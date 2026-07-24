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  4. Kiran Abbavaram in a heart-wrenching love story... Chennai Love Story review
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (09:40 IST)

Chennai Love Story review :గుండెల్ని పిండే ప్రేమకథగా కిరణ్ అబ్బవరం....చెన్నై లవ్ స్టోరీ రివ్యూ

Kiran Abbavaram, Sri Gouri Priya
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (09:40 IST)
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Kiran Abbavaram, Sri Gouri Priya
నటీనటులు: కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరీప్రియ, త్రిగుణ్, పి వాసు, కరుణ కుమార్, సిరి హన్మంతు, పూజా, నవీన్ నేని, దేవీ ప్రసాద్ తదితరులు
సాంకేతికత: కథ, మాటలు: సాయి రాజేష్, సినిమాటోగ్రఫీ: డేనియల్ విశ్వాస్, సంగీతం: మణిశర్మ, ఎడిటింగ్: సంతోష్ నాయుడు, నిర్మాతలు: SKN, సాయి రాజేష్, స్క్రీన్ ప్లే, డైలాగ్స్, దర్శకుడు: రవి నంబూరి
 
కథ:
నివి (శ్రీ గౌరీప్రియ), అజయ్ (త్రిగుణ్) మూడేళ్ళుగా ప్రేమించుకుంటారు. సరిగ్గా వివాహంరోజు పెళ్లి తనకిష్టంలేదని అజయ్ వెళ్ళిపోతాడు. ఈ షాక్ గురించి తేరుకోలేని నివి అక్కడ దేవదాసుగా మారిపోతుంది. ఆ బాధతోనే తన స్నేహితులతోపాటు చెన్నైకి వచ్చేస్తుంది. అక్కడ సాఫ్ట్ వేర్ ఉద్యోగి.  చెన్నై బీచ్ లో స్నేహితులతో పార్టీ చేసుకుంటుండగా, అక్కడ స్టీవెన్ శంకర్ (కిరణ్ అబ్బవరం) ఎంట్రీ జరుగుతుంది. అతనో అనాధ. డైరెక్టర్ కావాలని కథలు చెప్పడానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లను కలవడానికి వస్తాడు. అక్కడ నివి స్నేహితులతో ఏర్పడిన పరిచయం  అతనిని వారిరూమ్ లో ఆశ్రయం పొందేలా చేస్తుంది.
 
గతాన్ని మర్చిపోలేని నివిని మార్చాలని రకరకాలుగా ప్రయ్నతించే క్రమంలో స్టీవెన్ శంకర్ ఆమెకు మరింత దగ్గరయి పెండ్లిచేసుకొనే దాకా వెళుతుంది. పెండ్లి రోజే నివి జీవితంలో మరో ఊహించని కుదుపు చోటు చేసుకుంటుంది. అప్పుడు నివి ఏమి చేసింది? అసలు అజయ్ ఆమెకు ఎందుకు వద్దనుకున్నాడు? అసలు స్టీవెన్ శంకర్‌ ఏమయ్యాడు? అన్నది మిగిలిన కథ..
 
సమీక్ష:
దర్శకుడు సాయి రాజేష్ గత చిత్రం ‘బేబీ’ అనే బోల్డ్ కంటెంట్ తర్వాత వచ్చి సినిమా ఇది. దీనికి ఆయన రచయిత మాత్రమే. ఆ కోవలో ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకునే వ్యక్తుల గురించి వివరించాడు. హైదరాబాద్ లోనే అవకాశాలుండగా చెన్నైకు ఎందుకు వచ్చాడనే దానిలో క్లారిటీ చెప్పాడు. మొదటి భాగం సరదాగా సాగుతూ ఇంటర్ వెల్ ముందు ట్విస్ట్ ప్రేమకథలో కొత్తదిగా చూపించాడు. ప్రేమకథంటే రొటీన్ గా వుంటే బోర్ కొడుతుంది. అందుకే కొత్తదనం చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇక  ద్వితీయార్థంలో ఈ కథను దర్శకుడు ఎలా డీల్ చేశాడనేది తెరపై చూడాల్సిందే.
 
ఈ తరహాలో గతంలో వచ్చినా నేపథ్యాలు వేరు. సుమన్ నటించిన ఆత్మబంధువు గుర్తుకు వస్తుంది. సెకండాఫ్ లో కథనం నెమ్మదించింది. మధ్యమధ్యలో వచ్చే రెండు మూడు ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు బాగానే పేలినా, ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ మాత్రం తగ్గింది. ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలైంది. మెయిన్ కథాంశం అంతా ఫస్ట్ హాఫ్‌లోనే పూర్తి కావడంతో, సెకండ్ హాఫ్‌లో కథను ముందుకు నడిపించడానికి దర్శకుడు రవి కాస్త ఇబ్బంది పడ్డారు. కనెక్ట్ కావాల్సిన ఎమోషన్స్ కూడా పూర్తిస్థాయిలో వర్కౌట్ కాలేదు. 
 
ఏదిఏమైనా కొన్ని సన్నివేశాల్లో ఇది జరగబోతోంది అనేముందుగా సినీప్రియులకు కలగకమానదు. తనకు రక్షణగా వుండే కడియాన్ని స్టీవెణ్... నివికి ఇవ్వగానే ఏదోె జరగబోతోందనే అనిపించకమానదు. ఇక వదలనే.. నిన్ను వదలనే.. అంటూ జీవితాంతం నీతోనే వుంటాననే పాటలో మరిపించి మురిపించిన హీరో పాత్ర ఎందుకని ఆమెను వదిలివెళ్ళాడనేది చిత్రంలోని ప్రధాన పాయింట్ దీనిని బేస్ చేసుకుని రకరకాల సన్నివేశాలు, పాత్రలు ప్రవేశిస్తాడు. అయితే ఆ క్రమంలో కొన్ని లోపాలు కనిపిస్తాయి. 
 
ఇటువంటి కథలకు ముగింపు కూడా కత్తిమీద సామే. దానికి తగ్గట్టుగానే క్లైమాక్స్ కూడా ప్రేక్షకులు ముందుగానే ఊహించినట్లు ముగిసిపోతుంది. దానికితోడు అజయ్ పాత్రలో సరైన క్లారిటీ లేదు. మూడేళ్ళుగా ప్రేమించిన వ్యక్తి పెల్లి పీఠలదాకా ఎందుకు సాగదీశాడనే దానిలో బలం లేదు.  ఫస్టాఫ్‌లో తన గురించి కిరణ్ ఫ్రెండ్స్‌కు చెప్పే సీన్.. సెకండాఫ్‌లో తన అసలు దేవుడు అని ఆ పేరుతో వచ్చే సీన్ చాలా బాగా వర్కవుట్ అయ్యాయి. ఇలాంటి కొన్ని సన్నివేశాలతోపాటు కొన్ని డైలాగ్ లు బాగున్నాయి..
 
నగనాపరంగా చూస్తే, హీరో కిరణ్ అబ్బవరం తన పాత్రలో కొత్తగా కనిపించడంతోపాటు పూర్తి న్యాయం చేశాడు. ఇక హీరోయిన్ శ్రీ గౌరీ ప్రియ నటనతో మెప్పించింది. గతంలో చిన్న పాత్రలు చేసినా ఆమెకు ఈ సినిమాను భుజానమోసే పాత్ర రావడం ఆమె అద్రుష్టమనే చెప్పాలి. హావభావాలు, బాధను వ్యక్తం చేయడంలో ఆమె జీవించిందనే చెప్పాలి. త్రిగుణ్ కీలక పాత్రలో మెప్పించాడు. దర్శకులు పి వాసు, కరుణ కుమార్ చిన్న పాత్రలే అయినా ఇంపాక్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్‌లో కనిపించారు. స్నేహితులుగా సిరి హన్మంతు, పూజా, నవీన్ నేని బాగున్నారు. దేవీ ప్రసాద్ లాంటి సీనియర్ నటులు బాగా నటించారు.
 
స్టీవెన్ ను నివి మోటివేషన్ విధానం బాగుంది. ఆ క్రమంలో ఓ హోటల్ లో పనిచేసేవాడి గురించి యజమాని చెబుతూ.. వాడు వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడుతుంటాడు. మనకు కనిపించడు. నమ్మినవారికి నిజం. నమ్మని వారికి అబద్ధం అనే డైలాగ్ వుంటుంది. అక్కడ మొదలైన ఆత్మఘోష ద్వితీయార్థంలో అతనికి అనుభవానికి వస్తుంది. ఇది నిజంగా కొత్త విషయమే. ఆమధ్య అల్లు అర్జున్ సినిమాలో  వెన్నెల కిశోర్ ఎపిసోడ్ ఇలాంటిదే. అది ఎంటర్ టైన్మెంట్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ దానిని సీరియస్ గాచూపిస్తే ఎలా వుంటుందనేది చెన్నై లవ్ స్టోరీ. తను కథ చెప్పే ప్రతిసారీ గుండెల్ని పిండే కథలు నాదగ్గరున్నాయి అంటూ స్టీవెన్ అంటుంటాడు. అది సినిమాకు సరిపోతుంది.
 
మణిశర్మ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు పెద్ద బలం. అన్నిపాటల్లో సాహిత్యం బాగుంది. డేనియల్ విశ్వాస్ సినిమాటోగ్రఫీ చాలా బాగుంది.  సంతోష్ నాయుడు ఎడిటింగ్ లో ఇంకా కుదించాల్సివుంది.సాయి రాజేష్ రైటింగ్ బాగుంది.. కాకపోతే సెకండాఫ్ మీద ఇంకాస్త వర్క్ చేసుంటే చెన్నై లవ్ స్టోరీ అద్భుతమైన ప్రేమకథగా మిగిలేది. సాయిరాజేష్ కథకు దర్శకుడు రవి నంబూరి తన మాటలు, స్క్రీన్ ప్లేతో ప్రాణం పోశాడు. ఆయన దర్శకత్వం సినిమాకు ప్లస్. SKN నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 
రేటింగ్ :2.75/5
About Writer
దేవీ
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