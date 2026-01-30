శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 30 జనవరి 2026 (18:58 IST)

Devagudi Review: వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా రాయలసీమ ప్రేమకథ దేవగుడి - మూవీ రివ్యూ

Devagudi Movie
Devagudi Movie
రఘు కుంచె  రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్‌ నాయకుడిగా ఆ ప్రాంతానికి  చెందిన బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం దేవగుడి. అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ ప్రధాన పాత్రధారులు. రఘుబాబు, రాకెట్ రాఘవ, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు మిగిలిన పాత్రలను పోషించారు. పుష్యమి ఫిల్మ్ మేకర్స్ పతాకంపై బెల్లం సుధారెడ్డి సమర్పణలో బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి నిర్మించారు. నేడు శుక్రవారం అనగా జనవరి 30న విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా ఉందో  తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
అది రాయలసీమలోని దేవగుడి అనే ఊరు. వీరారెడ్డి (రఘు కుంచె) పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్ట్. రాఘవ రెడ్డి (నరసింహ), శ్వేతా రెడ్డి (అను శ్రీ) ఇద్దరు సంతానం. తక్కువ కులంకు చెందిన వ్యక్తి వీరారెడ్డి కి నమ్మినబంటు.. ఆయన కుమారుడు ధర్మ(అభినవ్‌ శౌర్య)  చిన్నతనంనుంచి వీరారెడ్డి పిల్లలతో పెరిగి స్నేహితుడిగా మారతాడు. ధర్మ తండ్రి వీరారెడ్డిని ఫ్యాక్షన్ గొడవల్లో చనిపోతాడు. ఆ తర్వాత ధర్మే ఆ కుటుంబానికి నమ్మినబంటులా వుంటాడు. ఓ సమయంలో వీరారెడ్డిపై విరోధులు దాడిచేస్తే ధర్మ అతన్ని కాపాడతాడు.  ఇది కళ్ళార చూసిన శ్వేత.. ధర్మపై మనసు పడుతుంది. ధర్మకు ఆ ఆలోచన లేకపోయినా ఓరోజు తన పుట్టినరోజును జరుపుకున్న శ్వేత  గదిలో ధర్మను పిలుస్తుంది. అనుకోకుండా అక్కడకు వచ్చిన రాఘవరెడ్డిని చూసి ధర్మ పలాయం చిత్తగిస్తాడు. దీంతో ఏదో తప్పు జరిగిందని భావించి ధర్మను చంపడానికి రాఘవ రెడ్డి, వీరారెడ్డి ప్రయత్నిస్తారు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? చిన్నప్పటినుంచి స్నేహితులుగా వున్న ధర్మపై అంత పగ ఎందుకు వుంది? ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
ఫ్యాక్షన్ కథలు అనేవి ఎలా వుంటాయనేది గతంలో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. ఇదీ ఆ తరహాలోనిదే. చిన్నతనంలో అగ్రవర్ణాలతో దళితుడు పెరిగినా పెద్దయ్యాక వ్యత్యాసాల్లో తేడాలు సహజంగా వస్తాయి. వాటిని మధ్యలో కట్ చేయడం సహజం. కానీ ఇందులో అలా జరగదు. అప్పటి కాలంలో జరిగిన యదార్థ గాధగా దర్శక నిర్మాత చెబుతున్నా దానిపై ఇంకాస్త కసర్తుత చేయాల్సింది. దేవగుడిలో ఊరి జనం వీరారెడ్డిని దేవుడిలా చూసుకుంటారు. కానీ అది బలంగా చూపించకపోవడం మరో లోపం. 
 
రాయలసీమ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో ఫ్యాక్షన్‌ కథతోపాటు లవ్‌ స్టోరీ నేపథ్యంగా సినిమా సాగుతుంది. దీనికి కులహత్యలు అనే కాన్సెప్ట్ ని జోడించి చెప్పిన విధానం బాగుంది.  స్పెషల్‌. కథగా చూసినప్పుడు ఇది రొటీన్‌ స్టోరీనే. `యజ్ఞం` మూవీకి దగ్గరగా ఉన్న ఫీలింగ్‌ తెప్పిస్తుంది. ఇలాంటివి ఒక్క దేవగుడి ప్రాంతంలోనే కాదు చాలా చోట్ల జరిగిన కథలు. కానీ అవేవీ బయటకు పెద్దగా రాలేకపోయాయి. శ్వేత ప్రేమని ధర్మ తనలోనే దాచుకోవడం అనేది రెగ్యూలర్‌గానే ఉంటుంది.  ఊరి పండగ సన్నివేశాల్లో ఊపు తెచ్చే పాటలతో అలరించారు. ఫ్యాక్షన్‌కి సంబంధించిన అంశాలను సీరియస్‌గా చూపించి ఉత్కంఠకి గురి చేశారు. నెక్ట్స్ ఏం జరుగుతుందనే క్యూరియాసిటీని క్రియేట్‌ చేశారు. 
 
ఫ్యాక్షన్ చిత్రాలంటే ఇలానే వుంటాయనిపించేలా వుంది. ధర్మ గురించి తెలుసుకున్నాక తన చెల్లిని రాఘవరెడ్డి చేసే ప్రయత్నాలు నాటకీయంగా సాగుతాయి. ప్రేమ వల్ల ఒక కుటుంబం ఎలా చిన్నాభిన్నం అవుతుందని చూపించే సన్నివేశాలు హృదయాన్ని కదిలిస్తాయి. క్లైమాక్స్ కులహత్యలను తలపిస్తుంది. దాని ఫలితాలు ఎంతటి భయంకరంగా ఉంటయనేది చూపించిన తీరు బాగుంది. లవ్ సాంగ్ అనేది రొటీన్ గా వుంది. జాతర సాంగ్ నేచురల్ గా చిత్రీకరించారు.
 
తెలుగువారైన ముగ్గురు పాత్రలకు తగినవిధంగా నటించారు. రఘుకుంచె పాత్ర తీరు బాగుంది. లక్ష్మన్‌ పాత్ర సైతం ఆకట్టుకుంటుంది. రఘుబాబు, రాకెట్‌ రాఘవతోపాటు మిగిలిన పాత్రలు ఓకే అనిపిస్తాయి.
 
టెక్నీకల్‌గా చూస్తే.. మదీన్‌ సరిపడా సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. `అరెరో` అనే పాట ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుంది. సినిమాని అలా తీసుకెళ్లిపోతుంది. మిగిలిన పాటలు కూడా ఆకట్టుకున్నాయి. కెమెరా వర్క్ కథకు సరిపడా వుంది. ఎడిటింగ్‌ పరంగా కొంత కేర్‌ తీసుకోవాల్సింది. నిర్మాణ విలువలు రిచ్‌గా ఉంది. దర్శకుడు రామకృష్ణారెడ్డి మరోసారి ఫ్యాక్షన్‌ కథని చెప్పే ప్రయత్నం బాగుంది.  స్క్రీన్‌ ప్లే పరంగా మ్యాజిక్‌ చేశారు. ఫైనల్ గా కులంకంటే గుణం ప్రధానం చెప్పేప్రయత్నం ఈ సినిమా ఇచ్చే చక్కటి సందేశం. ముగింపు థ్రిల్ కలిగిస్తుంది. చాలాకాలం తర్వాత ఫ్యాక్షన్ సినిమా చూసిన పీలింగ్ కలుగుతుంది. టైమ్‌ పాస్‌ మూవీగా చెప్పొచ్చు.
రేటింగ్‌: 2.5/5

అమరావతిలో క్యాంటీ వ్యాలీ వుందని చెప్తాను.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతిలో క్యాంటీ వ్యాలీ వుందని చెప్తాను.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబువిదేశాల్లోని ప్రజలు భారతదేశం సాంకేతికత పరంగా ఏమి అందిస్తుందని అడిగినప్పుడు, తాను అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీ ఉందని చెప్తానని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అమెరికా సిలికాన్ వ్యాలీకి ప్రసిద్ధి చెందిన దేశంతో దీనిని పోల్చి, అధునాతన సాంకేతికతలో భారతదేశం అభివృద్ధిని ఆయన హైలైట్ చేశారు. గత 30 ఏళ్లలో టెక్నాలజీ గణనీయంగా మారిందని ఆయన అన్నారు. గతంలో, ఐటీ ప్రపంచాన్ని ఆధిపత్యం చేసింది, కానీ ఇప్పుడు ఏఐ ఆవిష్కరణలకు నాయకత్వం వహిస్తుంది.

హర్ష వీణపై 2 కేసులు, కాల్ డిటైల్స్ తనిఖీ చేస్తున్నాం: రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐ

హర్ష వీణపై 2 కేసులు, కాల్ డిటైల్స్ తనిఖీ చేస్తున్నాం: రైల్వేకోడూరు అర్బన్ సీఐహర్ష వీణ అనే మహిళపై రైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ తల్లి ఈ నెల 7వ తేదీన బ్లాక్ మెయిల్ కేసు నమోదు చేసారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను రైల్వేకోడూరు సీఐ వెల్లడించారు. ఎమ్మెల్యే తల్లి ఫిర్యాదు ప్రకారం.. హర్ష వీణ తన కుమారుడు, ఎమ్మెల్యే అయిన శ్రీధర్‌ను రూ. 25 కోట్లు ఇవ్వాలంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తోంది. డబ్బు ఇవ్వకుండా తన వద్ద వున్న అశ్లీల వీడియోలు బైటపెడతానంటూ బెదిరిస్తోంది. తమను మానసికంగా హింసిస్తోందని, ఆమెపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఫిర్యాదు చేసారు. ఆమె తన కుమారుడికి పంపిన సందేశాలు, వాయిస్ రికార్డింగులను పోలీసులకు ఇచ్చారు.

తమిళనాడులో విజయ్ స్వతంత్ర్యంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే.. పోల్ ఏం చెప్తోంది?

తమిళనాడులో విజయ్ స్వతంత్ర్యంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే.. పోల్ ఏం చెప్తోంది?ఇండియా టుడే, సి-ఓటర్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన తాజా మూడ్ ఆఫ్ ది నేషన్ సర్వే, రాబోయే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో అధికారంలో ఉన్న ఇండియా కూటమికి భారీ విజయం లభిస్తుందని అంచనా వేసింది. ఈ సర్వే ప్రకారం, స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని కూటమి రాష్ట్రంలోని 39 లోక్‌సభ స్థానాలకు గాను 38 స్థానాలను గెలుచుకునే అవకాశం ఉంది. డీఎంకే- కాంగ్రెస్ కూటమి ప్రతిపక్ష ఎన్డీఏకు పెద్దగా అవకాశం ఇవ్వదని అంచనా వేయబడింది.

పాఠశాలల్లో విద్యార్థినులకు శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఉచితంగా అందించాలి : సుప్రీంకోర్టు

పాఠశాలల్లో విద్యార్థినులకు శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఉచితంగా అందించాలి : సుప్రీంకోర్టుమహిళల ఆరోగ్యం విషయంలో సుప్రీంకోర్టు శుక్రవారం కీలక తీర్పును వెలువరించింది. నెలసరి పరిశుభ్రత కూడా ప్రాథమిక హక్కేనని స్పష్టం చేసింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం జీవించే హక్కు, గోప్యతా హక్కులో ఇది అంతర్భాగమని, అందువల్ల పాఠశాలల్లో కూడా విద్యార్థినులకు ఉచితంగా శానిటరీ ప్యాడ్స్‌‍ను అందజేయాలని ఆదేశించింది.

ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ రూ. 100 కోట్ల విరాళం.. గుంటూరు ఆస్పత్రిలో ఆ కేంద్రం ప్రారంభం

ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ రూ. 100 కోట్ల విరాళం.. గుంటూరు ఆస్పత్రిలో ఆ కేంద్రం ప్రారంభంఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శుక్రవారం గుంటూరులోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో రూ. 100 కోట్ల విలువైన మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు. గుంటూరు వైద్య కళాశాల (జిఎంసి) పూర్వ విద్యార్థుల విరాళాలతో నిర్మించిన డాక్టర్ కనూరి - జింఖానా మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్, 2.7 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఐదు అంతస్తుల కేంద్రం 600 పడకలతో కూడి ఉంది.

Watch More Videos

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?

వంట్లో వేడి చేసినట్టుంది, ఉప్మా తినాలా? పూరీలు తినాలా?సాధారణంగా పూరి, ఉప్మా ఈ రెండింటిలో పూరి తింటేనే శరీరానికి ఎక్కువ వేడి చేస్తుంది. దీనికి గల కారణాలు, ఈ రెండింటి మధ్య తేడాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పూరీలను నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు. నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు శరీరంలో జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, దీనివల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. పూరీలను మైదాతో లేదా గోధుమ పిండితో చేసినా, నూనెను ఎక్కువగా పీల్చుకోవడం వల్ల అది అసిడిటీకి దారితీస్తుంది. కడుపులో మంట లేదా వేడి చేసినట్లు అనిపించడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం. ఇందులో ఉండే అధిక క్యాలరీలు, కొవ్వు పదార్థాలు జీవక్రియను వేగవంతం చేసి వేడిని కలిగిస్తాయి.

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్

సంగారెడ్డిలో రొమ్ము క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్‌ను మరింత విస్తరించటానికి చేతులు కలిపిన గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, సెర్ప్సంగారెడ్డి: సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పేద మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ పరీక్షలను విస్తృతంగా చేయటంతో పాటుగా వారికి అవగాహనను మరింత పెంచటానికి గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వ సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (సెర్ప్)తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం (ఎంఓయు)పై సంతకం చేసింది. వైద్య మౌలిక సదుపాయాలకు పరిమిత అవకాశాలు ఉన్న సమాజాల చెంతకు వ్యవస్థీకృత స్క్రీనింగ్ సేవలను చేరువ చేయటం ద్వారా వ్యాధులను ముందుగానే గుర్తించటం మరియు నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ఈ కార్యక్రమం దృష్టి పెడుతుంది.

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?

వామ్మో Nipah Virus, 100 మంది క్వారెంటైన్, లక్షణాలు ఏమిటి?భారతదేశంలో నిపా వైరస్ (Nipah Virus) కేసులు ఐదు నమోదైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనితో వైరస్ సోకిన వారితో సమీపంగా వున్నవారిని, కుటుంబ సభ్యులను మొత్తం 100 మందిని క్వారెంటైన్లో వుంచారు. ఆసియా దేశాల్లో పలు విమానాశ్రయాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసారు. ప్రయాణికులను కోవిడ్ మాదిరి పరీక్షలు చేస్తున్నారు. నిపా వైరస్ సాధారణంగా కేరళ వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. భారత్‌లో గతంలో కేరళ (కోజికోడ్, మలప్పురం జిల్లాల్లో) దీని కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వైరస్ చాలా ప్రమాదకరమైనది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com