Raja Saab review : ద రాజాసాబ్ తో ప్రభాస్ అలరించాడా! లేదా! - ద రాజాసాబ్ రివ్యూ రిపోర్ట్

నటీనటులు : ప్రభాస్, రిద్ది కుమార్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, సంజయ్ దత్, జరీనా వహబ్, బొమన్ ఇరానీ, సముద్రకని, సత్య, సప్తగిరి, విటివి గణేష్ తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : కార్తిక్ పలాని, సంగీతం : థమన్ ఎస్, కూర్పు : కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు, నిర్మాణం: పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఐ వి వై ఎంటర్టైన్మెంట్, విశ్వప్రసాద్, దర్శకుడు: మారుతి.
ప్రభాస్ తో రాజాసాబ్ అనే సినిమాను మారుతీ తీస్తున్నాడని అనగానే కాంబినేషన్ పై ఇండస్ట్రీ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. యాక్సన్ సినిమాలు చేసి కొంత గేప్ తీసుకుని చక్కటి లవ్ సినిమా చేయాలని ప్రభాస్ పలుసార్లు బహిరంగంగా వేదికలపై ప్రకటించాడు. అందుకే ప్రభాస్తో మారుతీ చేసిన ప్రయోగమే రాజా సాబ్. గతంలో ప్రేమకథా చిత్రమ్ తీసిన అనుభవంతో ప్రభాస్ ఆ తరహా సినిమా తీస్తున్నాడని టాక్ వచ్చేసింది. మరి ఫైనల్గా సంక్రాంతి కానుకగా నేడే, జనవరి 09న థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఆ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
కథ:
మతిమరుపు(అల్జీమర్స్) వ్యాధితో బాధపడే నాయనమ్మ (జరీనా వహబ్) కోరిక మేరకు మనవడు రాజు (ప్రభాస్) తాత కనకరాజు(సంజయ్ దత్) ఎక్కడున్నాడో తెలిసి ఊరినుంచి హైదరాబాద్ వస్తాడు. రాగానే చర్చిలో నన్గా వున్న నిది అగర్వాల్ను చూసి ప్రేమించేస్తాడు. ఆమెని కలిసిన తర్వాత మీ తాత పెద్ద దొంగ అంటూ తనూ ఆయన కోసం వెతుకుతున్నట్లు చెబుతుంది. కానీ రాజు నమ్మడు. అనుకోకుండా తాతను వెతడానికి డబ్బు అవసరమైతే షడెన్ గా రిద్దికుమార్ ఎంటర్ అయి కోటి రూపాయలు ఇస్తానంటుంది. ఆ క్రమంలో జరిగే సంఘటనలతో తాత గురించి నానమ్మ గురించి అసలు నిజాలు తెలుసుకుంటాడు రాజు.
ఒకప్పుడు మహా సంస్థాననికి మకుటం లేని మహారాణి జరీనా వహబ్. ఆకలికోసం దొంగతనాలు చేసేవాడు సంజయ్ దత్. అలాంటి వాడు మహారాణిని వశం చేసుకుంటే ఖజానా అంతా తనదే అని ఓ తంత్రగాడి దగ్గరకు వెళ్ళి అతను చెప్పినట్లు కఠోర దీక్ష చేస్తాడు. అతను ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని మహారాణిచేత తినిపించడంతో ఆమె ఇతని వశమవుతుంది. అలా సంస్థానం ఖజానా పోవడం, నమ్మకస్తుడైన మంత్రి గంగరాజు (సముద్రకని) చేశాడనేలా ప్రజలచేత నమ్మించడంతో సంస్థానాదీశులు జరీనాను తరిమేస్తారు. ఈ కథను తెలుసుకున్న రాజు ఏం చేశాడు? తర్వాత జరిగిన పరిణమాలు ఏమిటి? అనేవి మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
కథ పరంగా చూసుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా అనిపిస్తుంది. కానీ దానికి సరియైన విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో దర్శకుడు కొంచెం తడబాటు కనిపించాడు. రాజు నానమ్మకు తను ఏమి చెప్పిందో కాసేపటికి గుర్తుండదు. కానీ మనవడు, తాత బాగా గుర్తుంటారు. పక్కన వున్న వారిని కూడా పెద్దగా పట్టించుకోదు. ఈ లాజిక్తో రాజుచేత ఓ డైలాగ్ కూడా చెప్పించాడు దర్శకుడు. ఇక గతంలోకి వెళితే సంస్థానపు మహారాణికి అర్థరాత్రి ప్రసాదం ఇవ్వాలని సంజయ్ దత్ వెళితే కుటుంబీకులు ఎవరూ రాకపోవడం, ఆమె ఒక్కతే పైనుంచి కిందికి దిగడం వంటివి లాజిక్ లేని విధంగా అనిపిస్తాయి.
గతంలో ప్రభాస్ చేసిన పౌర్ణమి ఫార్మెట్లో లవ్ ట్రాక్ గుర్తుకువచ్చినా కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. రిద్ది కుమార్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ ముగ్గురు నాయికలు పెట్టి వారితో ఎంటర్టైన్ చేయించే ప్రయత్నం చేశాడు. కథ ఎక్కువ భాగం అటవీ ప్రాంతంలోని బూత్ బంగ్లాలో జరగడంతో అమావాస్య వరకు తాత ప్రేతాత్మ అక్కడికి చేరుకున్న అందరినీ బంధిస్తుంది. అయితే ఇదంతా తాంత్రిక విద్యలు నేర్చుకున్న తాత హిప్మటైజ్ వల్లే జరుగుతుంది. పరిశోధకుడు బొమన్ ఇరానీ ద్వారా తెలుసుకుని తాతను ఏవిధంతా కంట్రోల్ చేశాడనేది సినిమా కథ.
ఈ ప్రోసెస్ లో ఆ బూత్ బంగ్లాలో ప్రభాస్, రిద్ది కుమార్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, బొమన్ ఇరానీ, సత్య, సప్తగిరి, విటివి గణేష్లు ఏవిధంగా ఇబ్బంది పడ్డారు? అనేది సన్నివేశపరంగా వుంటుంది. సంజయ్ దత్కున్న హిప్మటైజ్ నుంచి బయటపడాలంటే సెల్ప్ హిప్మటైజ్ ఎవరికి వారు చేసుకోవాలనే కొత్త పాయింట్ను బొమన్ ఇరాని ద్వారా గ్రంథాలనుబట్టి చెప్పించాడు దర్శకుడు. ఆ ప్రాసెస్లో సాగే కథంతా హాలీవుడ్ సినిమా కాన్సెప్ట్లా వుంటుంది.
అయితే అమ్మ వారి ఆశీర్వాదంతో మూలా నక్షత్రంలో పుట్టిన రాజా సాబ్కు కొన్ని శక్తులుంటాయని కోణంలో కథను రాసుకుంటే మరింత ఎట్రాక్ట్గా వుండేది. అది చివరి వరకు సాగదీసి సెల్ప్ హిప్మటైజ్ చేసే తతంతం చాలా సాగదీతగా అనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్గా ఓ షార్ట్ చూపించి దర్శకుడు అద్భుతంగా చేశాననుకున్నాడు.
ఏదిఏమైానా ఈ సినిమా డార్లింగ్ అభిమానులకి ఎంతో కాలం నుంచి మిస్ అవుతున్న వింటేజ్ ట్రీట్ని అయితే అందిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. ప్రభాస్ వన్ మ్యాన్ షోతో ఈ సినిమాని తన భుజస్కంధాలపై మోసుకొచ్చాడు. తన కామెడీ టైమింగ్, తనపై కొన్ని కామెడీ ట్రాక్ డైలాగ్ లు ఆడియెన్స్ ని మెప్పిస్తాయి. అంతేకాకుండా ప్రభాస్ తన సాలిడ్ పెర్ఫార్మన్స్ తో ఎమోషన్స్ ని బాగా పండించాడు.
ప్రభాస్ డైలాగ్ డెలివరీ ముద్దముద్దగా అనిపించినా డాన్స్ లు చేయలేకపోయినా తనదైన శైలిలో మారుతీ తీర్చిదిద్దాడని చెప్పాలి. ఆరంభంలోనే సత్య పాత్ర ద్వారా బూత్ బంగ్లా కు వెళ్ళి ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ కలిగించాడు. సంజయ్ దత్ నుంచి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ అని చెప్పొచ్చు. అందులో తను తన సీనియర్టీతో విలక్షణ నటన చూపించారు. ఇక తనతో పాటుగా సముద్రకని, బొమన్ ఇరానీలు సహాయక పాత్రల్లో బాగా చేశారు. వీరితో పాటుగా ఇతర నటీనటులు అంతా తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు.
ప్రధాన లోపం, ఈ సినిమాలో మారుతి రైటింగ్ మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుండేది. గత సినిమాల కామెడీ, హారర్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా బాగా హ్యాండిల్ చేసిన తను ఈ సినిమా ఫస్టాఫ్ నుంచే కథనం వీక్గా నడిపించారు. ఫస్టాఫ్ లో చాలా వరకు సీన్స్ ఫోర్స్డ్ గా ఇరికించిన భావన చూసే ఆడియెన్స్ లో కలుగుతుంది. ప్రేతాత్మకు మనిషికి మైండ్ గేమ్ అనేది చిత్రంలోని ప్రధాన అంశం. దానిపై మరింత కాన్సన్ ట్రేషన్ చేస్తే సినిమా మరింత బాగుండేది. ఇప్పటి జనరేషన్ ఈ తరహా కథల్ని ఓటీటీలో చూస్తేనే వున్నారు.
సాంకేతికపరంగా చూస్తే, రాజా సాబ్ హౌస్ లో దయ్యాల రూప కల్పనలో ఇంకా అందులోని ఇంటీరియర్ లో మారుతీ సృజనాత్మకత కనిపిస్తుంది. ఇక థమన్ సంగీతం బాగానే ఉన్నప్పటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లో క్లారిటీ మిస్ అయ్యింది. పాటలు ఏమాత్రం ఆకట్టుకునేలా లేవు. థమన్ సంగీత ఘోషకు సాహిత్యం మరుగనపడింది. కార్తీక్ పలాని ఇచ్చిన కెమెరా వర్క్ బాగుంది. మంచి విజువల్స్ ని తను అందించారు. కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు గారి ఎడిటింగ్ ఇంకా బెటర్ గా చేయాల్సింది.
అయితే రిలీజ్ విషయంలో తెలంగాణాలో ప్రీమియర్స్ విషయంలో చోటుచేసుకున్న గందరగోళం పరంగా నిర్మాత చెప్పిన ఒకరోజులో వంద కోట్లకు బ్రేక్ పడిందనే చెప్పాలి. ఏది ఏమైనా డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు ప్రభాస్ కామెడీ, ఎమోషన్స్ నచ్చుతాయి. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ పోర్షన్స్ అందులో విజువల్స్ గ్రాండ్ గా అనిపిస్తాయి. ఖర్చు విషయంలో రిచ్ నెస్ కనిపిస్తుంది.
రేటింగ్ : 2.75/5