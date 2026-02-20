Hey Balwant review: హే భగవాన్ పేరు మారిన హే బలవంత్ మూవీ రివ్యూ

నటీనటులు : సుహాస్, శివానీ నాగారం, నవరసరాయ నరేష్ విజయ్కృష్ణ, వెన్నెల కిషోర్, యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు, నెల్లూరు సుదర్శన్, అజయ్ ఘోష్, హర్షవర్దన్, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : మహీ రెడ్డీ పండుగుల, సంగీతం : వివేక్ సాగర్, కూర్పు : విప్లవ్ నైషాడ, నిర్మాతలు: బీ నరేంద్రరెడ్డి, దర్శకుడు : గోపి ఆచార
సుహాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా హే బలవంత్.. త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై బీ నరేంద్రరెడ్డి నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి గోపి ఆచంట దర్శకత్వం వహించారు. శివానీ నగరం నాయిక. ఈ సినిమాలో ఓ బిజినెస్ చుట్టూ తిరుగుతుందనీ, అది సినిమాలో చూసి మీరే తెలుసుకోండని చిత్ర టీమ్ విడుదలకు ముందు ప్రచారం చేసింది. మరి ఏమిటో తెలుగుసుకోవాలంటే సినిమా సమీక్ష లోకివెళతాం
కథ :
చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణ బలవంత్ (సుహాస్) షార్ప్. తండ్రి సీనియర్ నరేష్. ఓ బామ్మ అన్నపూర్ణమ్మ. ఇది వారి కుటుంబం. స్కూల్ డేస్ నుంచీ వ్యాపారం చేసి అనిల్ అంబానీ వంటివారిని స్పూర్తిగా తీసుకుంటూ తన తండ్రి చేస్తున్న కుటీర పరిశ్రమను డెవలప్ చేయాలని కంకణం కట్టుకుంటాడు. కొడుకు తన బిజినెస్ లోకి రానీయకుండా తండ్రి సిటీలో బోర్డింగ్ స్కూల్లో వేస్తాడు. పెద్దయ్యాక తన తండ్రి బిజినెస్ చూసుకోవాలని ఊరు వస్తాడు. అక్కడ మిత్రా (శివానీ నగరం) చేసే కుటీరపరిశ్రమకు తగినవిధంగా సలహాలిస్తూ ఆమెకు దగ్గరవుతాడు క్రిష్ణ. అలా ప్రేమలో పడతారు.
సాఫీగా సాగుతున్న వీరి ప్రేమకు క్రిష్ణ తండ్రి వ్యాపారం ఏమిటో తెలిసాక మిత్ర బ్రేకప్ చెబుతుంది. కానీ ఏదో తెలీని ఆకర్షణతో క్రిష్ణను వదులుకోలేకపోతుంది. తన కుటుంబానికి క్రిష్ణను పరిచయం చేయాలని ఫిక్స్ చేసే టైంలో క్రిష్ణ చూసుకునే వ్యాపారం బిల్డింగ్ లో పొలిటికల్ లీడర్ అయిన మిత్ర తాత బాబూమోహన్ చనిపోతాడు. అసలే షాక్ లో వున్న క్రిష్ణకు ఇది మరో షాక్. ఆ తర్వాత వారు ఏమి చేశారు? అసలు కుటీర పరిశ్రమకు బీజం చేసి సీనియర్ నరేష్ ఏం చేశాడు? అనేది తెలుసుకోవాలంటే మిగిలిన సినిమా చూడాల్సిందే.
సమీక్ష:
కథంగా పదిమంది జీవితాల్లో వెలుగునింపే కుటీర పరిశ్రమ అంటూ దర్శకుడు సీనియర్ నరేశ్ చేసే బిజినెస్ కు పేరు పెట్టి దాని చుట్టూ ఎంటర్ టైన్ చేసేలా కథను రాసుకున్నాడు. ఇలాంటి కథలు 80 దశకంలో తమిళంలో వచ్చిన సినిమా తరహాలో వుంటుంది. సినిమా ఆద్యంతం నవ్వించే ప్రయత్నంలో సాగుతుంది. ఇది మాస్ యూత్ కు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీతో చూడాలంటే కాస్త ఇబ్బంది పడే సందర్భాలున్నాయి. ఎందుకంటే నరేశ్ చేసే కుటీర పరిశ్రమ కొంచెంది ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది.
ఇందులో ప్రధాన ప్రాతలుగా సుహీస్, అతని స్నేహితుడిగా ప్రవీణ్, జబర్ దస్త్ సుదర్శన్ వంటివారుు ఎంటర్ టైన్ చేయిస్తారు. తను హీరో మెటీరియల్ కాదు. అంటూ తనపైనే తాను సెటైర్ లు వేసుకోవడం సుహీస్ కు మామూలే. ఎక్కువ సీన్లలో ఆయన్ను చూడడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. కానీ హిట్ సినిమాలో విలనిజాన్ని సరికొత్త పోకడలో ప్రదర్శించి తనలో నటుడు వున్నాడని నిరూపించుకున్నాడు.
ఇక మానస నాయికగా ఓకే అనిపించేలా వుంటుంది. సుహీస్ తో ప్రేమ సన్నివేశాలు, నిజం తెలిసాక దాన్నుంచి ఎలా బటయపడాలనే కథనం ఆకట్టుకుంటుంది. మాది అసలే సాంప్రదాయమైన కుటుంబం అంటూ పలికే డైలాగ్ లు మరింత నవ్విస్తాయి. ఫ్యామిలీ డ్రామా, కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్, ప్రధానంగా కామెడీ సీన్స్ ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ. సినిమాలో భావోద్వేగాలతో పాటు కామెడీ సన్నివేశాలు కూడా బాగున్నాయి. సుహాస్ ఈ సినిమాతో తన నటనతో కూడా ఆకట్టుకున్నాడు. తన శైలి కామెడీ టైమింగ్ తో పాటు ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ ను కూడా బాగా పలికించాడు. పొలిటీషన్ గా హర్షవర్ధన్ పాత్ర బాగుంది.
సాంకేతిక విభాగంగా చూస్తే,
దర్శకుడు గోపి ఆచార కథనాన్ని ఆసక్తిగా మలిచినా ఇది తమిళ ఫార్మెట్ లో కనిపిస్తుంది. ఒళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేస్తూన్న అమ్మాయిలతో చేసే విన్యాసాలు బాగున్నాయి. అందులో యాంకర్ స్రవంతి, వెన్నెల కిశోర్ పాత్రలు బాగున్నాయి. స్టోరీ లైన్ కి సరిపడా స్క్రీన్ ప్లేను రాసుకోలేకపోయారు. సినిమాలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సంగీత దర్శకుడు వివేక్ సాగర్ అందించిన పాటలు పర్వాలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది. సినిమాలోని చాలా సన్నివేశాలను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చిత్రీకరించారు. ఇక ఎడిటింగ్ విషయానికి వస్తే.. అక్కడక్కడ ఉన్న కొన్ని సాగతీత సీన్స్ ను ఎడిటర్ తగ్గించాల్సింది. నిర్మాత బీ నరేంద్రరెడ్డి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయన నిర్మాణ విలువలు చాలా బాగున్నాయి.
మైనస్ పాయింట్స్ :
అసలు ఇటువంటి పాయింట్ ను తీసుకోవడమే చాలా సాహసంతో కూడుకున్నది. దానితో కథనం గమనాన్ని జనరంజకంగా క్రియేట్ చేయలేకపోయాడు. పలు సన్నివేశాల్లో సినిమా టిక్ ఫ్రీడమ్ ను బాగా తీసుకున్నాడు. సెకండాఫ్ స్క్రీన్ ప్లేతో పాటు ప్రధాన పాత్రలను ఇంకా బలంగా చూపిస్తే మరింత బాగుండేది. సెకండాఫ్ లో సీనియర్ నరేశ్ చెప్పే ఎన్.టి.ఆర్., బాలక్రిష్ణ పేరడీ డైలాగ్ లు సన్నివేశపరంగా దర్శకుడు బాగా రాసుకున్నా మోతాదు మించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. కేవలం మాస్ మసాలాకథగా ఈ చిత్రాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఓటీటీ ఫార్మెట్ చిత్రమిది. ఫైనల్ గా ఈ సినిమాకు టైటిల్ మార్చమని సెన్సార్ వారు ఎందుకన్నారో ఈ సినిమా చూశాక కరెక్టే అనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా టైటిల్ ఏ మాత్రం సినిమాకు తగినట్లుగా లేదు. కేవలం ప్రేక్షకులను మాయ చేస్తూ థియేటర్ వరకు రాబట్టే ప్లాన్ అని అర్తమవుతుంది.
రేటింగ్ : 2.5/5