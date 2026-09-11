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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (13:44 IST)

Mahendragiri Varahi Review: ఆకట్టుకోని సుమంత్ చిత్రం మహేంద్రగిరి వారాహి రివ్యూ

Sumanth, Aishwarya Rajesh, Sidhu Jonnalagadda
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:44 IST)
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Sumanth, Aishwarya Rajesh, Sidhu Jonnalagadda
నటీనటులు: సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేష్, సిద్దు జొన్నలగడ్డ, వెన్నెల కిషోర్, మీనాక్షి గోస్వామి, బ్రహ్మానందం, మంజు భార్గవి, వంశీ చాగంటి, కమల్ కామరాజు తదితరులు
సాంకేతికత:  రాజశ్యామల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, బ్రిడ్జ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై కలిపు మధు, లక్ష్మణ్ నిర్మాణం, దర్శకుడు: సంతోష్ జాగర్లపూడి విడుదల: సెప్టెంబర్ 11.
 
కథ:
200 ఏళ్ళ క్రితం మహేంద్రగిరి సంస్థానంలోని మహేంద్రవర్మ చేసిన తప్పిదంతో వారి వంశం మొత్తం 33వ ఏట పుట్టినతిధి నాడు మరణిస్తారనే అమ్మవారి శాపం వుంటుంది. అలా 1993లో రాజేంద్ర వర్మ(సిద్దు జొన్నలగడ్డ) మూఢనమ్మకాలను నమ్మడు. కానీ 33వ ఏట తను పుట్టినతిథినాడు అనుకోకుండా బయటకువెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అలా తనూ మరణిస్తాడు. వీటినుంచి గట్టెక్కాలంటే ఆ ఊరిలోని వారాహి గుడి పూజారి బ్రహ్మానందం ఈ వంశీయులచేత హోమాలు, పూజలు చేయిస్తాడు. అయినా మరణాలు తగ్గవు.
 
మరోవైపు, హైదరాబాద్ లో వుండే తన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మూఢనమ్మకాలలో నిజమెంత అంటూ బయటపెడుతూ ఉంటాడు సిద్దార్థ్(సుమంత్), అతని స్నేహితుడు వెన్నెల కిశోర్. ఆ క్రమంలో సిద్దార్థ్(సుమంత్). తన అన్న రాజీవ్(కమల్ కామరాజు) పెళ్ళికి ఏదో దోషం ఉందని మహేంద్రగిరి వారాహి అమ్మవారి ఆలయంలో పూజలు చేయమని చెప్పడంతో ఫ్యామిలీతో కలిసి అక్కడికి వెళ్తాడు. అదే రోజు నరేంద్ర వర్మ 33వ పుట్టిన రోజు కావడంతో అక్కడ ఓ దున్నపోతు వల్ల నరేంద్ర వర్మతో పాటు అతన్ని కాపాడటానికి ప్రయత్నించిన రాజీవ్ కూడా మరణిస్తాడు. దానితో ఆశ్చర్యపోయినా సిద్దార్థ్ ఈ మరణాలలో ఏదో తేడా వుందని వాటిని బయటపెట్టాలని ట్రై చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
పురాణాలు, అమ్మవారి కథ అనగానే ట్రైలర్ లో ఎంతో ఆసక్తి కలిగించారు చిత్ర టీమ్. ప్రతి థియేటర్లలో అమ్మవారి విగ్రహాలను నెలకొల్పి ప్రమోషన్స్ కూడా గట్టిగానే చేశారు. అయితే సినిమాను ఎలా తీశారో తెలుసుకుందాం.
 
పురాణాల్లో శ్రీ లలితా దేవి కథలో భంగాసురుడు అనే రాక్షసుడు భావాలున్న వ్యక్తి 1836నాటి మహేంద్రగిరి రాజవంశీయుల కథతో ప్రారంభమవుతోంది. ఆ తర్వాత 1993 లో కథ చూపించి, ప్రస్తుతంలో హీరో, అతను చేసే పనులు, నరేంద్రవర్మ పూజలు, రాజీవ్ మరణంతో సాగుతుంది. అలాకాస్త సాగదీతగా వుంటూ వారాహి ఆలయం, ఊళ్ళో వరసుగా వంశీయులే చనిపోవడం, అంతా దేవుడి వల్ల అనుకోవడం, కానీ దాని వెనక ఏదో ఉండటం.. లాంటి కథలతో కార్తికేయ, సుబ్రహ్మణ్యపురం.. లాంటి అనేక సినిమాలు వచ్చాయి. ఈ మహేంద్రగిరి వారాహి కూడా అదే కథ.
 
పాత్రలపరంగా కొంచెం తేడా లున్నా.. కథలోని ప్రధాన అంశం అతికినట్లు చెప్పడంలో దర్శకుడు బేలతనం చూపించాడు. కథాగమనంలో ఈ చావుల వెనక ఏముందో దొరకకపోవడం, అమ్మవారి వచ్చే సీన్స్ బాగున్నాయి. చివర్లో ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు అని ఇచ్చిన రెండు ట్విస్టులు  బాగున్నాయి. అసలు ఇదంతా ఎవరు చేసారు అని క్లైమాక్స్ వచ్చేదాకా ఊహించలేం కూడా. ఆ ట్విస్టులు రెండు సినిమాకు బాగా ప్లస్ అయ్యాయి. గ్రాఫిక్స్, AI లో అమ్మవారి విజువల్స్ బాగానే చూపించారు. సినిమా అంతా అయిపోయాక ఒక అమ్మవారి సాంగ్ తో ఉన్న సన్నివేశం అవసరలేకపోయినా పెట్టారు అనిపిస్తుంది. ఈ సినిమాని ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడొచ్చు.కొత్త సినిమాలు చూడండి
 
 అయితే ఇంత చేసి అసలు మరణాలకు కారకులు ఎవరనేది ముడి విప్పే క్రమంలో అందులో సరైన బలం, పట్టు లేకుండా దర్శకుడు చేయడం ప్రధానలోపం. దానితో సీరియస్ గా సాగే కథలో మరణాలు చేసింది వీరా? అనే నమ్మశక్యంకాని విధంగా రాసుకోవడం ఏదో కొత్తదనం చేయాలనే చేసినట్లుగా వుంది. రాజవంశీయులు ఊరిలోని అమ్మాయిలను చెరబడ్డడం దాని వల్ల చనిపోవడం చూసించారు. అయితే అది మరింత బలంగా లేకపోవడం వల్ల అసలు హంతులుగా వారు ఎందుకు మారారు అని ఇచ్చిన వివరణలో దమ్ము లేదు.
 
నటనాపరంగా, సుమంత్  యూట్యూబ్ రీసెర్చ్ చేసే పాత్రలో బాగానే నటించాడు. సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ, ఐశ్వర్య రాజేష్, మాళవిక నాయర్ గెస్ట్ అప్పీరెన్స్ లు బాగుంటాయి. సీనియర్ నటి మంజు భార్గవి రాజవంశం మహిళగా చాలా బాగా నటించారు. బ్రహ్మనందం పూజారి పాత్రలో కొత్తగా కనిపించి తన నటనతో మెప్పిస్తారు. వెన్నెల కిషోర్ కూడా హీరో ఫ్రెండ్ పాత్రలో మెప్పిస్తాడు. వంశీ చాగంటి రాజవంశీకుడి పాత్రలో బాగానే నటించాడు. మీనాక్షి గోస్వామి కూడా తన నటనతో మెప్పిస్తుంది. రాజీవ్ కనకాల, అలీ, సురేష్, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, ప్రమోదిత, నిత్యాశెట్టి.. మిగిలిన నటీనటులు వారి పాత్రల్లో పర్వాలేదు అనిపించారు.
 
సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ బాగున్నాయి. బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ బాగా ఇచ్చారు. పాటలు పర్వాలేదు అనిపిస్తాయి. ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం బాగా వర్క్ చేసారు. పాత కథే అయినా కొత్త దేవతని తీసుకొని రొటీన్ కథనంతోనే ఊహించని ట్విస్టులతో తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు. అయితే కాస్త సాగదీతగా కథ నడవడంతోపాటు ఊహకందని ట్విస్ట్ లు ఇందులో లేకపోవడం ప్రధాన లోపం.
 
దైవత్వం కలిగిన కథగా తీయడం అభినందనీయమే. అయితే దానిని మరింత ఆకట్టుకునేలా చేయలేకపోవడం ప్రధాన లోపం. దానిని సరిదిద్దుకుంటే సినిమా పెద్ద రేంజ్ లో వుండేది. 
రేటింగ్ : 2/5
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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