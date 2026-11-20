Om Review:ఆకట్టుకోలేని కథగా ధనుష్, మమ్ముట్టి నటించిన ఓమ్ రివ్యూ
Dhanush, Mammootty, Sai Pallavi
ఓం చిత్రం నటీనటులు: ధనుష్, మమ్ముట్టి, సాయి పల్లవి, శ్రీలీల ఇతరులు,
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం: ఎజిల్ అరసు కె, సంగీత దర్శకుడు: సాయి అభ్యంకర్, ఎడిటింగ్: ఆర్. కలైవానన్, నిర్మాతలు: శ్రద్ధా అగర్వాల్, ధనుష్, అజ్మత్ జగ్మాగ్, దర్శకుడు: రాజ్కుమార్ పెరియసామి
ధనుష్, మమ్ముట్టి కాంబినేషన్లో నిర్మించిన తమిళ సినిమా ఓం. 'అమరన్' ఫేమ్ రాజ్కుమార్ పెరియసామి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా తెలుగులోనూ నేడే విడుదలైంది. మరి చిత్రం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కథ:
చిత్తూరు జిల్లా చుట్టుపక్కల అటవీ ప్రాంతంలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాను అరికట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్ను ఏర్పాటు చేస్తారు. నిత్య రెడ్డి(సాయి పల్లవి)ని ఓం అనే ఆపరేషన్కు నాయకత్వం వహించేలా పై అధికారులు చేస్తారు. ఆమె తన టీమ్ లో రహస్యంగా పళని(ధనుష్) అనే పోలీసు అధికారిని అక్రమ రవాణా నెట్వర్క్ను దేశీయంగా నిర్వహిస్తున్న కార్తికేయన్ అలియాస్ 'సియా' (మమ్ముట్టి)ని పట్టుకోవడానికి ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తుంది. పళని ఆ తర్వాత మారుపేరుతో సియా టీమ్లో నమ్మకస్తుడిగా మారిపోతాడు. అతనికి దొంగ వ్యాపారానికి సహకరిస్తాడు. ఫైనల్గా అందరికీ బాస్ అయిన దుబాయ్కు చెందిన మహ్మద్ను కలుస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏమయింది? ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేసే వారిని అరికట్టాడా? లేదా? అనేది సినిమా
సమీక్ష:
ఓ గేంగ్లో కోవర్ట్గా వెళ్ళి అక్కడివారిని నమ్మించి మరోవైపు పోలీసులకు సమాచారం అందజేయడం అనేది పెద్ద సవాల్తో కూడుకున్న పని. ఈ తరహా కథలు గతంలో చాలానే వచ్చాయి. అయితే ఇందులో సియా టీమ్లో పళని ప్రవేశించడం సాధారణమే. కానీ అతను చేసే పనులు సియా నమ్మకస్తుడు కనిపెట్టినా దానిని సరిగ్గా డీల్ చేయకపోవడం సియా లోపమే.
ఎర్రచందనం కాన్సెప్ట్తో పలు సినిమాలు వచ్చాయి. ఇందులో ప్రధానంగా పెద్ద పెద్ద రాజకీయనాయకులు పోలీలసులు వంటి వారి ప్రమేయం వుంటుంది. దానిని లైట్గా దర్శకుడు టచ్ చేశాడు. కానీ పోలీసులలో ఓ స్థాయి అధికారి చెట్లను నరికే టీమ్పై దాడి చేసి కాల్చిపారేయడం వంటివి జరిగినా అతన్ని కనిపెట్టలేకపోవడం ప్రధాన లోపంగా కనిపిస్తుంది. తన తండ్రి చనిపోయాక గానీ పళని రియాక్ట్ కాడు.
ఒకప్పుడు దళపతి సినిమా రౌడీ నేపథ్యంలో వచ్చింది. ఓం అనేది నేపథ్యం వేరయినా ఇంచుమించు కొన్ని సన్నివేశాలు అలానే వుంటాయి. ధనుష్ పరిచయ సన్నివేశం సుమారు పది నిమిషాల పాటు 'సింగిల్ షాట్'లో సాగుతుంది; ఇది సినిమాటోగ్రాఫర్ ప్రతిభను నటుల నైపుణ్యాన్ని అద్భుతంగా ప్రదర్శిస్తుంది. అండర్ కవర్ ఆఫీసర్గా ధనుష్ చాలా చక్కని నటనను కనబరిచారు. ఆయన చేస్తున్న వృత్తి రీత్యా, తన వ్యక్తిగత జీవితంలో(కుటుంబంతో) ఆయన ఎదుర్కొనే సవాళ్లు కథలో ఆసక్తిని పెంచుతాయి. కథానాయకుడిని శ్రీలీల అనుమానించే తీరు నవ్వు తెప్పిస్తుంది. తనకు లభించిన పరిమిత స్క్రీన్ టైమ్లో ఆ నటి బాగానే నటించగా, సాయి పల్లవి ఒక పరాక్రమవంతురాలైన పోలీస్ అధికారిణిగా పటిష్టంగా కనిపించింది. చైతు జొన్నలగడ్డ ప్రభావవంతంగా నటించారు.
మైనస్ పాయింట్లు:
మొదటి భాగం ఆశాజనకంగా ఉండి, ఒక చక్కటి మలుపుతో ముగిసినప్పటికీ, రెండవ భాగం ఆ ఊపును ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో విఫలమైంది. ఎటువంటి పురోగతి లేకుండా కథ ఒకేచోట నిలిచిపోయింది. 'ఓం'లో చూపించిన భావోద్వేగం, ఆశ్చర్యకరంగా ధనుష్ గత కొన్ని చిత్రాలలో చూపించిన దానికి చాలా పోలి ఉంది. పునరావృతం కావడం ఒక ఎత్తైతే, ఆ భావోద్వేగం పూర్తిగా పండలేదు.
ఈ భావోద్వేగమే 'వీర' పాటకు, అడవిలో జరిగే ఫైట్ సీక్వెన్స్కు పునాది వేస్తుంది. రెండవ భాగంలో ఈ ఘట్టమే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. అయితే, మిగిలిన భాగాలు చాలా వరకు ఉత్సాహరహితంగా, నీరసంగా, ఊహించదగినవిగా ఉన్నాయి. రెండవ భాగమంతా కథనం చప్పగా సాగడంతో, ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించలేకపోయింది.
ఎక్కువ శ్రమ లేకుండానే సాయిపల్లవి నేరస్థులను పట్టుకోవడంతో, సినిమాలోని థ్రిల్ తగ్గిపోయింది. ట్రైలర్లో అన్నీ వెల్లడయ్యాయి, ఇంకా చూడటానికి ఏమీ లేదు. సూటిగా సాగే కథనం అనవసరంగా సాగదీయబడింది, దీనివల్ల చివరికి సినిమా చూసేసరికి అలసటగా అనిపిస్తుంది. క్లయిమాక్స్ జైలు ఫైట్ సీక్వెన్స్లో జరిగిన ఖైదీల ఫైట్ను సరిగ్గా చిత్రీకరించలేదు. కాస్త ఓవర్గా కూడా అనిపిస్తుంది.
మమ్ముట్టి పాత్రలో మరింత లోతు ఉండి ఉంటే 'ఓం' ఒక సంపూర్ణ సినిమా అనుభవంగా మారి ఉండేది. ఆ పాత్రలో గ్రే షేడ్స్ ఉన్నప్పటికీ, అతను ఎప్పుడూ భయంకరంగా కనిపించడు. ఒక దశ తర్వాత రేణు దేశాయ్ పాత్రను కూడా పక్కన పెట్టేసినట్లు అనిపిస్తుంది.
ఇక, సాయి అభ్యంక్కర్ సంగీతం బాగుంది, 'వీర' పాట తెరపై అద్భుతంగా ఉంది. అయితే, అతను సౌండ్ మిక్సింగ్పై శ్రద్ధ పెట్టాలి, ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు పాటలోని సాహిత్యం స్పష్టంగా వినిపించదు. ఎజిల్ అరసు సినిమాటోగ్రఫీ ఆకట్టుకుంటుంది. ధనుష్ సింగిల్-షాట్ ఇంట్రో సీక్వెన్స్, ఫారెస్ట్ సీన్ను అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. ఎడిటింగ్ పేలవంగా ఉంది, అందుకే సినిమా నిడివి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
ఓం చిత్రం పూర్తిగా విజయవంతం కావాలంటే సినిమా సమతుల్యంగా ఉండటానికి మంచి కమర్షియల్ అంశాలు కూడా అవసరం; ఇక్కడే దర్శకుడు రాజ్కుమార్ పెరియసామి తడబడ్డారు. ఇటువంటి చిత్రం నుండి ఆశించే 'మసాలా' అంశాలు ఇందులో లోపించాయి. కనుకనే అంచనాలను పూర్తిగా అందుకోలేకపోయింది; ఇది అక్కడక్కడా మాత్రమే ఆకట్టుకుంటుంది. మొదటి భాగంలో రాజ్కుమార్ పెరియసామి వివరాల విషయంలో మంచి పనితీరు కనబరిచినప్పటికీ, ప్రేక్షకులు ఆశించే స్థాయి 'సినిమాటిక్ హైస్' (ఉత్కంఠభరితమైన క్షణాలు) ఇందులో లేవు. పాత్రల పరిచయం మరియు కథా ప్రపంచాన్ని నిర్మించడానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయించిన తర్వాత, ద్వితీయార్థం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండి, సంతృప్తికరమైన ముగింపును అందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయంలోనే సినిమా విఫలమైంది, దీనివల్ల ఇది కేవలం 'పర్వాలేదు' అనిపించే చిత్రంగా మిగిలిపోయింది.
రేటింగ్ : 2/5