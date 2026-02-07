శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026 (11:23 IST)

పొదుపరి ప్రేమకథగా సుమతీ శతకం మూవీ ఎలావుందంటే...

Amardeep Chowdary, Shaili Chowdary
నటీనటులు: అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి, టేస్టీ తేజ, మహేష్ విట్ట, JDV ప్రసాద్ తదితరులు.
సాంకేతిక సిబ్బంది : సినిమాటోగ్రాఫర్: ఎస్ హలేష్,  సంగీతం: సుభాష్ ఆనంద్, నిర్మాత: సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి, రచన, దర్శకత్వం: ఎంఎం నాయుడు, ఎడిటర్: నహిద్ మహమ్మద్.
 
అచ్చమైన తెలుగు టైటిల్ సుమతీ శతకం పేరుతో విడుదలైన సినిమాలో అమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించారు. విజన్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ శుక్రవారమే విడుదలైంది. సాయి సుధాకర్ కొమ్మాలపాటి నిర్మాణంలో, ఎం.ఎం. నాయుడు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.  మరి సినిమా ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
ఓ పొదుపరికి అందమైన అమ్మాయి తారసపడితే ఏమి జరిగిందనే పాయింట్ తో చిత్రం రూపొందింది. ఆ పొదుపరి, పిసినారి కిరణా కొట్టు నడిపే కృష్ణ (అమర్‌దీప్).ఇంత పొదుపుగా వున్నా ప్రేమ విషయంలో క్లారిటీ వుండాలనుకుంటాడు. మనస్పూర్తిగా ప్రేమించే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరిక బలంగా వుంటుంది.. అతనికి అందమైన అమ్మాయి సుమతి (సాయిలిమ్ చౌదరి) పరిచయం అవుతుంది. సుమతిని కలిసిన తర్వాత కృష్ణ జీవితంలో ఏమి జరుగుతుంది? టైటిల్‌కు కథ ఎలా న్యాయం చేస్తుంది? సుమతిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే చాలా అడ్డంకులు ఎదుర్కవలిసిన పరిస్థితి వస్తుంది, హీరోయిన్ పాత్రలో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి? అన్ని అడ్డంకులను దాటుకుని కృష్ణ తన ప్రేమను పొందగలుగుతాడా? ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
 
సమీక్ష: 
చిత్రంలో పాయింట్ చాలా ఆసక్తికరంగా వుంటుంది. ఓ పిసినారికి వ్యతిరేకభావాలున్న అమ్మాయి తారసపడితే ఎలా వుంటుందనేది కథలోని ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్. దీనిని దర్శకుడు తనదైన శైలిలో తీశాడు. ఒకరకంగా అమర్‌దీప్ ఈ సినిమాకు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ  లా అన్ని హావా భావాలు పలికించి పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశాడనే చెప్పాలి. ఇక  హీరోయిన్ సాయిలిమ్ చౌదరికి మంచి ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్ర దక్కింది. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ సన్నివేశాల్లో ఆమె నటన ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుంది. అమర్‌దీప్‌తో ఆమె కెమిస్ట్రీ కూడా బాగా కుదిరింది,ఇంకా ఇందులో మిగతా సహాయ నటులు తమ తమ  పాత్రల పరిధి మేరకు నటించారు.
 
అయితే, సినిమా అంటేనే కాస్త సాగదీతగా వుంటుంది. ఇందులోనూ కొన్ని సన్నివేశాలు లాగినట్టు అనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ హాఫ్‌లోని కొన్ని ఎపిసోడ్స్ బోరింగ్‌గా ఉండి, సులభంగా ట్రిమ్ చేయవచ్చని అనిపిస్తుంది. కీలక పాత్రల్లో గుర్తింపు ఉన్న నటులు వుంటే సినిమా మరోలా వుండేది. అదేవిధంగా మహేష్ విట్టు, టేస్టీ తేజ వంటి కమెడియన్ల నుంచి దర్శకుడు సరిగ్గా ఔట్ పుట్ రాబట్టుకోలేకపోయాడనే చెప్పాలి.
 
సాంకేతికపరంగా చూస్తే, గ్రామీణ కథకు సరిపడా లొకేషన్లను సినిమాటోగ్రాఫర్ బాగా బంధించాడు. పాటలు బాగున్నాయి. సంగీతం సినిమాకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలిచింది. రెండు పాటలు, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా కుదిరాయి. ఎడిటింగ్ ఓకే అనిపించినా, ఇంకాస్త మెరుగ్గా ఉండాల్సింది. నిర్మాణ విలువలు పరిధి మేరకు బాగున్నాయి. దర్శకుడు తను రాసుకున్న కథకుసరిపడా నటీనటులను సాంకేతిక సిబ్బందిని ఎన్నుకుని తీశాడు. మంచి సినిమా తీసే ప్రయత్నం చేశాడు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో పలు సినిమాలు వచ్చినా సుమతీ శతకం అందరూ చూడతగ్గ చిత్రంగా నిలుస్తుంది. చిన్నపాటి లోపాలు సరిదిద్దుకుంటే మరింత మెరుగ్గా వుండేది.
రేటింగ్ :3/5

పాపులర్ హనీమూన్ స్పాట్ ఇపుడు హెచ్.ఐ.వి కేంద్రంగా మారిపోతోంది?

పాపులర్ హనీమూన్ స్పాట్ ఇపుడు హెచ్.ఐ.వి కేంద్రంగా మారిపోతోంది?ప్రపంచంలో పాపులర్ హనీమూన్ కేంద్రాలుగా ఉన్న వాటిలో పసిఫిక్ దేశమైన ఫిజీ ఒకటి. ఇక్కడ ఉండే బీచ్‌లు, ప్రకృతి అందాలు, రిసార్టులతో ఫిజీ పర్యాటకులను అమితంగా ఆకర్షిస్తోంది. అలాంటి విహార కేంద్రం ప్రస్తుతం ఈ స్పాట్‌ కాస్త ఇపుడు హెచ్.ఐ.వి కేంద్రంగా మారిపోతోంది. ఈ పరిస్థితిపై ప్రపంచ ఆరోగ్యం సంస్థ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.

మద్యం మత్తులో ప్రాణం తీసిన వ్యసనం.. సిగరెట్ సెగకు మాజీ సైనికుడు మృతి

మద్యం మత్తులో ప్రాణం తీసిన వ్యసనం.. సిగరెట్ సెగకు మాజీ సైనికుడు మృతిహైదరాబాద్ నగరంలో హెచ్.ఎఫ్.నగర్‌లో శుక్రవారం సాయంత్రం ఒక విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మద్యం మత్తలో వెలిగించిన సిగరెట్, ఒక నిండు ప్రాణానాన్ని బలితీసుకుంది. మాజీ సైనికోద్యోగి ఏ.చెన్నకేశవులు (68) తన ఇంట్లోని పెంట్‌హౌస్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో సజీవ దహనమయ్యాడు.

ప్రేమ పేరుతో నమ్మించాడు.. భర్త నుంచి విడగొట్టాడు.. తన గదికి తీసుకొచ్చి నోట్లో పుగుల మందు తాపించాడు..

ప్రేమ పేరుతో నమ్మించాడు.. భర్త నుంచి విడగొట్టాడు.. తన గదికి తీసుకొచ్చి నోట్లో పుగుల మందు తాపించాడు..ఓ వివాహతను అ వ్యక్తి ప్రేమ పేరుతో వేధించి, తన దారికి తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు సృష్టించి భార్యను దూరం చేశాడు. పిమ్మటి పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురిచేశాడు. తన గదికి తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత మరో యువకుడితో మాట్లాడుతుందని గుర్తించి గొడవ పడి పురుగుల మందు బలవంతంగా గొంతులో పోశాడు. దీంతో ఆమె అపస్మారక స్థితికి జారుకోవడంతో ఆసుపత్రిలో చేర్పించి అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ దారుణ ఘటన జరిగింది.

మూడు నెలల్లోగా కొత్త రాజకీయ పార్టీ..ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సీరియల్‌గా కొనసాగుతోంది.. కవిత

మూడు నెలల్లోగా కొత్త రాజకీయ పార్టీ..ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సీరియల్‌గా కొనసాగుతోంది.. కవితతెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కె. కవిత శుక్రవారం మూడు నెలల్లోగా కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటిస్తానని తెలిపారు.రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి మంచి ముహూర్తం కోసం ఎదురుచూస్తున్నానని మీడియాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు. భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) కుమార్తె అయిన కవిత, పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినందుకు గత సంవత్సరం బీఆర్ఎస్ నుండి సస్పెండ్ అయిన తర్వాత ఆ పార్టీని వీడారు.

రాజమండ్రిలో పెద్దపులిని అలా పట్టేసిన అటవీ శాఖాధికారులు

రాజమండ్రిలో పెద్దపులిని అలా పట్టేసిన అటవీ శాఖాధికారులుతూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి సమీపంలో గత ఆరు రోజులుగా మానవ నివాసాల చుట్టూ తిరుగుతున్న ఒక పులిని ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అధికారులు శుక్రవారం విజయవంతంగా పట్టుకున్నారు. దీంతో భయంతో జీవిస్తున్న ఆ ప్రాంత ప్రజలకు ఊరట లభించింది. పూణే, ఢిల్లీకి చెందిన నిపుణుల బృందాల సహకారంతో తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత, అటవీ అధికారులు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం కుర్మాపురం గ్రామంలో ఆ పులిని పట్టుకోవడంలో విజయం సాధించారు. అధికారులు ఒక చెరువు సమీపంలో పులిని పట్టుకోవడానికి మత్తు మందు ఇంజెక్షన్ ప్రయోగించారు.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.
