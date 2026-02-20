శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 20 ఫిబ్రవరి 2026 (12:38 IST)

Hey Balwant review: హే భగవాన్ పేరు మారిన హే బలవంత్ మూవీ రివ్యూ

image
Hey Balwant Movie poster
నటీనటులు : సుహాస్, శివానీ నాగారం, నవరసరాయ నరేష్ విజయ్‌కృష్ణ, వెన్నెల కిషోర్, యాంకర్ స్రవంతి చొక్కారపు, నెల్లూరు సుదర్శన్, అజయ్ ఘోష్, హర్షవర్దన్, అన్నపూర్ణమ్మ తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : మహీ రెడ్డీ పండుగుల, సంగీతం : వివేక్ సాగర్, కూర్పు : విప్లవ్ నైషాడ, నిర్మాతలు: బీ నరేంద్రరెడ్డి, దర్శకుడు : గోపి ఆచార
 
సుహాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా హే బలవంత్.. త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై బీ నరేంద్రరెడ్డి నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి గోపి ఆచంట దర్శకత్వం వహించారు. శివానీ నగరం నాయిక. ఈ సినిమాలో ఓ బిజినెస్ చుట్టూ తిరుగుతుందనీ, అది సినిమాలో చూసి మీరే తెలుసుకోండని చిత్ర టీమ్ విడుదలకు ముందు ప్రచారం చేసింది. మరి ఏమిటో తెలుగుసుకోవాలంటే సినిమా సమీక్ష లోకివెళతాం
 
కథ :
చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణ బలవంత్ (సుహాస్) షార్ప్. తండ్రి సీనియర్ నరేష్. ఓ బామ్మ అన్నపూర్ణమ్మ. ఇది వారి కుటుంబం. స్కూల్ డేస్ నుంచీ వ్యాపారం చేసి అనిల్ అంబానీ వంటివారిని స్పూర్తిగా తీసుకుంటూ తన తండ్రి చేస్తున్న కుటీర పరిశ్రమను డెవలప్ చేయాలని కంకణం కట్టుకుంటాడు. కొడుకు తన బిజినెస్ లోకి రానీయకుండా తండ్రి సిటీలో బోర్డింగ్ స్కూల్లో వేస్తాడు. పెద్దయ్యాక తన తండ్రి బిజినెస్ చూసుకోవాలని ఊరు వస్తాడు. అక్కడ మిత్రా (శివానీ నగరం) చేసే కుటీరపరిశ్రమకు తగినవిధంగా సలహాలిస్తూ ఆమెకు దగ్గరవుతాడు క్రిష్ణ. అలా ప్రేమలో పడతారు. 
 
సాఫీగా సాగుతున్న వీరి ప్రేమకు క్రిష్ణ తండ్రి వ్యాపారం ఏమిటో తెలిసాక మిత్ర బ్రేకప్ చెబుతుంది. కానీ ఏదో తెలీని ఆకర్షణతో క్రిష్ణను వదులుకోలేకపోతుంది. తన కుటుంబానికి క్రిష్ణను పరిచయం చేయాలని ఫిక్స్ చేసే టైంలో క్రిష్ణ చూసుకునే వ్యాపారం బిల్డింగ్ లో పొలిటికల్ లీడర్ అయిన మిత్ర తాత బాబూమోహన్ చనిపోతాడు. అసలే షాక్ లో వున్న క్రిష్ణకు ఇది మరో షాక్. ఆ తర్వాత వారు ఏమి చేశారు? అసలు కుటీర పరిశ్రమకు బీజం చేసి సీనియర్ నరేష్ ఏం చేశాడు? అనేది తెలుసుకోవాలంటే మిగిలిన సినిమా చూడాల్సిందే.
 
సమీక్ష:
కథంగా పదిమంది జీవితాల్లో వెలుగునింపే కుటీర పరిశ్రమ అంటూ దర్శకుడు సీనియర్ నరేశ్ చేసే బిజినెస్ కు పేరు పెట్టి దాని చుట్టూ ఎంటర్ టైన్ చేసేలా కథను రాసుకున్నాడు. ఇలాంటి కథలు 80 దశకంలో తమిళంలో వచ్చిన సినిమా తరహాలో వుంటుంది. సినిమా ఆద్యంతం నవ్వించే ప్రయత్నంలో సాగుతుంది. ఇది మాస్ యూత్ కు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఫ్యామిలీతో చూడాలంటే కాస్త ఇబ్బంది పడే సందర్భాలున్నాయి. ఎందుకంటే నరేశ్ చేసే కుటీర పరిశ్రమ కొంచెంది ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. 
 
ఇందులో ప్రధాన ప్రాతలుగా సుహీస్, అతని స్నేహితుడిగా ప్రవీణ్, జబర్ దస్త్ సుదర్శన్ వంటివారుు ఎంటర్ టైన్ చేయిస్తారు. తను హీరో మెటీరియల్ కాదు. అంటూ తనపైనే తాను సెటైర్ లు వేసుకోవడం సుహీస్ కు మామూలే. ఎక్కువ సీన్లలో ఆయన్ను చూడడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. కానీ హిట్ సినిమాలో విలనిజాన్ని సరికొత్త పోకడలో ప్రదర్శించి తనలో నటుడు వున్నాడని నిరూపించుకున్నాడు. 
 
ఇక మానస నాయికగా ఓకే అనిపించేలా వుంటుంది. సుహీస్ తో ప్రేమ సన్నివేశాలు, నిజం తెలిసాక దాన్నుంచి ఎలా బటయపడాలనే కథనం ఆకట్టుకుంటుంది.  మాది అసలే సాంప్రదాయమైన కుటుంబం అంటూ పలికే డైలాగ్ లు మరింత నవ్విస్తాయి.  ఫ్యామిలీ డ్రామా, కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్, ప్రధానంగా కామెడీ సీన్స్ ఈ సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణ. సినిమాలో భావోద్వేగాలతో పాటు కామెడీ సన్నివేశాలు కూడా బాగున్నాయి. సుహాస్ ఈ సినిమాతో తన నటనతో కూడా ఆకట్టుకున్నాడు. తన శైలి కామెడీ టైమింగ్ తో పాటు ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ ను కూడా బాగా పలికించాడు. పొలిటీషన్ గా హర్షవర్ధన్ పాత్ర బాగుంది.
 
సాంకేతిక విభాగంగా చూస్తే,
దర్శకుడు గోపి ఆచార కథనాన్ని ఆసక్తిగా మలిచినా ఇది తమిళ ఫార్మెట్ లో కనిపిస్తుంది. ఒళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేస్తూన్న అమ్మాయిలతో చేసే విన్యాసాలు బాగున్నాయి. అందులో యాంకర్ స్రవంతి, వెన్నెల కిశోర్ పాత్రలు బాగున్నాయి. స్టోరీ లైన్ కి సరిపడా స్క్రీన్ ప్లేను రాసుకోలేకపోయారు. సినిమాలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగుంది. సంగీత దర్శకుడు వివేక్ సాగర్ అందించిన పాటలు పర్వాలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది. సినిమాలోని చాలా సన్నివేశాలను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చిత్రీకరించారు. ఇక ఎడిటింగ్ విషయానికి వస్తే.. అక్కడక్కడ ఉన్న కొన్ని సాగతీత సీన్స్ ను ఎడిటర్ తగ్గించాల్సింది. నిర్మాత బీ నరేంద్రరెడ్డి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయన నిర్మాణ విలువలు చాలా బాగున్నాయి.
 
మైనస్ పాయింట్స్ :
అసలు ఇటువంటి పాయింట్ ను తీసుకోవడమే చాలా సాహసంతో కూడుకున్నది. దానితో  కథనం గమనాన్ని జనరంజకంగా క్రియేట్ చేయలేకపోయాడు. పలు సన్నివేశాల్లో సినిమా టిక్ ఫ్రీడమ్ ను బాగా తీసుకున్నాడు. సెకండాఫ్ స్క్రీన్ ప్లేతో పాటు ప్రధాన పాత్రలను ఇంకా బలంగా చూపిస్తే మరింత బాగుండేది. సెకండాఫ్ లో సీనియర్ నరేశ్ చెప్పే ఎన్.టి.ఆర్., బాలక్రిష్ణ పేరడీ డైలాగ్ లు సన్నివేశపరంగా దర్శకుడు బాగా రాసుకున్నా మోతాదు మించినట్లుగా అనిపిస్తుంది. కేవలం మాస్ మసాలాకథగా ఈ చిత్రాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఓటీటీ ఫార్మెట్ చిత్రమిది. ఫైనల్ గా ఈ సినిమాకు టైటిల్ మార్చమని సెన్సార్ వారు ఎందుకన్నారో ఈ సినిమా చూశాక కరెక్టే అనిపిస్తుంది. ఏది ఏమైనా టైటిల్ ఏ మాత్రం సినిమాకు తగినట్లుగా లేదు. కేవలం ప్రేక్షకులను మాయ చేస్తూ థియేటర్ వరకు రాబట్టే ప్లాన్ అని అర్తమవుతుంది.
రేటింగ్ : 2.5/5

Laddu Issue: టీటీడీ నెయ్యి సరఫరా.. ఏపీ శాసన మండలిలో గందరగోళం

Laddu Issue: టీటీడీ నెయ్యి సరఫరా.. ఏపీ శాసన మండలిలో గందరగోళంతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు (టిటిడి) నెయ్యి సరఫరా చేయడంలో, ముఖ్యంగా శ్రీవారి లడ్డూ తయారీలో హెరిటేజ్ డెయిరీ- ఇందాపూర్ ఫుడ్స్ మధ్య ఉన్న సంబంధంపై చర్చించాలని వైకాపా సభ్యులు డిమాండ్ చేయడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో గందరగోళం నెలకొంది. వైకాపా సభ్యులు సభలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఫోటోలను ప్రదర్శించడంతో గందరగోళం ఏర్పడింది. దీని ఫలితంగా చైర్మన్ సభను 10 నిమిషాలు వాయిదా వేశారు.

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డికి అస్వస్థత

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జీవన్ రెడ్డికి అస్వస్థతతెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన సీనియర్ నేత టి.జీవన్ రెడ్డికి స్వల్ప అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీంతో ఆయనను వెంటనే హైదరాబాద్ నగరంలోని నిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వాంతులు, విరేచనాలు కారణంగా ఆయన అస్వస్థతకు గురైనట్టు తెలుస్తోంది. ఆయనకు ఫుడ్ పాయిజన్ అయినట్టు కుటుంబ సభ్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు నిమ్స్ వైద్యులు చికిత్స అందిస్తున్నారు.

రూ.10 కోట్లు ఇస్తారా.. చంపేయమంటారా? రణ్‌వీర్‌కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ హెచ్చరిక

రూ.10 కోట్లు ఇస్తారా.. చంపేయమంటారా? రణ్‌వీర్‌కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ హెచ్చరికప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు రణ్‌వీర్ సింగ్‌కు లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ నుంచి మరోమారు బెందిరింపులు వచ్చాయి. తమకు రూ.10 కోట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. లేదా తమ గ్యాంగ్ చేతిలో చనిపోతారంటూ హెచ్చరించారు. ఈ మేరకు అమెరికాలో రిజిస్టర్ అయిన ఫోన్ నంబరు నుంచి రణ్‌వీర్ సింగ్ మేనేజర్‌కు వాట్సాప్ ఖాతాకు బెదిరింపుల నోట్ వచ్చింది. దీనిపై ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు అమెరికా అధికారులను సంప్రదించినట్టు సమాచారం.

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీ, తెలంగాణల్లో వర్షాలు కురుస్తాయా?

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీ, తెలంగాణల్లో వర్షాలు కురుస్తాయా?బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడుతున్న వరుస అల్పపీడనాలు ఈ వేసవి కాలంలో వర్షాలకు కారణం అవుతున్నాయి. ఇవాళ ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావం ప్రధానంగా తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాలపై ఉంటుందని... మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని హెచ్చరించారు.

ఆస్తి కోసం అన్న చేతిలో హత్యకు గురైన న్యాయవాది స్వప్న... గుండె ఆగి చనిపోయిన తల్లి

ఆస్తి కోసం అన్న చేతిలో హత్యకు గురైన న్యాయవాది స్వప్న... గుండె ఆగి చనిపోయిన తల్లితెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్‌లో సంచలనం సృష్టించిన న్యాయవాది స్వప్న హత్య కేసులో మరో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న కుమార్తె, తోడబుట్టిన అన్న చేతిలోనే దారుణ హత్యకు గురైందన్న వార్తను జీర్ణించుకోలేక తల్లి మల్లమ్మ (70) గురువారం గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఒకే కుటుంబంలో చోటుచేసుకున్న ఈ రెండు మరణాలతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

Watch More Videos

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?

గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం వేసుకుని తాగితే?గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటిది. ఈ నీటిని తాగితే 8 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒనగూరుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గోరువెచ్చని నిమ్మరసం శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేయడమే కాకుండా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నిమ్మనీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది, ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. నిమ్మకాయ నీరు శరీరం నుండి వ్యర్థాలను బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది, తద్వారా కొత్త హుషారు వస్తుంది. గోరువెచ్చని నిమ్మకాయ నీరు జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?

హైబీపీ వున్నవారు ఈ పదార్థాలు తింటే...?పనిభారం, ఒత్తిడి, ఇతర ఆందోళనలు వల్ల చాలామంది హైబిపితో బాధపడుతున్నారు. దీనితో తీవ్రమైన గుండెజబ్బులతో పాటు పలు అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఈ అధిక రక్తపోటును అదుపులో పెట్టకపోతే ఆరోగ్యపరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు సృష్టిస్తుంది. అందువల్ల ఈ క్రింది పదార్థాలను తింటుంటే రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాషియం పుష్కలంగా వున్న కొబ్బరి నీరు తాగినా బీపీ నియంత్రణలోకి వస్తుంది. పుచ్చకాయలో రక్తం గడ్డకట్టకుండా చూసే గుణం వుంది, వీటిని తింటుంటే బీపీ అదుపులోకి వస్తుంది. కొత్తిమీరలోని యాంటీ ఇంఫ్లమేటరీ, యాంటీ డిప్రెసెంట్ గుణాలు బీపీని కంట్రోల్ చేయగలవు. ద్రాక్ష పండ్లలోని ఫాస్పరస్, పొటాషియం వల్ల కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా వుండటమే కాకుండా బీపీ అదుపులో వుంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com