Jana Nayakudu review :ఇద్దరు సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ల కథతో జన నాయకుడు..రివ్యూ
నటీనటులు : తలపతి విజయ్, పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, మమిత బైజు, గౌతం వాసుదేవ్, ప్రకాష్ రాజ్, సునీల్ తదితరులు
Jana Nayakudu – Thalapathy Vijay
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్: సత్యన్ సూర్యన్, సంగీత దర్శకుడు: అనిరుధ్ రవిచందర్, ఎడిటర్ : ప్రదీప్ ఇ. రాఘవ, నిర్మాత: వెంకట్ కె నారాయణ, దర్శకుడు: హెచ్ వినోద్
లీడ్:
తమిళ తలపతి విజయ్ నటించిన చివరి చిత్రంగా 'జన నాయగన్' తమిళనాడు ఎలక్షన్ల ముందు రిలీజ్ కావాల్సింది. కానీ రాజకీయ కారణాల వల్ల వాయిదా పడడం, విజయ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం, ఆ సమయంలో ఆన్ లైన్ లో సినిమా లీక్ కావడం జరిగిపోయాయి. దానివల్ల నిర్మాతకు నష్టమే అయినా, అది చూసిన వారు విజయ్ కు తప్పక ఓటువేయాలనుకుంటారు. అదెలా అనేది నేడు విడుదలయిన సినిమా సమీక్షలో తెలుసుకుందాం.
కథ:
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, ఇద్దరు సిన్సియర్ పోలీసు ఆఫీసర్ల కథ. కష్టపడి చదివి ప్రజలకు రక్షణ కల్పిద్దామనే ఎయిమ్ తో కమీషనర్ స్థాయికి ఎదిగిన ఓ ఆఫీసర్ పూజారి (బాబీ డియోల్). అలాంటి వాడు దేశాన్ని నాశనం చేయాలనుకునే టెర్రరిస్టు జాన్ హిమ్లర్ గా ఎలా మారాడు?మరోవైపు అంతే నిజాయితీగా పనిచేసే వెట్రి కొండన్ (టివికె.) రాజకీయనాయకుల అవినీతి, అరాచకాలను ఎదురొడ్డి నిలుస్తాడు. అలాంటి ఓ దశలో రాజకీయనాయకులకు అండగా నిలిచే జాన్ హిమ్లర్ తో వెట్రి కొండన్ తో తలపడాల్సివస్తుంది. అదెలా? ఎందుకలా జరిగింది? ప్రజలను విజయ్ ఎలా కాపాడాడాడు? నాయకులను దేశాన్ని ఏవిధంగా దోచుకుంటున్నారనేది తెలియజెప్పే అంశమే ఈ సినిమా.
సమీక్ష:
ముందు నుంచి ఈ సినిమా బాలయ్య నటించిన భగవంత్ కేసరీ రీమేక్ అనేది తెలిసిందే. కాని దానిలో చైల్డ్ అంశాన్ని మాత్రమే తీసుకుని మిగిలింది కొత్తగా దర్శకుడు మలిచాడని నిర్మాత వెల్లడించారు. అయినా బాలయ్య సినిమానే చాలామటుకు గుర్తుకు వస్తుంది. అయితే సినిమాలో క్లయిమాక్స్ కనిపించే ఆర్.సి. వార్ (రిమోట్ వార్) అనేది సరికొత్తగా వుంటుంది. ఇది శంకర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన రోబో సినిమాకు మించి వుంటుంది. రోబో కేవలం అమ్మాయి ప్రేమకోసం తనకు అడ్డువచ్చిన వారిని నాశనం చేయడం. కానీ ఇందులో రోబోలను దేశ నాశనం కోసం టెర్రరిస్టులు ఉపయోగిస్తే ఎలా వుంటుందనేది దర్శకుడు చూపించిన విధానం ఆలోజింపచేసేదిగా వుంది.
- సహజంగా ఇటువంటి కథలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలనుంచి వస్తున్నవే. పంచాయితీలు, దందాలు, కల్తీ మద్యం, కల్తీ మెడిసిన్ లు అమ్మి అవినీతికి పాల్పడిన వ్యక్తులే సర్పంచ్ లు, ఎం.ఎల్.ఎ.లు, మంత్రులు, సి.ఎం.లు అయినట్లు సామాన్యుడి కూడా తెలుసు. అటువంటిది కష్టపడి చదివి ఎ.ఐ.ఎస్., ఎ.పి.ఎస్.లు అయితే స్వార్థం కోసం దేశాన్ని నాశనం చేసే రాజకీయనాయకులకు అణిగిమణిగి వుండాల్సి రావడం దేశ దౌర్భాగ్యమే అని చెప్పాలి. ఈ అంశాన్ని పలుసార్లు చర్చించారు.
ఇండియా పెద్ద దేశం. కులాలు, మతాలు, జాతులు వంటి వాటిని వాడుకుంటూ ప్రజల్లో ఒకరిపై ఒకరిని రెచ్చగొట్టి కొట్టుకునేట్లు చేయడం రాజకీయనాయకుల క్రీడ. అది గతంలో హైదరాబాద్ లో మతకలహాలు, బీహార్, గుజరాత తదితర చోట్ల నరమేథం ఘటనలు ఇలా ఎన్నో ఉదంతాలు కళ్ళకు కనిపిస్తున్నవే. కానీ మారంది ప్రజలే. ఆ ప్రజలను ఏవిధంగా విజయ్ మార్చాలనుకున్నాడనేది సినిమాటిక్ గా చూపించాడు.
ముఖ్యంగా ఓటు వేయడానికి భయపడే ఓ గ్రామ ప్రజలనుంచి కథ ప్రారంభమవుతోంది. అందుకు ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చిన ఇది ఎటువంటి గ్రామమో తెలుసా? అంటూ విజయ్ ప్లాష్ బ్యాక్ చెబుతాడు. అందులో ట్రైబల్ ఏరియాలో వుండే వనరులను దోచుకునేందుకు రాజకీయనాయకులుప్రజలను ఏవిధంగా హింసించారు. ఆ తర్వాత సిటీల్లో బిజినెస్ మెన్స్, పాలకులు, అక్కడ పనిచేసే పి.ఎ.లు ఏవిధంగా అవినీతికి పాల్పడతారనేది వర్తమాన భారతంగా చూపించారు.
ఇక ఈ సినిమాలో జైలు ఎపిసోడ్ జైలర్ సినిమాను కొద్దిగా తలపిస్తే, కథలోని పాయింట్ భగవంత్ కేసరి అనేది తెలిసిందే. బాబీడియోల్ పాత్రలో అపరిచుతుడు కనిపిస్తాడు. క్లయిమాక్స్ లో రోబో సినిమాను గుర్తు చేస్తుంది. ఇలా అన్ని కనిపించినా సన్నివేశాలు, టెక్నాలజీ తో ప్రజలను, దేశాన్ని ఏవిధంగా నాశనం చేయవచ్చు అనేది దర్శకుడు రాసుకున్న కథ.
అందుకే దెబ్బకు దెబ్బ అన్నట్లుగా హింస కూడా వుంటుంది. అది రాజులకాలంనాటి కత్తి ఫైట్లతో రక్తపాతం పుట్టిస్తారని మనం చదువుకున్నాం. అది కళ్లకు కనిపించేట్లుగా దర్శకుడు సీన్స్ రాసుకున్నాడు. సెంటిమెంట్, భావేద్వేగాలు అనేవి కథలో మామూలే.
మహిళను ఏవిధంగా గౌరవించాలి. స్కూల్లో బాలయ్య భగవంత్ కేసరిలో చెప్పినట్లే ఇందులోనూ వుంటుంది.
- ఎం.జి.ఆర్. స్పూర్తితో అవినీతి రాజకీయనాయకులను ఏవిధంగా కొరడాతో కొడతాడనేది విజయ్ చూపించాడు.
- తమిళనాడులో ఎప్పుడూ రెండు పార్టీలే ఏలుతున్నాయి. మూడో పార్టీ రాదా? అని సన్నివేశపరంగా ప్రకాష్ రాజ్ తో చెప్పించాడు.
- ఇక నేను వచ్చేశా. ప్రజలను దోచుకునేవారిని పీడించేవారికి నరికి నరికి సముద్రంలో పడేస్తా.. అంటూ విజయ్ తన శైలిలో పలికే డైలాగ్ లు, ఓ పాట కూడా ఇందులో వుంది. దానిని బట్టి తను సి.ఎం. అవుతాడనే ముందుగానే ఫిక్స్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది.
- విజయ్ నటనలో స్టయిలిష్, డాన్స్, యాక్షన్ గురించి కొత్తగా చెప్పేదేమిలేదు. మమితా బైజు పెంపుడు కూతురుగా నటించింది. పూజా హెగ్డే జర్నలిస్టుగా నటించి అతనికి ఏ విధంగా సహకరించింది అనేది బాగుంది. ఇక మిగిలిన పాత్రలు అన్నీ పాత్ర మేరకు నటించారు.
సినిమా నిడివి 3గంటల 10 నిముషాలు వుంది. బాబీ డియోల్ మిషన్ పాత పద్ధతిలో అనిపిస్తుంది; అలాగే అత్యంత రహస్యమైన ఆర్మీ సమాచారం చాలా సులభంగా బయటపడటం వంటి కథనపరమైన అంశాలు సినిమా ప్రభావాన్ని మరింత తగ్గించాయి.
సాంకేతిక అంశాలు:
విజయ్కు ఒక చిరస్మరణీయమైన వీడ్కోలు ఇవ్వడంలో దర్శకుడు హెచ్. వినోత్ ప్రయత్నం చేవాడు. 'భగవంత్ కేసరి' ఫార్మాట్పై ఎక్కువగా ఆధారపడటం వల్ల సినిమాలోని మౌలికత దెబ్బతింది. కథనంలో కొత్తదనం మరియు బలమైన క్లైమాక్స్ ఉండి ఉంటే ఫలితం మరోలా ఉండేది. అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం కొన్ని కమర్షియల్ సన్నివేశాలను బాగా ఎలివేట్ చేసింది, అయితే మొత్తం మీద చూస్తే ఇది అతని అత్యుత్తమ రచనలలో ఒకటిగా నిలవదు. సత్యన్ సూర్యన్ సినిమాటోగ్రఫీ చిత్ర మూడ్కు చక్కగా సరిపోయింది.
రేటింగ్: 2.75/5