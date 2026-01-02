Saakutumbam movie review: సఃకుటుంబానాం ఎలా వుందంటే... మూవీ రివ్యూ

నటీనటులు : రామ్ కిరణ్, మేఘ ఆకాష్,,రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రహ్మానందం, సుభలేఖ సుధాకర్, సత్యం, రాజశ్రీ నాయర్, రచ్చ రవి, గిరిధర్, తాగుబోతు రమేష్, భద్రం
సాంకేతికత: ఉదయ్ శర్మ రచన, దర్శకత్వం, మహదేవ్ గౌడ్, నాగరత్న నిర్మాతలు, మణిశర్మ సంగీతం, మధు దాసరి సినిమాటోగ్రఫీ, శశాంక్ మాలి. హెచ్ ఎన్ జి సినిమాస్ ఎల్ ఎల్ పి బ్యానర్. విడుదల జనవరి 1.
కథ:
రామ్ కిరణ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి. అతనిది సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం. అయినా కుటుంబంతో బలమైన అనుబంధం వుంటుంది. అదే అతని జీవనశైలిలో కీలకంగా ఉంటుంది. ఆఫీస్లో కొత్తగా చేరిన అమ్మాయితో ఏర్పడిన పరిచయం ప్రేమగా మారుతుంది. వారి ప్రేమపై నమ్మకంతో ఆమెను కుటుంబానికి పరిచయం చేస్తాడు. అనంతరం జరిగిన ఓ సంఘటనతో కుటుంబంలో కలకలం రేపుతాయి. అవి ఏమిటి? వారి మద్య బంధాలు పరీక్షకు లోనవడం, భావోద్వేగ సంఘర్షణలు కథకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ప్రేమతో పాటు కుటుంబ బాధ్యతలు ఎలా సమతుల్యం చేయాలి? ఆరోగ్య సమస్యలు జీవిత నిర్ణయాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి? అనే అంశాలతో రూపొందిన కథే మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
మధ్యతరగతి కుటుంబకథలు చాలానే వచ్చాయి. అయినా సఃకుటుంబానాం లో కుటుంబ విలువలు, భావోద్వేగ అనుబంధాలు, ఐక్యతను హృదయానికి హత్తుకునేలా దర్శకుడు తీసిన విధానం ఆకట్టుకుంది. దీనికి రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రహ్మానందం పాత్రలు ఈ సినిమాకు ప్రధాన స్థంభాలుగా నిలిచారు. కుటుంబంతో కలిసి హాయిగా చూసేలా వుంది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ తోపాటు సవాళ్లను కలిసికట్టుగా ఎదుర్కొంటే కుటుంబాలు మరింత బలంగా మారతాయని చక్కగా సందేశమిస్తుంది.
నటనపరంగా హీరో రామ్ కిరణ్ చేసిన నటన ప్రశంసనీయం. తొలి చిత్రమే అయినా ఎక్కడా కొత్తవాడిలా అనిపించకుండా భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో, డాన్స్లలో, డ్రమాటిక్ సీన్స్లో మెప్పించారు. మేఘ ఆకాష్ తన పాత్రలోని రెండు విభిన్న కోణాలను అమాయకత్వం, తెలివితేటలను సమర్థవంతంగా ఆవిష్కరించారు. నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ తండ్రి పాత్రలో ఆయన చూపించిన ఆత్మీయతల ప్రేక్షకుల హృదయాలను తాకుతుంది. భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో ఆయన నటన సినిమాను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
బ్రహ్మానందం సహజమైన, సందర్భోచితమైన హాస్యంతో ప్రేక్షకులను నవ్విస్తూనే కథకు భావోద్వేగ సమతుల్యతను అందించారు. ఆయన టైమింగ్ మరోసారి తన క్లాసిక్ టచ్ను గుర్తు చేస్తుంది. సుభలేఖ సుధాకర్, సత్య, భద్రం, రచ్చ రవి తదితరులు తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు.
ఇక, దర్శకుడు ఉదయ్ శర్మ కమర్షియల్ కు దూరంగా, భావోద్వేగాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ కథను నడిపించిన తీరు ప్రశంసనీయం. చిత్రీకరణ సహజంగా, హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. మధు దాసరి సినిమాటోగ్రఫీ సినిమా విజువల్ టోన్ను మరింత అందంగా మలిచింది. మణిశర్మ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కథకు బలం చేకూర్చగా, పాటలు, డాన్స్ మంచి ఉత్సాహాన్ని అందించాయి. శశాంక్ మాలి ఎడిటింగ్ సవ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని చోట్ల మరింత కట్స్ అవసరమైందని అనిపిస్తుంది. మొత్తం మీద నిర్మాణ విలువలు మంచి స్థాయిలో ఉన్నాయి.
ఈ చిత్రానికి బలమైన అంశాలుగా చెప్పాలంటే... భావోద్వేగాలకు దగ్గరైన కథ, దర్శకుడి నిజాయితీగల కథన శైలి, రాజేంద్రప్రసాద్, బ్రహ్మానందం సహజ నటన, హీరో హీరోయిన్ల పెర్ఫార్మెన్సెస్ తోపాటు సంగీతం, పాటలు, నృత్యాలు, ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ బాగుంది. అయితే కొన్ని చోట్ల స్లోగా నెరేషన్ గా వుండడం మినహా అంతా క్లీన్ మూవీగా చెప్పొచ్చు.
రేటింగ్ : 3/5