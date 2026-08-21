Irumudi Review: రవితేజ కట్టుకున్న ఇరుముడి కోరికలు తీర్చిందా.? లేదా? ఇరుముడి రివ్యూ
నటీనటులు: రవితేజ, ప్రియా భవానీ శంకర్, బేబీ నక్షత్ర, సాయికుమార్ తదితరులు
Ravi Teja, Priya Bhavani Shankar, Baby Nakshatra
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రఫీ:విష్ణు శర్మ, సంగీతం : జీవీ ప్రకాష్ కుమార్, నిర్మాణం: మైత్రి మూవీ మేకర్స్, కథ, కథనం, దర్శకత్వం: శివ నిర్వాణ
ఇరుముడి అనగానే అయ్యప్ప మాల నేపథ్యం అని తెలిసిందే. తాగుబోతు తండ్రి తన గారాల కుట్టిని ఏవిధంగా చూసుకున్నాడనేలా ట్రైలర్ విడుదలైంది. అయితే ఇది ఒక కోణమే. కానీ మరో కోణం వుందని అది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందని దర్శకుడు తెలిపారు.
కథ:
త్రినాథ్ రామ్ (రవితేజ) అటవీ ప్రాంతానికి దగ్గరలో వుండే ఓ గ్రామంలో భార్య కావేరి (ప్రియా భవానీ శంకర్). మణికంఠ (బేబీ నక్షత్ర) కుటుంబం,. తాగుబోతు అయినా ఊరిలో అరటికాయ తోటలో పండిన కాయలను ఆటోలో తీసుకెళ్ళి మార్కెట్ లో అమ్ముకుని జీవిస్తుంటాడు. కూతురు అంటే అతనికి ప్రాణం. అంతేకాక ఊరిలో ఆడపిల్లలను తన కూతుళ్ళుగా భావించి ఏ ఆపద వచ్చినా కొట్లాడకు దిగుతాడు. కూతురుకు ధైర్యంగా ఉండాలని నేర్పిస్తాడు.
మరోవైపు ఆ ఊరిలో గురుస్వామి సాయికుమార్ వల్ల అయ్యప్పమాల వేసి ఆరోజుల్లో తాగుడు మానేస్తాడు. ఇక, గురుస్వామి తన కుమార్తెను భయంతో పెంచుతాడు. దానితో స్కూల్లో ఏమి జరిగినా చెప్పడానికి భయపడుతుంది.ఇక ఊరిలో ఆడపిల్లలు ఒక్కోరుగా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. ఆ ఊరికి పోలీసు అనేవాడు రాడు. ఆ ఊరిలో భాగంగా ఎం.ఎల్.ఎ. ఊరికి బస్ కూడా వేయిస్తాడు. ఇలా సాగుతుండగా, అనుకోకుండా త్రినాథ్ కుటుంబానికి పెద్ద ఆపద వస్తుంది. అది ఏమిటి? దాని తర్వాత ఎటువంటి పరిణామాలు సంభవించాయి. చివరికి ఇరుముడి యాత్ర సక్సెస్ అయిందా? లేదా? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
ఆడపిల్లకు భయంలేకుండా పెంచాలనే ఓ తండ్రి, ఏమి జరిగినా ఆ కాసేపు భరించి భయంగా బతకాలి చెప్పి పెంచిన మరో తండ్రి కథ ఈక్రమంలో కొన్ని సన్నివేశాలు, దానికి అయ్యప్ప మాల అనేవి జోడించి దర్శకుడు కథను రాసుకున్నాడు. ఇరుముడి. ఇప్పటి రవితేజకు సరిపడా కథను రాసుకుని దర్శకుడు మెప్పించాడు. అందుకు తన ఇమేజ్ ను పక్కన పెట్టి రవితేజ నటించాడు. ఒకరకంగా రవితేజ ప్రమేయంలేకుండానే కథ సాగుతుంది. ముగింపులో అసలు ఊరిలో ఏమి జరుగుతుందనేది తెలుసుకుని తన ఇచ్చిన ముగింపు సినిమా కీలకం. మిగిలినదంతా సాదాసీదా సినిమాగా సాగుతుంది. అయ్యప్ప మాల, భక్తి పారవశ్యం, తిరిగి వచ్చాక తాగుబోతుగా మారడం వంటివి షరామామూలే.
కానీ ఓ సందర్భంగా కూతురుకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తాగుడు మానేస్తాడు. అలా మారిన తర్వాత ఎటువంటి పరిణామాలుచోటుచేసుకున్నాయి. కూతురితో వచ్చే సన్నివేశాలు, ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఎమోషన్, సెకండాఫ్లోని ఇంటెన్స్ సీన్స్లో నటుడిగా రవితేజ మరో వైపు చూపించాడు. ప్రియా భవానీ సాదాసీదా గ్రుహిణిగా నటించింది. బేబీ నక్షత్ర చలాకిగా నటించింది. ఆమె పాత్రలో ట్విస్ట్ బాగుంది. స్కూల్ టీచర్ గా నటించిన నటి, ఎం.ఎల్.ఎ.గా నటించిన నటుడు సినిమా కథను నడిపిస్తారు. సాయికుమార్ పాత్ర లో సస్పెన్స్ హైలైట్.
కాగా, ఇరుముడిలోని ప్రధాన పాయింట్ ఫేస్ బుక్ లో వచ్చే వెబ్ సిరీస్ తరహాలో వుంటుంది. విలేజ్ లో, చిన్న పట్టణాల్లో జరుగుతున్న సంఘటనలే. సిటీల్లో కాలేజీ అమ్మాయిల పై జరుగుతు మోసాలు ఇందులో హైస్కూల్ స్థాయిలో చూపించాడు. అందుకే రెగ్యులర్ మాస్ సినిమా వేగాన్ని ఆశించే వారికి కొన్ని భాగాలు స్లోగా అనిపించవచ్చు.ఇదే అంశం తొలి సోషల్ మీడియా రియాక్షన్స్లో కూడా కనిపిస్తోంది. అయితే కథలో అంతర్లీనంగా నడిచే మిస్టరీ, అమ్మాయిలకు ఏం జరుగుతోంది అనే ప్రశ్న సినిమాను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది.
మొదటి భాగంలో రొటీన్ గానే సాగుతుంది. కానీ సెకండాఫ్లోనే ‘ఇరుముడి’ కథ ను మలుపు తిప్పుతుంది. అయితే ఈ క్రమంలో ప్రేక్షకుడికి ఎవరు విలన్ అనేది ఇట్టే తెలిసిపోతుంది. క్లైమాక్స్లో ఎమోషన్ కూడా బాగా వర్కవుట్ అయిందనే స్పందన కనిపిస్తోంది. తొలి ప్రేక్షకుల రియాక్షన్స్లో ఇంటర్వెల్, సెకండాఫ్, ట్విస్టులు, క్లైమాక్స్ పదేపదే హైలైట్ అవుతున్నాయి.
సాంకేతికంగా కెమెరా, సంగీతం బాగానే వున్నాయి. అయ్యప్ప స్వామిపై ‘మల్లెపూల పల్లకి’ బాగుంది. ఇది చాలాకాలంగా సాగుతున్న పాటే అని దర్శకుడు రీసెర్చ్ చేసి చెప్పాడు. GV ప్రకాష్ కుమార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎమోషనల్, టెన్షన్ సీన్స్ను ఎలివేట్ చేసింది. విష్ణు శర్మ సినిమాటోగ్రఫీ, గ్రామీణ లొకేషన్స్ సినిమాకు అందమైన విజువల్ టోన్ ఇచ్చాయి.
ఏది ఏమైనా.. పిల్లలని చిన్నతనం నుంచి ధైర్యంగా పెంచాలని వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినా ముందుగా తల్లిదండ్రులు తెలియజేయాలనేది దర్శకుడు చెప్పాడు. తలిదండ్రులు తర్వాత దైవంగా భావించేది విద్యభోధించే గురువునే. ఆ గురువే వక్రమార్గంలోకి తీసుకెళితే ఏమవుతుందనే సినిమాటిక్ గా చూపించాడు.
పాయింట్ చిన్నదే. ముగింపు బాగుంది. అయితే కథను సాగదీతగా కొన్ని రౌడీ క్యారెక్టర్లను క్రియేట్ చేసి కాస్త కన్ ఫ్యూజ్ చేశాడు. ఊరిలో అలా ఎక్కడనుంచో వచ్చి మకాం వేస్తే, కనీసం ఎం.ఎల్.ఎ.కూడా వారి గురించి చెప్పకపోవడం లాజిక్ లోని లోపమే. పిల్లలు చనిపోతున్నా కనీసం పోలీసు కూడా రాకుండా వుండే గ్రామాలు ఇంకా వున్నాయా? అనిపిస్తుంది. సన్నివేశాల్లో కొన్ని చిన్నపాటి లోపాలు కూడా వున్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, రవితేజ కట్టుకున్న ఇరుముడి కొన్నివర్గాలకే నచ్చుతుందని చెప్పవచ్చు. సిటీలో ఇలాంటివి పోలీసులు, ప్రతిపక్ష పార్టీల పోరు, మీడియా వెలివేషన్ తో ప్రపంచానికి తెలిసి ప్రభుత్వం దిగి వస్తుంది. కానీ ఇది పల్లెటూరి సినిమాలోని జరిగిన కథ కనుక ఆ కోణంలోనే సినిమా వుంటుంది. దానితో మాస్ హీరో అయినా క్లాస్ వారికి కూడా ఈ కథ నచ్చితే మరింత మంచి సినిమాగా నిలుస్తుంది.
రేటిండ్ : 3/5