప్రభావాన్ని ప్రశంసించినట్లు సమాచారం.
అంతేగాకుండా ముంబై ప్రీమియర్ ఈ సినిమా ఖ్యాతిని మరింత పెంచింది. సినిమా ప్రదర్శన తర్వాత హాజరైన ప్రేక్షకులు లేచి నిలబడి దాదాపు రెండు నిమిషాల పాటు చప్పట్లు కొట్టడంతో, ఈ కార్యక్రమం ఈ సీజన్లో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన ప్రీమియర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది.
ప్రేక్షకుల స్పందన కూడా అంతే ఉత్సాహభరితంగా ఉంది. సినిమా చూసిన వారి మధ్య జరిగిన చర్చలలో, చిత్రంలోని భావోద్వేగ కథనం, నటన, షైజు ఖలీద్ సినిమాటోగ్రఫీ, సుషిన్ శ్యామ్ సంగీతం, చిదంబరం దర్శకత్వంపై ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి.
చాలా మంది ప్రేక్షకులు దీనిని ఈ ఏడాది అత్యంత గుర్తుండిపోయే థియేట్రికల్ అనుభవాలలో ఒకటిగా అభివర్ణించారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, థెస్పియన్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ల క్రింద వెంకట్ కె నారాయణ, శైలజ దేశాయ్ ఫెన్ నిర్మించిన 'బాలన్: ది బాయ్' చిత్రానికి చిదంబరం దర్శకత్వం వహించగా, జితు మాధవన్ కథను అందించారు.
ఈ చిత్రం మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ భాషలలో విడుదలైంది. దీనిని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో పంపిణీ చేసింది.
నిన్న ఆర్టీసీ బస్సులో జర్నీ... నేడు మారథాన్ రన్.. సీఎం విజయ్ అదుర్స్ (video)
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా తన తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించిన తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్, బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచే చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. గురువారం చెన్నైలో ఆయన ఒక ప్రభుత్వ ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. కొలత్తూరుకు వెళ్లేందుకు బస్సు టికెట్ కొనుగోలు చేస్తూ చిల్లర కరెక్టుగా కండెక్టర్కు చెల్లించారు. ఈ బస్సు ప్రయాణానికి సంబంధించిన దృశ్యాలను విజయ్ స్వయంగా రికార్డ్ చేయగా, ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
Heat Dome, ఉడికిపోతున్న ఫ్రాన్స్, ఏసీల కోసం ఎగబడుతున్న జనం, వీడియో
అడవుల నరికివేత, పర్యావరణ ధ్వంసం ఫలితాలను ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు అనుభవిస్తున్నాయి. తాజాగా ఐరోపా దేశాలు భానుడి భగభగలకు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. నిత్యం 12 నుంచి 14 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలతో చల్లగా వుండే ఫ్రాన్స్ దేశం ఇప్పుడు నిప్పుల కుంపటిగా మారింది. ఇక్కడ Heat Dome కారణంగా ఇప్పుడు 40 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలకు పైగా నమోదవడంతో అక్కడి ప్రజలు ఏసీల కోసం షాపుల ముందు క్యూ కడుతున్నారు. షాపులు తెరవగానే ఏసీలను దక్కించుకునేందుకు పోటీ పడుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ హీట్ డోమ్ అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
ఢిల్లీలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా జన నాయగన్ నిర్మాత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రం జన నాయగన్ నిర్మాత వెంకట నారాయణను, న్యూఢిల్లీలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా ఒక ఏడాది కాలానికి నియమిస్తూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం. సాయి కుమార్ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వ్యవస్థాపకుడైన వెంకట నారాయణ, అర్హత కలిగిన చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్, కంపెనీ సెక్రటరీ, న్యాయశాస్త్ర పట్టభద్రుడు. ఆయన సంస్థ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో కూడా ఉంది.
మిత్ర వాట్సాప్ యాప్పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి... నారా లోకేష్
ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ శుక్రవారం నాడు అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పౌరులకు సేవలను ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ యాప్పై ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేయాలని ఆయన సూచించారు. సచివాలయంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (ఆర్టీజీఎస్) పనితీరును సమీక్షించిన సందర్భంగా లోకేష్ ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను వివరిస్తూ, ఈ వేదిక ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలను ఎంత వేగంగా, సౌకర్యవంతంగా పొందవచ్చో పౌరులకు తెలియజేసేలా నెల రోజుల పాటు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.
నేనే గోల్డ్మేన్ అంటూ ఎగిరిపడ్డ సూర్య అరెస్ట్, ఎందుకంటే?
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గజదొంగ చిత్రంలో ఆహా గోల్డ్ మేన్... ఓహో గోల్డ్ మేన్ అనే పాట వుంది. అందులో హీరోది దొంగ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు గత కొంతకాలంగా తను గోల్డ్ మేన్ అని చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్న గోల్డ్ మేన్ అలియాస్ సూర్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. దీనికి కారణం కూడా పోలీసుల వెల్లడించారు. ఈ గోల్డ్ మేన్ సూర్య విదేశాల నుంచి తక్కువధరకే బంగారం తెప్పించి ఇస్తామని చెప్పి పలువురుని మోసం చేసాడు. ఈ మేరకు బాధితులు అత్తాపూర్ పోలీసు స్టేషనులో గోల్డ్ మేన్ సూర్యపై ఫిర్యాదులు చేసారు.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.