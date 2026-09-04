Rambha Urvasi Menaka..Review : రంభ, ఊర్వశి, మేనక చిత్రంతో అల్లరి నరేష్ గట్టెక్కాడా? రివ్యూ రిపోర్ట్
నటీనటులు : అల్లరి నరేష్, సురభీ, రాశీ సింగ్, విష్ణుప్రియ భీమినేని, ప్రిషా సింగ్, వెన్నెల కిషోర్, నరేష్ వీకే తదితరులు.
Rambha Urvashi Menaka new poster
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : రామ్ రెడ్డి, సంగీతం : చైతన్ భరద్వాజ్, నిర్మాతలు : రాజేశ్ దండా, నిమ్మకాల ప్రసాద్, దర్శకత్వం : చంద్రమోహన్ చింతాడ, విడుదల: సెప్టెంబర్ 04 , 2026
కథ
రాజమండ్రికి చెందిన సూరి (అల్లరి నరేష్)కి వంశ పారంపర్యంగా డ్రామా కంపెనీ నడుపుతుంటారు. తండ్రికి హీరో అవ్వాలని కోరిక వుంటుంది. కాలేకపోతాడు. దానితో ఆలోటును నేను తీరుస్తానని సూరి తన అమ్మకు చెబుతాడు. అయితే కష్టపడడం మానేసి వంశపారంపర్యంగా ఇంటిలో వున్న ఓ మ్యాజిక్ బుక్ పై సరైన విధంగా రాస్తే ఇంధ్రలోపకం నుంచి రంభ, ఊర్వశి, మేనక వచ్చి తన కోరికలన్నీ తీరుస్తాడని గట్టిగా నమ్ముతాడు. అందుకే వారి విగ్రహాలకు పెట్టి పూజిస్తుంటాడు.
అయితే ఈ క్రమంలో ఆదాయం లేకపోవడంతో ఊరంతా అప్పులు చేసేస్తాడు. వారంతా ఇంటిపైకి వస్తారు. దానికితోడు హైస్కూల్ స్నేహితురాలి చిట్టి (సురభి) అదే ఊరికి టీచర్ గా వస్తుంది. ఆమెను పెండ్లిచేసుకోవాలనుకుంటాడు. అందుకు వాళ్ళ నాన్న ఓ షరతు పెడతాడు. అది ఏమిటి? సూరి పూజిస్తున్న రంభ, ఊర్వశి, మేనక లు భూలోకం వచ్చి సూరి సమస్యలు పరిష్కరించారా? లేదా? అనేది సినిమా.
సమీక్ష:
కథ అల్లరి నరేశ్ ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని రాసిందే. గతంలో ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ తో వచ్చినా అందులో ఒకే దేవత వస్తుంది. ఇందులో ముగ్గురు కాబట్టి వారు వచ్చాక సూరి జీవితంలో ఎటువంటి మార్పులు జరిగాయి అనేది ఆసక్తికరంగా వుంటుంది. ఆ క్రమంలో యముడు, ఇంద్రుడు కూడా భూలోకం వచ్చి సూరితో ఏవిధంగా ఆడుకున్నారనేది కూడా ఎంటర్టైన్ గానే వుంటుంది. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ లు అల్లరి నరేశ్ కు కొత్తమీకాదు.
అయితే మొత్తంగా చూస్తే, ఆఫ్టర్ ఒన్ ఇయర్ ఐయామ్ కింగ్.. అనే డైలాగ్ తో రాజేంద్రప్రసాద్, రావుగోపాలరావు కాంబినేషన్ లో సినిమా వచ్చింది. అందులోనూ కష్టపడకుండా జాతకాల పిచ్చితో కాలం గడిపేస్తుంటాడు హీరో. ఇందులో దేవతలు వచ్చి తనను కోటీశ్వరుల్ని చేస్తాడని భ్రమలో వుంటాడు అది తేడా.
అల్లరి నరేష్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. సీరియస్ సిచ్యుయేషన్స్ లో కూడా తన టైమింగ్ తో ‘సూరి’ పాత్రను అల్లరి నరేష్ చాలా బాగా పండించారు. కానీ ఎమోషన్ పండించే సీన్ కాస్త డెప్త్ లేదు. స్నేహితుడిగా శ్రీనివాసరెడ్డి పాత్ర ఓకే. బాబాయ్ గా వీకే నరేష్ డైలాగ్స్, ఆయన హావభావాలు బాగానే నవ్వు తెప్పించాయి. సురభీ నటన చాలా బాగుంది. రంభ, ఊర్వశి, మేనక పాత్రలలో రాశీ సింగ్, విష్ణుప్రియ భీమినేని, ప్రిషా సింగ్ లకు పెర్ ఫార్మెన్స్ చేసే ఛాన్స్ లేకపోయినా కేవలం అందాల ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఇంద్రుడుగా వెన్నెల కిషోర్, నారదుడుగా అశోక్ కుమార్ నటించారు.
ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ కి తగ్గట్టు సినిమాని ఆద్యంతం కామెడీతో రక్తి కట్టేలా సాగాలి, కానీ ఈ సినిమాలో అది పూర్తిగా మిస్ అయింది. దర్శకుడు చంద్రమోహన్ చింతాడ ఇంకాస్త హోమ్ వర్క్ చేయాల్సింది. ఎక్కడికక్కడ సన్నివేశపరంగా సీన్స్ రాసేసినట్లు కనిపిస్తుంది. డ్రామాకంపెనీ వ్యాన్ రిపేర్ కువెళుతుందని సీన్ అలాంటిదే. కథనం ప్రధాన బలహీనత. ఓల్డ్ ఫార్ములాతో ప్లే సాగింది. ప్రేక్షకులు ఈ రకమైన కథను చాలాసార్లు చూశారు. అలాగే, ఈ సెటప్ నుండి కామెడీను ఆశించడం కూడా కష్టమే. పైగా స్లో నేరేషన్ కూడా ఈ సినిమాకు మరొక అడ్డంకిగా మారింది. మొదటి సగం ఏదో సాగినా, సినిమా రెండవ భాగం మాత్రం బాగా విసిగించింది. కథనాన్ని అనవసరంగా లాగారు.
సినిమాటోగ్రఫీ విషయానికి వస్తే.. లొకేషన్స్ అన్ని న్యాచురల్ విజువల్స్ తో ఆకట్టుకోగా.. కెమెరామెన్ వాటిని తెరకెక్కించిన విధానం కూడా ఆకట్టుకుంది. ఎడిటింగ్ బాగుంది. ఈ చిత్ర నిర్మాతలు రాజేశ్ దండా, నిమ్మకాల ప్రసాద్ పాటించిన నిర్మాణ విలువలు చాలా బాగున్నాయి. కథనం అనేరి కాస్త కొత్తగా వుండాలి. కేవలం బ్యాక్ గ్రాప్ మార్చేసి పాతచింతకాయ పచ్చడితో ఇప్పటి జనరేషన్ గతంలో తాను చేసిన సినిమాలు చూడలేదని వారికోసం తీశామని అల్లరి నరేశ్ విడుదలకుముందు చెప్పాడు. పాత కథ, మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ ఆసక్తికరంగా సాగకపోవడం, బోరింగ్ అండ్ సిల్లీ ప్లేతో సినిమా డ్రామాను తలపిస్తుంది.
రేటింగ్ : 2.5/5