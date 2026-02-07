పొదుపరి ప్రేమకథగా సుమతీ శతకం మూవీ ఎలావుందంటే...
Amardeep Chowdary, Shaili Chowdary
నటీనటులు: అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి, టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్ తదితరులు.
సాంకేతిక సిబ్బంది : సినిమాటోగ్రాఫర్: ఎస్ హలేష్, సంగీతం: సుభాష్ ఆనంద్, నిర్మాత: సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి, రచన, దర్శకత్వం: ఎంఎం నాయుడు, ఎడిటర్: నహిద్ మహమ్మద్.
అచ్చమైన తెలుగు టైటిల్ సుమతీ శతకం పేరుతో విడుదలైన సినిమాలో అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించారు. విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ శుక్రవారమే విడుదలైంది. సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాణంలో, ఎం.ఎం. నాయుడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. మరి సినిమా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
కథ:
ఓ పొదుపరికి అందమైన అమ్మాయి తారసపడితే ఏమి జరిగిందనే పాయింట్ తో చిత్రం రూపొందింది. ఆ పొదుపరి, పిసినారి కిరణా కొట్టు నడిపే కృష్ణ (అమర్దీప్).ఇంత పొదుపుగా వున్నా ప్రేమ విషయంలో క్లారిటీ వుండాలనుకుంటాడు. మనస్పూర్తిగా ప్రేమించే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరిక బలంగా వుంటుంది.. అతనికి అందమైన అమ్మాయి సుమతి (సాయిలిమ్ చౌదరి) పరిచయం అవుతుంది. సుమతిని కలిసిన తర్వాత కృష్ణ జీవితంలో ఏమి జరుగుతుంది? టైటిల్కు కథ ఎలా న్యాయం చేస్తుంది? సుమతిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే చాలా అడ్డంకులు ఎదుర్కవలిసిన పరిస్థితి వస్తుంది, హీరోయిన్ పాత్రలో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి? అన్ని అడ్డంకులను దాటుకుని కృష్ణ తన ప్రేమను పొందగలుగుతాడా? ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
సమీక్ష:
చిత్రంలో పాయింట్ చాలా ఆసక్తికరంగా వుంటుంది. ఓ పిసినారికి వ్యతిరేకభావాలున్న అమ్మాయి తారసపడితే ఎలా వుంటుందనేది కథలోని ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్. దీనిని దర్శకుడు తనదైన శైలిలో తీశాడు. ఒకరకంగా అమర్దీప్ ఈ సినిమాకు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లా అన్ని హావా భావాలు పలికించి పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశాడనే చెప్పాలి. ఇక హీరోయిన్ సాయిలిమ్ చౌదరికి మంచి ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్ర దక్కింది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ సన్నివేశాల్లో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుంది. అమర్దీప్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ కూడా బాగా కుదిరింది,ఇంకా ఇందులో మిగతా సహాయ నటులు తమ తమ పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు.
అయితే, సినిమా అంటేనే కాస్త సాగదీతగా వుంటుంది. ఇందులోనూ కొన్ని సన్నివేశాలు లాగినట్టు అనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్లోని కొన్ని ఎపిసోడ్స్ బోరింగ్గా ఉండి, సులభంగా ట్రిమ్ చేయవచ్చని అనిపిస్తుంది. కీలక పాత్రల్లో గుర్తింపు ఉన్న నటులు వుంటే సినిమా మరోలా వుండేది. అదేవిధంగా మహేష్ విట్టు, టేస్టీ తేజ వంటి కమెడియన్ల నుంచి దర్శకుడు సరిగ్గా ఔట్ పుట్ రాబట్టుకోలేకపోయాడనే చెప్పాలి.
సాంకేతికపరంగా చూస్తే, గ్రామీణ కథకు సరిపడా లొకేషన్లను సినిమాటోగ్రాఫర్ బాగా బంధించాడు. పాటలు బాగున్నాయి. సంగీతం సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచింది. రెండు పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా కుదిరాయి. ఎడిటింగ్ ఓకే అనిపించినా, ఇంకాస్త మెరుగ్గా ఉండాల్సింది. నిర్మాణ విలువలు పరిధి మేరకు బాగున్నాయి. దర్శకుడు తను రాసుకున్న కథకుసరిపడా నటీనటులను సాంకేతిక సిబ్బందిని ఎన్నుకుని తీశాడు. మంచి సినిమా తీసే ప్రయత్నం చేశాడు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో పలు సినిమాలు వచ్చినా సుమతీ శతకం అందరూ చూడతగ్గ చిత్రంగా నిలుస్తుంది. చిన్నపాటి లోపాలు సరిదిద్దుకుంటే మరింత మెరుగ్గా వుండేది.
రేటింగ్ :3/5