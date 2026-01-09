శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 9 జనవరి 2026 (12:44 IST)

Raja Saab review : ద రాజాసాబ్ తో ప్రభాస్ అలరించాడా! లేదా! - ద రాజాసాబ్ రివ్యూ రిపోర్ట్

Raaja saab
నటీనటులు : ప్రభాస్, రిద్ది కుమార్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, సంజయ్ దత్, జరీనా వహబ్, బొమన్ ఇరానీ, సముద్రకని, సత్య, సప్తగిరి, విటివి గణేష్ తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : కార్తిక్ పలాని, సంగీతం : థమన్ ఎస్, కూర్పు : కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు, నిర్మాణం: పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఐ వి వై ఎంటర్టైన్మెంట్, విశ్వప్రసాద్, దర్శకుడు: మారుతి.
 
ప్రభాస్ తో రాజాసాబ్ అనే సినిమాను మారుతీ తీస్తున్నాడని అనగానే కాంబినేషన్ పై ఇండస్ట్రీ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసింది. యాక్సన్ సినిమాలు చేసి కొంత గేప్ తీసుకుని చక్కటి లవ్ సినిమా చేయాలని ప్రభాస్ పలుసార్లు బహిరంగంగా వేదికలపై ప్రకటించాడు. అందుకే ప్రభాస్‌తో మారుతీ చేసిన ప్రయోగమే రాజా సాబ్. గతంలో ప్రేమకథా చిత్రమ్ తీసిన అనుభవంతో ప్రభాస్ ఆ తరహా సినిమా తీస్తున్నాడని టాక్ వచ్చేసింది. మరి ఫైనల్‌గా సంక్రాంతి కానుకగా నేడే, జనవరి 09న థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఆ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
మతిమరుపు(అల్జీమర్స్) వ్యాధితో బాధపడే నాయనమ్మ (జరీనా వహబ్) కోరిక మేరకు మనవడు రాజు (ప్రభాస్) తాత కనకరాజు(సంజయ్ దత్) ఎక్కడున్నాడో తెలిసి ఊరినుంచి హైదరాబాద్ వస్తాడు. రాగానే చర్చిలో నన్‌గా వున్న నిది అగర్వాల్‌ను చూసి ప్రేమించేస్తాడు. ఆమెని కలిసిన తర్వాత మీ తాత పెద్ద దొంగ అంటూ తనూ ఆయన కోసం వెతుకుతున్నట్లు చెబుతుంది. కానీ రాజు నమ్మడు. అనుకోకుండా తాతను వెతడానికి డబ్బు అవసరమైతే షడెన్ గా రిద్దికుమార్ ఎంటర్ అయి కోటి రూపాయలు ఇస్తానంటుంది. ఆ క్రమంలో జరిగే సంఘటనలతో తాత గురించి నానమ్మ గురించి అసలు నిజాలు తెలుసుకుంటాడు రాజు.
 
ఒకప్పుడు మహా సంస్థాననికి మకుటం లేని మహారాణి జరీనా వహబ్. ఆకలికోసం దొంగతనాలు చేసేవాడు సంజయ్ దత్. అలాంటి వాడు మహారాణిని వశం చేసుకుంటే ఖజానా అంతా తనదే అని ఓ తంత్రగాడి దగ్గరకు వెళ్ళి అతను  చెప్పినట్లు కఠోర దీక్ష చేస్తాడు. అతను ఇచ్చిన ప్రసాదాన్ని మహారాణిచేత తినిపించడంతో ఆమె ఇతని వశమవుతుంది. అలా సంస్థానం ఖజానా పోవడం, నమ్మకస్తుడైన మంత్రి గంగరాజు (సముద్రకని) చేశాడనేలా ప్రజలచేత నమ్మించడంతో సంస్థానాదీశులు జరీనాను తరిమేస్తారు. ఈ కథను తెలుసుకున్న రాజు ఏం చేశాడు? తర్వాత జరిగిన పరిణమాలు ఏమిటి? అనేవి మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
కథ పరంగా చూసుకుంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్‌గా అనిపిస్తుంది. కానీ దానికి సరియైన విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో దర్శకుడు కొంచెం తడబాటు కనిపించాడు. రాజు నానమ్మకు తను ఏమి చెప్పిందో కాసేపటికి గుర్తుండదు. కానీ మనవడు, తాత బాగా గుర్తుంటారు. పక్కన వున్న వారిని కూడా పెద్దగా పట్టించుకోదు. ఈ లాజిక్‌తో రాజుచేత ఓ డైలాగ్ కూడా చెప్పించాడు దర్శకుడు. ఇక గతంలోకి వెళితే సంస్థానపు మహారాణికి అర్థరాత్రి ప్రసాదం ఇవ్వాలని సంజయ్ దత్ వెళితే కుటుంబీకులు ఎవరూ రాకపోవడం, ఆమె ఒక్కతే పైనుంచి కిందికి దిగడం వంటివి లాజిక్ లేని విధంగా అనిపిస్తాయి. 
 
గతంలో ప్రభాస్ చేసిన పౌర్ణమి ఫార్మెట్లో లవ్ ట్రాక్ గుర్తుకువచ్చినా కొత్తగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. రిద్ది కుమార్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్ ముగ్గురు నాయికలు పెట్టి వారితో ఎంటర్టైన్ చేయించే ప్రయత్నం చేశాడు. కథ ఎక్కువ భాగం అటవీ ప్రాంతంలోని బూత్ బంగ్లాలో జరగడంతో అమావాస్య వరకు తాత ప్రేతాత్మ అక్కడికి చేరుకున్న అందరినీ బంధిస్తుంది. అయితే ఇదంతా తాంత్రిక విద్యలు నేర్చుకున్న తాత హిప్మటైజ్ వల్లే జరుగుతుంది. పరిశోధకుడు బొమన్ ఇరానీ ద్వారా తెలుసుకుని తాతను ఏవిధంతా కంట్రోల్ చేశాడనేది సినిమా కథ. 
 
ఈ ప్రోసెస్ లో ఆ బూత్ బంగ్లాలో ప్రభాస్, రిద్ది కుమార్, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, బొమన్ ఇరానీ, సత్య, సప్తగిరి, విటివి గణేష్‌లు ఏవిధంగా ఇబ్బంది పడ్డారు? అనేది సన్నివేశపరంగా వుంటుంది. సంజయ్ దత్‌కున్న హిప్మటైజ్ నుంచి బయటపడాలంటే సెల్ప్ హిప్మటైజ్ ఎవరికి వారు చేసుకోవాలనే కొత్త పాయింట్‌ను బొమన్ ఇరాని ద్వారా గ్రంథాలనుబట్టి చెప్పించాడు దర్శకుడు. ఆ ప్రాసెస్‌లో సాగే కథంతా హాలీవుడ్ సినిమా కాన్సెప్ట్‌లా వుంటుంది. 
 
అయితే అమ్మ వారి ఆశీర్వాదంతో మూలా నక్షత్రంలో పుట్టిన రాజా సాబ్‌కు కొన్ని శక్తులుంటాయని కోణంలో కథను రాసుకుంటే మరింత ఎట్రాక్ట్‌గా వుండేది. అది చివరి వరకు సాగదీసి సెల్ప్ హిప్మటైజ్ చేసే తతంతం చాలా సాగదీతగా అనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా ఓ షార్ట్ చూపించి దర్శకుడు అద్భుతంగా చేశాననుకున్నాడు. 
 
ఏదిఏమైానా ఈ సినిమా డార్లింగ్ అభిమానులకి ఎంతో కాలం నుంచి మిస్ అవుతున్న వింటేజ్ ట్రీట్‌ని అయితే అందిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. ప్రభాస్ వన్ మ్యాన్ షోతో ఈ సినిమాని తన భుజస్కంధాలపై మోసుకొచ్చాడు. తన కామెడీ టైమింగ్, తనపై కొన్ని కామెడీ ట్రాక్ డైలాగ్ లు ఆడియెన్స్ ని మెప్పిస్తాయి. అంతేకాకుండా ప్రభాస్ తన సాలిడ్ పెర్ఫార్మన్స్ తో ఎమోషన్స్ ని బాగా పండించాడు.
 
ప్రభాస్ డైలాగ్ డెలివరీ ముద్దముద్దగా అనిపించినా డాన్స్ లు చేయలేకపోయినా తనదైన శైలిలో మారుతీ తీర్చిదిద్దాడని చెప్పాలి. ఆరంభంలోనే సత్య పాత్ర ద్వారా బూత్ బంగ్లా కు వెళ్ళి ప్రేక్షకులకు థ్రిల్ కలిగించాడు. సంజయ్ దత్ నుంచి ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ రోల్ అని చెప్పొచ్చు. అందులో తను తన సీనియర్టీతో విలక్షణ నటన చూపించారు. ఇక తనతో పాటుగా సముద్రకని, బొమన్ ఇరానీలు సహాయక పాత్రల్లో బాగా చేశారు. వీరితో పాటుగా ఇతర నటీనటులు అంతా తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు.
 
ప్రధాన లోపం, ఈ సినిమాలో మారుతి రైటింగ్ మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుండేది. గత సినిమాల కామెడీ, హారర్ ఎలిమెంట్స్‌ని కూడా బాగా హ్యాండిల్ చేసిన తను ఈ సినిమా ఫస్టాఫ్ నుంచే కథనం వీక్‌గా నడిపించారు. ఫస్టాఫ్ లో చాలా వరకు సీన్స్ ఫోర్స్డ్ గా ఇరికించిన భావన చూసే ఆడియెన్స్ లో కలుగుతుంది. ప్రేతాత్మకు మనిషికి మైండ్ గేమ్ అనేది చిత్రంలోని ప్రధాన అంశం. దానిపై మరింత కాన్సన్ ట్రేషన్ చేస్తే సినిమా మరింత బాగుండేది. ఇప్పటి జనరేషన్ ఈ తరహా కథల్ని ఓటీటీలో చూస్తేనే వున్నారు.  
 
సాంకేతికపరంగా చూస్తే, రాజా సాబ్ హౌస్ లో దయ్యాల రూప కల్పనలో ఇంకా అందులోని ఇంటీరియర్ లో మారుతీ సృజనాత్మకత కనిపిస్తుంది. ఇక థమన్ సంగీతం బాగానే ఉన్నప్పటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లో క్లారిటీ మిస్ అయ్యింది. పాటలు ఏమాత్రం ఆకట్టుకునేలా లేవు. థమన్ సంగీత ఘోషకు సాహిత్యం మరుగనపడింది. కార్తీక్ పలాని ఇచ్చిన కెమెరా వర్క్ బాగుంది. మంచి విజువల్స్ ని తను అందించారు. కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు గారి ఎడిటింగ్ ఇంకా బెటర్ గా చేయాల్సింది.
 
అయితే రిలీజ్ విషయంలో తెలంగాణాలో ప్రీమియర్స్ విషయంలో చోటుచేసుకున్న గందరగోళం పరంగా నిర్మాత చెప్పిన ఒకరోజులో వంద కోట్లకు బ్రేక్ పడిందనే చెప్పాలి. ఏది ఏమైనా డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ కు ప్రభాస్ కామెడీ, ఎమోషన్స్ నచ్చుతాయి. ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ పోర్షన్స్ అందులో విజువల్స్ గ్రాండ్ గా అనిపిస్తాయి. ఖర్చు విషయంలో రిచ్ నెస్ కనిపిస్తుంది.
రేటింగ్ : 2.75/5

మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు.. యూట్యూబర్‌పై కేసు

మైనర్ అమ్మాయిని చిన్న పిల్లవాడిని ముద్దు పెట్టుకునేలా చేశాడు.. యూట్యూబర్‌పై కేసుమైనర్లపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడే కంటెంట్‌ను సృష్టించినందుకు యూట్యూబర్‌పై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఏపీ యూట్యూబర్ కాంబేటి సత్యమూర్తి తన వైరల్ హబ్ 007 యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మైనర్లతో సెన్స్‌ఫుల్ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నాడు. ఆ యూట్యూబర్ 15-17 ఏళ్ల పిల్లలతో ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తూ, వారిని అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసేలా ఒత్తిడి చేశాడు.

జనవరి 9 నుంచి వైజాగ్‌లో లైట్ హౌస్‌ ఫెస్టివల్

జనవరి 9 నుంచి వైజాగ్‌లో లైట్ హౌస్‌ ఫెస్టివల్జనవరి 9 నుండి వైజాగ్‌లో లైట్‌హౌస్ ఫెస్టివల్ 3.0 జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం సముద్రానికి సంబంధించిన చరిత్ర, సంప్రదాయాలను హైలైట్ చేస్తూ తీరప్రాంత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది భవిష్యత్ తరాలకు సముద్ర సంస్కృతిని కాపాడటంపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ ఉత్సవం జనవరి 9, 10 తేదీలలో ఎంజీఎం పార్క్‌లో జరుగుతుంది. దీనిని షిప్పింగ్, ఓడరేవులు, జలమార్గాల విభాగం నిర్వహిస్తోంది.

Pithapuram: సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతున్న పిఠాపురం.. పవన్ రాకతో సినీ గ్లామర్..

Pithapuram: సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతున్న పిఠాపురం.. పవన్ రాకతో సినీ గ్లామర్..పిఠాపురం సంక్రాంతికి సిద్ధం అవుతోంది. మూడు రోజుల సంక్రాంతి పండుగ గోదావరి జిల్లాల సంప్రదాయాలు, సంస్కృతిని ప్రదర్శించనుంది. పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పిఠాపురం, సమీప ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నందున, ఈ వేడుకలకు సినీ గ్లామర్ కూడా తోడవనుంది. పవన్ కళ్యాణ్ జనవరి 8 నుండి 10వ తేదీ మధ్య కాకినాడలో పలు అభివృద్ధి పనులను కూడా ప్రారంభించనున్నారు. పండుగ సమయంలో ఆయన పర్యటన ప్రజల నుండి పెద్ద ఎత్తున దృష్టిని ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

Shamshabad Airport: 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి స్వాధీనం.. ఖతార్ నుంచి..?

Shamshabad Airport: 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి స్వాధీనం.. ఖతార్ నుంచి..?రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ)లో కస్టమ్స్ అధికారులు ఒక భారీ మాదకద్రవ్యాల వేటలో దాదాపు 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం ఖతార్ నుండి వచ్చిన ఇద్దరు ప్రయాణికుల నుండి ఈ నిషేధిత పదార్థాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మట్టి లేకుండా సాగు చేసిన ఈ స్వాధీనం చేసుకున్న హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో సుమారు రూ.14 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆ ఇద్దరు ప్రయాణికులను అదుపులోకి తీసుకుని, మాదకద్రవ్యాల మూలాన్ని, చేరవేయాలనుకున్న గమ్యస్థానాన్ని గుర్తించడానికి విచారిస్తున్నారు.

ఫ్లైఓవర్ వద్ద బోల్తా పడిన సినిమా యూనిట్‌ బస్సు - ప్రయాణికులందరూ సురక్షితం

ఫ్లైఓవర్ వద్ద బోల్తా పడిన సినిమా యూనిట్‌ బస్సు - ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంహైదరాబాద్ శివార్లలోని పెద్ద అంబర్‌పేట సమీపంలో ఒక రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఒక ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభంలో డివైడర్‌ను ఢీకొన్న సినిమా యూనిట్‌కు చెందిన బస్సు బోల్తా పడింది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున సినిమా షూటింగ్ ముగించుకుని తిరిగి వస్తుండగా డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో బస్సు డివైడర్‌ను ఢీకొని బోల్తా పడిందని సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో డ్రైవర్‌కు గాయాలయ్యాయి.



చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌

గుండె ఆరోగ్యం కోసం సహజ సప్లిమెంట్ హార్టిసేఫ్‌ప్రముఖ ఆరోగ్య మరియు ఫిట్‌నెస్ సప్లిమెంట్ కంపెనీ అయిన NRoute, దాని తాజా ఆవిష్కరణ, హార్టిసేఫ్‌ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన హార్టిసేఫ్ అనేది... పేటెంట్ పొందిన టమోటా సారం, గ్రేప్ సీడ్ ఎక్స్‌ట్రాక్ట్ యొక్క శక్తివంతమైన మిశ్రమం. సాంప్రదాయ గుండె ఆరోగ్య సలహా ఏమిటంటే తరచుగా కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటుపై దృష్టి పెడుతుంది. హార్టిసేఫ్ కీలకమైన కానీ విస్మరించబడిన కారకాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది రక్త ప్రవాహం. సప్లిమెంట్ రక్త ప్లేట్‌లెట్‌లను సున్నితంగా చేయడానికి మరియు ఆరోగ్యకరమైన ప్రసరణను నిర్వహించడానికి సహజ బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఆరోగ్యకరమైన గుండెకు అవసరం.
