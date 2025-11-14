శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (18:43 IST)

Love OTP Review: ట్రెండ్ కు తగ్గ ప్రేమ కథాంశంగా లవ్‌ ఓటిపి.. రివ్యూ

Love OTP.
Love OTP.
హీరో కమ్ డైరెక్టర్‌గా అనీష్ రూపొందించిన లేటెస్ట్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ లవ్ ఓటీపీ. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాలో నాయికగా జాన్విక నటించింది. రాజీవ్ కనకాల, ఆరోహి నారాయణ్, ప్రమోదిని, నాట్య రంగ, బాబా భాస్కర్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. మారుతున్న ప్రేమలు ఎలా ఉన్నాయో తెలియా జేసే పాయింట్ తో రూపొందిన సినిమా లవ్‌ ఓటిపి ( లవ్‌ ఓవర్‌ ప్రెషర్‌ టార్చర్‌). భావప్రీత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై పుష్ప మణిరెడ్డి సమర్పణలో రూపొందింది. విజయ్ ఎం రెడ్డి నిర్మించగా నేడే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
 
కథ:
రాజీవ్ కనకాల పోలీస్ ఆఫీసర్. అతని అక్షయ్ (అనీష్) క్రికెటర్ అవ్వాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుంటాడు. డ్యూటీలో రాజీవ్ ఎక్కువగా లవ్ పేరుతో వచ్చే కేసులను డీల్ చేస్తుంటాడు. పైగా రాజీవ్ కు ప్రేమంటే గిట్టదు. దాంతో భయపడిని అక్షయ్.. ఎవరిని ప్రేమించడు. కానీ, కాలేజ్‌లో అక్షయ్‌ను ఇష్టపడ్డ సన (ఆరోహి నారాయణ్) లవ్ పేరుతో ప్రపోజ్ చేస్తుంది. దక్కకపోతే తెగించే రకం ఆమెది. ఇదిలా వుండగా, క్రికెట్‌లో దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్షయ్‌కు ఫిజియో థెరపిస్ట్ నక్షత్ర (జాన్విక) పరిచయం అవుతుంది. కానీ సన ఉండగానే నక్షత్రను ప్రేమిస్తాడు రాజీవ్. ఈముక్కోణ పు ప్రేమ ఎటువైపు దారితీసింది? విషయం తెలిసిన సన ఎలాంటి టార్చర్ పెట్టింది? అనంతర పరిణామాలు ఏమిటి? అనేవి మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
ఈ కాలం మెజారిటీ ప్రేమికులు గుర్తులు సోషల్ మీడియాలో రకరకాలుగా వ్యక్తం చేస్తుంటారు. ఒకరకంగా టైం పాస్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ప్రేమలో బ్రేకప్ లు కూడా వుంటాయి. కానీ అసలు ప్రేమ ఇది కాదు అనేది కొందరు అంటుంటారు. ప్రేమలో చాలా అబద్దాలతో బతికేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ఈ సినిమా కనువిప్పు కలుగుతుంది. ముక్కోణపు ప్రేమకథలో ఎన్నో ఎమోషన్స్ వుంటాయి. దర్శకుడు కుర్రాడు కాబట్టి కన్నడలో 13 సినిమాలు చేశాక తెలుగులో తీసిన సినిమా ఇది. 
 
అయితే ఊహించని మలుపులు కూడా వుంటాయి. సీరియస్ గా వుంటేనే ఎంటర్ టైన్ చేయిస్తుంటుంది. కథంతా ఏడుగురు, రెండు వీధుల్లో తిరుగుతుంటుంది. ప్రేమంటే పడని వ్యక్తిగా రాజీవ్ నటించారు. కొడుకు ఫోన్ ను చెక్ చేసే విధానం సన్నివేశపరంగా బాగుంది. అయితే ఫాదర్ కు లవ్ అంటే ఎందుకు ఇష్టంలేదనే పాయింట్ ను కరెక్ట్ గా హైలైట్ చేయలేకపోయాడు దర్శకుడు. కొన్నిచోట్ల చిన్న లోపాలున్నాయి. మదర్ గా ప్రమోదిని బాగా సూటయింది.
 
కెమెరామెన్, సంగత దర్శకులు కథాపరంగా సమకూర్చారు. బాబా మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ సరిపడవిధంగా డాన్స్ చేయించాడు. లవ్ ఓటీపీలో ఓటీపీ అంటే ఓవర్ టార్చర్ ప్రెజర్. సినిమా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. అసలు ఏమాత్రం ఇష్టం లేని అమ్మాయిని ప్రేమించడం, లవ్‌లో ఆమెతో పడే కష్టాలు, నిజంగా ప్రేమించిన అమ్మాయిని పొందడానికి హీరో చేసే ప్రయత్నాలతో మూవీ సాగుతుంది.
 
ఇద్దరి లవర్స్ మధ్య నలిగిపోయే హీరో కథగా లవ్ ఓటీపీ ఉంది. టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్, ఒకరి అభిప్రాయాలను మరొకరిపై రుద్దడం వంటి లవ్‌లో జరిగే విషయాలపై ఈ సినిమా తెరకెక్కించారు. పూర్తిగా కామెడీతో ప్రేక్షకుడిని నవ్వించేలా సినిమా ఉంది. ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ చాలా బాగుంది. అక్కడే కథ కొత్త మలుపు తీసుకుంటుంది. దాంతో సెకండాఫ్‌పై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఇక రెండో భాగంలో హీరో ఒకేసారి ఇద్దరు గర్ల్‌ఫ్రెండ్స్‌ను మెయింటేనే చేయడం, దాంతో కలిగే ఇబ్బందులు, కష్టాలు కామెడీతోపాటు ఎమోషనల్‌గా ఉంటాయి. సనను వదిలేయకపోవడం, నక్షత్రతో పూర్తిగా ప్రేమగా ఉండలేకపోవడం వంటివి ఒక అబ్బాయికి ఎలాంటి బాధను కలిగిస్తాయో చక్కగా చూపించారు.
 
నటీమణులుగా జాన్విక, ఆరోహి నారాయణ్ పూర్తిగా మెప్పించారు. నేటి ట్రెండ్ కు తగినట్లుగా ప్రేమ, టార్చర్ అంశాలను దర్శకుడు డీల్ చేసిన ఈ సినిమా యూత్ చూడతగ్గ సినిమా.
రేటింగ్: 3/5

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్

Jubilihills: అమెరికాలో బాత్రూంలు కడిగిన సన్నాసికేం తెలుసు?: నవీన్ యాదవ్ తండ్రి కామెంట్స్ఎన్నికల విజయానందం పొందేవారు ఎంతో అణిగిమణిగి వుండాలంటారు. ఓడినవారు సహజంగా బాధలో ఏదో ఒకటి నోరు జారుతారు. కానీ విజయం సాధించిన వారు ఎంతో సంయమనంతో వుండాలి. అట్లాంటిది జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికల్లో అలా కాంగ్రెస్ విజయం సాధించిందో లేదో ఇలా ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ తండ్రి శ్రీశైలం యాదవ్ దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఆయన మీడియా వారితో మాట్లాడుతూ... హైదరాబాద్ అంటేనే పహిల్వాన్, అమెరికాలో బాత్రూం కడిగిన సన్నాసికి పహిల్వాన్, రౌడీయిజానికి తేడా ఏం తెలుసంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు..

Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు..జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం చాలా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బలమైన స్థానిక అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడం నుండి నియోజకవర్గంలో వ్యక్తిగతంగా ప్రచారం చేయడం వరకు, రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదలకుండా చూసుకున్నారు. అభ్యర్థి ఎంపికతో ఆయన గెలుపు వ్యూహం ప్రారంభమైంది. దివంగత పీజేఆర్ కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్ సహా అనేక మంది నాయకులు ఈ సీటు కోసం లాబీయింగ్ చేసినప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి నవీన్ యాదవ్‌ను పోటీకి దింపాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

'కర్మ హిట్స్ బ్యాక్' : జూబ్లీహిల్స్ ఫలితాలపై కవిత కామెంట్స్

'కర్మ హిట్స్ బ్యాక్' : జూబ్లీహిల్స్ ఫలితాలపై కవిత కామెంట్స్హైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ ఘన విజయం సాధించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థి మాగంటి సునీత రెండో స్థానంలో నిలువగా, భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థికి డిపాజిట్ గల్లంతు అయింది. దీనిపై తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ అధ్యక్షురాలు కె.కవిత తనదైనశైలిలో స్పందించారు.

Prashant Kishore: ఈ PK చెప్పడానికే కాని చేయడానికి పనికిరాడని తేల్చేసిన బీహార్ ప్రజలు

Prashant Kishore: ఈ PK చెప్పడానికే కాని చేయడానికి పనికిరాడని తేల్చేసిన బీహార్ ప్రజలు2025 బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు జాతీయ రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్, అతని రాజకీయ చొరవ జాన్ సూరజ్‌ పార్టీ అభ్యర్థులకు తీవ్ర నిరాశను తెచ్చిపెట్టాయి. విస్తృత ప్రచారం, విస్తృతమైన పునాది పని ఉన్నప్పటికీ, జాన్ సూరజ్ అభ్యర్థులు ఎక్కడా నిర్ణయాత్మక ఆధిక్యాన్ని సాధించలేకపోయారు. ప్రారంభ ట్రెండ్‌లలో వారి ఖాతాలను తెరవడంలో కూడా విఫలమయ్యారు. ఆయా రాజకీయ పార్టీలు ఎలా గెలవగలరో.. అంటే ఓ ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా ప్రణాళికలు చెప్పడానికే కానీ అదే పని ఆయన చేయడానికి పనికిరాడని బీహార్ ప్రజలు తేల్చేసారు.

జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓటమి.. రిగ్గింగ్, రౌడీ రాజకీయాల వల్లే కాంగ్రెస్‌ గెలుపు.. మాగంటి సునీత ఫైర్

జూబ్లీహిల్స్‌లో ఓటమి.. రిగ్గింగ్, రౌడీ రాజకీయాల వల్లే కాంగ్రెస్‌ గెలుపు.. మాగంటి సునీత ఫైర్జూబ్లీహిల్స్ బిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తన కాంగ్రెస్ ప్రత్యర్థి నవీన్ యాదవ్ చేతిలో 25,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయినప్పటికీ, తన ఫలితం నైతిక విజయం అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రితో పాటు క్యాబినెట్ మంత్రులందరూ కలిసి తన ఓటమిని నిర్ధారించుకున్నారని సునీత పేర్కొన్నారు. షేక్‌పేట, యూసుఫ్‌గూడలోని అనేక ప్రాంతాలలో కాంగ్రెస్ ఓటర్లను బెదిరించి పోలింగ్ ప్రక్రియను ప్రభావితం చేసిందని ఆమె ఆరోపించారు.

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్పెరుగుతున్న చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మెంతి నీరు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మెంతి గింజల్లో ఫైబర్ వుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెరను సాధారణంగా ఉంచుతుంది. ఒక చెంచా మెంతి గింజలను 200-250 మిల్లీ లీటర్ల నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగాలి. నానబెట్టిన మెంతి గింజలను కూడా నమలవచ్చు. దీనితోపాటు ఉదయం 200-250 మిల్లిలీటర్ల నీటిలో 1 టీస్పూన్ మెంతి గింజలను ఉడకబెట్టవచ్చు. దీనిని వడకట్టి త్రాగాలి, గింజలను నమలాలి. మజ్జిగ మొదలైన వాటిలో మెంతి గింజల పొడిని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఆరోగ్య చిట్కాను అనుసరించే ముందు నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుంది

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుందిశరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?క్యాలీఫ్లవర్. మధుమేహం వున్నవారు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ కూరను చక్కగా తినేయవచ్చు. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాము. క్యాలీఫ్లవర్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉన్నందున మధుమేహం ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక తాజా పువ్వు రసాన్ని సేవిస్తే పొట్టలో కురుపులు, దంతాలు, చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం లాంటివి తగ్గిపోతాయి. క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవడం వల్ల లంగ్‌, బ్రెస్ట్‌, ఒవేరియన్‌ వంటి పలు క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్ ఆకుల రసం స్వీకరిస్తే రేచీకటి, చర్మం పొడిబారటం, జుట్టు త్వరగా తెల్లబడటం, జలుబు నివారించబడతాయి.

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులు

స్ట్రోక్ తర్వాత వేగంగా కోలుకోవడానికి రోబోటిక్ రిహాబిలిటేషన్ కీలకమంటున్న నిపుణులుహైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఒక శాస్త్రీయ సమావేశంలో 50 మందికి పైగా ప్రముఖ న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరో సర్జన్లు, రీహాబిలిటేషన్ నిపుణులు ఆరోగ్య సంరక్షణలో అత్యంత నిర్లక్ష్యం చేయబడినప్పటికీ అత్యంత కీలకమైన అంశాలలో ఒకటైన పోస్ట్-స్ట్రోక్ రీహాబిలిటేషన్ గురించి చర్చించారు. రోగులకు వేగవంతమైన, అతి తక్కువ ఖర్చులో కోలుకోవడాన్ని నిర్ధారించడానికి భారతదేశం దాని పోస్ట్-స్ట్రోక్ కేర్ వ్యవస్థలో అధునాతన రోబోటిక్ రీహాబిలిటేషన్‌ను ఏకీకృతం చేయాలని ప్యానెల్ ఏకాభిప్రాయంతో వెల్లడించింది.
