Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (08:11 IST)

Jin review: ఎంటర్ టైన్ చేస్తూ, భయపెట్టేలా జిన్ చిత్రం - జిన్ రివ్యూ

Jin movie
Jin movie
నటీనటులు: అమ్మిత్ రావ్, పర్వేజ్ సింబా, ప్రకాష్ తుమినాద్, రవి భట్, సంగీత తదితరులు
సాంకేతికత:  దర్శకత్వం ఫ చిన్మయ్ రామ్, నిర్మాత :నిఖిల్ ఎం. గౌడ, కథ, స్క్రీన్ ప్లే : పర్వీబ్ సింబ, కెమెరా: సునీల్ హొన్నాళి, సంగీతం: అలెక్స్, విఎఫ్.ఎక్స్. గౌతమ్, మణికంఠ, సాయికిరణ్ బ్రుందం, నిర్మాణ సంస్థఉ : సాదలమ్మ ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్స్, బిల్వ స్టూడియోస్ 
 
కథ
అది ఓ కాలేజీ భవనం. కాలేజీ లైబ్రరిలో ఓ వ్యక్తికి వింత  వింత శబ్దాలు, వింత ఘటనలు తారసపడతాయి. ఇక  నలుగురు కుర్రాళ్లు ఎగ్జామ్ రాసేందుకు జ్ఞాన వికాస్ కాలేజ్‌కి బయలుదేరతారు. అక్కడి చేరుకోవాలంటే మధ్యలో భూతనాల చెరువు దాటాలి. సరిగ్గా ఆ కుర్రాళ్లు అక్కడికి వచ్చేసరికి షాక్ కు గురై సంఘటన చోటుచేసుకుంటుంది. వారికి ఎవరో బంధిస్తారు. ఆ కుర్రాళ్లు ఎలా బంధించబడ్డారు? ఆ బందీనుంచి బయటకు వచ్చారా? లేదా? ఈక్రమంలో జిన్ చేసే పనులేమిటి? అనేది మిగిలిన కథ.
 
సమీక్ష:
జిన్ అనే పేరు కొన్ని మతాలవారికి తెలుసు. భూత ప్రేతాళలకు సంబంధించింది. దానిపై దర్శకుడు అవగాహనతో కథ రాసుకున్నాడు. ఇందులో కాలేజీ ఎపిసోడ్ అనగానే కుర్రాళ్లు, అల్లరి చేష్టలు, కాలేజ్‌లోకి వెళ్లడం వంటి సీన్లతో ముందుకు సాగుతుంది. ఆ క్రమంలో వచ్చే ట్విస్ట్ ఇంటర్ వెల్. ఆ భవనం లో ఇురుక్కున వారు ఎంతకీ బయటపడలేకపోతారు. అలాంటి టైంలో ఓ చిన్న ట్విస్ట్‌తో ఫస్ట్ హాఫ్ ముగుస్తుంది. కాస్త భయపెడుతూ, ఇంకాస్త నవ్విస్తూ కథనాన్ని నడిపించడంలో ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు దర్శకుడు చిన్మయ్ రామ్ సక్సెస్ అయ్యాడని చెప్పుకోవచ్చు.
 
ఇక అసలు కథంతా ఇంటర్ వెల్ తర్వాతే. జిన్  రావడం, పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్, ఆ కాలేజీ భవనం చరిత్ర, అందులో ఉన్న ఆత్మల గురించి ఒక్కొక్కటిగా రివీల్ చేస్తూ ఆసక్తిగా మలిచారు. అలా ప్రీ క్లైమాక్స్ వరకు కథ మంచి పట్టుతో సాగుతుంది. క్లైమాక్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఉండటం కలిసి వచ్చే అంశం. సెకండ్ పార్ట్‌కు మంచి లీడ్ ఇచ్చేలా జిన్ మూవీని ముగించిన తీరు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
 
నటీనటులు కథ ప్రకారం బాగా సూటయ్యారు. అమిత్ రావ్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటాడు. సెకండాఫ్‌లో ఆయన రంగ ప్రవేశం బాగుంది. చాలా చోట్ల కంటి చూపుతో నటించేశాడు. ఎక్కువగా సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్‌తో ఆడియెన్స్‌ను మెప్పిస్తాడు. ఇక పర్వేజ్ సింబ తన నటనతో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంటాడు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు వీరు కొత్తగా అనిపిస్తారు, కనిపిస్తారు. కానీ వారి నటనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. హీరో ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్, పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇలా అందరూ తమ తమ పాత్రల్లో బాగానే ఒదిగిపోయారు.
 
జిన్ మూవీ సాంకేతికంగా అందరినీ మెప్పిస్తుంది. అలెక్స్ ఇచ్చిన ఆర్ఆర్, సునీల్ హొన్నలి విజువల్స్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తాయి. అలెక్స్ ఆర్ఆర్ థియేట్రికల్‌గా మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. హారర్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్‌లను ఇష్టపడే వారికి ఈ జిన్ ఓ మోస్తరుగా నచ్చుతుంది. నవ్విస్తూనే భయపెట్టడంలో మేకర్లు సక్సెస్ అయ్యారు. ఇక లొకేషన్ పరంగా చూస్తే, కర్ణాటక, ఆంధ్రా బార్డర్‌లో షూట్ చేశారు. తగిన విధంగా నిర్మాణ విలువలు వున్నాయి. మామూలుగా ఈ జిన్ కాన్సెప్ట్ చాలా మందికి తెలియదు. కానీ చూసిన వారికి కొత్త ప్రపంచం కనిపిస్తుంది.
రేటింగ్ 3/5

