Devagudi Review: వాస్తవ ఘటన ఆధారంగా రాయలసీమ ప్రేమకథ దేవగుడి - మూవీ రివ్యూ
రఘు కుంచె రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ నాయకుడిగా ఆ ప్రాంతానికి చెందిన బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి నిర్మిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం దేవగుడి. అభినవ శౌర్య, నరసింహ, అనుశ్రీ ప్రధాన పాత్రధారులు. రఘుబాబు, రాకెట్ రాఘవ, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు మిగిలిన పాత్రలను పోషించారు. పుష్యమి ఫిల్మ్ మేకర్స్ పతాకంపై బెల్లం సుధారెడ్డి సమర్పణలో బెల్లం రామకృష్ణారెడ్డి నిర్మించారు. నేడు శుక్రవారం అనగా జనవరి 30న విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
కథ:
అది రాయలసీమలోని దేవగుడి అనే ఊరు. వీరారెడ్డి (రఘు కుంచె) పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్ట్. రాఘవ రెడ్డి (నరసింహ), శ్వేతా రెడ్డి (అను శ్రీ) ఇద్దరు సంతానం. తక్కువ కులంకు చెందిన వ్యక్తి వీరారెడ్డి కి నమ్మినబంటు.. ఆయన కుమారుడు ధర్మ(అభినవ్ శౌర్య) చిన్నతనంనుంచి వీరారెడ్డి పిల్లలతో పెరిగి స్నేహితుడిగా మారతాడు. ధర్మ తండ్రి వీరారెడ్డిని ఫ్యాక్షన్ గొడవల్లో చనిపోతాడు. ఆ తర్వాత ధర్మే ఆ కుటుంబానికి నమ్మినబంటులా వుంటాడు. ఓ సమయంలో వీరారెడ్డిపై విరోధులు దాడిచేస్తే ధర్మ అతన్ని కాపాడతాడు. ఇది కళ్ళార చూసిన శ్వేత.. ధర్మపై మనసు పడుతుంది. ధర్మకు ఆ ఆలోచన లేకపోయినా ఓరోజు తన పుట్టినరోజును జరుపుకున్న శ్వేత గదిలో ధర్మను పిలుస్తుంది. అనుకోకుండా అక్కడకు వచ్చిన రాఘవరెడ్డిని చూసి ధర్మ పలాయం చిత్తగిస్తాడు. దీంతో ఏదో తప్పు జరిగిందని భావించి ధర్మను చంపడానికి రాఘవ రెడ్డి, వీరారెడ్డి ప్రయత్నిస్తారు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? చిన్నప్పటినుంచి స్నేహితులుగా వున్న ధర్మపై అంత పగ ఎందుకు వుంది? ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
ఫ్యాక్షన్ కథలు అనేవి ఎలా వుంటాయనేది గతంలో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. ఇదీ ఆ తరహాలోనిదే. చిన్నతనంలో అగ్రవర్ణాలతో దళితుడు పెరిగినా పెద్దయ్యాక వ్యత్యాసాల్లో తేడాలు సహజంగా వస్తాయి. వాటిని మధ్యలో కట్ చేయడం సహజం. కానీ ఇందులో అలా జరగదు. అప్పటి కాలంలో జరిగిన యదార్థ గాధగా దర్శక నిర్మాత చెబుతున్నా దానిపై ఇంకాస్త కసర్తుత చేయాల్సింది. దేవగుడిలో ఊరి జనం వీరారెడ్డిని దేవుడిలా చూసుకుంటారు. కానీ అది బలంగా చూపించకపోవడం మరో లోపం.
రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఫ్యాక్షన్ కథతోపాటు లవ్ స్టోరీ నేపథ్యంగా సినిమా సాగుతుంది. దీనికి కులహత్యలు అనే కాన్సెప్ట్ ని జోడించి చెప్పిన విధానం బాగుంది. స్పెషల్. కథగా చూసినప్పుడు ఇది రొటీన్ స్టోరీనే. `యజ్ఞం` మూవీకి దగ్గరగా ఉన్న ఫీలింగ్ తెప్పిస్తుంది. ఇలాంటివి ఒక్క దేవగుడి ప్రాంతంలోనే కాదు చాలా చోట్ల జరిగిన కథలు. కానీ అవేవీ బయటకు పెద్దగా రాలేకపోయాయి. శ్వేత ప్రేమని ధర్మ తనలోనే దాచుకోవడం అనేది రెగ్యూలర్గానే ఉంటుంది. ఊరి పండగ సన్నివేశాల్లో ఊపు తెచ్చే పాటలతో అలరించారు. ఫ్యాక్షన్కి సంబంధించిన అంశాలను సీరియస్గా చూపించి ఉత్కంఠకి గురి చేశారు. నెక్ట్స్ ఏం జరుగుతుందనే క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేశారు.
ఫ్యాక్షన్ చిత్రాలంటే ఇలానే వుంటాయనిపించేలా వుంది. ధర్మ గురించి తెలుసుకున్నాక తన చెల్లిని రాఘవరెడ్డి చేసే ప్రయత్నాలు నాటకీయంగా సాగుతాయి. ప్రేమ వల్ల ఒక కుటుంబం ఎలా చిన్నాభిన్నం అవుతుందని చూపించే సన్నివేశాలు హృదయాన్ని కదిలిస్తాయి. క్లైమాక్స్ కులహత్యలను తలపిస్తుంది. దాని ఫలితాలు ఎంతటి భయంకరంగా ఉంటయనేది చూపించిన తీరు బాగుంది. లవ్ సాంగ్ అనేది రొటీన్ గా వుంది. జాతర సాంగ్ నేచురల్ గా చిత్రీకరించారు.
తెలుగువారైన ముగ్గురు పాత్రలకు తగినవిధంగా నటించారు. రఘుకుంచె పాత్ర తీరు బాగుంది. లక్ష్మన్ పాత్ర సైతం ఆకట్టుకుంటుంది. రఘుబాబు, రాకెట్ రాఘవతోపాటు మిగిలిన పాత్రలు ఓకే అనిపిస్తాయి.
టెక్నీకల్గా చూస్తే.. మదీన్ సరిపడా సంగీతాన్ని సమకూర్చారు. `అరెరో` అనే పాట ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుంది. సినిమాని అలా తీసుకెళ్లిపోతుంది. మిగిలిన పాటలు కూడా ఆకట్టుకున్నాయి. కెమెరా వర్క్ కథకు సరిపడా వుంది. ఎడిటింగ్ పరంగా కొంత కేర్ తీసుకోవాల్సింది. నిర్మాణ విలువలు రిచ్గా ఉంది. దర్శకుడు రామకృష్ణారెడ్డి మరోసారి ఫ్యాక్షన్ కథని చెప్పే ప్రయత్నం బాగుంది. స్క్రీన్ ప్లే పరంగా మ్యాజిక్ చేశారు. ఫైనల్ గా కులంకంటే గుణం ప్రధానం చెప్పేప్రయత్నం ఈ సినిమా ఇచ్చే చక్కటి సందేశం. ముగింపు థ్రిల్ కలిగిస్తుంది. చాలాకాలం తర్వాత ఫ్యాక్షన్ సినిమా చూసిన పీలింగ్ కలుగుతుంది. టైమ్ పాస్ మూవీగా చెప్పొచ్చు.
రేటింగ్: 2.5/5