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  4. Here is the lowdown on Dorasai Teja's crime thriller 'Danda'... 'Danda' Review:
Written By దేవీ
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (15:15 IST)

దొరసాయి తేజ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ దందా ఎలా ఉందంటే... దందా రివ్యూ:

Danda relese poster
Written By: దేవీ
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (15:15 IST)
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Danda relese poster
తాజాగా `దందా` అనే మైక్రో డ్రామా  ఛాయ్‌ షాట్స్ యాప్‌లో  స్ట్రీమింగ్‌ అవుతుంది. ఇందులో పాపులర్‌ యూట్యూబర్‌ దొర సాయి తేజ హీరోగా నటించగా, అక్షర నల్ల, ప్రసన్న, కిరణ్‌ కుమార్‌ కామ్తం, సూరికే చాప్లిన్‌, విక్రమ్‌ దేవాకి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. విజయ్‌ కుమార్‌ కథ అందించగా, ఆదిత్య దేవులపల్లి దర్శకత్వం వహించారు.

ఛాయ్‌ షాట్స్ ప్రొడక్షన్‌లో రూపొందింది. ఈ సిరీస్ రిలీజ్‌కి ముందు ఒక్క ఓటీపీతో బ్యాంక్ అకౌంట్‌లోని రూ.15 లక్షలు పోయాయని ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశాడు దొర సాయి తేజ. తాను ఏం చెప్పబోతున్నామో ముందుగానే హింట్ ఇచ్చేశాడు. మరి ఈ మైక్రో డ్రామా ఎలా ఉందనేది రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
సాధారణ బీటెక్ స్టూడెంట్‌ అరవింద్ (దొర సాయి తేజ) డబ్బులు బాగా సంపాదించాలని, రాజకీయాల్లో రాణించాలని కలలు కంటుంటాడు. అందుకే ఈజీ మనీ కోసం తప్పులు చేస్తుంటాడు. చిన్న చిన్న ఆన్‌లైన్‌ మోసాలతో తన జర్నీని ప్రారంభిస్తాడు. ఫిషింగ్‌ స్కామ్‌లు, కాల్‌ సెంటర్లు, బ్లాక్‌ మెయిల్‌, గ్యాంగ్‌ స్టర్స్ వ్యవహారాలు, చివరికి పాలిటిక్స్ వరకు వెళ్తాడు. డిజిటల్‌ క్రైమ్‌ నెట్‌ వర్క్ కి శాసించే స్థాయికి ఎదుగుతాడు. అతనికి ప్రకాష్ ఠాకూర్‌తో పరిచయం జీవితంలో పెను మార్పులు తీసుకొస్తుంది. అరవింద్, తన క్లాస్‌మేట్ నీలుని ప్రేమిస్తాడు. ఆ తర్వాత అతని జీవితం ఎటుంటి మలుపు తిరిగింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
దాదాపు 64 నిమిషాలు నిడివితో ద్యంతం ఆసక్తిగా సాగింది. అన్యాయానికైనా తెగించే ఒక రా అండ్ రఫ్ 'యాంటీ-హీరో'గా జీవించేశాడు.  చూస్తున్నంత సేపు సాయి తేజ పాత్ర `బిజినెస్ మేన్` సినిమా మహేష్ బాబు సూర్య పాత్రని తలపిస్తుంది. నటుడిగా దొర సాయి తేజ రీ-ఇన్వెన్షన్ ఈ షోకి బిగ్గెస్ట్ అసెట్. కళ్లలోనే చల్లటి క్రూరత్వం, గెలుపు కోసం తపించే ఆకలితో అద్భుతమైన నటన కనబరిచాడు. వెండితెరపై రాణించేలా ఆహార్యం, నటన వుంది.
 
దర్శకుడు ఆదిత్య దేవులపల్లి మేకింగ్ లో తన బెస్ట్ ఇచ్చాడు. చిన్న ఎపిసోడ్లతో కంప్లీట్ క్రైమ్ డ్రామాను నడిపించడం కత్తిమీద సాము. కానీ ఆ రిస్క్ ని అత్యంత ఎఫెక్టివ్‌గా చేసి చూపించింది `దందా` టీమ్. కంటెంట్ ని ఎక్కడా అనవసరంగా లాగకుండా, ప్రతి సీన్ ని ఒక పాయింట్ తో ఎండ్ చేయడం దర్శకుడి రచనా ప్రతిభకి నిదర్శనం. హిందీ డైలాగ్‌లు సూటయ్యాయి. ప్రతి ఎపిసోడ్ ని ముగించిన తీరు బాగుంది. ప్రసన్న కుమార్‌, అక్షర వంటి ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ దీనికి తోడయ్యింది. దీనికితోడు అశ్విన్‌ లెనిన్‌ విజువల్స్, మైండ్ లో నిలిచిపోయే సౌండ్ ట్రాక్.. అన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా కుదిరాయి.
 
నేటి తరానికి అవగాహన కలిగించేలా విజయ్ కుమార్‌ అందించిన కథ, డైలాగ్స్ బాగున్నాయి. అక్షర్ నల్ల, నితిన్ ప్రసన్న, కిరణ్ కుమార్ కామ్తం, సూరి కె చాప్లిన్, విక్రమ్ దేవా తమ నటనతో ఆకట్టుకున్నారు. ఎమ్ రిషి ఇచ్చిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, ‘దందా’ సిరీస్‌ని మరో లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లింది. అశ్విన్ లెనిన్ సినిమాటోగ్రాఫీ కూడా బాగుంది. సైబర్ క్రైమ్స్‌పై అవగాహన కల్పించేది వుంది.
రేటింగ్ : 3/5
About Writer
దేవీ
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