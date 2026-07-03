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Rao Bahadur Review: మహేష్ బాబు నిర్మించిన రావు బహదూర్ మెప్పించాడా? లేదా? - రావు బహదూర్ రివ్యూ
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, వెర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటించిన సైకాలజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్. వెంకటేష్ మహా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఈ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదలయింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
Rao Bahadur poster
కథ
ఆంగ్లేయుల కాలంలో రాజ కుటుంబానికి చెందిన వారికి రావు బహదూర్ బిరుదుతో గౌరవిస్తారు. ఆ పరంపంరలో రామప్ప రావు బహదూర్ (సత్య దేవ్) మందీ మార్బల్యం వున్నా ఒక్కడే ఎనిమిదేళ్ల పాటుగా ఒకే గదికి పరిమితమై చిత్రవిచిత్రమైన ఆలోచనలతో తనలోతానే ప్రశ్నించుకుంటుంటాడు. అతని భార్య రేణుక (దీపా థామస్) కూడా మరో గదిలో బంధీగా ఉంటుంది. రామప్ప పెద్ద కొడుకు లవనప్ప ఇంటినీ, తండ్రిని చూసుకుంటుంటాడు. తండ్రి ప్రవర్తనకు తట్టుకోలేక విదేశాలకు వెళ్ళాలని డిసైడ్ అవుతాడు.
ఇదిలా వుండగా, రామప్పకు స్నేహితుడు వైద్యుడు అయిన ఆచారి ట్రీట్ మెంట్ చేసేక్రమంలో రామప్పకు ప్రతీదీ అనుమానం అనే పెనుభూతంతో బాధపడుతుండడం తెలుసుకుని తనదైనశైలిలో ట్రీట్ మెంట్ చేస్తుంటాడు.అయితే ప్రతీసారి తన చిన్న కొడుకు కుసుమ గురించే కలవరిస్తుంటాడు రామప్ప. దానికి కారణం రెండో కొడుకు తనకు పుట్టలేదనేది గట్టి నమ్మకం. దానితో చనిపోయిన కుసుమ డి.ఎన్.ఎ. చేయించాలని లేదంటే..సమాధి చేసిన అతని ఎముకలు సేకరించి పోలీసు పర్యవేక్షణలో ఏది నిజం? ఏది అబద్దమో తేల్చాలని చూస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏమయింది? అసలు ఇలా రామప్ప ప్రతీదానికి అనుమానం పెనుభూతంగా ఎందుకు మారాడు? చివరికి ఏమయింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
పాండవులు ఎవరికి పుట్టారో తెలీదు. కానీ వారు రాజ్యం ఏలారు. కౌరవులు ఏలలేకకపోయారు. ఎందుకు? అనే పాయింట్ తో రావు బహదూర్ ప్రశ్నిస్తూ, తనతో తాను మాట్లాడుకుంటూ ప్రేక్షకుడిని కూడా ఇన్ వాల్వ్ చేసేలా కథను దర్శకుడు రాసుకున్నాడు. అలా ఓ రాజవంశానికి చెందిన వారసులకు చెందిన పాయింట్ బేస్ చేసుకుని కథను అల్లాడు. దానికితో పుట్టిన పిల్లలలో నలుపు, తెలుపు అనే తేడాలను కూడా పోల్చాడు. ఈ క్రమంలో సాగే కథ పాతదే అయినా ఒకే బిల్డింగ్, వ్యక్తి చుట్టూ కథనం నడపడం దర్శకుడి ప్రతిభకు నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు.
ఈ క్రమంలో బ్యాక్ డ్రాప్, తీసిన విధానం మాత్రం సామాన్యుడికి ఏ మాత్రం అర్థంకాదు. మెచ్చూర్డ్ గా ఆలోచించే వారికి ఈ కథ చూస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పని లేదు. అందుకే భారతంలో కర్ణుడు కులం గురించి ప్రస్తావన వస్తే, దుర్యోధనుడి పాత్రచేత పలికించిన కులం.. గురించి చెప్పే డైలాగ్ లు అందరికీ తెలిసిందే. పైగా పెద్దవాళ్ళ పుట్టుక రహస్యం అంటూ సామెతలు కూడా వున్నాయి. ఈ సినిమాను అదే కోణంలో దర్శకుడు ముగింపు ఇస్తాడు.
భువనాలయం అనే రాజ కోట.. అందులో రామప్ప ఒకే గదిలో 8 ఏళ్ల పాటుగా ఉండటం.ఆయన చుట్టూ కథంతా తిరిగడం ఆ పాత్రలో వేరియేషన్స్ సత్యదేవ్ బాగా పండించాడు. కథ ఒసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూపుతూ మరోవైపు వర్తమానంకు మారుతుంది. కొంత మందికైనా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీల్ కలగొచ్చు. కుసుమప్ప, రామప్ప, రేణుక, ఆచారి, లవణప్ప, అచ్చమ్మ పాత్రలతో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కాస్త గందరగోళంగానే సాగుతుంది. రేణుకతో రామప్ప ఉన్న సీన్లు కాస్త రిలీఫ్గానే అనిపిస్తాయి.
ఈ ప్రాసెస్ లో రామప్పకు కలలో పూర్వీకులు కనిపించడం కుసుమ ఎవడికి పుట్టాడో కనుక్కోవడంతో సాంగ్ పరంగా చూపించాడు. ఇలా చిత్ర విచిత్రమైన పద్ధతిలో సినిమా కొనసాగుతుంది. ఇక క్లైమాక్స్లో మాత్రం ఎవ్వరూ ఊహించని ట్విస్ట్ వస్తుంది. దర్శకుడు తన ట్విస్టులతో అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తాడు.
సత్య దేవ్ వన్ మెన్ షో అని చెప్పుకోవచ్చు. రకరకాల గెటప్స్, లుక్స్ వాటికి తగ్గట్టుగా డబ్బింగ్లో వేరియేషన్స్.. ఇలా అన్నీ కలిపి సత్య దేవ్ తన టాలెంట్ను మరోసారి చూపించినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆ తరువాత హీరోయిన్గా రేణుక పాత్రలో దీపా థామస్ ఓకే అనిపిస్తుంది. ఆమెకు అంత స్పేస్ దక్కలేదనిపిస్తుంది. ఇక మిగిలిన పాత్రల్లో ఆచారి, లవణ, కుసుమ, అచ్చమ్మ ఇలా అందరూ తమ పరిధి మేరకు ఆకట్టుకుంటారు. చివర్లో పోలీస్ ఆఫీసర్గా వచ్చిన నటుడు ఆనంద్ కూడా మెప్పిస్తాడు. మిగిలిన వారంతా కూడా తమ తమ పాత్రల వరకు ఓకే అనిపిస్తారు.
టెక్నికల్ గా.. విజువల్స్ చాలా కొత్తగా అనిపిస్తాయి. దాదాపు ఒకే సెట్లో, ఒకే చోటలో తీసినా కూడా చాలా వరకు డిఫరెంట్గా చూపించారు. కొన్ని యాంగిల్స్, చూపించిన తీరు కూడా చాలా కొత్తగా కనిపిస్తాయి. మ్యూజిక్ బాగుంటుంది. ఫైనల్ గా భ్రమలు, భయాలు, అనుమానాలు అంటూ రకరకాల పేర్లు పెట్టి ఓ సింపుల్ కథను తన నాలెడ్జ్ను, పైతాన్ని వెంకటేష్ మహా తెరకెక్కించాడు. ఇక నిర్మాతగా మహేష్ బాబు నిర్మించాడు కాబట్టి ఇప్పటివరకు రాని కొత్త ప్రయోగంగా ఆయన కితాబిచ్చాడు. సినిమా చూశాక ఆయన చెప్పింది నిజమే అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ సినిమాను మూడు గంటలపాటు ఓపిగ్గా చూడగలిగితే ఫలితం దక్కుతుంది. లేదంటే ఇదొక వినూత్న ప్రయోగాత్మక చిత్రంగా నిలిచిపోతుంది.
రేటింగ్:2/5
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బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్: జూలై 8కి వాయిదా వేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు
ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ (పోక్సో) చట్టం కింద నమోదైన కేసులో బండి భగీరథ్ దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణను తెలంగాణ హైకోర్టు జూలై 8కి వాయిదా వేసింది. సాయి భగీరథ్ అని కూడా పిలువబడే బండి భగీరథ్, పోక్సో చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) నిబంధనల కింద విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. గతంలో ఆయన చంచల్గూడ సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు.
12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడి గుర్తింపు
తెలంగాణలో 12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడిని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ), రైల్వే రక్షణ దళం (ఆర్పీఎఫ్) రక్షించి, గురువారం అతని కుటుంబానికి అప్పగించారు. బాలుడిని తిరిగి పొందిన తర్వాత అతని తల్లి, అతను అపహరణకు గురైనప్పటి నుండి తాము ఒక్క క్షణం కూడా నిద్రపోలేదని పేర్కొన్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని తమ స్వగ్రామానికి వెళ్లేందుకు రైలు ఎక్కే ఉద్దేశంతో జూన్ 20 రాత్రి బాలుడిని అతని అమ్మమ్మ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకురాగా, అక్కడ అతను అపహరణకు గురయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు.
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పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు ప్రశ్న రావణ్ అరెస్ట్.. ఇదేంటని ప్రశ్నించిన ప్రకాష్ రాజ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ప్రముఖ యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ను అరెస్ట్ చేశారు. మచిలీపట్నం 31వ డివిజన్ జనసేన ఇన్ఛార్జ్ ఉడుముల బుజ్జి ఇచ్చిన రాతపూర్వక ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు అతనిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున నిందితుడు ప్రశ్న రావణ్ను కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నం ఇనకుదురు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఇకపోతే.. ప్రశ్న రావణ్ తరలింపు నేపథ్యంలో ఇనకుదురు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద పోలీసుల కఠిన ఆంక్షలు విధించారు. స్టేషన్ ప్రధాన గేట్లు మూసివేసి భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
ఉలవలతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో తెలుసా?
ఉలవలలో పీచుపదార్థం అధికంగా కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియ, జీవక్రియను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. కొవ్వు కరగడానికి సహాయపడుతుంది. అనవసరమైన కోరికలను తగ్గిస్తుంది. భోజనానికి ముందు ఉలవల రసం లేదా సూప్ తీసుకోండి. ఇది సహజంగా ఆకలిని తగ్గిస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
క్యాల్షియం మాత్రలు అన్నం తిన్నాక ఎంత గ్యాప్ తీసుకుని వేసుకోవాలి?
విటమిన్ మాత్రలను ఎలా వేసుకోవాలన్న విషయంలో కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ వుంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవడానికి గంటల తరబడి ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. వాడుతున్న క్యాల్షియం టాబ్లెట్ రకాన్ని బట్టి భోజనం చేసిన వెంటనే లేదా 30 నిమిషాల లోపు వేసుకోవడం ఉత్తమం. క్యాల్షియం మాత్రలు ఎప్పుడు, ఎలా వేసుకోవాలో పరిశీలిద్దాము. మార్కెట్లో దొరికే క్యాల్షియం మాత్రలు ప్రధానంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. మీ టాబ్లెట్ వెనుక ఉన్న పేరును బట్టి ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకు సాధారణంగా లభించే టాబ్లెట్లు ఇవే వుంటాయి. శరీరం ఈ క్యాల్షియంను గ్రహించాలంటే కడుపులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉత్పత్తి అవ్వాలి.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.