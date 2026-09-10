Sardar 2 Review: సర్దార్ 2 చిత్రం కార్తీ కి కలిసి రాలేదా? సర్దార్ 2 రివ్యూ
హీరో కార్తి తమిళం, తెలుగు భాషల్లో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అయిన ‘సర్దార్’ కు సీక్వెల్ ‘సర్దార్ 2’తో థియేటర్లలోకి నేడు వచ్చింది. మాళవిక మోహనన్, ఆషికా రంగనాథ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది. పీఎస్ మిత్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రిన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఎస్. లక్ష్మణ్ కుమార్ నిర్మించారు. మరి సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
Sardar 2- karthy
కథగా చెప్పాలంటే...
ఓ రా ఏజెంట్ కథ. దేశాన్ని బయోటెక్నాలజీ తో వైరస్ ను జపాన్ దేశం పంపి ఇండియాను నాశనం చేసేందుకు ఓ వైరస్ ను కనిపెడుతుంది. అది తొలుత కొండ ప్రాంతంలోని గిరిజన ప్రాంతంలో వచ్చి చేరుతుంది. దాన్ని ఛేదించేందుకు రా నుంచి ఓ టీమ్ ను పంపుతుంది. అయితే అందులో పనికిరాని టీమ్ లో కార్తీని పంపిస్తాడు పై అధికారి. టీమ్ కుు తెలీయకుండా గతంలో రా నుంచి వైరస్ డిజాల్వ్ చేసే పనికోసం వెళ్ళి మిస్ అయిన మరో అధికారిని కనుగొనడానికి కార్తి వెళ్ళి సక్సెస్ అవుతాడు.
ఆ క్రమంలో వైరస్ ను డిజాల్వ్ చేసే మూడు కీ (తాళం)లను కనిపెడతాడు. కానీ పై అధికారి కార్తిపై తనకు తెలీకుండా పనిచేస్తున్నందున ఎంక్వయిరీ వేయిస్తాడు. ఆ తర్వాత మూడు తాళం చెవిలో ఒకటి దొరుకుతుంది. మిగిలిన రెండింటి కోసం పరిశోధన మొదలవుతుంది. మరోవైపు ఆ కీ ల కోసం ఎస్.జె. సూర్య తన గ్యాంగ్ తో అడ్డువచ్చిన రా ముఠాను చంపేస్తుంటాడు. ఆ టైంలో చనిపోయాడనుకున్న సీనియర్ రా ఏజెంట్ కార్తీ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
సర్దార్ సినిమా నీళ్ళు కలుషితం చేస్తూ ప్రజలను చంపాలనుకునే దేశ ద్రోహుల కథ గనుక అందరూ కనెక్ట్ అయ్యారు. మనం తాగే నీరులో ఇంత విషం వుందా? అనిపిస్తుంది. బయట దొరికే నీళ్ళ బాటిల్ కు ప్లాంట్ నుంచి రకరకాల ఊర్లకు ట్రాన్ ఫోర్ట్ ద్వారా వెళ్లి క్రమంలో సూర్యకాంతి తగిలితే ఏవిధంగా విషంగా మారతాయని తెలిశాక అందరూ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు.
కానీ సర్దార్ 2 వచ్చేసరికి కరోనా టైంలో చైనా వైరస్ వల్ల ప్రపంచంమే అల్ల కల్లోలమయింది. కోట్లాది మంది ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు. ఆ మధ్య బాలక్రిష్ణ సినిమాలో కూడా గంగా నదిలో పుష్కరాలకు స్నానం చేసే వారిని ఏవిధంగా చంపవచ్చో అనేది ఓ వైరస్ ను చొప్పించి చేయవచ్చో చూపించారు. ఇక సర్దార్ 2 లో జపాన్ ఇండియాను టార్గెట్ చేసుకుని ప్రజలను చంపి ఆదిపత్యం చేసుకోవడం అనేది ప్రధాన పాయింట్..
ఇక అందుకు సంబంధిన సన్నివేశాలు, యాక్షన్ అంశాలు ఇందులో వున్నాయి. కార్తీ డ్యూయల్ రోల్ బాగున్నా తండ్రి గెటప్ లో ఆహార్యం, మేకప్ విషయంలో ఇంకాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది. SJ సూర్య క్యారెక్టర్ బలంగా లేదు. తన వెరైటీ, వెటకారం డైలాగ్ రొటీన్ గా అనిపించాయి. యాంటీబయాటిక్స్ మెసేజ్ ఇవ్వాలని క్రమంలో దానిని సరైనవిధంగా చెప్పలేకపోవడం ప్రధాన లోపం. అందువల్ల ఈ సినిమా ఇంటర్ వెల్ వరకు పెద్దగా ఆసక్తిగా అనిపించదు. ఇక సెకండాఫ్ లో అంతా యాక్షన్, రా లో లుకలుకలు గందరగోళం కనిపిస్తాయి. యాక్షన్ సీన్స్ ఇబ్బంది పెట్టాయని.. మొత్తంగా సినిమా డిజప్పాయింట్ చేసిందని చెప్పాడు.
‘సర్దార్ 2’ని ప్రీమియర్ షోలో చూసిన చాలా మంది గందరగోళంగా వుందన్నారు. మూడు గంటల రన్టైమ్, నాసిరకం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సాధారణమైన మ్యూజిక్, లాజిక్ లేని రైటింగ్ ఇబ్బంది పెట్టాయని చెప్పవచ్చు. సినిమాలోని చాలా పాత్రలకు సరైన ప్రాధాన్యత లేదని, ట్విస్టులు కూడా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేదని చెప్పవచ్చు.
ఇక సాంకేతికంగా, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, CGI కూడా ఎఫెక్ట్ గా లేవు. పాటలు, లవ్ ట్రాక్లు పెట్టకుండా స్పై స్టోరీ మీద దృష్టిపెట్టటం అనేది సీరియస్ చిత్రమైనా దానిని మరింత తీస్తే బాగుండేది.జపాన్, ఇండియాపై దాడి అనేది దానిలో ట్విస్టులు లేవని, రైటింగ్లో లాజిక్ మిస్ కావడంతో సినిమా నిరాశపరుస్తుంది. దానికితోడు యాక్షన్ సీన్స్ డిజైన్, వాటి ఎగ్జిక్యూషన్తో పాటు VFX కూడా ప్రస్తుత ప్రమాణాలకు తగ్గట్టుగా వుండవు.
రేటింగ్ : .1.5/5