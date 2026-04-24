GedelaRaju review: రఘుకుంచె చిత్రం గేదెలరాజు ఎలా వుందో తెలుసా.! సమీక్ష

రఘుకుంచె టైటిల్ పాత్ర పోషించిన సినిమా ‘గేదెలరాజు’. కాకినాడ తాలుకా అనేది ట్యాగ్లైన్. రఘు కుంచె సమర్పణలో మోటూరి టాకీస్ బ్యానర్ పై వాణి రవికుమార్ మోటూరి నిర్మాణంలో చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల, వికాస్, టీనా శ్వావ్య, మౌనిక, రవి చిన్నిబిల్లి, మహబూబ్ బాషా, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్.. పలువురు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నేడు ఏప్రిల్ 24న థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అయింది.
కథ:
కాకినాడలో రౌడీ షీటర్ గేదెల రాజు (రఘుకుంచె). తన ఎదుగులకు అడ్డువస్తున్నాడంటే నొక్కేస్తాడు. అలా ముగ్గురు స్నేహితులు కలిసి చేసిన వ్యాపారంలో మోసం చేసి పైకి ఎదిగినవాడే గేదెల రాజు. అతనికి అమ్మాయి పిచ్చి. ఇక కార్పొరేటర్ ఎన్నికల టైంలో తనే పోటీ చేయాలని ఎం.ఎల్.ఎ. రికమండేషన్ తో రంగంలోకి దిగాలనుకుంటాడు. అయితే అతని శత్రువు దుర్గ(శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్) అడ్డు తగులి తానే నిలబడతానంటాడు. అలా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతుంది. కట్ చేస్తే, అదేరోజు రాత్రి గేదెల రాజు హత్యకు గురవుతాడు. అది ఎవరుచేశారనేది పోలీసులు శోధిస్తుంటారు.
ఇదిలా వుండగా, గేదెల రాజుతో మోసపోయిన స్నేహితుడు శివయ్య జైలునుంచి తిరిగి వస్తాడు. హత్య జరిగిన రోజు శివయ్య మేనల్లు డెక్కా నుంచి ఫోన్ రాగానే వెంటనే వచ్చి అక్కడి బీరుసీసాలు అన్నీ మార్చేస్తాడు. అయితే గేదెల రాజును చంపింది ఫలానా వాడు అనేలా ఊరిలో అందరికీ తన కణిక నీతి (శకుని గురువు) ద్వారా ఊరందరినీ కన్ ఫ్యూజ్ చేయడమేకాకుండా పోలీసులకూ అర్థంకాకుండా చేస్తాడు. ఈ ప్రాజెస్ లో గేదెలరాజుకు సన్నిహితుడు రిచ్ అనే వ్యక్తి కూడా ఇందులో ఇరుక్కుంటాడు. ఆ తర్వాత అసలు మర్డర్ ఎవరు చేశారనేది? తెలుగుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
సమీక్ష:
ఇది మర్డర్ మిస్టర్ చిత్రం. రౌడీని ఎవరు చంపారనేది తెలుసుకోవడమే కథంతా. దాని చుట్టు అల్లిన సంఘటనలు అన్నీ కల్పితాలు. వర్తమానం, ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటూ కథనాన్ని దర్శకుడు చూపించాడు. దర్శకుడిగా తీసుకున్న కథ బాగానే వుంది. అయితే దాన్ని మరింత ఎట్రాక్ట్ చేయడానికి మరింత కసర్తుత చేయాల్సింది. షార్ట్ ఫిలింను వెండితెరపై ఆవిష్కరించేలా చేశాడు. టేకింగ్, నేపథ్య సంగీతం, సింపుల్ సంభాషణలు, పాటలు బాగున్నాయి.
అయితే కణిక నీతి అనేది సరికొత్తగా దర్శకుడు చెప్పడం కొత్త పాయింట్. దుతరాష్ట్రునికి సలహాలు ఇచ్చేవాడు అందరూ శకుని అనుకుంటాడరు. కానీ ఆయనకు గురువైన కణికుడు సలహలు ఇస్తుంటాడు. తన చేతికి మట్టి అంటకుండా క్రూరాతి క్రూరంగా వుండే వ్యక్తి. ఆయన గురించి పురాణాల్లో పెద్దగా కనిపించదు. ఈ పాయింట్ తో దర్శకుడు మరింత పట్టుతో సరికొత్తగా మాఫియా సినిమా టైఫ్ లో తీస్తే చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ అయివుండేది.
రఘు కుంచె గాయకుడు సంగీత దర్శకుడే కాకుండా నటుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేకశైలిని చూపించాడు. 15 ఏళ్ళ క్రితం గేదెల రాజుపై దాడి జరిగిన సంఘటనతో ఇంటర్వెల్ ఇస్తారు. అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా, సాగదీతగా ఉంటుంది. ఇంటర్వెల్ కూడా పెద్ద ఎఫెక్ట్ గా ఏమి అనిపించదు కానీ అదే ఇంటర్వల్ క్లైమాక్స్ కి కనెక్ట్ చేయడంతో బాగుంది అనిపిస్తుంది.
సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి గేదెల రాజుకు పాత స్నేహితులు, శత్రువులు చుట్టూ కథ సాగుతుంది. పోలీసులు ఎవరనేది శోధించే క్రమంలో కథ సాగుతుంది. నటీనటులంతా కొత్తవారు కావడంతో కథలో సీరియస్ నెస్ లోపించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. గేదెల రాజుని చంపింది ఎవరు అని మన ఊహించే వాళ్లలోనే ఉంటారు కానీ అతను ఎవరు, అతను ఈ కేసు నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు అనేదే సినిమాకు హైలెట్.
మర్డర్ మిస్టరీలో అసలు ట్విస్ట్ అనేది ఇలాంటి సినిమాలకు కీలకం. దానినిదర్శకుడు చక్కగా చూపించాడనే చెప్పాలి. పరిమిత బడ్జెట్ తో స్వంతంగా బేనర్ పెట్టి తీశాడు. తను కూడా చిన్న పాత్ర పోషించాడు. సినిమాలో రవి ఆనంద్ తన పర్ఫార్మెన్స్ తో హైలెట్ గా నిలుస్తాడు. వికాస్ ముప్పాళ, రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల కీలక పాత్రల్లో బాగానే నటించారు. టీనా శ్రావ్య, కలపాల మౌనిక ప్రేమకథల్లో క్యూట్ గా కనిపిస్తూనే ఎమోషనల్ గా కూడా మెప్పించారు. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, దివ్య, కిట్టయ్య, మహబూబ్ బాషా.. మిగిలిన నటీనటులు వారి పాత్రల్లో పర్వాలేదనిపించారు.
సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మాత్రం బాగుంది. పాటలు పర్వాలేదనిపిస్తాయి. రొటీన్ మర్డర్ మిస్టరీ, రొటీన్ విలన్ పాత్రే అయినా ముగింపు ఇంకా వుండేమో అనేట్లుగా చూపించాడు. ఇలాంటి కథలు ఇప్పటి తరానికి కొత్తగా అనిపిస్తాయోమో చూడాలి.
రేటింగ్ : 2/5