Couple Friendly Review: సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి ల కపుల్ ఫ్రెండ్లీ రివ్యూ
Santosh Shobhan, Manasa Varanasi
నటీనటులు : సంతోష్ శోభన్, మానస వారణాసి, రాజీవ్ కనకాల, గోపరాజు రమణ రాజు తదితరులు
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : దినేష్ పురుషోత్తమన్, సంగీత దర్శకుడు : ఆదిత్య రవీంద్రన్, నిర్మాణం : యూవీ కాన్సెప్ట్స్, దర్శకుడు : అశ్విన్ చంద్రశేఖర్
కథ:
సిటీలో నివశించే శివ (సంతోష్ శోభన్) కు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ అంటే ఇష్టం. చదువు పూర్తి చేసినా ఉద్యోగం దొరక్కపోవడంతో చెన్నై వెళతాడు. బైక్ నడుపుతూ గడుపుతుంటాడు. మరోవైపు మిత్ర (మానస వారణాసి)కి ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తాం అనడంతో అది తప్పించుకోవడానికి జాబ్ పేరుతో చెన్నైకి వస్తుంది. ఓసారి ఇద్దరికీ పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దానితో మిత్రం హాస్టల్ ఖాళీ చేయాల్సి రావడంతో శివ బైక్ మీద తిరుగుతూ తిరిగినా ఎక్కడా రూమ్ దొరకదు. దానితో తన రూమ్ ను షేర్ చేసుకుని లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ దాకా వెళతారు. ఇద్దరూ తమకు తగిన జాబ్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూనే వుంటారు. ఓ దశలో మిత్ర ఖాలీగా వుండడంతో శివకు నచ్చదు. దానితో గొడవలు, విడిపోవడాలు జరుగుతాయి. ఇలా వుండగా, వీళ్ళ లివ్ ఇన్ రిలేషన్ గురించి ఇంట్లో వాళ్లకు ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? అసలు ఇద్దరూ పెండ్లి చేసుకున్నారా? లేదా? అనేది మిగిలిన కథ.
సమీక్ష:
ఈ సినిమా టైటిల్ విషయంలో సెన్సార్ వారు అభ్యంతరం వ్యక్తంచేసి యు బై ఎ ఇవ్వడానికి బదులు ఎ ఇచ్చారు. అందులోనూ లిప్ కిస్ లు వున్నాయి. అవి సన్నివేశపరంగా వచ్చాయనేది సినిమా చూస్తే అర్థమవుతుంది. అయితే లివింగ్ రిలేషన్ షిప్ చేయడం వంటి సినిమాలు పలు వచ్చాయి. అదేవిధంగా నాయిక పాత్ర తనకు పెండ్లి వద్దని ముందుగా అనుకోవడంలోనూ అర్థం వుంది. ఇలాంటి కథలు మణిరత్నం చిత్రాలు గతంలో వచ్చాయి. తన ప్రేయసి కోరికను హీరో ఏవిధంగా నెరవేర్చాడనేది కొత్తగా చూపించాడు.
ఇందులో సంతోష్ శోభన్ తనదైన శైలిలో వున్న తరహా పాత్రనే పోషించాడు. నటుడిగా ఓకే. ఇక మానస వారణి మాత్రం మోడల్ అయినా గతంలో అభినయ అనే నటి ముఖకవళికలు స్పష్టంగా కనిపించడంతో ఆమెనే చూస్తున్న ఫీలింగ్ ప్రేక్షకుడికి కలుగుతుంది. నటనపరంగా ఆమె ఓకే. ఇది తమిళంలోనూ నిర్మించారు. తెలుగులోనూ విడుదలయింది.కాబట్టి రెండు చోట్ల మార్కెట్ పరంగా నిర్మాతకు సేఫ్ గా వుంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
యూత్ పేరుతో వస్తున్న పోకడలు ఇందులోనూ వున్నాయి. ఈ చిత్రంలో లిప్ లాక్స్, బెడ్ రూమ్ సీన్సూ ఉన్నాయి. నేటితరం అబ్బాయిలు.. అమ్మాయిల మనస్తత్వాలకు అద్దపడుతూ.. ఈ కాలం రిలేషన్షిప్స్ మీద మెచ్యూర్డ్ టేక్ లాగా అనిపిస్తుంది ‘ఒక అబ్బాయి.. అమ్మాయి కలిసి లివిన్లో ఉండే నేపథ్యంలో కథలు తెలుగు తెరపై కొత్తేమీ కాదు. కానీ ఈ తరహా కథలు అనగానే వాటిని తీసే విధానం.. ప్రేక్షకులు చూసే కోణమే వేరు. రాజీవ్ కనకాల తండ్రిగా తన పరిధి మేరకు నటించారు.మిగిలిన వారు బాగానే సరిపోయారు.
ఇక సాంకేతికంగా, సంభాషణల దగ్గర్నుంచి అన్నీ సహజంగా అనిపించడం వల్ల ఈ కథతో పాత్రలతో ఈజీగా ట్రావెల్ చేస్తాం. ఇలాంటి పాత్రలు.. కథాకథనాలు కొత్తగా అనిపించకపోయినా కథనంతెో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. తమిళ దర్శకుడైన అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ క్లైమాక్సుకు తమిళ టచ్ ఇచ్చాడు. ఒక వర్గం గతంలో చూసినవే అయినా ఇప్పటి తరానికి కొత్తగా వుంటుంది. కాబట్టి అది సినిమాకు ప్రతికూలత కాదు. చాలా వరకు రియలిస్టిగ్గా సాగే సినిమాలో కొన్ని చోట్ల స్వేచ్ఛ తీసుకున్నారు.
మొత్తంగా ‘కపుల్ ఫ్రెండ్లీ’ గత కొన్నేళ్లలో తెలుగులో వచ్చిన స్పెషల్ లవ్ స్టోరీల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. దినేష్ పురుషోత్తమన్ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. రియల్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేయడంతో నేచురల్ విజువల్స్ వచ్చాయి. ఆదిత్య రవీంద్రన్ సంగీతం సినిమాకు ఆకర్షణగా మారింది. సెకండాఫ్ లో కొంత ల్యాగ్.. అక్కడక్కడా సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకోవడం తప్పిస్తే ఈనాటి తరం చూడతగ్గ సినిమాగా నిలుస్తుంది.
రేటింగ్: 3/5