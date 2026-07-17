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ముగ్గురు స్నేహితుల కథగా MRP – నీకెంత నాకెంత మూవీ రివ్యూ
నటీనటులు : నరేష్ అగస్త్య, డోనల్ బిష్ట్, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, కాశిరెడ్డి రాజ్కుమార్, హర్ష వర్ధన్, చైతన్య జొన్నలగడ్డ, పృథ్వీ రాజ్, గగన్ విహారి, నంద గోపాల్, స్నేహా సింగ్
MRP new poster
సాంకేతికత : ఛాయాగ్రహణం (డీఓపీ): సంగీతం: అజయ్ అరసాడ, రాకేష్ కొలాంచి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: శ్రీనివాస్ గాదిరాజు పీఆర్వో: కోయ దినేష్, దర్శకుడు: శ్రవణ్ జేష్ఠ ఎడిటర్: మార్థాండ్ కె. వెంకటేష్. విడుదల: శుక్రవారం నేడే.. 17.జూలై.
కథ:
కాలేజీ రోజులనుంచి ముగ్గురు స్నేహితులయిన మనోహర్(నరేష్ అగస్త్య), దూళ్ల రవి(కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్), పరమేశ్వరరావు(సుదర్శన్) కాలేజీ అనంతరం బిజినెస్ చేయాలని ఇంట్లోవారిని అడిగితే ఇవ్వరు. దానితో దైవాజీ(నంద గోపాల్) అనే రౌడీ షీటర్ వద్ద మ్యాగ్నెట్(వెన్నెల కిషోర్) 50 లక్షలు అప్పు ఇప్పిస్తాడు. దైవాజీకి తన తండ్రి, తమ్ముడు భాను(గగన్ విహారి) అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. ఇంకోవైపు ఈ ముగ్గురుకి ఒక్కోరికి ఒక్కో సమస్య వుంటుంది. లవ్ మధ్య విభేదాలు వంటివి వుంటాయి.
ఇక తీసుకున్న అప్పు తో బిజినెస్ పెట్టినా ఫెయిల్ అవడంతో తిరిగి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కనుక ఎలాగో ఎస్కేప్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తారు. ఓ ప్లాన్ వేస్తారు. ఆ క్రమంలో ఓ భంయకరమైన సమస్యలో ఇరుక్కుంటారు. అది ఏమిటి? ఆ సమస్య నుంచి ఎలా బయటపడ్డారు? వీరి ప్రేమ వ్యవహారం ఏమయింది? పోలీసాఫీసర్(హర్షవర్దన్)తో ఈ ముగ్గురు ఎదుర్కున్న ఇబ్బంది ఏంటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
ఈ కథంతా చూస్తే, ఇంతకుముందు హుషారు వంటి సినిమాల ఛాయలు గుర్తుకు రాక మానవు. నేపథ్యాలు వేరయినా MRP చిత్రాన్ని దర్శకుడు కొత్త కోణంలో ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేశాడు. అందుకు కాస్త వినోదాన్ని జోడించాడు. సినిమా మొదటి భాగం సహజంగా పాత్రల పరిచయాలతో సరిపోతుంది. దానికితోపాటు వారి ప్రేమవ్యవహారాలు వ్యాపారం వంటివి చూపించాడు. సాదీసీదాగా సాగుతున్న తరుణంలో దైవాజీ తండ్రి మరణం, ఆయన శవం బదులు ఇంకో శవాన్ని ఈ ముగ్గురు తీసుకురావడం, అప్పుడే పోలీస్ ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ప్రీ ఇంటర్వెల్ నుంచి సినిమా ఆసక్తిగా మారుతుంది.
ద్వితీయార్థంలో కథ మరింతగా రాణిస్తుందని అనిపిస్తుంది. దైవాజీ తండ్రి శవం కోసం ఈ ముగ్గురూ పోలీసు వెతకడంతో అది ఎవరో దగ్గర వుండేలా కథ సాగడం కూడా కాస్త థ్రిల్ కలిగిస్తుంది. సెకండ్ హాఫ్ మొదలైన దగ్గర్నుంచి సుదర్శన్, రాజ్ కుమార్ మాత్రం పోలీస్ తో చేసే కామెడీతో ఫుల్ గా నవ్వుకుంటాము. కానీ ఆ శవంతో ఆడిన ఆటలు కొంత సేపటి తర్వాత ఇంకెంతసేపురా బాబు అనిపించేలా సాగదీశారు. మొత్తంగా చూస్తే, టైంపాస్ మూవీ అని చెప్పొచ్చు.
గత అనుభవం వున్న నరేష్ అగస్త్య మెయిన్ లీడ్ లో మెప్పించాడు. సుదర్శన్, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ ఎంటర్ టైన్ చేస్తారు. వెన్నెల కిశోర్, హర్ష వర్ధన్ అక్కడక్కడా నవ్విస్తారు. మరోవైపు 30 ఇయర్స్ పృథ్వీ కనిపించిన సన్నివేశాలు తక్కువే అయినా మెప్పించాడు.. హీరోయిన్ డోనాల్ బిస్త్ నటన ఓకే. స్నేహ సింగ్ అందాలు ఆరబోస్తూ బాగానే నటించింది. నంద గోపాల్, చైతన్య జొన్నల గడ్డ, గగన్ విహారి.. మిగిలిన నటీనటులు కథ ప్రకారం సాగుతాయి.
ఇలాంటి కథకు నేపథ్య సంగీతం కీలకం. దానిని ఇంకాస్త కేర్ తీసుకుంటే బాగుండేది. రీ రికార్డింగ్ సినిమాకు లోపం. సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ పర్వాలేదు. పాటలపై ఇంకా శ్రద్ధ పెట్టాల్సింది. కొన్ని చోట్ల డబ్బింగ్ సెట్ కాలేదు. ఎడిటింగ్ లో మాత్రం ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా సీన్స్ కట్ చేస్తే బెటర్. ఓ మర్డర్ మిస్టరీ, ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్, పోలీస్ కాన్సెప్ట్ కథ బాగున్నా దానిని మరింత ఆసక్తికరంగా తీసివుంటే బాగుండేది. టైంపాస్ మూవీగా దీనిని చూడొచ్చు.
రేటింగ్ : 2./5
గల్లా జయదేవ్ గారూ క్షమించండి, మీకోసం ఏపీ తలుపులు తెరిచి వుంచాము: నారా లోకేష్
సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు, వ్యాపారవేత్త, అమరరాజా బ్యాటరీల సంస్థ యజమాని అయిన గల్లా జయదేవ్ను ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ క్షమాపణలు కోరారు. అమరరాజా ఏపీకి గర్వకారణంగా వుండేదనీ, అట్లాంటి సంస్థను గత ప్రభుత్వం ఇక్కడ నుంచి వెళ్లగొట్టిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. గల్లా జయదేవ్ గారిని వేధించారనీ, పారిశ్రామిక వేత్తలు పెట్టుబడులు పెట్టేవిధంగా వుండాలి కానీ ఇలా వేధించడం దారుణమన్నారు. పరిశ్రమలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాల్సింది పోయి బెదిరించారని ఆరోపించారు. అందువల్ల అమరరాజా ఏపీ విడిచి వెళ్లిపోయిందనీ, రాష్ట్రానికి అవతలకి వెళ్లిపోవడం బాధాకరమనీ, పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని తిరిగి పునర్నిర్మిస్తున్నామని అన్నారు.
ప్రేమ విఫలం, ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువతి మృతదేహానికి తాళి కట్టమంటూ ప్రియుడి ఇంటి ముందు బైఠాయింపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గుంటూరుకి చెందిన యువతి తనతో 8 ఏళ్లుగా ప్రేమలో వుండి మోసం చేయడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. తన ప్రియుడు పెళ్లికి నిరాకరించడమే ఆమె బలవన్మరణానికి కారణమని మృతురాలి బంధువులు ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, ఆమె మృతదేహాన్ని ముంబై నుంచి ప్రకాశం జిల్లాలో వుంటున్న ప్రేమికుడు సాయి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు. తమ కుమార్తె చివరి కోరిక అయినా తీర్చాలనీ, మృతదేహానికే తాళి కట్టాలంటూ వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది.
మహిళల లోదుస్తులు దొంగలిస్తున్న యువకుడి అరెస్టు... ఎక్కడ?
రీ-నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షా ఫలితాలు రిలీజ్... 11.21 లక్షల మంది విద్యార్థులు అర్హత
దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఎదురుచూస్తున్న నీట్ యూజ్ 2026 రీ-ఎగ్జామినేషన్ ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) గురువారం ప్రకటించింది. ఈ పరీక్షలో మొత్తం 11.21 లక్షల మంది విద్యార్థులు మెడికల్ అడ్మిషన్లకు అర్హత సాధించారు. మే 3వ తేదీన జరిగిన అసలు పరీక్షలో అక్రమాలు జరిగాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో జూన్ 21వ తేదీన తిరిగి పరీక్ష నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే.
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందే : తేల్చి చెప్పిన సోనమ్ వాంగ్చుక్
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.
హైదరాబాద్లో అత్యాధునిక ఐసీయూ ఏర్పాటుకు మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: హెల్త్కేర్ టెక్నాలజీలో గ్లోబల్ లీడర్గా ఉన్న మెడ్ట్రానిక్, అపోలో హాస్పిటల్స్ జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో హాస్పిటల్స్లో 11 పడకల, అత్యాధునిక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ఐసియు) ఐసియు ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్ను ప్రారంభించాయి. ఈ కొత్త కేంద్రం మెడ్ట్రానిక్ అధునాతన అక్యూట్ కేర్ & మానిటరింగ్ (ACM) సాంకేతికతలు, ఉత్పత్తులను పూర్తిస్థాయిలో కలిగిఉంటుంది. ఇది భాగస్వామ్య ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆవిష్కరణలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది.
బరువు నిర్వహణ కోసం సోహా అలీ ఖాన్ తెలివైన ఆహార ఎంపికలు, ఏంటవి?
ఆహార నియమాల సంస్కృతి మరియు పరస్పర విరుద్ధమైన ఆరోగ్య సలహాల మధ్య, బరువు నియంత్రణ అనేది మళ్లీ మళ్లీ మొదటి నుండి మొదలుపెట్టాల్సిన ఒక అంతులేని ప్రక్రియలా అనిపిస్తుంది. కఠినమైన ఆహార నియమాలు, తీవ్రమైన వ్యాయామాలు త్వరితగతిన ఫలితాలను ఇవ్వగలిగినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో వాటిని స్థిరంగా అనుసరించటం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి, సమర్థవంతమైన రీతిలో బరువు నిర్వహణ అంటే అరుదుగా కొన్నింటిని వదులుకోవడం గురించి అన్నట్లుగా ఉంటుంది. అంతేకాక, నేటి తీరికలేని, ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలిలో సులభంగా ఇమిడిపోయే నిలకడైన అలవాట్లను పెంపొందించుకోవడం, తెలివైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే దీని ఉద్దేశ్యం.
పరగడుపున మంచినీరు తాగుతున్నారా?
మనిషి శరీరానికి నీరు ఎంత ముఖ్యమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆరోగ్యం విషయంలోనూ నీరు చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగడం వల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. అవేంటో ఇపుడు తెలుసుకుందాం. పరగడుపున గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల మలమూత్ర విసర్జన సులభంగా సాగుతుంది. పెద్దపేగు శుభ్రపడి ఆహారంలోని పోషకాలను మరింత మెరుగ్గా స్వీకరిస్తుంది. శరీరంలో పేరుకునిపోయిన వ్యర్థాలు ఏ రోజుకారోజు బయటకి వెళ్లిపోతాయి. రక్తం శుద్ధి చేయడమే కాదు రక్తం కూడా వృద్ది చెందుతుంది. బరువు తగ్గే అవకాశాలా చాలా మేరకు ఉన్నాయి.