Viswanath & Sons Review: విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ తో సూర్య మెప్పించాడా? లేదా? విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ రివ్యూ
నటీనటులు : సూర్య, మమితా బైజు, రాధిక శరత్కుమార్, రవీనా టాండన్, సుధ, రఘుబాబు, నాజర్ తదితరులు.
Viswanath & Sons latest poster
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రఫీ : నిమిష్ రవి, సంగీతం : జి. వి. ప్రకాష్ కుమార్, నిర్మాతలు : సూర్యదేవర నాగవంశీ,, దర్శకత్వం : వెంకీ అట్లూరి
కథ:-
సంజయ్ విశ్వనాథ్ (సూర్య) చిన్నతనంలో తండ్రిని స్పూర్తిగా తీసుకుని ఎదిగిన ఫిస్టల్ షూటర్. పెద్దయ్యాక అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధిస్తాడు. కానీ తండ్రి చేసిన ఓ పని వల్ల పెండ్లిమీద పెద్దగా ఆసక్తి వుండదు. తల్లి (రాధిక) కోరికమేరకు తస సోదరి స్నేహితురాలు సూచన మేరకు సరోగసి ద్వారా విదేశాల్లో వుండే అమ్మాయితో మగపిల్లవాడికి తండ్రి అవుతాడు. అయితే పిల్లాడు చిన్నగా వున్నప్పుడే ముక్కునుంచి రక్తంకారడంతో అందుకు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలని డాక్టర్లు తేల్చిచెబుతారు.
అందుకు తండ్రి కంటే సరోగసి తల్లి ద్వారా ఆ ప్రక్రియ చేయాలని సూచించడంతో సంజయ్ విదేశాలకు వెళితే కొన్ని షరతులతో ఇండియా వస్తుంది. కేవలం 22 ఏళ్ల మ్యాడీ (మమితా బైజు). తనెందుకు సరోగసికి ఒప్పుకుంది? బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ కు కూడా ఎందుకు అంగీకరించింది? అసలు సంజయ్ పెండ్లి చేసుకోకపోవడానికి తండ్రి కారణం ఎలా అయ్యాడు? చివరికి మ్యాడీ, సంజయ్ ల లైఫ్ ఎటువైపు మలుపు తిరిగింది? అనేది సినిమా.
సమీక్ష:
ఈ సినిమా ట్రైలర్ లోనే స్టయిలిష్ మూవీ అని తెలిసిపోతుంది. బిలియనీర్ స్థాయి ఎలా వుంటుందో ఇందులో దర్శకుడు చూపించాడు. ఆ స్థాయి వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా వుంటుందో కూడా టచ్ చేశాడు దర్శకుడు. ఈ సినిమాలో విదేశాల్లో తమ యాంబిషన్ కోసం వెళ్ళి అక్కడ ఫైనాన్స్ సమస్యలొస్తే ఏవిధంగా వుంటారో మ్యాడీ పాత్ర ద్వారా చెప్పాడు. అలాగే అన్నీ వున్నా ఏమీలేనట్లు ఒంటరితన అనుభవించే తల్లికి ఏమి కావాలనేది కూడా చెప్పాడు.
ఎంత పొజిషన్ లో వున్నా కుటుంబంధాలు, ఆప్యాయతలు, ఇగోవల్ల విడిపోవడం, దూరంగా వుండడం వంటి వన్నీ చక్కటి స్క్రీన్ ప్లేతో రాసుకున్నాడు. యాక్షన్ పార్ట్ కూడా సిట్యువేషన్ పరంగా వుంది. ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు పుడుతుందో దానికి వయస్సుతో సంబంధం లేదనిది కూడా ఇందులో చూపించాడు. అయితే దానికి జీవితంలో గోల్ అనేది ముఖ్యం. దానికి కూడా న్యాయం చేయాలనే మ్యాడీ పాత్ర ద్వారా చూపించాడు. అలాగే బిజినెస్ మేన్ లు బిజినెస్ మీటింగ్ లంటూ విదేశాలకు ఎందుకు వెళతారో కూడా సున్నితంగా టచ్ చేశాడు. అది కూడా ఎంటర్ టైన్ వేలో చూపించాడు.
సూర్య పాత్రలో హుందానం, నిజాయితీ, మమితా బైజు పాత్రలో టెంపరితనం, చురుకుతనంతోపాటు కుటుంబ ప్రేమ వుంటే ఎలా వుంటుందనే చూపించాడు. రవీనా టాండన్, నాజర్ పాత్రలు కూడా టచ్ చేస్తాయి. ఇంకా సుధ, సర్వదమన్ బెనర్జీ, హర్ష చెముడు, మాథ్యూ వర్గీస్, రఘుబాబు, అలాగే మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రల పరిధి మేరకు బాగా నటించారు.
మొత్తంగా చూస్తే, మమితా బైజు పాత్ర మీద కథంతా నడుస్తుంది. దానిని నడిపించేలా చేసే పాత్ర సూర్యది. ఇలా కథను రాసుకుని దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి రాసుకున్న మెయిన్ థీమ్ అండ్ ఎమోషనల్ ఎపిసోడ్ తో సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి.
మైనస్ పాయింట్స్ :
సాంకేతికంగా చూస్తే, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సంగీత దర్శకుడు అందించిన పాటలు బాగున్నాయి. సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది. సినిమాలోని చాలా సన్నివేశాలను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చిత్రీకరించారు. తల్లి మరణించినప్పుడు సాగే పాట, ఫ్యామిలీ అంతా ఒక్కటిగా చేసే క్రమంలో వచ్చే సాంగ్ బాగున్నాయి. సూర్యదేవర నాగవంశీ సాయి సౌజన్య రిచ్ నెస్ గా సినిమా చూపించారు. ముఖ్యంగా త్రివిక్రమ్ శీనివాస్ తన సినిమాల ఛాయలు ఇందులో కనిపిస్తాయి. సంభాషణలు కూడా పొందికగా వున్నాయి.
‘విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ కు బదులు సంజయ్ రామస్వామి సన్స్ అనే పేరునే టైటిల్ గా పెట్టినా ఇబ్బంది లేదనిపిస్తుంది. . మొత్తంగా అన్ని ఎమోషన్స్ వున్న చిత్రంగా ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పవచ్చు.
రేటింగ్ : 3.25/5