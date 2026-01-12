సోమవారం, 12 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (08:47 IST)

Shankar Varaprasad Review: సరదాగా సాగిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం - రివ్యూ

Venky, Chiranjeevi
Venky, Chiranjeevi
నటీనటులు - చిరంజీవి, వెంకటేష్, నయనతార, కేథరీన్ ట్రెసా, జరీనా వహాబ్, హర్ష వర్ధన్, అభినవ్ గోమఠం, సచిన్ ఖేడేకర్, శరత్ సక్సేనా, సుదేవ్ నాయర్, శ్రీనివాస రెడ్డి, హర్ష చెముడు, మాస్టర్ రేవంత్ మరియు ఇతరులు
సాంకేతికత: కెమెరా:  సమీర్ద రెడ్డి, సంగీతం - భీమ్స్ సిసిరోలియో, దర్శకుడు - అనిల్ రావిపూడి, నిర్మాతలు - సాహు గారపాటి & సుస్మిత కొణిదెల, నిడివి: 02 గంటల 44 నిమిషాలు
 
మెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర అనే సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం విడుదల విడుదల వాయిదా పడడంతో వెంకటేష్ నటించిన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాక దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈసారికి చిరంజీవిపై చేసిన చిత్రమే మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. ఇందులో వెంకటేష్ కూడా తోడుకావడంతో నయనతార నటించడంతో చిత్రంపై ఆసక్తికలిగేలా చేసింది చిత్ర బ్రుందం. మరి ఈరోజే అనగా జనవరి 12న విడుదలయిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
 
 
Mana Shankar varaprasad
Mana Shankar varaprasad
కథ:
జాతీయ భద్రతా ఏజెంట్ అయిన శంకర వర ప్రసాద్ (చిరంజీవి) విడాకులు తీసుకున్న భర్త. నేషనల్ మినిస్టర్ శరత్ సక్సేనా దగ్గర సెక్యూరిటీగా పనిచేసే అతను వెంట నలుగురు గ్రూప్ వుంటారు. చాలా సరదాగా వుంటూ డ్యూటీని సిన్సియర్ గా చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో అత్యంత ధనవంతుడు అయిన సచిన్ ఖేడేకర్ కుమార్తె శశిరేఖ (నయనతార) మూడుసార్లు నెంబర్ 1 బిజినెస్ ఉమన్ గా ఎంపికవుతోంది. ఓసారి వారి కుటుంబంపై కొందరు ఎటాక్ చేయడంతో రక్షణ కోసం మంత్రిని అడగడంతో శంకర వర ప్రసాద్ (చిరంజీవి) టీమ్ ను రక్షణగా పంపిస్తాడు మంత్రి.  అక్కడికి వెళ్ళాక మాజీ భార్య అయిన శశిరేఖ కుటుంబాన్ని ఏవిధంగా రక్షించాడు? ప్రేమించిన శశిరేఖతో విడిపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి? అసలు ఆ ఫ్యామిలీపై ఎటాక్ చేసింది. ఎవరు? అనేది ఎలా కనిపెట్టాడు. మధ్యలో వెంకీీ గౌడ (వెంకటేష్) పాత్ర ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
చిరంజీవిని తాను ఘరానా మొగుడు వంటి పాత్రల్లో చూసిన కళ్ళతో ఆయన్ను డిజైన్ చేసి మరలా ఇన్నాళ్ళు చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకడు అనిల్ రావిపూడి. చురుకుగా, సరదాగా వుండే విధానం చిరంజీవిలో ఎనర్జీ ఏమాత్రం తగ్గలేదని తేటతెల్లం చేశాడు. తన డైలాగ్ డెలివరీ, డాన్స్ చేసే విధానం, అమాయకత్వంతో కూడిన హావభావాలు చిరుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్యగా మరోసారి ప్రేక్షకుడు చూస్తాడు. తండ్రిగా పిల్లలో ఎలా వుండాలో మరోసారి చూపించాడు.
 
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రాసుకున్న కథ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తరహాలోనే వుంటుంది. సిల్లీగా సినిమాటిక్ కథగా సన్నివేశాలు, డైలాగ్స్ లు పాటలు, సంగీతం వుంటాయి. కథగా చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా ఏమీ అనిపించకపోయినా కామన్ మేన్ లు, పిల్లలు హాయిగా చూసేట్లుగా వుంటుంది. గత ఏడాది తాను సక్సెస్ చేసిన సినిమా ఫార్మెట్ లోనే కథ ఆరంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత చిరంజీవి గత సినిమాలలోని అంశాలను ఎంచుకుని సరిగ్గా ఈ సినిమాకు లింక్ చేస్తూ చేసిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది.
 
మొదటి భాగమంతా చిరంజీవి ఆయన టీమ్ కేథరీన్ ట్రెసా, హర్ష వర్ధన్, అభినవ్ గోమటం అక్కడక్కడా కొన్ని నవ్వులు పూయించారు. సెకండాఫ్ లో కూడా చిరంజీవిచేతనే కథను నడిపించవచ్చు. కానీ ఛేంజ్ కోసం  వాల్తేరు వీరయ్య తరహాలో వెంకటేష్ పాత్ర ఎంట్రీ ఇస్తుంది. అది ఎలా అనేది ఆసక్తికరంగా దర్శకుడు మలిచాడు. వెంకీ పాత్ర రావడంతో ఆయన మేనరిజం, ఆయన గత సినిమా పాటలతో కాసేపు ఎంటర్ టైన్ చేశారు. ముగింపు కూడా వాల్తేరు వీరయ్య తరహాలో వుంటుంది. యాక్షన్ సన్నివేశాలు సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తరహాలో తుపాకీ కాల్పులు వుంటాయి. అక్కడ కూడా కాల్పుల విరమణ, గాంధీగారి మార్గం అంటూ చిన్న ఎంటర్ టైన్ టచ్ ఇస్తూ టోటల్ గా వినోదభరిత సినిమాగా మార్చాడు.
 
ఇలాంటి కథకు లాజిక్ లు వెతక్కూడదు. ఏవిధంగానైనా ప్రేక్షకుడిని నవ్వించాలి. మెప్పించాలనే ఎయిమ్ దర్శకుడిలో కనిపించింది. ఆ పరంగా దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. తల్లి పాత్రలో జరీనా వహాబ్ పాత్ర తీరు బాగుంది. నయనతారతో ఆమెకు ఉన్న ఘర్షణ సన్నివేశం సినిమాకే హైలైట్లలో ఒకటి మరియు ఆ సన్నివేశంలో ఆమె చాలా పరిణతి చెందిన నటనను కనబరిచింది.
 
శశిరేఖల కొడుకు, కూతురు పాత్రలు పోషించిన పిల్లలు చక్కటి నటనను కనబరిచారు. అలాగే మాస్టర్ రేవంత్ తోనూ క్లాస్ లీడర్ పాత్రగా పెట్టి మలిచిన తీరు ప్రేక్షకులను కావాల్సిన వినోదం కలిగిస్తుంది. ఓటీ ఫేమ్ సుదేవ్ నాయర్ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో మెప్పించాడు. ఇలా ఎవరి పాత్రలు వారు బాగానే చేశారు.
 
సాంకేతికంగా చూస్తే, సమీర్ రెడ్డి  తన కెమెరా పనితనంతో ఉన్నతమైన లుక్ వచ్చేలా చేశాడు. రిచ్ ఫ్యామిలీ కథ కనుక అంతే లావిష్గా  సీన్స్ వుంటాయి. అడవిలో కుక్క కోసం వెళ్ళిన చోట కూడా ఎంటర్ టైన్ చొప్పించాడు. అలాగే సన్నివేశపరంగా వచ్చే మాటలనే పాటలుగా రాసిన విధానం బాగుంది. ప్రత్యేకించి ఐటెం సాంగ్ లు లేకుండా పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేసేవిధంగా వుంటాయి. చిరంజీవి గత సినిమాల్లోని పాటను వెంకీపై వెంకీపై వచ్చిన పాటలను చిరంజీవిపై చిత్రీకరించి సరికొత్తగా చూపించాడు దర్శకుడు. దీనికి భీమ్స్ సిసిరోలియో స్వరపరిచిన స్వరాలు బాగున్నాయి. ఈమధ్య పాటల్లో సాహిత్యం వినపడకుండా రణగొణ ధ్వనులు భరిస్తున్న ప్రేక్షకుడికి చాలా రిలీఫ్ గా నేపథ్య సంగీతం వుండడం విశేషం.  తమ్మిరాజు  ఎడిటింగ్‌లో మరికొంత శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటే సినిమా ఇంకా బాగుండేది. షైన్ స్క్రీన్స్ & గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ వారి నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
సానుకూలాంశాలు:
 
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఖైదీ నెం. 150 చిత్రంలోని ఆయన ఛార్మ్ ను బేస్ చేసుకుని మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రంలో మార్చుకున్నారు. స్టయిలిష్ గా వుంటూనే గ్లామర్ గా కనిపించే విధంగా రాసుకున్నాడు.  కామెడీ టైమింగ్, అమాయకమైన హావభావాలు, అవసరమైన చోట భావోద్వేగాలు మరియు తీవ్రతను చిరంజీవి అత్యంత సునాయాసంగా ప్రదర్శించగలిగారు. 2007లో చిరంజీవి చూడలేని వారికి మరోసారి తన సత్తాను చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకు తగినవిధంగా రోజుకు రెండు సార్లు జిమ్ లో కసరత్తు చేయించాడు దర్శకుడు. 
 
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ప్రేక్షకుడికి ఏవిధంగానైనా ఎంటర్ టైన్ చేయించాలనే ఆలోచనతోనే ఒక చాలా సాధారణ కథను తీసుకుని, దానిని కామెడీ మరియు భావోద్వేగాల మిశ్రమంతో చక్కగా మేళవించారు. ప్రతి పది నిమిషాలకు కనీసం ఒక హాస్యభరితమైన సన్నివేశం ఉండేలా ఆయన జాగ్రత్తపడ్డారు. అయినా సినిమా ప్రారంభం కొంచెం నెమ్మదిగా సాగుతుంది.విక్టరీ వెంకటేష్ ట్రాక్ చివరిలో వస్తుంది కానీ ఆయన్ను పెట్టాలని పెట్టినట్లుగా వుంది. అయినా వారిద్దరూ కలిసి కొన్ని నవ్వులు కూడా పంచారు. శశిరేఖకు వరప్రసాద్ నుండి విడాకులు తీసుకోవడానికి గల కారణాం బలంగా లేదు. అయినా ఈ సంక్రాంతికి కుటుంబంతో చూసే ఆహ్లాదకర సినిమాగా చెప్పొచ్చు.
రేటింగ్ : 35

సోమనాథ్ ఆలయ చరిత్రను తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ

సోమనాథ్ ఆలయ చరిత్రను తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీగుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సోమనాథ్‌లో ఉన్న సోమనాథ్ ఆలయం చరిత్రను తుడిచిపెట్టేందుకు గత ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నించాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆరోపించారు. మూడు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ఆయన గుజరాష్ట్రంలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆదివారం సోమనాథ్‌లోని మహాదేవుడు ఆలయాన్ని సందర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.

రాజకీయాల్లో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం ఇష్టంలేదు : వెంకయ్య నాయుడు

రాజకీయాల్లో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం ఇష్టంలేదు : వెంకయ్య నాయుడురాజకీయాల్లో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని అందుకే రాజకీయాలకు తన కుమారుడు, కుమార్తెను దూరంగా ఉంచినట్టు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. ఆయన కుమార్తె దీపా వెంకట్ ఆధ్వర్యంలోని స్వర్ణభారత్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం ముచ్చింతల్‌లో సంక్రాంతి సంబరాలు జరిగాయి. వీటిని ప్రారంభించిన ఆయన మాట్లాడుతూ, మన భవిష్యత్‌ బాగుండాలంటే ప్రకృతితో కలిసి జీవించాలని కోరారు. మన పండుగలన్నీ దానితోనే ముడిపడి ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు.

అమరావతి నిర్మాణం ఇక ఆగదని అర్థమైంది.. అందుకే జగన్ అక్కసు : మంత్రి నారాయణ

అమరావతి నిర్మాణం ఇక ఆగదని అర్థమైంది.. అందుకే జగన్ అక్కసు : మంత్రి నారాయణనవ్యాంధ్ర రాజధాని నిర్మాణ పనులు రేయింబవుళ్ళు శరవేగంగా సాగుతున్నాయని, ఈ పనులు ఇక ఆగేలా లేవని భావించే అమరావతిపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి మరోమారు తన అక్కసును వెళ్లగక్కారని ఏపీ పట్టణాభివృద్ది శాఖామంత్రి పి.నారాయణ అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో అన్ని జిల్లాల్లో శరవేగంగా సాగుతున్న అభివృద్ధి పనులను చూసిన జగన్‍తో పాటు ఆయన పార్టీ నేతలంతా ఓర్వలేకపోతున్నారన్నారు. ఆదివారం నెల్లూరు జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపనలు చేశారు.

సికింద్రాబాద్‌ను ముక్కలు చేస్తారా?

సికింద్రాబాద్‌ను ముక్కలు చేస్తారా?సికింద్రాబాద్‌ను ముక్కలు చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కుట్ర పన్నుతోందని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆరోపించారు. సికింద్రాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌ కోసం ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. డీలిమిటేషన్‌ పేరుతో సికింద్రాబాద్‌ను ముక్కలు చేస్తే సహించేది లేదని.. కార్పొరేషన్‌తో పాటు జిల్లాను కూడా ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

అత్యాచారం కేసులో కేరళలో కాంగ్రెస్ బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే అరెస్టు

అత్యాచారం కేసులో కేరళలో కాంగ్రెస్ బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే అరెస్టుకేరళ రాష్ట్రంలో అత్యాచారం కేసులో ఓ ప్రజాప్రతినిధి అరెస్టు అయ్యారు. ఆయన పేరు రాహుల్ మామ్ కుటతిల్. కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. ఆయనపై అత్యాచార ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఆయనను పార్టీ నుంచి బహిష్కరించింది. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం రాత్రి ఆయనను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు

Watch More Videos

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

winter fruit, సపోటాలు వచ్చేసాయ్, తింటే ఏమేమి ప్రయోజనాలు?సపోటాను చలికాలంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు కానీ సపోటాషేక్ తాగితే ఇది బరువు పెరగడంలో సహాయపడుతుంది. ఇంకా దానితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. సపోటాలో గ్లూకోజ్, క్యాలరీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది దేహానికి శక్తినిచ్చే వనరుగా చెప్పబడింది. సపోటాషేక్ తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. చర్మ ఆరోగ్యానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కేశాల పెరుగుదలకు, ఆరోగ్యానికి ఇది మేలు చేస్తుంది. పేగు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎముకలకు సపోటాషేక్ చాలా మంచిది. గర్భిణీ స్త్రీలకు ఇది చాలా ఉత్తమమైనది. పలు రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను దరిచేరనీయదు.

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్

ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు చలికాలంలో ఇవి తింటే బెస్ట్శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సీజన్‌కి తగ్గట్లుగా మన ఆహారం కూడా మార్చుకోవాలి. గుండె ఆరోగ్యంతో ఇతరత్రా వ్యాధులు దరిచేరకుండా వుండాలంటే శీతాకాలంలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. శీతాకాలంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె వున్నటువంటి ఆకుకూరలను తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. క్యారెట్లు, బీట్ రూట్ వంటి దుంపకూరలను తీసుకుంటే వాటితో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. నారింజ, ద్రాక్ష, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కివీ వంటి పండ్లను తింటుండాలి. వాటిలో విటమిన్ సి అధికంగా వుంటుంది. కోడిగుడ్డు తెల్లసొన, పాలు, పుట్టగొడుగులు తింటుంటే విటమిన్ డి అందుతుంది. చిక్కుడు కాయలు ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే వాటి ద్వారా అమైనా యాసిడ్లు చేరి మేలు కలుగుతుంది.

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

కాఫీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుకాఫీ. ఈ కాఫీని తాగితే టైప్ 2 డయాబెటిస్, డిప్రెషన్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటమే కాకుండా ఎక్కువ కాలం జీవించడంలో సహాయపడుతుంది. కాఫీతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కాఫీ శరీర శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది. టైప్ 2 మధుమేహం ప్రమాదం రాకుండా అడ్డుకుంటుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. మెదడు ఆరోగ్యానికి కాఫీ దోహదపడుతుంది. బరువు నిర్వహణను ప్రోత్సహింస్తుంది. కాఫీ తాగితే డిప్రెషన్ తగ్గుతుంది. కాలేయ అనారోగ్య పరిస్థితుల నుండి రక్షించవచ్చు. గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com