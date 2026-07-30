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  4. Jai Krishna's Srinivasa Mangapuramm Review A lackluster film
Written By దేవీ
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (14:37 IST)

Srinivasa Mangapuramm Review: ఆకట్టుకోని జై కృష్ణ నటించిన శ్రీనివాస మంగాపురం రివ్యూ

Jai Krishna, Rasha Thadani
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:37 IST)
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Jai Krishna, Rasha Thadani
నటీనటులు : జై కృష్ణ, రాషా తడాని, మోహన్ బాబు, శ్యామ్, బ్రహ్మాజీ, నరేష్ తదితరులు
సాంకేతికత:  ఛాయాగ్రహణం : జయకృష్ణ గుమ్మడి, కూర్పు : మాధవ్ కుమార్ గుళ్లపల్లి, దర్శకత్వం : అజయ్ భూపతి, సంగీతం : జీవి ప్రకాష్ కుమార్, నిర్మాత : పి. కిరణ్
 
మేనల్లుడు జై కృష్ణ తొలి సినిమా శ్రీనివాస మంగాపురం ప్రదర్శనకు మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనాస్ హాజరయి సినిమా బాగుందని చెబుతూ ట్వీట్ చేశారు. నూతన నటి రాషా థడానితో కలిసి నటించగా, మోహన్ బాబు సహాయక పాత్రలో కనిపించారు. తెలుగు సినిమాకు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిన ప్రఖ్యాత ఘట్టమనేని కుటుంబానికి చెందిన మహేష్, ఈ చిత్రానికి బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపారు. ఆర్.ఎక్స్ 100 ఫేమ్ అజయ్ భూపతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా నేడే విడుదలైంది. ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
తిరుపతి కి వచ్చిన శ్రీను (జై కృష్ణ) ఆ ఊరిలొో పేరున్న పెద్దిరెడ్డి (శ్యామ్) కూతురు మంగ (రాషా తడాని) ని మొదటి చూపులోనే ప్రేమిస్తాడు. ఆమె తిరస్కరిస్తుంది. అయినా ఆమెనే పెండ్లిచేసుకుంటానని నిశ్చయానికి వస్తాడు. అందుకు కారణం గతంలో వారికి ఓ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వుండడమే. మరి ఎందుకు వద్దనుకుంది అనేది సస్పెన్స్. ఇక ఈ విషయంలో శ్రీను కు తాత అయిన మోహన్ బాబు ఏమి చేశాడు? బళ్లారికి చెందిన వెంకటప్పయ్య (మోహన్ బాబు), లక్ష్మీపతి (అజయ్) లకి ఉన్న వాగ్వాదం కథను ఎటువైపుకు దారితీసేలా చేసింది. ఈ విషయాలు తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
 
సమీక్ష:
కొత్తగా తమ కుటుంబం నుంచి వస్తున్న హీరో కావడంతో మహేష్ బాబు కేర్ తీసుకున్నాడు. అయితే సినిమా చూశాక. సొంత బిడ్డ గనుక నచ్చుతుంది. కానీ ప్రేక్షకుడు కావాల్సింది నటన, అందుకు తగిన కథ, సంగీతం, పాటలు, డాన్స్, యాక్షన్ చూస్తారు. తొలి సినిమా కాబట్టి జై క్రిష్ణ తను చేసిన పాత్రలో మెప్పించలేకపోయాడనే చెప్పాలి. ఇంకా వయస్సు పరిణతి చెందాల్సి వుంది. ఇక పాటలు కూడా పెద్దగా ఆకట్టుకునేలా లేవు. సినిమాలో మేజర్ ప్లస్ పాయింట్ ఏదన్నా ఉంది అంటే దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ప్లాన్ చేసుకున్న లవ్ ట్రాక్ అందులోని ఎమోషన్స్ అని చెప్పొచ్చు. దానికి అనుగుణంగా ఒక ఘర్షణ పాయింట్ ని కూడా తాను డీసెంట్ గా నడిపించారు. 
 
జై కృష్ణ, రాషా పాత్రలు ఎట్రాక్ట్ అనిపించవు. అందుకే మోహన్ బాబు, శ్యామ్, అజయ్ పాత్రల సన్నివేశాలు దర్శకుడు మేనేజ్ చేశాడు. మోహన్ బాబు సినిమాకి అదనపు బలాన్ని అందించారు. ఇక బ్రహ్మాజీ, నరేష్ లు తమ కామెడీ టైమింగ్ తో అక్కడక్కడా మంచి ఫన్ జెనరేట్ చేసారు. అలాగే కిక్ శ్యామ్, అజయ్ తదితరులు తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేకూర్చారు. ఇక వీటితో పాటుగా కథనంలో కొన్ని ట్విస్ట్ లు డీసెంట్ గా ఉన్నాయి.
 
ఇందులో ప్రధాన లోపం.. ఈ సినిమా మొదలైన కొన్ని నిమిషాలకే ఇందులోని పాయింట్ ఏంటి అనేది ఓ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. చాలా సినిమాల్లో చూసినవే. మొదటి భాగంలో సన్నివేశాలు కొద్దిసేపు బాగున్నా తర్వాత డల్ గా మారినట్లు అనిపిస్తుంది. అలానే సినిమాలో పాటలు కూడా ఎక్కువే ఉన్నాయి. చార్ట్ బస్టర్స్ కాకుండా ఒకటీ రెండు పాటలు మాత్రం ఫ్లోలో కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తాయి. ఇవి లేకుండా కథనాన్ని సీన్స్ తోనే నడిపించి ఉంటే బాగుండేది.
 
ఇక ఇందులో నిర్మాణ విలువలు చాలా బాగున్నాయి. మేకర్స్ దాదాపు ఆఫ్ లైన్ లోనే షూట్ చేసి ఆడియెన్స్ కి కొంచెం ఆ సెట్ సినిమాల నుంచి రిలీఫ్ ఇచ్చారు. జీవి ప్రకాష్ సంగీతం సోసో గా వుంది. పాటలు స్క్రీన్ పై మరింత బాగున్నాయి. జయ కృష్ణా గుమ్మడి అందించిన కెమెరా వర్క్ చాలా బాగుంది. మాధవ్ కుమార్ గుళ్లపల్లి ఎడిటింగ్ బాగానే ఉంది కానీ కొన్ని సీన్స్, పాటల విషయంలో కఠినంగా ఉండాల్సింది.
 
కొత్త వారితో సినిమా చేయాలంటే ఆర్.ఎక్స్ 100 తర్వాత ఆలోచించాను అన్న దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ సినిమానుంచి తప్పించుకోలేకపోయాడు.  అబ్బాయి, అమ్మాయి ఇద్దరి వెర్షన్ లలోనూ తను రాసుకున్న కథనం మంచి లవ్ డ్రామాలను ఇష్టపడేవారికి కనెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది.  కొన్ని రొటీన్ అంశాలు అంత కొత్తగా అనిపించవు. కానీ లీడ్ జంటకి మాత్రం దర్శకుడుగా మంచి డెబ్యూ తను అందించారు.
 
ప్రేమించిన అమ్మాయినే కొన్నాళ్ళ తర్వాత మరోసారి కొత్తగా ప్రేమించడం అనే పాయింట్ తో ఈ కథ సాగుతుంది. ఇటువంటి కథలు కొత్తదనం కనిపించలేదు. జస్ట్ హీరోకు ఇంట్రడెక్షన్ సినిమాగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రమోషన్ కు పెట్టిన ఖర్చు వస్తుందో లేదో చూడాలి.
రేటింగ్ :1.75/5
About Writer
దేవీ
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