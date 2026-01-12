Shankar Varaprasad Review: సరదాగా సాగిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం - రివ్యూ

నటీనటులు
- చిరంజీవి, వెంకటేష్, నయనతార, కేథరీన్ ట్రెసా, జరీనా వహాబ్, హర్ష వర్ధన్, అభినవ్ గోమఠం, సచిన్ ఖేడేకర్, శరత్ సక్సేనా, సుదేవ్ నాయర్, శ్రీనివాస రెడ్డి, హర్ష చెముడు, మాస్టర్ రేవంత్ మరియు ఇతరులు
సాంకేతికత: కెమెరా: సమీర్ద రెడ్డి, సంగీతం - భీమ్స్ సిసిరోలియో, దర్శకుడు - అనిల్ రావిపూడి, నిర్మాతలు - సాహు గారపాటి & సుస్మిత కొణిదెల, నిడివి: 02 గంటల 44 నిమిషాలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర అనే సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం విడుదల విడుదల వాయిదా పడడంతో వెంకటేష్ నటించిన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాక దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈసారికి చిరంజీవిపై చేసిన చిత్రమే మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. ఇందులో వెంకటేష్ కూడా తోడుకావడంతో నయనతార నటించడంతో చిత్రంపై ఆసక్తికలిగేలా చేసింది చిత్ర బ్రుందం. మరి ఈరోజే అనగా జనవరి 12న విడుదలయిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
జాతీయ భద్రతా ఏజెంట్ అయిన శంకర వర ప్రసాద్ (చిరంజీవి) విడాకులు తీసుకున్న భర్త. నేషనల్ మినిస్టర్ శరత్ సక్సేనా దగ్గర సెక్యూరిటీగా పనిచేసే అతను వెంట నలుగురు గ్రూప్ వుంటారు. చాలా సరదాగా వుంటూ డ్యూటీని సిన్సియర్ గా చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో అత్యంత ధనవంతుడు అయిన సచిన్ ఖేడేకర్ కుమార్తె శశిరేఖ (నయనతార) మూడుసార్లు నెంబర్ 1 బిజినెస్ ఉమన్ గా ఎంపికవుతోంది. ఓసారి వారి కుటుంబంపై కొందరు ఎటాక్ చేయడంతో రక్షణ కోసం మంత్రిని అడగడంతో శంకర వర ప్రసాద్ (చిరంజీవి) టీమ్ ను రక్షణగా పంపిస్తాడు మంత్రి. అక్కడికి వెళ్ళాక మాజీ భార్య అయిన శశిరేఖ కుటుంబాన్ని ఏవిధంగా రక్షించాడు? ప్రేమించిన శశిరేఖతో విడిపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి? అసలు ఆ ఫ్యామిలీపై ఎటాక్ చేసింది. ఎవరు? అనేది ఎలా కనిపెట్టాడు. మధ్యలో వెంకీీ గౌడ (వెంకటేష్) పాత్ర ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
చిరంజీవిని తాను ఘరానా మొగుడు వంటి పాత్రల్లో చూసిన కళ్ళతో ఆయన్ను డిజైన్ చేసి మరలా ఇన్నాళ్ళు చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకడు అనిల్ రావిపూడి. చురుకుగా, సరదాగా వుండే విధానం చిరంజీవిలో ఎనర్జీ ఏమాత్రం తగ్గలేదని తేటతెల్లం చేశాడు. తన డైలాగ్ డెలివరీ, డాన్స్ చేసే విధానం, అమాయకత్వంతో కూడిన హావభావాలు చిరుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్యగా మరోసారి ప్రేక్షకుడు చూస్తాడు. తండ్రిగా పిల్లలో ఎలా వుండాలో మరోసారి చూపించాడు.
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రాసుకున్న కథ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తరహాలోనే వుంటుంది. సిల్లీగా సినిమాటిక్ కథగా సన్నివేశాలు, డైలాగ్స్ లు పాటలు, సంగీతం వుంటాయి. కథగా చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా ఏమీ అనిపించకపోయినా కామన్ మేన్ లు, పిల్లలు హాయిగా చూసేట్లుగా వుంటుంది. గత ఏడాది తాను సక్సెస్ చేసిన సినిమా ఫార్మెట్ లోనే కథ ఆరంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత చిరంజీవి గత సినిమాలలోని అంశాలను ఎంచుకుని సరిగ్గా ఈ సినిమాకు లింక్ చేస్తూ చేసిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది.
మొదటి భాగమంతా చిరంజీవి ఆయన టీమ్ కేథరీన్ ట్రెసా, హర్ష వర్ధన్, అభినవ్ గోమటం అక్కడక్కడా కొన్ని నవ్వులు పూయించారు. సెకండాఫ్ లో కూడా చిరంజీవిచేతనే కథను నడిపించవచ్చు. కానీ ఛేంజ్ కోసం వాల్తేరు వీరయ్య తరహాలో వెంకటేష్ పాత్ర ఎంట్రీ ఇస్తుంది. అది ఎలా అనేది ఆసక్తికరంగా దర్శకుడు మలిచాడు. వెంకీ పాత్ర రావడంతో ఆయన మేనరిజం, ఆయన గత సినిమా పాటలతో కాసేపు ఎంటర్ టైన్ చేశారు. ముగింపు కూడా వాల్తేరు వీరయ్య తరహాలో వుంటుంది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తరహాలో తుపాకీ కాల్పులు వుంటాయి. అక్కడ కూడా కాల్పుల విరమణ, గాంధీగారి మార్గం అంటూ చిన్న ఎంటర్ టైన్ టచ్ ఇస్తూ టోటల్ గా వినోదభరిత సినిమాగా మార్చాడు.
ఇలాంటి కథకు లాజిక్ లు వెతక్కూడదు. ఏవిధంగానైనా ప్రేక్షకుడిని నవ్వించాలి. మెప్పించాలనే ఎయిమ్ దర్శకుడిలో కనిపించింది. ఆ పరంగా దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. తల్లి పాత్రలో జరీనా వహాబ్ పాత్ర తీరు బాగుంది. నయనతారతో ఆమెకు ఉన్న ఘర్షణ సన్నివేశం సినిమాకే హైలైట్లలో ఒకటి మరియు ఆ సన్నివేశంలో ఆమె చాలా పరిణతి చెందిన నటనను కనబరిచింది.
శశిరేఖల కొడుకు, కూతురు పాత్రలు పోషించిన పిల్లలు చక్కటి నటనను కనబరిచారు. అలాగే మాస్టర్ రేవంత్ తోనూ క్లాస్ లీడర్ పాత్రగా పెట్టి మలిచిన తీరు ప్రేక్షకులను కావాల్సిన వినోదం కలిగిస్తుంది. ఓటీ ఫేమ్ సుదేవ్ నాయర్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో మెప్పించాడు. ఇలా ఎవరి పాత్రలు వారు బాగానే చేశారు.
సాంకేతికంగా చూస్తే, సమీర్ రెడ్డి తన కెమెరా పనితనంతో ఉన్నతమైన లుక్ వచ్చేలా చేశాడు. రిచ్ ఫ్యామిలీ కథ కనుక అంతే లావిష్గా సీన్స్ వుంటాయి. అడవిలో కుక్క కోసం వెళ్ళిన చోట కూడా ఎంటర్ టైన్ చొప్పించాడు. అలాగే సన్నివేశపరంగా వచ్చే మాటలనే పాటలుగా రాసిన విధానం బాగుంది. ప్రత్యేకించి ఐటెం సాంగ్ లు లేకుండా పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేసేవిధంగా వుంటాయి. చిరంజీవి గత సినిమాల్లోని పాటను వెంకీపై వెంకీపై వచ్చిన పాటలను చిరంజీవిపై చిత్రీకరించి సరికొత్తగా చూపించాడు దర్శకుడు. దీనికి భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన స్వరాలు బాగున్నాయి. ఈమధ్య పాటల్లో సాహిత్యం వినపడకుండా రణగొణ ధ్వనులు భరిస్తున్న ప్రేక్షకుడికి చాలా రిలీఫ్ గా నేపథ్య సంగీతం వుండడం విశేషం. తమ్మిరాజు ఎడిటింగ్లో మరికొంత శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటే సినిమా ఇంకా బాగుండేది. షైన్ స్క్రీన్స్ & గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వారి నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
సానుకూలాంశాలు:
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఖైదీ నెం. 150 చిత్రంలోని ఆయన ఛార్మ్ ను బేస్ చేసుకుని మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రంలో మార్చుకున్నారు. స్టయిలిష్ గా వుంటూనే గ్లామర్ గా కనిపించే విధంగా రాసుకున్నాడు. కామెడీ టైమింగ్, అమాయకమైన హావభావాలు, అవసరమైన చోట భావోద్వేగాలు మరియు తీవ్రతను చిరంజీవి అత్యంత సునాయాసంగా ప్రదర్శించగలిగారు. 2007లో చిరంజీవి చూడలేని వారికి మరోసారి తన సత్తాను చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకు తగినవిధంగా రోజుకు రెండు సార్లు జిమ్ లో కసరత్తు చేయించాడు దర్శకుడు.
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ప్రేక్షకుడికి ఏవిధంగానైనా ఎంటర్ టైన్ చేయించాలనే ఆలోచనతోనే ఒక చాలా సాధారణ కథను తీసుకుని, దానిని కామెడీ మరియు భావోద్వేగాల మిశ్రమంతో చక్కగా మేళవించారు. ప్రతి పది నిమిషాలకు కనీసం ఒక హాస్యభరితమైన సన్నివేశం ఉండేలా ఆయన జాగ్రత్తపడ్డారు. అయినా సినిమా ప్రారంభం కొంచెం నెమ్మదిగా సాగుతుంది.విక్టరీ వెంకటేష్ ట్రాక్ చివరిలో వస్తుంది కానీ ఆయన్ను పెట్టాలని పెట్టినట్లుగా వుంది. అయినా వారిద్దరూ కలిసి కొన్ని నవ్వులు కూడా పంచారు. శశిరేఖకు వరప్రసాద్ నుండి విడాకులు తీసుకోవడానికి గల కారణాం బలంగా లేదు. అయినా ఈ సంక్రాంతికి కుటుంబంతో చూసే ఆహ్లాదకర సినిమాగా చెప్పొచ్చు.
రేటింగ్ : 35