సంబంధిత వార్తలు
- ఇండస్ట్రీలో చెడు వాతావరణం కనిపించలేదు : పురుష: చిత్ర నిర్మాత కోటేశ్వరరావు
- Purusha : ఆద్యంతం వినోదభరితంగా పురుష:ట్రైలర్
- చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్ తో సహా 350కి పైగా టైటిల్స్ని డిజైన్ చేశా : పురుష: దర్శకుడు వీరు వులవల
- Pawan Kalyan: ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా పురుష రాబోతోంది - పవన్ కళ్యాణ్
- Ram Charan: సతీ లీలావతి ట్రైలర్ను రామ్ చరణ్ విడుదల చేశారు
Purushah Review: భార్యాభర్తల కష్టాలను వినోదాత్మకంగా చెప్పిన పురుషః చిత్రం రివ్యూ-
కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించిన చిత్రం ‘పురుష:’. పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచయం అయ్యారు. ఇంకా, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22 విడుదల. అయితే ఒక రోజు ముందే పురుషః స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోలు పడ్డాయి. వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి పురుష: అనే టైటిల్ తో ఆసక్తి కలిగించిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
Prushaha relese poster
కథ:
గోవింద్ (పవన్ కల్యాణ్), సత్తిబాబు (సప్తగిరి), శ్రీను (కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్) చిన్ననాటి స్నేహితులు. అలాంటి వారు పెండ్లిచేసుకున్నాక వారి భార్యలు కమల (రాయంచ), లక్ష్మి (హాసిని), గీత (విషిక) తమకు విడాకులు కావాలని కోర్టును ఆశ్రయిస్తారు. కానీ వారి భార్యలు కోర్టు విచారణకు హాజరుకారు. ఇక విసుగుచెందిన జడ్జి అసలు గొడవ ఏంటో చెప్పమని భర్తలను అడుగుతాడు. ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళతారు.
ఈ ముగ్గురు కలిసి తమ చిన్ననాటి దోస్త్ కిస్సు (వెన్నెల కిషోర్) పెళ్లికి వెళ్తారు. అక్కడ కిస్సు రాసుకున్న పాత డైరీలో వీరి చిన్ననాటి చిలిపి పనులు, పాత ప్రేమకథలు చూసి భార్యలు అనుమానంతో గొడవపడతారు. ఆ పెళ్లికి వచ్చిన దేవిక (అనైరా గుప్తా) అనే అమ్మాయితో కూడా తమ భర్తలు గడిపారని భార్యలు నమ్ముతారు. ఇది విన్న జడ్జి ఏం తీర్పు ఇచ్చాడు. అసలు డైరీ వారి భార్యలు ఎలా చూడగలిగారు. చివరికి ఏమయింది? అనేది తెలియాలంటే సినిమా చూడాల్సిందే.
సమీక్ష:
ఇలాంటి చిలిపి కథలు గతంలో వచ్చినా ఈ పురష: మాత్రం ఇప్పటితరానికి కనెక్ట్ అయ్యేట్లు దర్శకుడు తీయగలిగాడు. భార్యాభర్తలు అన్నాక వారి కష్టాలు చూసేవాడికి వినోదాన్ని కలిగిస్తాయి. ఈ పాయింట్ ను డైరెక్టర్ వీరు వులవల పట్టుకుని సినిమా తీశాడు. ప్రథమార్ధం భార్యాభర్తల ఇగోలు, కోర్టు సీన్లు, స్నేహితుల మధ్య వచ్చే కామెడీ ట్రాక్లతో చకచకా సాగిపోతుంది.
అయితే ఇటువంటి కథలోని పాత్రలు వర్తమానంలో జరుగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తాయి. ప్రధానంగా కిస్సు పెళ్లిలో అసలు నిజాలు తెలిశాక ప్రేక్షకుడికి ఇంట్రెస్ట్ కలిగిస్తుంది. అదేవిధంగా పమ్మి సాయి పాత్ర చెప్పే డైలాగులు నవ్విస్తూనే సమాజంలో వాస్తవాలను చూపించినట్లు వుంటుంది. అయితే పాయింట్ బాగున్నా చిన్ననాటి సంగతులు చిలిపిపనులు భార్యబర్తల ఇగోలతో విడాకుల అంశం అనేదానిని ఇంకా బలంగా చూపించాల్సింది.
యాక్షన్ సన్నివేశాలు కూడా కొత్తదనం కోసం చేసినా పారడీ సీన్లు అంతగా పారలేదనే చెప్పాలి. సినిమాలో వచ్చే ఐటెమ్ సాంగ్ పర్వాలేదనిపిస్తుంది. కొన్ని సీన్లు సూడో ఫెమినిస్టుల భావాలను నొప్పించేలా ఉన్నా, సాధారణ ప్రేక్షకుడికి మాత్రం నవ్వులు పూయిస్తాయి. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఊహించని విధంగా ఆకట్టుకుంటుంది.
అంతా కొత్త వారితో దర్శకుడు చేసిన ప్రయోగం అభినందనీయమే. ఈ చిత్రంతో పరిచయమైన పవన్ కల్యాణ్ పాత్రకు సూటయ్యాడు. నటనలో ఈజీనెస్ కనిపించింది. ఇక మిగిలిన పాత్రల గురించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. వెన్నెల కిషోర్, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్ టైమింగ్తో నవ్వుల పువ్వులు పూయించారు. ఇంకోవైపు సప్తగిరి, విటివి గణేష్ తమ సన్నివేశాలకు రక్తికట్టించారు. కథానాయికగా నటించిన రాయంచ ఎమోషన్స్ చక్కగా ఆవిష్కరించింది. ఇక బ్రెజిల్ నటి గ్యాబి రాక్ క్యూట్ నటనతో మెప్పిస్తుంది.
సాంకేతికంగా చూస్తే, సినిమాటోగ్రఫీ విజువల్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. పాటలు వినసొంపుగా వున్నాయి. అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్మరింత బాగా వుంటే సరిపోయేది. ఎడిటింగ్ లో కొన్ని సరిచేసుకోవాల్సింది. కొత్త బేనర్ అయినా నిర్మాణ విలువలు స్థాయికి తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. డైరెక్టర్ గా తన సత్తాను నిరూపించుకున్నాడు. చిన్నపాటి లోపాలను సరిచేసుకుంటే పెద్దస్థాయి దర్శకుడు కాగలడు. కొత్త వారితో తీసిన ఈ సినిమా నచ్చి నిర్మించిన నిర్మాణ సంస్థను అభినందించాల్సిందే. ఎటువంటి వల్గారిటీ లేకుండా తీసిన సినిమా ఇది. యువతకు కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పాలి.
రేటింగ్ : 3/5
వందరూపాయలతో మ్యాగీ, కూల్డ్రింక్స్తో బర్త్ డే చేసుకున్న బాలుడు.. వీడియో వైరల్
సాధారణంగా పుట్టిన రోజు అంటేనే ప్రస్తుతం కేక్ కట్ లేకుండా జరగట్లేదు. దీనికి తోడు స్నాక్స్ పంచడం, చాక్లెట్లు ఇవ్వడం, పార్టీ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ బాలుడు చేసుకున్న పుట్టినరోజు ప్రస్తుతం ఇన్స్టాలో వైరల్ అవుతోంది. జార్ఖండ్కు చెందిన ఓ కుర్రాడు ఒక మ్యాగీ ప్యాకెట్, కూల్ డ్రింక్స్తో బర్త్ డే చేసుకున్నాడు. సూరజ్ అనే బాలుడు సెలెబ్రేట్ చేసుకున్న ఈ బర్త్ డే పార్టీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్లు సూరజ్కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఈ ఏడాది తొలిసారిగా ఉష్ణోగ్రత 43 డిగ్రీల మార్కు
తెలంగాణలో ఈ ఏడాది తొలిసారిగా ఉష్ణోగ్రత 43 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కును దాటింది. తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాలు తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులతో సతమతమవుతూనే ఉన్నాయి. కనీసం 20 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల పైన నమోదవ్వగా, పలు మండలాల్లో అవి 46డిగ్రీల మార్కును కూడా దాటాయి. హైదరాబాద్లో, కార్వాన్ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా 43.4డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, అంబర్పేటలో ఉష్ణోగ్రత 43డిగ్రీలకి చేరింది. నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో, పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 42డిగ్రీల పైనే కొనసాగింది.
జగన్ను జైలులో పెట్టండని జనసేన చెప్పలేదు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ భేషరతుగా వ్యాఖ్యల ఉపసంహరణ
జనసేన అధినేత, రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఇద్దరూ కలిసి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సమావేశమయ్యారు. ఆ సందర్భంలో అమిత్ షాతో జరిగిన అంతర్గత సమావేశంలో జనసేనాని మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయమని అన్నట్లు తమకు తెలిసిందంటూ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర రెండు రోజుల క్రితం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అంతేకాదు... జగన్ మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయాలని కోరితే... ఆయన సుదీర్ఘకాల మిత్రుడనీ, ఆయనతో పెట్టుకోవద్దంటూ అమిత్ షా జనసేనానికి సూచించారని తనకు విశ్వసనీయ వ్యక్తుల ద్వారా తెలిసిందంటూ వెల్లడించారు.
తెలంగాణకు అరుదైన గౌరవం.. పోచంపల్లి ఇకాట్ను ధరించి కేన్స్లో మెరిసిన రష్మీ
మిస్ ఆసియా ఇంటర్నేషనల్, తెలంగాణ ఇకాట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన రష్మీ ఠాకూర్, తెలంగాణ నేత కార్మికులు చేనేతగా 200 ఏళ్ల నాటి పోచంపల్లి ఇకాట్ను ధరించి కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అరంగేట్రం చేశారు. ఈ అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణకు చెందిన భౌగోళిక గుర్తింపు (జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్) చేనేతను హైలైట్ చేస్తూ, "పోచంపల్లి టు కేన్స్" అనే థీమ్తో కూడిన లుక్ను ప్రదర్శించి, ఆమె రెడ్ కార్పెట్పై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
ఏపీ రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి కీలక ప్రోత్సాహం.. రూ.200 కోట్లు కేటాయింపు
ఏపీ రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖకు ఒక కీలక ప్రోత్సాహం లభించింది. రాష్ట్రంలోని 10 ప్రాంతాల్లో సీ ప్లేన్లను నడపడానికి వీలుగా, ఉడాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 200 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ పది ప్రాంతాలలోనూ ఏరోడ్రోమ్, ఫ్లోటింగ్ జెట్టీ ఏర్పాటుతో పాటు ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం కోసం ఒక్కో ప్రాంతానికి రూ. 20 కోట్లు చొప్పున కేటాయించారు.
మెంతి ఆకుల పేస్టుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
మెంతులు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందులో అనేర రకాలైన పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. స్థూలకాయం, చెడు కొలస్ట్రాల్ మదుమేహం అదుపునకు ఇవి దోహదపడతాయి. మెంతి ఆకులలోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. లివర్ సిర్రోసిస్తో బాధపడుతున్నవారికి మెంతి ఆకులను దంచి కాచిన రసంలో తేనె కలిపి తాగిస్తే ఆకలి పెరిగి త్వరగా కోలుకుంటారు. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారు మెంతి ఆకులను రసంగా చేసి రాత్రి భోజనానికి ముందు తాగితే చక్కగా నిద్రపడుతుంది. మెంతి ఆకుల రసాన్ని పిప్పితో సహా నిమ్మకాయ పిండి భోజనానికి ముందు తాగితే స్థూలకాయులు, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
పార్కిన్సన్స్ నియంత్రణలో డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ కీలక చికిత్స: మెడికవర్ వైద్యులు
సికింద్రాబాద్: భారతదేశంలో వేగంగా పెరుగుతున్న న్యూరోలాజికల్ వ్యాధుల్లో పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి (Parkinson-s Disease) ఒకటిగా మారుతోందని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ న్యూరో సైన్సెస్ నిపుణులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా 60 సంవత్సరాల పైబడిన వారిలో ఈ వ్యాధి అధికంగా కనిపిస్తోందని, ఆలస్యంగా గుర్తించడం వల్ల రోగులు క్రమంగా స్వతంత్ర జీవనాన్ని కోల్పోతున్నారని వైద్యులు హెచ్చరించారు. మెదడులో డోపమైన్ ఉత్పత్తి చేసే కణాలు క్రమంగా దెబ్బతినడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుందని నిపుణులు వివరించారు. చేతులు వణకడం, కాళ్లు గట్టిపడటం, నడకలో అస్థిరత, శరీర కదలికలు మందగించడం, తరచూ పడిపోవడం, మాట్లాడడంలో మరియు రోజువారీ పనుల్లో ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని తెలిపారు.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ నుంచి నోటి ద్వారా తీసుకునే సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్ ఒబెడా టాబ్లెట్లు
హైదరాబాద్: గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి డాక్టర్ రెడ్డీస్గా వ్యవహరిస్తారు) టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ చికిత్స కోసం నోటి ద్వారా తీసుకునే తన 'సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్' ను విడుదల చేసినట్లుగా నేడిక్కడ ప్రకటించింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ సంస్థకు చెం దిన ఈ ఓరల్ సెమాగ్లుటైడ్, భారతదేశంలో ‘ఒబెడా’ (Obeda) బ్రాండ్ పేరుతో టాబ్లెట్ రూపంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇటీవల భారత్, కెనడాలలో విడుదల చేసిన జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ల సిరీస్ తర్వాత ఈ టాబ్లెట్ ఆవిష్కరణ జరిగింది.
ప్రీ-డయాబెటిస్ బాధితులకు బాదంతో ఎంతో మేలు, ఎలాగంటే?
జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా, డాక్టర్ సీమా గులాటిల పరిశోధన.. 24 వారాల పాటు క్రమం తప్పకుండా బాదం పప్పులు తినడం వల్ల కార్యనిర్వాహక పనితీరు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, శరీర నిర్మాణంలో ఆశాజనక మార్పులు. ప్రతిరోజూ కొన్ని బాదం పప్పులు తినడం లాంటి చిన్న ఆహారపు అలవాటు.. ప్రీ-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న మధ్యవయస్కులైన భారతీయుల్లో ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, జీవక్రియల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన తాజా పరిశోధన వెల్లడించింది. అలాగే శరీరంలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి సూచికలను కూడా బాదం తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు భగభగ... బైటకు రావద్దండీ...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.