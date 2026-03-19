గురువారం, 19 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (13:07 IST)

Ustaad Bhagat Singh Real Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ యుగాదికి కాలర్ ఎగరేశాడా? లేదా? రియల్ రివ్యూ

నటీనటులు : పవన్ కళ్యాణ్, శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా, రావు రమేష్, కే ఎస్ రవికుమార్, గౌతమి, టెంపర్ వంశీ తదితరులు.
సాంకేతికత:  సినిమాటోగ్రాఫర్ : అయానకా బోస్, సంగీత దర్శకుడు : దేవిశ్రీప్రసాద్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్: తమన్, ఎడిటర్ : కార్తిక్ శ్రీనివాస్, నిర్మాణం : మైత్రి మూవీ మేకర్స్, కథ, మాటలు, దర్శకత్వం: :హరీష్ శంకర్
 
కథ:
నల్లమల ఫారెస్ట్ లోని ఓ గూడెంలో చిన్నయ్యగా పిలవబడే అనాథ బాలుడిని ఆ ఊరి స్కూల్ మాస్టర్ చంద్రశేఖర్ రావు (కే ఎస్ రవికుమార్) గార్డెయిన్ గా తీసుకుంటాడు. చిన్నతనంలోనే భగత్ సింగ్ కథలు చదివి అన్యాయంపై పోరాటం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. తన తండ్రి ఉస్తాద్ పేరును మాస్టర్ పెట్టిన భగత్ సింగ్ పేరుతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ గా చలామణి అవుతాడు. తన గార్డియన్ అయిన మాస్టర్.. రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదుగుతాడు. ఓ వివాహానికి అటెండ్ అయిన మాస్టర్ పై కాల్పులు జరుపుతారు.

సీఎం కావాలని తాపత్రయం పడుతున్న నల్ల నారప్ప (ఆర్ పార్తిబన్) చేసిన కుట్రగా తెలుస్తుంది ఉస్తాద్ కు. ఆ తర్వాత ఉస్తాద్ ఏం చేశాడు? ఈ ప్రోసెస్ లో పేరు మోసిన తీవ్రవాది (అజ్మల్ రహీం)తోపాటు మరికొందరు ఉస్తాద్ పై పోరాటానికి దిగుతారు. దీని వెనుక ఎవరు వున్నారు? ఈ క్రమంలో లీల (శ్రీలీల), శ్లోక (రాశీ ఖన్నా) ల ప్రాముఖ్యత ఏంటి? అనేవి మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష :
గబ్బర్ సింగ్ కాంబినేషన్ అనగానే సరిగ్గా అదే ఫార్మెట్ లో వుంటుందని అర్థమవుతుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఆంధ్ర ఉపముఖ్యమంత్రి హోదాగా పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా చేయాలంటే వినోదంతోపాటు అన్యాయంపై పోరాడే వాడిగా చూపించాలి. అందులో పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ అయిన పవన్  ఏ విధంగా ప్రజలను, వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తున్న రాజకీయానాయలను ఏవిధంగా కంట్రోల్ చేశాడనేది చూపించారు. బాధ్యతగల హీరోగా దర్శకుడిగా చేసిన సినిమాగా చెప్పవచ్చు. ఆ క్రమంలో సినిమాటిక్  సన్నివేశాలు, సంభాషణలు, యాక్షన్, పాటలుంటాయి. 
 
అయితే, కథను చక్కగా దర్శకుడు రాసుకున్నా కొన్ని సినిమాలలోని పాయింట్లను తెలివిగా మలిచి కథను రాసుకోవడం విశేషం. పవన్ పాత్రపరంగా ఆహార్యంగా గతంలో చూసినట్లుగా వున్నాడు. రాశీఖన్నా పాత్రను కూడా ఆమె వైవాహిక జీవితానికి కనెక్ట్ అయ్యేలా దర్శకుడు తీసుకున్న కేర్ బాగుంది. సైకో డాక్టర్ గా రమేష్, ప్రభాస్ శీను పాత్రలు కాస్త ఎంటర్ టైన్ చేస్తాయి. ఇక లవ్ ట్రాక్ వుండాలి కాబట్టి యూత్ కూ, ఫ్యాన్స్ కు కనెక్ట్ అయ్యేలా శ్రీలీల పాత్ర వుంటుంది. రావురమేష్ తోపాటు మిగిలిన పాత్రలు కథలో భాగంగా వుంటాయి.
 
ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సింది ప్రతినాయకుడు, విలన్ పాత్రధారి పార్థీబన్. సి.ఎం. పదవికోసం ఎంతటి అచారాలకు చేయాలో చూపించాడు. దేశంలో జరిగే పరిస్థితులకు అద్దంలా దర్శకుడు రాసుకున్నాడు. గతంలో ఇలాంటి ఫార్మెట్ లో వున్నా పవన్ కోసం కాస్త కేర్ తీసుకున్నాడనే చెప్పాలి. సంబాషణల పరంగా ప్రాసలు కూడా వుంటాయి. 
 
జై శ్రీరామ్, జైహింద్ అనే మాటలు కూడా సన్నివేశపరంగా వుంటాయి. నేను చేసే పనుల్లో నా గ్రౌండ్ గట్టిగా వుంటుంది. నా నెట్ వర్క్ నెక్ట్ లెవల్ లో వుంటుంది అని పలికే డైలాగ్ లు అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. ముఖ్యంగా ముస్లిం ఉగ్రవాదులను చూపించినా అది కూడా కనెక్ట్ అయ్యేట్లుగా వుంటాయి.
 
హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ నేపథ్యంలో కూడా ఎక్కడా సున్నితమైన గీతను దాటకుండా దర్శకుడు జాగ్రత్త తీసుకున్నాడనే చెప్పాలి. కథో పెద్ద ట్విస్ట్ లున్నా అవి మామూలుగా అనిపిస్తాయి. వ్యవస్థను మార్చాలంటే బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో వుండాలి. ఆ పదవి వుండి కూడా పోలీసు వ్యవస్థ ఎంత భ్రష్టు పడిందో ఇందులోనూ చూపించారు. అసలు రాజకీయనాయకులకు తొత్తులుగా వారు మారడం కూడా చిన్నప్పటినుంచి చూస్తున్న కథలే. ఢిల్లీలో నిర్భయ ఉదంతం లాంటి సంఘటనను కూడా కథకు అనుగుణంగా రాసుకుని దానిని తో ఎమోషన్స్ బాగా పండించాడు.
 
దేవిశ్రీప్రసాద్ సంగీతం బాగానే వుంది. థమన్ ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ గత సినిమాలకుమాదిరిగానే వుంది. కాస్త రణగొణ ధ్వనులు తగ్గిస్తే రథ యాత్ర సన్నివేశంలో పండితులు పలికే శ్లోకాలు, డైలాగ్ లు మరుగుపడిపోయాయి. ఏసీపీ లాంటి ఆఫీసర్, తన తోటి పోలీసులుతో హీరోయిన్ కి సెక్యూరిటీగా పంపడం ఓకే కానీ మరీ చిన్న చిన్న ఆకతాయి పనులకు కూడా అంటే అవన్నీ ఓవర్ గా ఉంటాయి.
 
ఈ చిత్రానికి నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ రిచ్ నెస్ బాగా కనిపిస్తుంది. సినిమాటోగ్రఫీ డీసెంట్ గా ఉంది. కార్తీక శ్రీనివాస్ ఎడిటింగ్ కూడా ఓకే అనిపిస్తుంది. సినిమాలో ఏది చేసినా సమాజానికి ప్రజలకు, అడవికి మేలు చేయాలనో తపన హీరో పాత్రలో కనిపిస్తుంది. భగత్ సింగ్  పోరాటాన్ని స్పూర్తిగా తీసుకుని ఉస్తాద్ ను దర్శకుడు మార్చాడు. పాలకులకంటే వ్యవస్థను మారిస్తే దేశం బాగుపడుతుంది. అందుకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత వహించాలనే సందేశాన్ని దర్శకుడు చెప్పాడు. మొత్తంగా చూసుకున్నట్టైతే ఈ ఉగాదికి వచ్చిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఫ్యాన్స్ కి ప్రేక్షకులకు మెప్పిస్తుందనే చెప్పాలి. సినిమా ఓకే అనిపిస్తుంది.
రేటింగ్ : 3/5

పాకిస్థాన్ దేశం పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది. దీంతో ఈ నెల 23వ తేదీన జరగాల్సిన రిపబ్లిక్ వేడులను రద్దు చేసింది. దేశంలో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ యేడాది అదికారిక వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కార్యాలయం ప్రకటించింది. పైగా, రిపబ్లిక్ వేడుకల రోజున ఆండబరాలకు పోకుండా కేవలం జెండా ఆవిష్కరణకే ఈ వేడుకలను పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించారు.

అమ్మానాన్నలకు ప్రేమతో... ఇంట్లో సీసీటీవీ కెమెరా అమర్కి మాట్లాడుతున్న యువతి..ఓ యువతి తన కన్నవారికి దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. పైగా, తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను చూసుకోవాల్సిన తానే దూరంగా ఉండాల్సి రావడంతో ఆ యువతికి ఓ ఆలోచన వచ్చింది. దీంతో ఇంట్లో ఓ సీసీ టీవీ కెమెరాను అమర్చి, ప్రతి రోజూ ఇంట్లోని తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకుంటుంది. తాజాగా ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. పైగా, ఈ డియోను ఇప్పటివరకు 40 లక్షల మంది వీక్షించారు.

పెంపుడు పిల్లి చనిపోయిందని ఆత్మహత్య చేసుకున్న డిగ్రీ విద్యార్థినిపెంపుడు ప్రేమ ఓ విద్యార్థిని ప్రాణాలు తీసింది. తాను ప్రాణానికి ప్రాణంగా పెంచుకున్న పిల్లి చనిపోవడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన డిగ్రీ విద్యార్థిని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్టల్‌లో ఉంటున్న ఓ డిగ్రీ విద్యార్థిని పిల్లిని పెంచుకుంటుంది.

ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తాం.. నారా లోకేష్ఉగాది సందర్భంగా ఏపీ సర్కారు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసింది. ఉపాధి కార్యక్రమాలను హైలైట్ చేస్తూ, డీఎస్సీ నియామకాల ద్వారా ప్రభుత్వం 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసిందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. నియామకాలలో పారదర్శకత, నిశ్చితాభిప్రాయాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేస్తామని పేర్కొన్నారు.

ఎంజీఆర్, జయలలిత, పవన్ స్ట్రాటజీని ఫాలో అవుతున్న విజయ్.. త్వరలోనే త్రిషతో పెళ్లి?తమిళనాట విజయ్, త్రిషల గురించి పెద్ద రచ్చే జరుగుతుంది. ఇటీవల ఒక నిర్మాత కుమారుడి వివాహానికి విజయ్, త్రిష కలిసి హాజరైన తర్వాత వారిపై ఊహాగానాలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఆ వివాహ వేడుకలో వారు ఒకేలాంటి దుస్తులు ధరించడం వారి సంబంధంపై సోషల్ మీడియాలో చర్చలకు దారితీసింది. కొందరు వారి గోప్యతను గౌరవించాలని ఇతరులను కోరినప్పటికీ, వదంతులు వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎన్నికలకు ముందే విజయ్, త్రిష పెళ్లి చేసుకోవచ్చునని కోలీవుడ్ కోడై కూస్తోంది. ఆన్‌లైన్‌లో ఈ వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. విజయ్ అభిమానులలో కొందరు కూడా ఈ పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Watch More Videos

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com