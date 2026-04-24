శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 24 ఏప్రియల్ 2026 (15:03 IST)

GedelaRaju review: రఘుకుంచె చిత్రం గేదెలరాజు ఎలా వుందో తెలుసా.! సమీక్ష

Gedela Raju poster
Gedela Raju poster
రఘుకుంచె టైటిల్‌ పాత్ర పోషించిన సినిమా ‘గేదెలరాజు’. కాకినాడ తాలుకా అనేది ట్యాగ్‌లైన్‌. రఘు కుంచె సమర్పణలో మోటూరి టాకీస్ బ్యానర్ పై వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మాణంలో చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల, వికాస్, టీనా శ్వావ్య, మౌనిక, రవి చిన్నిబిల్లి, మహబూబ్ బాషా, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్.. పలువురు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నేడు ఏప్రిల్ 24న థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అయింది.
 
కథ:
కాకినాడలో రౌడీ షీటర్ గేదెల రాజు (రఘుకుంచె). తన ఎదుగులకు అడ్డువస్తున్నాడంటే నొక్కేస్తాడు. అలా ముగ్గురు స్నేహితులు కలిసి చేసిన వ్యాపారంలో మోసం చేసి పైకి ఎదిగినవాడే గేదెల రాజు. అతనికి అమ్మాయి పిచ్చి. ఇక కార్పొరేటర్ ఎన్నికల టైంలో తనే పోటీ చేయాలని ఎం.ఎల్.ఎ. రికమండేషన్ తో రంగంలోకి దిగాలనుకుంటాడు. అయితే  అతని శత్రువు దుర్గ(శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్) అడ్డు తగులి తానే నిలబడతానంటాడు. అలా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతుంది. కట్ చేస్తే, అదేరోజు రాత్రి గేదెల రాజు హత్యకు గురవుతాడు. అది ఎవరుచేశారనేది పోలీసులు శోధిస్తుంటారు. 
 
ఇదిలా వుండగా, గేదెల రాజుతో మోసపోయిన స్నేహితుడు శివయ్య జైలునుంచి తిరిగి వస్తాడు. హత్య జరిగిన రోజు శివయ్య మేనల్లు డెక్కా నుంచి ఫోన్ రాగానే వెంటనే వచ్చి అక్కడి బీరుసీసాలు అన్నీ మార్చేస్తాడు. అయితే గేదెల రాజును చంపింది ఫలానా వాడు అనేలా ఊరిలో అందరికీ తన కణిక నీతి (శకుని గురువు) ద్వారా ఊరందరినీ కన్ ఫ్యూజ్ చేయడమేకాకుండా పోలీసులకూ అర్థంకాకుండా చేస్తాడు. ఈ ప్రాజెస్ లో గేదెలరాజుకు సన్నిహితుడు రిచ్ అనే వ్యక్తి కూడా ఇందులో ఇరుక్కుంటాడు. ఆ తర్వాత అసలు మర్డర్ ఎవరు చేశారనేది? తెలుగుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
 
సమీక్ష:
ఇది మర్డర్ మిస్టర్ చిత్రం. రౌడీని ఎవరు చంపారనేది తెలుసుకోవడమే కథంతా. దాని చుట్టు అల్లిన సంఘటనలు అన్నీ కల్పితాలు. వర్తమానం, ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటూ కథనాన్ని దర్శకుడు చూపించాడు. దర్శకుడిగా తీసుకున్న కథ బాగానే వుంది. అయితే దాన్ని మరింత ఎట్రాక్ట్ చేయడానికి మరింత కసర్తుత చేయాల్సింది. షార్ట్ ఫిలింను వెండితెరపై ఆవిష్కరించేలా చేశాడు. టేకింగ్, నేపథ్య సంగీతం, సింపుల్ సంభాషణలు, పాటలు బాగున్నాయి.
 
అయితే కణిక నీతి అనేది సరికొత్తగా దర్శకుడు చెప్పడం కొత్త పాయింట్. దుతరాష్ట్రునికి సలహాలు ఇచ్చేవాడు అందరూ శకుని అనుకుంటాడరు. కానీ ఆయనకు గురువైన కణికుడు సలహలు ఇస్తుంటాడు. తన చేతికి మట్టి అంటకుండా క్రూరాతి క్రూరంగా వుండే వ్యక్తి. ఆయన గురించి పురాణాల్లో పెద్దగా కనిపించదు. ఈ పాయింట్ తో దర్శకుడు మరింత పట్టుతో సరికొత్తగా మాఫియా సినిమా టైఫ్ లో తీస్తే చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ అయివుండేది.
 
రఘు కుంచె గాయకుడు సంగీత దర్శకుడే కాకుండా నటుడిగా తనకంటూ ప్రత్యేకశైలిని చూపించాడు. 15 ఏళ్ళ క్రితం గేదెల రాజుపై దాడి జరిగిన సంఘటనతో ఇంటర్వెల్ ఇస్తారు. అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా, సాగదీతగా ఉంటుంది. ఇంటర్వెల్ కూడా పెద్ద ఎఫెక్ట్ గా ఏమి అనిపించదు కానీ అదే ఇంటర్వల్ క్లైమాక్స్ కి కనెక్ట్ చేయడంతో బాగుంది అనిపిస్తుంది.
 
సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి గేదెల రాజుకు పాత స్నేహితులు, శత్రువులు చుట్టూ కథ సాగుతుంది. పోలీసులు ఎవరనేది శోధించే క్రమంలో కథ సాగుతుంది. నటీనటులంతా కొత్తవారు కావడంతో కథలో సీరియస్ నెస్ లోపించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. గేదెల రాజుని చంపింది ఎవరు అని మన ఊహించే వాళ్లలోనే ఉంటారు కానీ అతను ఎవరు, అతను ఈ కేసు నుంచి ఎలా బయటపడ్డాడు అనేదే సినిమాకు హైలెట్.
 
మర్డర్ మిస్టరీలో అసలు ట్విస్ట్ అనేది ఇలాంటి సినిమాలకు కీలకం. దానినిదర్శకుడు చక్కగా చూపించాడనే చెప్పాలి. పరిమిత బడ్జెట్ తో స్వంతంగా బేనర్ పెట్టి తీశాడు. తను కూడా చిన్న పాత్ర పోషించాడు. సినిమాలో రవి ఆనంద్ తన పర్ఫార్మెన్స్ తో హైలెట్ గా నిలుస్తాడు. వికాస్ ముప్పాళ, రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల కీలక పాత్రల్లో బాగానే నటించారు. టీనా శ్రావ్య, కలపాల మౌనిక ప్రేమకథల్లో క్యూట్ గా కనిపిస్తూనే ఎమోషనల్ గా కూడా మెప్పించారు. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, దివ్య, కిట్టయ్య, మహబూబ్ బాషా.. మిగిలిన నటీనటులు వారి పాత్రల్లో పర్వాలేదనిపించారు.  
 
 సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మాత్రం బాగుంది. పాటలు పర్వాలేదనిపిస్తాయి. రొటీన్ మర్డర్ మిస్టరీ, రొటీన్ విలన్ పాత్రే అయినా ముగింపు ఇంకా వుండేమో అనేట్లుగా చూపించాడు. ఇలాంటి కథలు ఇప్పటి తరానికి కొత్తగా అనిపిస్తాయోమో చూడాలి.
రేటింగ్ : 2/5

హార్మోజ్ జలసంధి వద్ద విచిత్ర ఘటన - అమెరికా నావికుడిపై కోతి దాడి

హార్మోజ్ జలసంధి వద్ద విచిత్ర ఘటన - అమెరికా నావికుడిపై కోతి దాడిఇరాన్- అమెరికాల మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణానికి కాస్త బ్రేక్ పడింది. తాజాగా హోర్ముజ్ జలసంధిలో మందుపాతరలను ఎదుర్కోవడానికి వెళ్తున్న ఒక అమెరికా నావికుడు, థాయ్‌లాండ్‌లోని ఫుకెట్‌లో ఆగినప్పుడు ఒక కోతి దాడి చేసింది. ఆపై అతనిని వైద్య సహాయం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అలాగే ఆ నావికుడికి వైద్య సంరక్షణ అందించి, తదుపరి చికిత్స కోసం జపాన్‌కు తిరిగి పంపించారని మీడియా తెలిపింది. దీనివల్ల కార్యకలాపాలపై ఎలాంటి ప్రభావం పడలేదు. విచిత్రమైన విషయాలు జరుగుతుంటాయని ఒక సైనిక అధికారి ఆ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు.

హైదరాబాదులో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం.. వర్షాలు కురిసే అవకాశం

హైదరాబాదులో ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం.. వర్షాలు కురిసే అవకాశంహైదరాబాద్‌లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. భారీ వడగాలుల స్థానంలో మేఘావృతమైన ఆకాశం ఆవరించింది. హైదరాబాద్‌తో పాటు కామారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రాజన్న సిరిసిల్ల, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి వంటి పరిసర జిల్లాల్లో, రాబోయే రెండు నుండి మూడు గంటల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.

RTC workers: సమ్మె.. పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంచికున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మృతి

RTC workers: సమ్మె.. పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంచికున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ మృతిరాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో విలీనం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తింపు ఇవ్వాలనే డిమాండ్లతో తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్ఆర్టీసీ) కార్మికుల నిరసన రెండో రోజుకు చేరింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కార్మికులు డిపోల బయట ధర్నాలు, ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారు. సమ్మెలో చురుకుగా పాల్గొంటున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్, తనపై పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకోవడంతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. అతనికి తీవ్రంగా కాలిన గాయాలవ్వడంతో ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు శాఖ హెచ్చరిక

62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు శాఖ హెచ్చరికఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరిక ప్రకారం, శుక్రవారం నాడు 62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలుల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అలాగే మరో 89 మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉండవచ్చు. గురువారం నాడు 26 జిల్లాలు, 382 మండలాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ తెలిపారు. ఇటువంటి తీవ్ర వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.

ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణ.. 3 వారాల పొడిగింపు

ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణ.. 3 వారాల పొడిగింపువైట్ హౌస్‌లో గురువారం జరిగిన చర్చల అనంతరం, ఇజ్రాయెల్-హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద సంస్థ మధ్య కాల్పుల విరమణను మరో మూడు వారాల పాటు పొడిగించడానికి ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ దేశాలు అంగీకరించాయని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. గత వారంలో అమెరికాలోని ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్ రాయబారుల మధ్య జరిగిన రెండవ సమావేశం చాలా బాగా జరిగిందని ట్రంప్ అన్నారు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలు

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవే

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవేచాలామంది నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పి, వెన్ను నొప్పి తదితర ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఇలాంటివారిలో సరిపడినంత క్యాల్షియం లేకపోవడమే దీనికి కారణం. కనుక క్యాల్షియం లభించే డ్రైఫ్రూట్స్ తింటుంటే శరీరానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రతి వంద గ్రాముల అంజీరలో 160 మి.గ్రా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ఎండు ఆప్రికాట్ పండ్లలో ప్రతి 100 గ్రాములకు 15 మి.గ్రా క్యాల్షియం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు కలిగిన ప్రతి 28 గ్రాముల బాదములలో 76 మి.గ్రాముల క్యాల్షియం వుంటుంది. తీయగా వుండే ఖర్జూరాల్లో ప్రతి వంద గ్రాములకు 64 మి.గ్రా క్యాల్షియం వుంటుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవే

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
