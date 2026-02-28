Son of Review : ఫాదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్గా సన్ ఆఫ్ చిత్రం - రివ్యూ..
Son of- Vinod Kumar, Meera Raj, Sai Simhadri
వినోద్ కుమార్, మీరా రాజ్ కీలక పాత్రల్ని పోషించిన చిత్రం సన్ ఆఫ్. టైటిల్ ను బట్టే తండ్రీకొడుకుల సెంటిమెంట్తో రూపొందిందని అర్థమయిపోతోంది. సాయి సింహాద్రి సైన్మా బ్యానర్ మీద సాయి సింహాద్రి హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ఫిబ్రవరి 27న రిలీజ్ అయింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
కథ
వెంకట్రావు (వినోద్ కుమార్) కు ఆనంద్ (సాయి సింహాద్రి) ఒక్కగానొక్క కొడుకు. తల్లిలేనితనం తెలీకుండా వెంకట్రావ్ కొడుకును పెంచుతాడు. కానీ కొడుకు తండ్రి ఆలోచలనకు తగినట్లుగా వుండడు. చదువులో పూర్. ఇదిలా వుండగా, స్కూల్ డేస్ నుంచి అదే ఊరిలో అను (మీరా రాజ్)ను ఇష్టపడతాడు. పెద్దయ్యాక వారి ప్రేమకు అందరూ ఒప్పుకుంటారు. కానీ ఆనంద్ తండ్రికి ఇష్టం వుండదు. ఏ పనీలేనివాడిని ఎలా ప్రేమించావంటూ నిశ్చితార్తం రోజే అనును నిలదీస్తాడు. దానితో అవమానంగా భావించిన ఆనంద్.. తన తండ్రిపై యుద్ధం ప్రకటిస్తాడు. వారసత్వంగా వచ్చిన ఆస్తిని ఇవ్వమని లేదంటే కోర్టులో కేస్ వేస్తానంటాడు. అప్పుడు తండ్రి ఓ షరతు విధిస్తాడు? అది ఏమిటి? ఆ తర్వాత ఏమిజరిగింది. చివరిగా తండ్రి వారి ప్రేమను అంగీకరించాడా? లేదా? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
తండ్రీ కొడుకుల నేపథ్యంలో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. కొడుకు బాగు చూడాలని తండ్రి తపన కనిపిస్తుంది. కానీ పిల్లలు తండ్రిని లెక్కచేయకపోవడం ప్రేమలో మునిగిపోయి పెద్దలను పట్టించుకోకపోవడం వంటివి ఈనాటి ట్రెండ్ కు తగినట్లుగా వుంటూ వారికి కనువిప్పు కలిగేలా దర్శకుడు రాసుకున్నాడు. రానికి మేల్కొలుపులా ఉంటుంది. బాధ్యత లేకుండా గాలికి తిరిగితే జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు, కష్టాల్ని చక్కగా చూపించాడు. జీవితంలో ప్రేమ, బంధాలు,బరువు,బాధ్యతల గురించి మరిచి పోయిన యువతకు కనువిప్పు కలిగేలా వుంది.
అయితే కథను చెప్పే క్రమంలో మొదటి భాగమంతా హీరో జులాయిగా తిరగడం, ప్రేమ అంటూ వెంటపడడం వంటివి చూపిచడంతో సరిపోతుంది. అసలు పాయింట్ అంతా కూడా ఇంటర్వెల్ బ్లాక్కి వస్తుంది. కోర్ట్లో వినిపించే వాదనలు, తండ్రీ పెట్టే కండీషన్తో కథలో ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆ తరువాత సెకండాఫ్లో బిడ్డను పెంచేందుకు ఆనంద్ పడే కష్టాలు, ఎమోషనల్ ట్రాక్తో కంటతడి పెట్టిస్తారు. చివర్లో వచ్చే ట్విస్ట్ అందరినీ షాక్కు గురి చేస్తుంది. అయితే చివరకు ఓ పూర్తి సంతృప్తికరమైన సినిమాని చూశామనే ఫీలింగ్ను మాత్రం కలిగేలా చేస్తుంది.
నటనాపరంగా చూస్తే, సాయి సింహాద్రి ఆనంద్ గా సరిపోయాడు. నటన గురించి తెలిసిన వాడిలా ఈజ్ తో చేసేశాడు. అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ను పలికించాడు. తండ్రి పాత్రలో వినోద్ కుమార్ పండించాడు. మీరా రాజ్ కొత్తగా అయినా. అను అనే పాత్రలో ఒదిగిపోయింది.ఇక మిగిలిన పాత్రలన్నీ కూడా తమ పరిధి మేరకు మెప్పిస్తాయి.
సాంకేతికంగా, సంగీతం, విజువల్స్ బాగున్నాయి. ఫీల్ గుడ్ మ్యూజిక్తో సాగే పాటలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. గ్రామీణ వాతావరణాన్ని తెరపై మరింత అందంగా చూపించారు. ఎడిటింగ్, ఆర్ట్, క్యాస్టూమ్ ఇలా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చేసిన వర్క్ ఓకే. తొలి సినిమా అయినా, ప్రొడక్షన్లో ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సాయి సింహాద్రి నిర్మాణ విలువలు ఎంతో ఉన్నతంగా కనిపిస్తాయి. చిన్నపాటి లోపాలు సరిదిద్దుకుంటే మరింత ఆకట్టుకునేది. చిన్న సినిమాగా పర్వాలేదనిపించే చిత్రం.
రేటింగ్ : 2.5/5